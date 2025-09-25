Махнаха статуята на хванатите за ръка Тръмп и Епщайн във Вашингтон ВИДЕО

Бронзовата статуя на американския президент Доналд Тръмп, държащ се за ръка с обвиняемия в блудство с деца Джефри Епщайн, поставена срещу Капитолия, беше премахната ден по-късно, съобщи Axios.

Преди това беше съобщено, че скулптурата може да остане на Капитолийския хълм до неделя вечерта с разрешение, издадено от Националната паркова служба.

Епщайн беше арестуван от правоохранителните органи на щата Ню Йорк на 6 юли 2019 г. Прокурорите заявиха, че имат доказателства, че между 2002 и 2005 г. той е приел в дома си в Манхатън десетки непълнолетни момичета, най-малката от които е била на 14 години. Кръгът от приятели и познати на Епщайн включваше голям брой настоящи и бивши служители не само от САЩ, но и от много други страни, включително бивши държавни глави, видни бизнесмени и известни личности от света на развлеченията.

Наказателното преследване срещу финансиста в САЩ беше прекратено след самоубийството му в затворническата му килия на 10 август 2019 г.