Дания заяви, че летищата ѝ са станали обект на хибридна атака

Дроновете, забелязани през последните дни над няколко датски летища, са били част от хибридна атака, която вероятно е била организирана от професионалисти, заяви днес датският министър на отбраната Троелс Лун Поулсен, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Датското правителство ще придобие нови средства за „откриване и неутрализиране на дронове“ след поредните полети над летища на дронове с неизвестен произход, каза междувременно министърът на правосъдието Петер Хумелгор.

"Целта на този вид хибридни атаки е да се всее страх, да се създаде разделение и да ни сплашат", добави той в момент, когато датските власти подчертават липсата на "пряка военна заплаха" за страната.

Летищата в Западна Дания днес възобновиха рано тази сутрин работа, след като бяха затворени в продължение на часове заради неидентифицирани дронове, летящи във въздушното им пространство през нощта, предаде по-рано днес Ройтерс. Това е вторият подобен инцидент в страната през последната седмица.

Летището в град Билунд, което е второто по големина в Дания, беше затворено за около час, докато летището в Олборг, използвано за търговски и военни полети, остана затворено в продължение на три часа заради неидентифицирани дронове късно снощи, съобщи датската полиция.

Дронове са наблюдавани и над близките летища в Есберг, Сондерборг, както и над въздушната база "Скридструп" в Дания - място, където се помещават някои от датските изтребители Ф-16 и Ф-35. Всички пет места са разположени на полуостров Ютландия в Западна Дания.

Датската полиция съобщи, че дроновете са следвали подобен модел на поведение като тези, които нарушиха полетите на летището в Копенхаген късно в понеделник вечерта и рано във вторник сутринта.

Според полицията това са едни от "най-сериозните атаки" срещу датската критична инфраструктура и те могат да бъдат свързани с поредица предполагаеми нарушения от руски дронове и други инциденти в Европа. Датските органи на реда не дадоха доказателства в подкрепа на това твърдения, отбелязва Ройтерс. Руският посланик в Дания Владимир Барбин отрече каквато и да било намеса на Русия в инцидента с летището в Копенхаген.