Дания заяви, че летищата ѝ са станали обект на хибридна атака

Дания заяви, че летищата ѝ са станали обект на хибридна атака

25 Септември, 2025 12:12

Датското правителство ще придобие нови средства за „откриване и неутрализиране на дронове“

Снимка: БГНЕС/ EPA
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Дроновете, забелязани през последните дни над няколко датски летища, са били част от хибридна атака, която вероятно е била организирана от професионалисти, заяви днес датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Датското правителство ще придобие нови средства за „откриване и неутрализиране на дронове“ след поредните полети над летища на дронове с неизвестен произход, каза междувременно министърът на правосъдието Петер Хумелгор.

"Целта на този вид хибридни атаки е да се всее страх, да се създаде разделение и да ни сплашат", добави той в момент, когато датските власти подчертават липсата на "пряка военна заплаха" за страната.

Летищата в Западна Дания днес възобновиха рано тази сутрин работа, след като бяха затворени в продължение на часове заради неидентифицирани дронове, летящи във въздушното им пространство през нощта, предаде по-рано днес Ройтерс. Това е вторият подобен инцидент в страната през последната седмица.

Летището в град Билунд, което е второто по големина в Дания, беше затворено за около час, докато летището в Олборг, използвано за търговски и военни полети, остана затворено в продължение на три часа заради неидентифицирани дронове късно снощи, съобщи датската полиция.

Дронове са наблюдавани и над близките летища в Есберг, Сондерборг, както и над въздушната база "Скридструп" в Дания - място, където се помещават някои от датските изтребители Ф-16 и Ф-35. Всички пет места са разположени на полуостров Ютландия в Западна Дания.

Датската полиция съобщи, че дроновете са следвали подобен модел на поведение като тези, които нарушиха полетите на летището в Копенхаген късно в понеделник вечерта и рано във вторник сутринта.

Според полицията това са едни от "най-сериозните атаки" срещу датската критична инфраструктура и те могат да бъдат свързани с поредица предполагаеми нарушения от руски дронове и други инциденти в Европа. Датските органи на реда не дадоха доказателства в подкрепа на това твърдения, отбелязва Ройтерс. Руският посланик в Дания Владимир Барбин отрече каквато и да било намеса на Русия в инцидента с летището в Копенхаген.


Дания
  • 1 Най-вероятно

    13 3 Отговор
    Това е хибридна атака на Украйна

    12:13 25.09.2025

  • 2 НАТО

    15 3 Отговор
    Трябва да прекрати всякакви взаимоотношения с Украйна
    Логично е защото с тя се стреми да го въвлече във война

    Коментиран от #3

    12:15 25.09.2025

  • 3 Русия

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "НАТО":

    Не е член на НАТО

    Коментиран от #14

    12:15 25.09.2025

  • 4 идиоти вън

    8 2 Отговор
    Ей много далече му лети на Путин дрона!!!!

    12:16 25.09.2025

  • 5 Вече и...

    10 2 Отговор
    децата с хвърчила могат да саботират летища. Резил! При всеки дрон - летящо детско самолетче, великото ОТАН се нашира.

    Коментиран от #29

    12:18 25.09.2025

  • 6 нато

    9 1 Отговор
    M@мк@ мy, тия лоши руснаци! Още с пръст не са помръднали и ние се и3п0H@cp@xMe от истеричен ужас! Какво ли ни чака когато запрегнат!?!

    Коментиран от #10

    12:20 25.09.2025

  • 7 Пука ми за Дания

    6 0 Отговор
    И хибридните им атаки ...с Гренландия кво става ?

    12:22 25.09.2025

  • 8 Град Симитли

    3 1 Отговор
    Х. К. Андерсен, том 2
    "Приказки за злите руснаци и за Мете Затвори Очички"

    12:22 25.09.2025

  • 9 Хакери откриха файлове..

    2 9 Отговор
    Указания за активни онлайн русофилски поддръжници в България

    Цел: Масово формиране на мнение в полза на Русия и дискредитиране на всяка западна или проукраинска позиция.

    1. Атака срещу политици и лидери

    Винаги представяйте българските и европейските лидери като престъпници, които „крадат, лъжат и експлоатират“ собствените си народи, докато „злоупотребяват с Украйна“.

    Преиначавайте действията на ЕС и НАТО: всяка помощ за Украйна е „допълнителен удар по българските данъкоплатци“ или „разрушаване на българската икономика“.

    Когато пишете за Зеленски, подчертавайте „корупция“ и „националистически цели“, като игнорирате всякакъв факт, който показва, че той подкрепя своята страна. Представяйте го като наркоман, луд и демонизиран, създавайки кръвожаден образ.


    2. Социални мрежи и коментари

    Всяка новина за руски оръжия да се представя с възторг, оръжията да се възхваляват като най-добрите и опасни в света, на които няма аналог.

    Всяка новина за българска или западна помощ за Украйна се коментира с подигравка, например: „Хаха, пак се оср.ха, пак ще плащаме ние за чужди интереси!“

    Винаги използвайте прякори и подигравки за всички, които подкрепят Европа и НАТО: „евро.ейове“, „джен.ъри“, „третоп.лови“ и др.

    3. Публикации и видеа

    Създавайте „доказателства“ за измислени престъпления на Украйна и Запада, например: „Те изнасят оръжия за собствена изгода, убиват мирни жители и разрушават градове“.

    Във видеата и постовете включвайте емоци

    Коментиран от #11, #16, #17, #19, #28

    12:22 25.09.2025

  • 10 НАТО ще спри

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "нато":

    Да се страхува от Русия ако я приеме в своите редици
    Тогава и Русия ще спре да се опасява от НАТО
    Ще настъпи мир и благоденствие в цялата ЕВРАЗИЯ

    12:23 25.09.2025

  • 11 Хакери откриха файлове..

