Американският държавен секретар е приел покана да посети Украйна
  Тема: Украйна

25 Септември, 2025 14:49 588 11

Изразих благодарност за принципната позиция на Доналд Тръмп, каза украинският външен министър

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига покани американския държавен секретар Марко Рубио да посети Украйна в подходящо време и поканата му бе приета, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на Сибига във "Фейсбук" след третия ден от общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишнат сесия на Общото събрание на ООН, съобщи БТА.

Сибига отбеляза, че вчера е имало три ключови събития – речта на президента Володимир Зеленски по време на сесията на Общото събрание, петата срещата на върха на Международната платформа за Крим и възстановяването на дипломатическите отношения между Украйна и Сирия.

Той подчерта, че е приключил деня с важна трансатлантическа среща с всички съюзници от НАТО по покана на Рубио.

"Изразих благодарност за принципната позиция на американския президент Доналд Тръмп. Обсъдихме следващите стъпки за засилване на Украйна и увеличаване на натиска над Русия. След срещата имах възможността да говоря с Марко (Рубио) лично за прилагането на споразуменията, договорени между нашите президенти. Поканих колегата си да посети Украйна в подходящо време и съм благодарен, че той прие тази покана", написа Сибига.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Тръмп

    4 4 Отговор
    Русия е книжен тигър.

    Коментиран от #11

    14:50 25.09.2025

  • 2 Реал Мадрид

    4 5 Отговор
    Благодарение на високите цени на петрола в миналите години Русия успя да натрупа пари. А когато голаните се видят с пари, почват да правят фашистки изпълнения и да нападат другите държави. Почват да се тупат в гърдите като маймуни и да крещят колко са велики на останалият свят. Разбира се- до идването на купоните, дефицита и западните хуманитарни помощи- хляб, салам и така нататък, за да се спаси от гладна смърт природонаселението.

    14:53 25.09.2025

  • 3 мдаааа

    4 4 Отговор
    Сега пак ще се късат руzки рубашки ...

    14:55 25.09.2025

  • 4 Лили

    5 4 Отговор
    На всеки 50 години руските империалистчета се надигат срещу колективния запад, за да изядат шамрите и да се разпаднат. След което 50 години се свиват в дупката си и се въргалят в калта, докато забравят какво им се е случило и повторят опита.

    Коментиран от #5

    14:55 25.09.2025

  • 5 Орк

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Лили":

    идиот

    14:59 25.09.2025

  • 6 Станаха дармадан

    3 3 Отговор
    Окупаторите, криещи се на дъното на вентилационна шахта близо до град Сиверск в Донецка област, никога не биха си представили, че ще бъдат унищожени от противотанкова мина, изстреляна от украински дрон. Цялата застроена зона беше практически разрушена от експлозията. Високият комин на шахтата се взриви и всичко беше затрупано, кофти история за тези които бяха вътре.

    14:59 25.09.2025

  • 7 Сатана Z

    2 5 Отговор
    Бай Дончо ще направи всичко по силите си Украйна да се върне в границите си от 1991 год в състава на Руската федерация.

    15:06 25.09.2025

  • 8 До лили

    3 1 Отговор
    Ниско интелигентно същество си ,съжежелявам те !

    15:14 25.09.2025

  • 9 До Ком 1

    1 2 Отговор
    Като е книжен тигър , защо ги е страх толкова и се опитват да обрадят Русия с натовски бази , изглежда книжния тигър е само в мечтите им , а мечката е истинска .

    15:25 25.09.2025

  • 10 Гого Мого

    1 1 Отговор
    Ми точно така да я посещават, поне докато я има.

    15:26 25.09.2025

  • 11 Путин

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Доналд Тръмп":

    страх ме е веее... милиционер съм

    15:51 25.09.2025

