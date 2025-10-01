Полша ще изпрати войски в Дания, за да помогне за охраната на предстоящите срещи на върха на Европейския съюз, след искане от Копенхаген, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от полската новинарска агенция ПАП, предаде БТА.

Първото събитие - неформално заседание на Европейския съвет, започва на фона на нахлуването на дронове в Дания миналата седмица, което наложи да бъдат затворени временно няколко летища. Туск каза, че Варшава разглежда искането за помощ от Копенхаген като очевиден акт на солидарност.

„Със задоволство приветстваме искането на датското правителство да бъдат изпратени войници за защита на европейската среща на върха“, заяви той на заседание на кабинета, добавяйки, че мярката ще се разпростре и върху срещата на Европейската политическа общност в Дания.

Туск припомни подкрепата на Копенхаген за Варшава в началото на септември, когато множество руски дронове нарушиха полското въздушно пространство, принуждавайки страната и нейните съюзници от НАТО, включително Дания, да вдигнат изтребители, за да ги свалят.

Вицепремиерът и министър на националната отбрана на Полша Владислав Кошиняк-Камиш написа в платформата „Екс“, че 30 войници от полската армия скоро ще подкрепят съюзниците в осигуряването на сигурността и защитата на датската инфраструктура по време на срещата на върха на Европейския съвет в Копенхаген.

„Войниците от полския военен контингент „Викинг“ са готови да заминат“, добави той.

Междувременно президентът на Полша Карол Навроцки подписа резолюция за разполагане на полския военен контингент за подсилване на Кралските датски въоръжени сили.

Специално екипирани полски войници охраняват военни и цивилни райони от 30 септември до 3 октомври, написа Оперативното командване на полските въоръжени сили в „Екс“.