Русия потвърди пълната си подкрепа за териториалната цялост и суверенитет на Сърбия

Руският външен министър Сергей Лавров се срещна със сръбския си колега Марко Джурич, за да обсъдят ситуацията в Косово и да потвърдят пълната си подкрепа за териториалната цялост и суверенитет на Сърбия.

Това се казва в изявление на руското външно министерство след срещата в кулоарите на седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

„Координацията на работата в международните организации и регионалните въпроси беше обсъдена подробно, с акцент върху ситуацията в сръбската автономна област Косово и Метохия и Република Сръбска (Босна и Херцеговина)“, съобщи министерството.

„Руската страна потвърди пълната си подкрепа за териториалната цялост и суверенитет на Сърбия. Подчертана беше необходимостта от стриктно спазване на фундаменталната Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и Общото (Дейтънско) рамково споразумение за мир за постигане на дългосрочно и устойчиво уреждане на Балканите.“

Руското външно министерство отбеляза, че стратегическото партньорство между страните се развива стабилно, а интензивността и съдържателният характер на контактите остават силни въпреки настоящата криза в системата на международните отношения. Министерството също така подчерта, че страните са обсъдили ключови въпроси на сътрудничеството на срещата.

По време на среща с кубинския външен министър Бруно Родригес, руският външен министър Сергей Лавров потвърди принципната позиция на Русия относно необходимостта от незабавно прекратяване на търговското, икономическото и финансовото ембарго на САЩ срещу Куба.

Това беше посочено в изявление на руското външно министерство след срещата им в кулоарите на седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

„Сергей Лавров потвърди принципната позиция на Русия относно необходимостта от незабавно прекратяване на търговското, икономическото и финансовото ембарго на САЩ срещу Куба и премахване на страната от списъка на САЩ с държави, спонсори на тероризма“, отбеляза министерството.

„Министрите на външните работи, по традиционно доверителен и конструктивен начин, обмениха мнения по актуални аспекти на руско-кубинското стратегическо партньорство“, съобщи руското външно министерство.

„Те подчертаха взаимния си ангажимент за поддържане на динамичния политически диалог между Москва и Хавана и задълбочаване на сътрудничеството в търговско-икономическите въпроси.“

Освен това, те споделят сходни подходи по огромното мнозинство от въпросите от глобалния и регионалния дневен ред. „И двете страни изразиха желанието си за по-нататъшно засилване на сътрудничеството в рамките на ООН и други многостранни форуми, включително БРИКС“, се казва в изявлението.