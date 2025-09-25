Дания заяви, че летищата ѝ са станали обект на хибридна атака

Дроновете, забелязани през последните дни над няколко датски летища, са били част от хибридна атака, която вероятно е била организирана от професионалисти, заяви днес датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен, цитиран от ДПА, предаде БТА.
Датското правителство ще придобие нови средства за „откриване и неутрализиране на дронове“ след поредните полети над летища на дронове с неизвестен произход, каза междувременно министърът на правосъдието Петер Хумелгор.
"Целта на този вид хибридни атаки е да се всее страх, да се създаде разделение и да ни сплашат", добави той в момент, когато датските власти подчертават липсата на "пряка военна заплаха" за страната.
Летищата в Западна Дания днес възобновиха рано тази сутрин работа, след като бяха затворени в продължение на часове заради неидентифицирани дронове, летящи във въздушното им пространство през нощта, предаде по-рано днес Ройтерс. Това е вторият подобен инцидент в страната през последната седмица.
Летището в град Билунд, което е второто по големина в Дания, беше затворено за около час, докато летището в Олборг, използвано за търговски и военни полети, остана затворено в продължение на три часа заради неидентифицирани дронове късно снощи, съобщи датската полиция.
Дронове са наблюдавани и над близките летища в Есберг, Сондерборг, както и над въздушната база "Скридструп" в Дания - място, където се помещават някои от датските изтребители Ф-16 и Ф-35. Всички пет места са разположени на полуостров Ютландия в Западна Дания.
Датската полиция съобщи, че дроновете са следвали подобен модел на поведение като тези, които нарушиха полетите на летището в Копенхаген късно в понеделник вечерта и рано във вторник сутринта.
Според полицията това са едни от "най-сериозните атаки" срещу датската критична инфраструктура и те могат да бъдат свързани с поредица предполагаеми нарушения от руски дронове и други инциденти в Европа. Датските органи на реда не дадоха доказателства в подкрепа на това твърдения, отбелязва Ройтерс. Руският посланик в Дания Владимир Барбин отрече каквато и да било намеса на Русия в инцидента с летището в Копенхаген.
1 Най-вероятно
12:13 25.09.2025
2 НАТО
Логично е защото с тя се стреми да го въвлече във война
Коментиран от #3
12:15 25.09.2025
3 Русия
До коментар #2 от "НАТО":Не е член на НАТО
Коментиран от #14
12:15 25.09.2025
4 идиоти вън
12:16 25.09.2025
5 Вече и...
Коментиран от #29
12:18 25.09.2025
6 нато
Коментиран от #10
12:20 25.09.2025
7 Пука ми за Дания
12:22 25.09.2025
8 Град Симитли
"Приказки за злите руснаци и за Мете Затвори Очички"
12:22 25.09.2025
12:23 25.09.2025
12 И тези дронове
Коментиран от #18
12:24 25.09.2025
13 Баце ЕООД
12:24 25.09.2025
14 В чия
До коментар #3 от "Русия":Вина е това, кажи ми 😂🤝
Коментиран от #23
12:25 25.09.2025
15 604
Коментиран от #25
12:25 25.09.2025
16 Ако някой
До коментар #9 от "Хакери откриха файлове..":Прави така както ти цитираш то е защото такава е действителността не са нужни указания за такова нещо
12:26 25.09.2025
17 Не е нужно човек
До коментар #9 от "Хакери откриха файлове..":Да се създавайт „доказателства“ за измислени престъпления на Украйна и Запада. Има достатъчно реални такива. Неоспорими като фактология ...
Коментиран от #22
12:27 25.09.2025
18 Последно
До коментар #12 от "И тези дронове":Са на Дания
12:28 25.09.2025
19 Кво лъжеш
До коментар #9 от "Хакери откриха файлове..":... Кого изобщо?! Сорос има 35 НПО-та в България с над 15 000 локални организации. Една от тях е "интеграция на роми".. Интегриран ли си?!
12:28 25.09.2025
20 Хакери откриха
До коментар #11 от "Хакери откриха файлове..":Е престъпление нали? Или вече не е?
12:28 25.09.2025
21 Ха,ха,ха
До коментар #11 от "Хакери откриха файлове..":И тези хакери, тракайки със зъби намерили Путин под леглото си. Магаренко ти ли си, бре?
12:28 25.09.2025
23 Вината
До коментар #14 от "В чия":Е на НАТО
12:29 25.09.2025
24 Според мен
12:29 25.09.2025
26 То много трудно да се сетиш нали?
12:31 25.09.2025
27 Майко мила , майко мила
12:33 25.09.2025
28 Питай тия същите хакери
До коментар #9 от "Хакери откриха файлове..":дали могат да ми бръкнат в телефону? Ти още с лапи-топи ли се занимаваш, чадо шарено и църно?
Коментиран от #31, #32
12:34 25.09.2025
29 Точно така е
До коментар #5 от "Вече и...":При всеки дрон - летящо детско самолетче, великото ОТАН се нашира. Факт ...
12:36 25.09.2025
30 Съд за Хакерите
12:38 25.09.2025
31 Естествено бе пуяк
До коментар #28 от "Питай тия същите хакери":Че могат да ти бръкнат в телефону.... всеки петокласник може
Коментиран от #35
12:39 25.09.2025
32 Може естествено
До коментар #28 от "Питай тия същите хакери":Сега гледам даже че дЖилезко е написал: Мили ми Натаняху искам да ме шииииибаш
12:44 25.09.2025
34 Мара шепова
12:52 25.09.2025
35 Ами ела да бръкнеш,
До коментар #31 от "Естествено бе пуяк":защото още от Симбиан ОС не пиша софтуери с отворен код и си нямам на идея от рут. Такива вируси ще ти нашлякам, че ще ме търсиш после пари да ми даваш, за да си пуснеш трактора.
12:59 25.09.2025