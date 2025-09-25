Новини
Унгария: Европа по-скоро подкопава, отколкото подкрепя усилията за мир

Унгария: Европа по-скоро подкопава, отколкото подкрепя усилията за мир

25 Септември, 2025 06:09, обновена 25 Септември, 2025 06:12 610 9

  • унгария-
  • война-
  • преговори-
  • европа-
  • сащ-
  • русия-
  • петер сиярто

Будапеща приветства продължаващите контакти на високо ниво между Русия и Съединените щати, заяви външният министър Сиярто

Унгария: Европа по-скоро подкопава, отколкото подкрепя усилията за мир - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария приветства продължаващите контакти на високо ниво между Русия и Съединените щати. Докато те продължават, има шанс да се избегне трета световна война, заяви пред репортери унгарският външен министър Петер Сиярто.

„Руският външен министър Сергей Лавров обяви, че се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Мисля, че това е прекрасна новина. Докато контактите на високо ниво между Русия и Съединените щати продължават, можем да се надяваме, че най-лошият сценарий, избухването на трета световна война, може да бъде избегнат“, каза Сиярто след среща с Лавров в ООН.

Той добави още, че поведението на много европейски лидери предполага, че те са по-склонни да подкопаят мирните усилия в Украйна, отколкото да ги подкрепят.

„Европа трябва да положи усилия за постигане на мир, но засега можем да кажем, че поведението на много европейски лидери предполага, че те са по-склонни да подкопаят мирните усилия, отколкото да ги подкрепят“, каза Сийярто.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наистина

    8 3 Отговор
    Урсулите са вредни !

    06:14 25.09.2025

  • 2 Самата

    3 3 Отговор
    Истина

    06:26 25.09.2025

  • 3 Иво

    4 1 Отговор
    А какви конкретни мерки предлагаш ти, за спиране на войната. Лесно се говори от страни..Тука има един диктатор, попаднал в капана на собственото си умопомрачение, приемащ мир само по неговите правила.

    Коментиран от #6

    06:36 25.09.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор
    Висне ли от башнята геостратега от калното мазе ще се оправят нещата веднага‼️

    06:41 25.09.2025

  • 5 Истинската история

    1 1 Отговор
    Повреме на Османската империя 5 века по българските земи е царял мир. После руснаците решават да ни освободят и започват войни след войни, реки от кръв, убийства, кланета.
    200 години след като руснаците започват оквобождението войните по тия земи не спират.

    Това общо взето е тезата и на русофили и на унгарците.

    06:45 25.09.2025

  • 6 Паскуал Терзиев

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Иво":

    Не е ясно, какво е казал унгарецът и няма значение, важното е, как го предъвква продажната журналистическа руска пропаганда у нас.
    И да Орбан е по-корумпиран и крадлив от Банкянската тиква.

    06:48 25.09.2025

  • 7 Освободителите руснаци

    2 1 Отговор
    Истината за Освободителите е следната: В Русия властта е била дадена от Бога на Царя самодържец, дворяните и аристократите, народът от низшите прослойки е бил скот - неговият живот не е имал стойност. Аристократът е можел да купува, да продава, да коли или да изнасилва този скот по свое усмотрение. Октомврийската революция сваля потомствената руска аристокрация и я заменя с болшевишка аристокрация - а народът си остава скот до ден днешен. Взаимоотношенията государь - скот остават от векове непроменени.
    След 9ти и в България се установяват такива порадки на комунисническа върхушка и народ - скот.

    И до ден днешен има скот, който вярва, че руските аристократи, дали болшевишки или царски, са били дошли да освободят българския скот.

    06:55 25.09.2025

  • 8 Възраждане

    2 0 Отговор
    Унгария да поведе мераклиите и да напусне ЕС! Унгария да бъде челен пример!

    06:56 25.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

