Русия е готова да се присъедини към глобална забрана на биологичните оръжия
  Тема: Украйна

Русия е готова да се присъедини към глобална забрана на биологичните оръжия

25 Септември, 2025 14:21 408 16

Песков заяви, че Москва подкрепя инициативата и я смята за позитивна стъпка

Русия е готова да се присъедини към глобална забрана на биологичните оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия е готова да се присъедини към пълна глобална забрана на биологическите оръжия, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Той каза това в коментар на инициативата на президента на САЩ Доналд Тръмп за използване на изкуствен интелект с цел проверка на спазването на Конвенцията за забрана на биологичните оръжия.

Още новини от Украйна

Песков заяви, че Москва подкрепя инициативата и я смята за позитивна стъпка към подобряването на прозрачността и доверието в международния контрол над въоръженията.

Тръмп заяви в реч пред ООН, че "призовава всички нации да се присъединят към нас, за да сложим край на разработването на биологични оръжия веднъж завинаги". Той предложи да се използва изкуствен интелект за проверка на спазването на споразумението.

Песков заяви, че Русия приветства "много важния призив" на Тръмп, и го определи като блестяща инициатива.

"Естествено, руската страна е готова да участва в такъв процес на отказ, на общ отказ от биологични оръжия, и, разбира се, би било добре да се формализира по някакъв начин, отново на международно ниво", добави той.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не съм съгласен

    1 1 Отговор
    Това е велика технология. В подходящия момент може да свърши хубава работа.

    Коментиран от #2

    14:23 25.09.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Не съм съгласен":

    Така мислят японците ,те са из позвали биооръжие през 1938-39

    14:26 25.09.2025

  • 3 Атина Палада

    2 2 Отговор
    Забрана на биологичните оръжия .Това е супер идея!

    14:27 25.09.2025

  • 4 Путин бакшиша

    1 2 Отговор
    най-големият глу п @ к на планетата ВВП

    Коментиран от #6

    14:29 25.09.2025

  • 5 РФ е един огромен КЕН eф !

    0 2 Отговор
    Тези opkи, защо се мазнят на Тръмп ... 🤣🤣🤣

    14:29 25.09.2025

  • 6 Орк

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Путин бакшиша":

    второ място след тебе.

    14:32 25.09.2025

  • 7 Не е честно

    2 0 Отговор
    Първо трябва с биологични оръжия Израел да бъде заличен и после

    14:32 25.09.2025

  • 8 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор
    Аллу ,Факти ,главреда Ганев. Погледнете коментарите 4 и 5 .Може ли да пропускате такава падение на нивото.Аз не споря ,всички пишем глупости ,ама Това прилича на иди....м

    Коментиран от #12

    14:33 25.09.2025

  • 9 биологичните оръжия

    1 0 Отговор
    Са най хуманните оръжия. Доло лапите от тях

    14:33 25.09.2025

  • 10 Само "биологичните оръжия"

    0 0 Отговор
    Те даже не са оръжия

    14:35 25.09.2025

  • 11 Божеее , Боже

    0 0 Отговор
    Руzzия и технологии ?! Несъвместими неща ..

    14:36 25.09.2025

  • 12 Ватите се горедеят с теб

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Докладва ли на другарката, глу п @ г?

    Коментиран от #14

    14:36 25.09.2025

  • 13 Стига бе

    1 0 Отговор
    Тамън създадохме ядящата човешки мозък амеба която най много еврейски мозъци обича и сега забрана ...

    14:38 25.09.2025

  • 14 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ватите се горедеят с теб":

    На гайка Ти ще и го кажа,Като го пъхна,да съ гърчи повече

    Коментиран от #15, #16

    14:39 25.09.2025

  • 15 Полека бе

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ще си скъсаш чорапогащите, ще си разлееш водката.

    14:43 25.09.2025

  • 16 Опппа

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Някой писа за нивото. Без обиди моля. Личи си че си раждане от блядтка, долна руска патка.

    14:46 25.09.2025

