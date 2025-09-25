Вместо да се опитва да „насърчи Русия да седне на масата за преговори“, използвайки влиянието на Китай, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да призове Лондон да тласне режима в Киев към мир, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

В своя Telegram канал дипломатът обърна внимание на медийни съобщения, че фон дер Лайен е провела среща с китайския премиер Ли Цян, по време на която е поискала от Пекин да „използва влиянието си“, за да „насърчи Русия да седне на масата за преговори“.

„И чрез кого лобира Урсула, за да си осигури мястото на масата за преговори, което ЕС истерично настоява от толкова месеци? Нека ви напомня: Русия вече седеше на масата за преговори през пролетта на 2022 г., докато Борис Джонсън не отдръпна киевския режим. Може би Урсула би било по-добре да разговаря с Лондон, за да могат те да „използват влиянието си“ и да „насърчат Киев да седне на масата за преговори и да спре да се върти“? Въпреки че кой в ​​Лондон ще я слуша?“, посочи дипломатът.