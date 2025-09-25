Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски праща предупреждение към Кремъл: Знаете ли къде е най-близкото бомбоубежище?
  Тема: Украйна

Зеленски праща предупреждение към Кремъл: Знаете ли къде е най-близкото бомбоубежище?

25 Септември, 2025 13:56 1 389 78

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • кремъл-
  • бомбоубежище

Украинският президент заплашва Русия с нови удари, ако войната продължи, и настоява за мощна оръжейна система, която да принуди Путин да преговаря.

Зеленски праща предупреждение към Кремъл: Знаете ли къде е най-близкото бомбоубежище? - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски отправи остро предупреждение към Кремъл в интервю за Axios, подчертавайки, че ако Русия не прекрати войната, служителите в руското ръководство трябва да се уверят, че знаят къде се намира най-близкото бомбоубежище, предава News.bg.

Той подчерта, че има изричната подкрепа на президента на САЩ Доналд Тръмп за удари по руски цели като енергийна инфраструктура и оръжейни заводи. Зеленски заяви, че ако Украйна получи допълнителни оръжия с голям обсег от САЩ, „ще ги използваме“.

По време на срещата си с Тръмп украинският лидер е поискал конкретна нова оръжейна система, която според него ще принуди руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори. „Президентът Тръмп каза: ‘Ще работим по това’“, заяви Зеленски.

Зеленски подчерта, че Украйна няма да бомбардира цивилни, защото „не сме терористи“. Той обаче намекна, че центровете на руската власт, включително Кремъл, са в полезрението на украинските сили. „Те трябва да знаят къде са бомбоубежищата. Ако не спрат войната, ще им трябват“, заяви той.

Украинският президент добави, че страната му е готова да отговаря на руските удари. „Ако ни нападнат, ние ще им отговорим“, категоричен бе Зеленски. Той уточни, че Тръмп подкрепя идеята за реципрочно реагиране, включително удари по руска енергетика и военни цели.

Зеленски разкри, че Украйна вече разполага с дронове, способни да извършват удари дълбоко в руска територия, но че иска допълнителна оръжейна система, за да ускори края на войната. „Имаме нужда от това, но не означава, че ще го използваме. Това ще бъде допълнителен натиск върху Путин да преговаря“, поясни той.

Президентът заяви, че не възнамерява да ръководи страната в мирно време и е готов да поиска от парламента провеждане на избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня. „Целта ми е да сложа край на войната, а не да продължавам да се кандидатирам за поста“, подчерта Зеленски.

Той отбеляза, че изборите в Украйна са отложени поради военния конфликт и че ситуацията със сигурността представлява сериозно предизвикателство. „По време на прекратяване на огъня мисля, че сигурността може да даде възможност за провеждане на избори. Може да се случи“, заяви той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Реалност

    9 48 Отговор
    Войната навлезе в опycтошителна нова фаза – и Рycия започва да cе pазпада отвътpе.
    Укpайна вече не пpоcто защитава pодината cи – тя поpазява дълбоко в pycката теpитоpия, c yдаpи от дpонове, екcплозии в pафинеpии и хиpypгичеcки точни атаки, които паpализиpат военната машина на Кpемъл.
    От Сочи до Самаpа – и далеч отвъд – Укpайна yнищожава жизненоважни петpолни pафинеpии, железопътни възли и електpоcтанции. Тези yдаpи pазклащат pycката икономика до оcнови, показвайки cлабоcтите на една cиcтема, която години наpед изглеждаше непоклатима. Небето cе озаpява от екcплозии, пламъци поглъщат кpитична инфpаcтpyктypа, а pycката пpотивовъздyшна отбpана cе cpива под натиcка, неcпоcобна да защити теpитоpията cи.
    Но иcтинcкият yдаp за Моcква дойде на фpонта в Донбаc.
    Опитът на pycките cили да пpобият yкpаинcката отбpана пpи Покpовcк завъpши c пълен кpах. С помощта на легендаpната бpигада „Азов“ наcтъплението бе не cамо cпpяно, но и въpнато c yнизително поpажение. Свъpши cе c „геpоизма“ на opkите кpай Покpовcк!
    За два дни Укpайна cи въpна вcичко, което Рycия cе мъчеше да „завоюва“ шеcт меcеца.

    Коментиран от #26, #35, #54

    13:57 25.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 😂😂😂😂 Харесвам

    41 2 Отговор
    Шeгитe нa Tpъмп c EC в ОOH: Щом казвате, Укpaйнa щe cи въpнe вcички тepитopии cъc cилa, ycпex нa вcички!

    Коментиран от #15, #27

    13:58 25.09.2025

  • 4 Само

    8 33 Отговор
    Бой по бункера ще реши проблема с ватираните

    13:59 25.09.2025

  • 5 Знаем твоя последен бункер

    36 3 Отговор
    В Лвов.

    13:59 25.09.2025

  • 6 Дрогата

    43 4 Отговор
    окончателно е изпепелила и малкото останало количество мозък, на зеленото наркоманче !

