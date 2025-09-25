Американският държавен секретар е приел покана да посети Украйна

Украинският външен министър Андрий Сибига покани американския държавен секретар Марко Рубио да посети Украйна в подходящо време и поканата му бе приета, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение на Сибига във "Фейсбук" след третия ден от общополитическите дебати в рамките на 80-ата годишнат сесия на Общото събрание на ООН, съобщи БТА.
Сибига отбеляза, че вчера е имало три ключови събития – речта на президента Володимир Зеленски по време на сесията на Общото събрание, петата срещата на върха на Международната платформа за Крим и възстановяването на дипломатическите отношения между Украйна и Сирия.
Той подчерта, че е приключил деня с важна трансатлантическа среща с всички съюзници от НАТО по покана на Рубио.
"Изразих благодарност за принципната позиция на американския президент Доналд Тръмп. Обсъдихме следващите стъпки за засилване на Украйна и увеличаване на натиска над Русия. След срещата имах възможността да говоря с Марко (Рубио) лично за прилагането на споразуменията, договорени между нашите президенти. Поканих колегата си да посети Украйна в подходящо време и съм благодарен, че той прие тази покана", написа Сибига.
