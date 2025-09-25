Новини
Свят »
Русия »
Русия потвърди пълната си подкрепа за териториалната цялост и суверенитет на Сърбия

25 Септември, 2025 05:35, обновена 25 Септември, 2025 06:09 860 6

  • русия-
  • сърбия-
  • куба-
  • сащ-
  • оон-
  • сергей лавров

Сергей Лавров призова за незабавно прекратяване на търговското, икономическото и финансовото ембарго на САЩ срещу Куба

Русия потвърди пълната си подкрепа за териториалната цялост и суверенитет на Сърбия - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров се срещна със сръбския си колега Марко Джурич, за да обсъдят ситуацията в Косово и да потвърдят пълната си подкрепа за териториалната цялост и суверенитет на Сърбия.

Това се казва в изявление на руското външно министерство след срещата в кулоарите на седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

„Координацията на работата в международните организации и регионалните въпроси беше обсъдена подробно, с акцент върху ситуацията в сръбската автономна област Косово и Метохия и Република Сръбска (Босна и Херцеговина)“, съобщи министерството.

„Руската страна потвърди пълната си подкрепа за териториалната цялост и суверенитет на Сърбия. Подчертана беше необходимостта от стриктно спазване на фундаменталната Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и Общото (Дейтънско) рамково споразумение за мир за постигане на дългосрочно и устойчиво уреждане на Балканите.“

Руското външно министерство отбеляза, че стратегическото партньорство между страните се развива стабилно, а интензивността и съдържателният характер на контактите остават силни въпреки настоящата криза в системата на международните отношения. Министерството също така подчерта, че страните са обсъдили ключови въпроси на сътрудничеството на срещата.

По време на среща с кубинския външен министър Бруно Родригес, руският външен министър Сергей Лавров потвърди принципната позиция на Русия относно необходимостта от незабавно прекратяване на търговското, икономическото и финансовото ембарго на САЩ срещу Куба.

Това беше посочено в изявление на руското външно министерство след срещата им в кулоарите на седмицата на високо ниво на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

„Сергей Лавров потвърди принципната позиция на Русия относно необходимостта от незабавно прекратяване на търговското, икономическото и финансовото ембарго на САЩ срещу Куба и премахване на страната от списъка на САЩ с държави, спонсори на тероризма“, отбеляза министерството.

„Министрите на външните работи, по традиционно доверителен и конструктивен начин, обмениха мнения по актуални аспекти на руско-кубинското стратегическо партньорство“, съобщи руското външно министерство.

„Те подчертаха взаимния си ангажимент за поддържане на динамичния политически диалог между Москва и Хавана и задълбочаване на сътрудничеството в търговско-икономическите въпроси.“

Освен това, те споделят сходни подходи по огромното мнозинство от въпросите от глобалния и регионалния дневен ред. „И двете страни изразиха желанието си за по-нататъшно засилване на сътрудничеството в рамките на ООН и други многостранни форуми, включително БРИКС“, се казва в изявлението.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ниш

    2 0 Отговор
    е наш !

    05:44 25.09.2025

  • 2 Ванга

    0 4 Отговор
    Ще има война на Сърбия за Косово!

    05:46 25.09.2025

  • 3 Артилерист

    3 8 Отговор
    Ситуацията в Сърбия сега е коренно различна от тази на Югославия през 1999г, когато страната беше подложена на 78 денонощно бомбардиране от САЩ и коалицията на желаещите. Няма да се спирам на различната интерпретация на събитията в Косово и Украйна от англосаксонската пропаганда, но съм убеден, че сега Русия няма да изостави Сърбия. Самолетът на Вучич направи голяма обиколка за да стигне до Москва за Парада на победата над фашизма преди 80 години, но то не останало незабелязано нито от Путин, нито от Си...

    Коментиран от #6

    06:08 25.09.2025

  • 4 Нищо изненадващо от

    8 1 Отговор
    кремълският, дърт катър. Съюзниците на империалистическа Русия в света и без това не са много.

    06:09 25.09.2025

  • 5 Драгой

    2 1 Отговор
    То от Сърбия вече няма какво да се цепи с изключение на смесените с косовари райони.Всички останали избягаха отдавна. Сърбия е като Русия, никой от бившите съюзници не ги иска. В Сърбия накрая Вучич сърбите ще го обесят на площада. Путин го чака същото и знае, че пусне ли кокала е пътник.

    07:00 25.09.2025

  • 6 канонир

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Артилерист":

    отваряй затвора,банника идва

    07:08 25.09.2025

Новини по държави:
