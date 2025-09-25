Унгария: Европа по-скоро подкопава, отколкото подкрепя усилията за мир

Унгария приветства продължаващите контакти на високо ниво между Русия и Съединените щати. Докато те продължават, има шанс да се избегне трета световна война, заяви пред репортери унгарският външен министър Петер Сиярто.
„Руският външен министър Сергей Лавров обяви, че се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Мисля, че това е прекрасна новина. Докато контактите на високо ниво между Русия и Съединените щати продължават, можем да се надяваме, че най-лошият сценарий, избухването на трета световна война, може да бъде избегнат“, каза Сиярто след среща с Лавров в ООН.
Той добави още, че поведението на много европейски лидери предполага, че те са по-склонни да подкопаят мирните усилия в Украйна, отколкото да ги подкрепят.
„Европа трябва да положи усилия за постигане на мир, но засега можем да кажем, че поведението на много европейски лидери предполага, че те са по-склонни да подкопаят мирните усилия, отколкото да ги подкрепят“, каза Сийярто.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наистина
06:14 25.09.2025
2 Самата
06:26 25.09.2025
3 Иво
Коментиран от #6
06:36 25.09.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
06:41 25.09.2025
5 Истинската история
200 години след като руснаците започват оквобождението войните по тия земи не спират.
Това общо взето е тезата и на русофили и на унгарците.
06:45 25.09.2025
6 Паскуал Терзиев
До коментар #3 от "Иво":Не е ясно, какво е казал унгарецът и няма значение, важното е, как го предъвква продажната журналистическа руска пропаганда у нас.
И да Орбан е по-корумпиран и крадлив от Банкянската тиква.
06:48 25.09.2025
7 Освободителите руснаци
След 9ти и в България се установяват такива порадки на комунисническа върхушка и народ - скот.
И до ден днешен има скот, който вярва, че руските аристократи, дали болшевишки или царски, са били дошли да освободят българския скот.
06:55 25.09.2025
8 Възраждане
06:56 25.09.2025