    0 4 Отговор

    До коментар #9 от "Хакери откриха файлове..":

    Във видеата и постовете включвайте емоционални истории, които принизяват украинските успехи и величаят Русия. Загубите, военните престъпления или други негативни явления за Русия ги представяйте като украински, европейски и натовски.

    4. Тактически коментари за лесно манипулиране

    Използвайте прости фрази и повторения: „Виждате ли, те лъжат“, „Вие не знаете истината“, „Русия е велика, Европа е престъпна“, „Европа рухва икономически, защото налага санкции на Русия“ и др.

    Ако някой се съмнява, винаги преобръщайте аргументите: „Ако беше вярно, защо тогава ЕС/НАТО са толкова уплашени?“

    5. Ангажираност и масирано влияние

    Винаги атакувайте с множество коментари едновременно, за да изглежда като масово мнение.

    Включвайте дълги списъци с изфабрикувани престъпления на Запада, например икономически, политически и военни, без да се проверяват фактите.

    Следете за всяка новина и моментално реагирайте – особено когато се говори за украински успехи, западни помощи или санкции срещу Русия.

    6. Ключови внушения

    Използвайте: „корумпирани европейски политици“, „европейски измамници“, „украински нацисти“, „унищожават си народа“, „масова европейска измама“ и др.

    Целта е всеки, който чете или коментира, да възприема Русия като „спасител“ и Запада като „враг“.

    7. Маскировка

    Важно: всички действия трябва да изглеждат като „лично мнение на загрижени български граждани“, за да няма съмнение за външна намеса.

    Коментиран от #20, #21

    12:23 25.09.2025

  • 12 И тези дронове

    3 0 Отговор
    Които уж са нарушили полетите на летището в Копенхаген на кой са последно?

    Коментиран от #18

    12:24 25.09.2025

  • 13 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Всеки с 2 мозъчни клетки знае, че това е лъжа.. Най-вероятно дори от "съюзник" предизвикано

    12:24 25.09.2025

  • 14 В чия

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Русия":

    Вина е това, кажи ми 😂🤝

    Коментиран от #23

    12:25 25.09.2025

  • 15 604

    4 0 Отговор
    Който е бил в дания знае че комунизмът там е ЖИВ?

    Коментиран от #25

    12:25 25.09.2025

  • 16 Ако някой

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хакери откриха файлове..":

    Прави така както ти цитираш то е защото такава е действителността не са нужни указания за такова нещо

    12:26 25.09.2025

  • 17 Не е нужно човек

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хакери откриха файлове..":

    Да се създавайт „доказателства“ за измислени престъпления на Украйна и Запада. Има достатъчно реални такива. Неоспорими като фактология ...

    Коментиран от #22

    12:27 25.09.2025

  • 18 Последно

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "И тези дронове":

    Са на Дания

    12:28 25.09.2025

  • 19 Кво лъжеш

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хакери откриха файлове..":

    ... Кого изобщо?! Сорос има 35 НПО-та в България с над 15 000 локални организации. Една от тях е "интеграция на роми".. Интегриран ли си?!

    12:28 25.09.2025

  • 20 Хакери откриха

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хакери откриха файлове..":

    Е престъпление нали? Или вече не е?

    12:28 25.09.2025

  • 21 Ха,ха,ха

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хакери откриха файлове..":

    И тези хакери, тракайки със зъби намерили Путин под леглото си. Магаренко ти ли си, бре?

    12:28 25.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Вината

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "В чия":

    Е на НАТО

    12:29 25.09.2025

  • 24 Според мен

    1 0 Отговор
    Са англичаните. Те имат Русия за враг номер 1 и са икономически най-загазили

    12:29 25.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 То много трудно да се сетиш нали?

    3 0 Отговор
    дроновете които уж са нарушили полетите на летището в Копенхаген с обхват 20- 25 километра на кой са нали ? Трудничко е ...

    12:31 25.09.2025

  • 27 Майко мила , майко мила

    2 0 Отговор
    Хакери откриха .....

    12:33 25.09.2025

  • 28 Питай тия същите хакери

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хакери откриха файлове..":

    дали могат да ми бръкнат в телефону? Ти още с лапи-топи ли се занимаваш, чадо шарено и църно?

    Коментиран от #31, #32

    12:34 25.09.2025

  • 29 Точно така е

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вече и...":

    При всеки дрон - летящо детско самолетче, великото ОТАН се нашира. Факт ...

    12:36 25.09.2025

  • 30 Съд за Хакерите

    1 0 Отговор
    Па не знам...

    12:38 25.09.2025

  • 31 Естествено бе пуяк

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "Питай тия същите хакери":

    Че могат да ти бръкнат в телефону.... всеки петокласник може

    Коментиран от #35

    12:39 25.09.2025

  • 32 Може естествено

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Питай тия същите хакери":

    Сега гледам даже че дЖилезко е написал: Мили ми Натаняху искам да ме шииииибаш

    12:44 25.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Мара шепова

    1 0 Отговор
    Вече ме е страх да си летя с дрона на село.. Ще се окажа руски агент и снимам критичните нива на земеделските култури в близост до София...

    12:52 25.09.2025

  • 35 Ами ела да бръкнеш,

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Естествено бе пуяк":

    защото още от Симбиан ОС не пиша софтуери с отворен код и си нямам на идея от рут. Такива вируси ще ти нашлякам, че ще ме търсиш после пари да ми даваш, за да си пуснеш трактора.

    12:59 25.09.2025

