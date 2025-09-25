Новини
Захарова: Нека Урсула призове Лондон да тласне режима в Киев към мир, но кой ли там я слуша...
  Тема: Украйна

25 Септември, 2025 05:57, обновена 25 Септември, 2025 06:05 962 15

В своя Telegram канал дипломатът коментира срещата на лидера на ЕС със китайския премиер Ли Цян

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вместо да се опитва да „насърчи Русия да седне на масата за преговори“, използвайки влиянието на Китай, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен трябва да призове Лондон да тласне режима в Киев към мир, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова.

В своя Telegram канал дипломатът обърна внимание на медийни съобщения, че фон дер Лайен е провела среща с китайския премиер Ли Цян, по време на която е поискала от Пекин да „използва влиянието си“, за да „насърчи Русия да седне на масата за преговори“.

Още новини от Украйна

„И чрез кого лобира Урсула, за да си осигури мястото на масата за преговори, което ЕС истерично настоява от толкова месеци? Нека ви напомня: Русия вече седеше на масата за преговори през пролетта на 2022 г., докато Борис Джонсън не отдръпна киевския режим. Може би Урсула би било по-добре да разговаря с Лондон, за да могат те да „използват влиянието си“ и да „насърчат Киев да седне на масата за преговори и да спре да се върти“? Въпреки че кой в ​​Лондон ще я слуша?“, посочи дипломатът.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маша

    3 6 Отговор
    Искам и мен да тласкате !

    06:06 25.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факти

    10 7 Отговор
    Кой слуша тази детски педиатьр Влязла в политиката с врьзките и парите на баща си Подкрепяна от масоните темплиери и Сорост младши Бьлва ненавист и омраза срещу всички от Източна Европа и БРИКС Жени почнаха да бьркат кашата наречена Европа Урсула Калас и Мелани на Италия Урсула е корумпирана до ушите Но я дьржи и Международния валутен фонд и Световната банка тоест САЩ

    06:17 25.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нека орките се изтеглят

    8 6 Отговор
    от Украйна, която нападнаха и да си отидат в кремъл при сениилните нацисти. Иначе Маша кой ли я е виждал трезвена...

    06:33 25.09.2025

  • 7 Ти нямаш мнение,

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето Мнение":

    само смешни опорки. Айде ходи в блатнистан, или само да лъжете можете, импотентните крепостяни?!

    06:34 25.09.2025

  • 8 Артилерист

    8 3 Отговор
    Съвсем ясно се открои, че Англия, Франция, Германия (при Мерц) и Урсула са основните поддръжници на войната срещу Русия. Прибалтийските републики не ги броя, защото техните лидери само подтичват, докато има кои да ги водят. Вероятно в ЕС има още нещо за разпределяне и затова има още някои да подлайват (вижте как транша на Унгария е спрян), но скоро няма да има за траншове, ще остане само ходатайството за заеми/кредити и тогава ще се види къде е единството, защото и сега нарастват недоволните от скъпата енергия...

    Коментиран от #12, #14

    06:34 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Артилерист

    5 2 Отговор
    Но трябва да се знае, че блатните терористи и онова страхливото от бункера с ботокса разбират само от загрузка с 200!

    06:36 25.09.2025

  • 11 Някой

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Вашето Мнение":

    А руснаците кой си избраха за Интервизия ли беше...? Филип Киркоров харесва това!

    06:37 25.09.2025

  • 12 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Артилерист":

    Точка.

    Коментиран от #15

    06:37 25.09.2025

  • 13 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    Висне ли от башнята геостратега от калното мазе ще се оправят нещата веднага‼️

    06:37 25.09.2025

  • 14 Тихо пръдльо!

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Артилерист":

    Не си компетентен в областа на политиката.

    06:37 25.09.2025

  • 15 Артилерист

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    100% си прав, за мое съжаление, а беше уж Кииф за три дня!

    06:39 25.09.2025

Новини по държави:
