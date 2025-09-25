Politico: Белият дом готви масови съкращения при прекъсване на финансирането на правителството

Бюджетната служба на Белия дом е изпратила известие до правителствените агенции да подготвят планове за масови съкращения и намаляване на персонала в случай на спиране на федералното правителство на 1 октомври, предаде Politico, позовавайки се на свои източници.

За разлика от обичайната практика служители на федерални агенции масово да отиват в отпуск по време на спиране на работата, този път планът е да се съкратят и намалят щатните бройки, както и да се затворят програми и проекти, които „не съответстват на приоритетите на президента Доналд Тръмп“.

Вестникът отбелязва, че в предишни години съкратените служители са били наемани отново веднага след възстановяване на финансирането. Тази опция обаче вече не се предвижда. „Този ​​път директорът на Бюрото за управление и бюджет Ръсел Воут използва заплахата от загуба на работни места като лост, повишавайки залозите в противопоставянето на републиканците с конгресмените демократи относно държавните разходи“, отбелязва Politico.

Според източник от Службата за управление и бюджет, програмите за социално осигуряване, медицинска помощ и поддръжка на ветераните ще продължат да функционират независимо от спирането на работата на правителството. Финансирането на военните, правоприлагащите органи, имиграционните и граничните служби, както и на авиодиспечерите, също ще продължи.

На 19 септември президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши със спиране на работата на федералното правителство, ако републиканците и демократите в Конгреса не постигнат консенсус по законопроект за разпределяне на допълнително финансиране до 1 октомври. На 19 септември Сенатът отхвърли два законопроекта за продължаване на финансирането на федералното правителство. Законопроектът, изготвен от републиканците, приет в долната камара, получи подкрепата на 48 законодатели, докато законопроектът на Сената, изготвен от демократите - на 47.

По този начин Сенатът не успя да приеме законопроекта, който би предотвратил евентуално спиране на работата на правителството на 1 октомври. Според американските медии това значително увеличава вероятността от спиране на работата на правителството.

През март Тръмп подписа закон, с който се продължава финансирането на федералното правителство до края на фискалната година, която приключва на 30 септември. Това предотврати очакваното спиране на дейността на 15 март, което би довело до закриването на няколко държавни агенции и програми и временно спиране на заплатите на стотици хиляди държавни служители, много от които щяха да бъдат освободени от работа.

От 1977 г. насам подобно прекъсване на финансиране е ставало повече от 20 пъти поради разногласия между администрацията и Конгреса. Най-дългото спиране продължи 35 дни, от 22 декември 2018 г. до 25 януари 2019 г., по време на първия мандат на Тръмп.