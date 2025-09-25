Унгария: Европа по-скоро подкопава, отколкото подкрепя усилията за мир

Унгария приветства продължаващите контакти на високо ниво между Русия и Съединените щати. Докато те продължават, има шанс да се избегне трета световна война, заяви пред репортери унгарският външен министър Петер Сиярто.

„Руският външен министър Сергей Лавров обяви, че се е срещнал с държавния секретар на САЩ Марко Рубио. Мисля, че това е прекрасна новина. Докато контактите на високо ниво между Русия и Съединените щати продължават, можем да се надяваме, че най-лошият сценарий, избухването на трета световна война, може да бъде избегнат“, каза Сиярто след среща с Лавров в ООН.

Той добави още, че поведението на много европейски лидери предполага, че те са по-склонни да подкопаят мирните усилия в Украйна, отколкото да ги подкрепят.

„Европа трябва да положи усилия за постигане на мир, но засега можем да кажем, че поведението на много европейски лидери предполага, че те са по-склонни да подкопаят мирните усилия, отколкото да ги подкрепят“, каза Сийярто.