    13:59 25.09.2025

  • 7 Иван

    32 2 Отговор
    А ул.Банкова може да изчезне и какво ще прави след това.

    14:00 25.09.2025

  • 8 Напомням

    5 36 Отговор
    Русия ще загуби тази война

    Коментиран от #11

    14:00 25.09.2025

  • 9 Стига бе

    35 3 Отговор
    Стига с подобна боза. Предупреждение пращал един смешник и фашист. Не е нужно толкова простотия за да блее стадото докато му точите парите към САЩ, а в Украйна загиват хора.

    Коментиран от #16, #23

    14:00 25.09.2025

  • 10 Промяна

    6 38 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ УНИЩОЖИ РУСИЯ И СПАСИ СВЕТА ОТ ЗЛОТО ПУТИН СИ ПОЛУЧИ ТОВА КОЕТО ЗАСЛУЖАВА ЕДИН ДИКТАТОР АГРЕСОР И УБИЕЦ НА НАРОДА СИ

    Коментиран от #14, #46

    14:01 25.09.2025

  • 11 Чакай първо да започне

    27 2 Отговор

    До коментар #8 от "Напомням":

    Рано те изкараха да се излагаш! 😄

    Коментиран от #17

    14:01 25.09.2025

  • 12 Даа

    6 29 Отговор
    Скоро руската войска ще тръгне към кремля да потърси сметка на бункерния плъх защо ги прати на заколение

    Коментиран от #77

    14:02 25.09.2025

  • 13 Доктор

    28 2 Отговор
    Пълен идиот.

    14:02 25.09.2025

  • 14 Абе като гледам малчо

    32 2 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    САЩ унищожи Европа, ама ко ли ти пука на теб.

    Коментиран от #22

    14:02 25.09.2025

  • 15 КзББ и ДП

    24 1 Отговор

    До коментар #3 от "😂😂😂😂 Харесвам":

    Белото не прощава

    14:03 25.09.2025

  • 16 Промяна

    3 24 Отговор

    До коментар #9 от "Стига бе":

    ТЕ ЩОТО ОТ РУСИЯ НЕ ЗАГИВАТ А И В САМАТА РУСИЯ КАКТО СНОЩИ В НОВОРОСИЙСК КРИМ И СОЧИ ТАЗИ СУТРИН УКРАЙНА СВАЛИ БОМБАРДИРОВАЧ СУ НА РУСИЯ БОМБАРДИРАЛ МИРНИ ХОРА В ЗАПОРОЖИЕ ПИЛОТИТЕ СА ЗАЛОВЕНИ И СЪДЕНИ РАЗБРА ЛИ НИСКО ПЛАТЕН ПИСАЧО БЕЗРОДЕН

    Коментиран от #24

    14:04 25.09.2025

  • 17 Тии

    3 21 Отговор

    До коментар #11 от "Чакай първо да започне":

    Не слушай тьотя какви ти ги говори ,че русснята е някаква сила ,чуй бат си Дончю расията е книжен тигър

    Коментиран от #29, #43

    14:05 25.09.2025

  • 18 Българският народ подкрепя Украйна !

    4 24 Отговор
    Вече pycката ПВО е безcилна cpещy yкpаинcките yдаpи. Скopo ще запoчнат и в дълбoчина.
    Наскоро 500 деcантчици бяха yнищoжени, тoкy щo пpиcтиrнали за включване в бoевете.
    Авиoбазата в Аpмавиp cе пpевъpна в orнен ад.
    В 19:00 чаcа cpещy нея беше изcтpелян маcивен yдаp oт 50 pакети. Рycката cиcтема С-400 беше безcилни.
    Кoмплекcът беше yнищoжен в пъpвите минyти на атаката. Пиcтата и cкладoвете за ropивo бяха yнищoжени, ханrаpите cе запалиха.
    Имаше невеpoятен orнен cтълб, кoйтo ocветяваше вcичкo на деcетки килoметpи.
    500 паpашyтиcти, кoитo cе roтвеха да бъдат изпpатени на фpoнта в Укpайна, бяха yнищoжени. Ил-76 екcплoдиpаха един cлед дpyr.
    Наблизo екcплoдиpаха cкладoве c бoепpипаcи.
    Склад c дpoнoве и кoмплекc за въздyшнo pазyзнаване изropяха.
    Кpемъл cе oпита да cкpие пopажениетo cи в Аpмавиp и cъoбщи за малък пoжаp.

    Коментиран от #31

    14:05 25.09.2025

  • 19 ООН

    22 2 Отговор
    Не е ясно към кого изпраща послания зеленски от трибуната на ООН, тъй като залата беше почти празна по време на представянето му.

    14:06 25.09.2025

  • 20 Атина Палада

    22 3 Отговор
    Абе Зеленски,ти не можеш да използваш тези американски оръжие с голям обсег .Може да ги използват само американците от територията на Украйна. А те не желаят да влизат в директен сблъсък с Русия! Ти имаш в Украйна американски ракети с дълъг обсег .Имаш такива ракети с голям обсег и от Франция и Англия ,използваш ли ги?Не!
    А защо НЕ бре Зеленски? Защото трябва французи и англета да ги изстрелват..Ама те не желаят..Не желаят да влизат в директен сблъсък с Русия!

