Вместо да се опитва да „насърчи Русия да седне на масата за преговори“, използвайки влиянието на Китай, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да призове Лондон да тласне режима в Киев към мир, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.
В своя Telegram канал дипломатът обърна внимание на медийни съобщения, че фон дер Лайен е провела среща с китайския премиер Ли Цян, по време на която е поискала от Пекин да „използва влиянието си“, за да „насърчи Русия да седне на масата за преговори“.
„И чрез кого лобира Урсула, за да си осигури мястото на масата за преговори, което ЕС истерично настоява от толкова месеци? Нека ви напомня: Русия вече седеше на масата за преговори през пролетта на 2022 г., докато Борис Джонсън не отдръпна киевския режим. Може би Урсула би било по-добре да разговаря с Лондон, за да могат те да „използват влиянието си“ и да „насърчат Киев да седне на масата за преговори и да спре да се върти“? Въпреки че кой в Лондон ще я слуша?“, посочи дипломатът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маша
06:06 25.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факти
06:17 25.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Нека орките се изтеглят
06:33 25.09.2025
7 Ти нямаш мнение,
До коментар #3 от "Вашето Мнение":само смешни опорки. Айде ходи в блатнистан, или само да лъжете можете, импотентните крепостяни?!
06:34 25.09.2025
8 Артилерист
Коментиран от #12, #14
06:34 25.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Артилерист
06:36 25.09.2025
11 Някой
До коментар #3 от "Вашето Мнение":А руснаците кой си избраха за Интервизия ли беше...? Филип Киркоров харесва това!
06:37 25.09.2025
12 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #8 от "Артилерист":Точка.
Коментиран от #15
06:37 25.09.2025
13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
06:37 25.09.2025
14 Тихо пръдльо!
До коментар #8 от "Артилерист":Не си компетентен в областа на политиката.
06:37 25.09.2025
15 Артилерист
До коментар #12 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":100% си прав, за мое съжаление, а беше уж Кииф за три дня!
06:39 25.09.2025