    14:06 25.09.2025

  • 21 Соваж бейби

    20 3 Отговор
    Възможно ли е такава излагация ,да се пише как го беше казал господин Медведев словесната диария на наркомана ?Вярва ли някой на зеления пор ,проси пари за оръжие ще заплашва Русия ?Вече не е смешно а трагично !

    14:06 25.09.2025

  • 22 Промяна

    4 16 Отговор

    До коментар #14 от "Абе като гледам малчо":

    САЩ НИКОГО НЕ УНИЩОЖАВА ЕВРОПА Е ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВИСОК СТАНДАРТ УКРАЙНА УНИШОЖАВА АГРЕСОРИТЕ И С ПРАВО ЗАЩИТАВА ЗЕМЯТА СИ БЕЗРОДЕН HEXPAHИMAЙKO РАЗБРА ЛИ

    Коментиран от #34

    14:06 25.09.2025

  • 23 Да бе

    3 12 Отговор

    До коментар #9 от "Стига бе":

    Смешник е ама направи смешни колхознята ,тръгнали на бърз уражай за три дня

    Коментиран от #28

    14:07 25.09.2025

  • 24 Ами загиват глупаче

    18 2 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Именно, че леят подобна боза и изкарват глупачета като теб, докато загиват хора, за да блее стадото докато му източват парите към САЩ и унищожават Европа!

    Коментиран от #32

    14:07 25.09.2025

  • 25 Войната

    2 11 Отговор
    Всеки може да я загуби ,ама да я загубиш от един артист клоун е съкрошително

    14:08 25.09.2025

  • 26 Файърфлай

    11 2 Отговор

    До коментар #1 от "Реалност":

    Ако имаш баба,да ти е жива и здрава.Ако имаш две-още по-добре.На тях ги чети тия твои военни сводки.Понеже сега няма чавдарчета и пионерчета да ги прочетеш и на тях.Това са ти потенциалните слушатели.

    14:08 25.09.2025

  • 27 Информира ТАСС

    5 13 Отговор

    До коментар #3 от "😂😂😂😂 Харесвам":

    То и бункерния плъx много ги хареса, веднага изпрати мустака и пияндypника медвед да дрънкат глупости, докато той се навря в най-дълбокия бункер. 😂

    14:08 25.09.2025

  • 28 Къде този смях

    13 2 Отговор

    До коментар #23 от "Да бе":

    Само не цитирай пропагандата за глупаци на пропадналият запад. 😄 Докато се занимавате с нея, САЩ унищожи Украйна, за да унищожи и източи Европа.

    Коментиран от #40

    14:08 25.09.2025

  • 29 Атина Палада

    11 2 Отговор

    До коментар #17 от "Тии":

    Бате ти Дончо се подиграваше с европейците и Украйна..А книжен тигър го използва ,защото за първи път тази фраза е използвана за САЩ малко преди САЩ да хвърли ЯО в Япония ..."САЩ с хартиени тигър " е точната фраза..

    14:09 25.09.2025

  • 30 Историческа истина

    7 7 Отговор
    Още се спори дали "монголите" или по-точно тартариите са владели 200 г. Москва или те са я построили.
    Но е безспорен факт, че Русия съществува единствено и само, защото всеки път, когато някой тръгне да я приключи, се намира друг, който напада този някой в гръб. Така беше и с Наполеон и с Хитлер и с Полша и с Швеция.

    14:10 25.09.2025

  • 31 А нимой

    3 10 Отговор

    До коментар #18 от "Българският народ подкрепя Украйна !":

    Да бъде расията е сила и мощ ,поне така казват нашите копеи

    14:11 25.09.2025

  • 32 Промяна

    2 12 Отговор

    До коментар #24 от "Ами загиват глупаче":

    МОИТЕ ПАРИ НЕ СА ИЗТОЧЕНИ И ТВОИТЕ СЪЩО ЗАЩОТО НЯМАШ ИМАМЕ СТАБИЛНО ЦИВИЛИЗОВАНО ПРАВИТЕЛСТВО ЕВРОПЕЙСКО НЕ РУСОФИЛСКО БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА А ТИ КАТО НЯМАШ НИЩО ЗАВИЖДАШ НА ТЕЗИ КОИТО ИМАТ БЕДНЯКО

    Коментиран от #36

    14:12 25.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Верно ли малчо

    13 0 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Само направи куп войни около Европа, зарина я с бежанци, Европа харчи по 100 милиарда годишно да ги издържа, пък колко още да се пази от тероризъм.... Направи война в Украйна, накара продажниците в Европа да се загробят със санкции, докато САЩ си гласува закон да не налага санкции за важни за икономиката им ресурси. Сега продава на глупава Европа на космически цени ресурси. Накара ги да си изпразнят складовете с оръжия, за да ги въоръжи сега за трилиони. Накара продажната урсула да плаща мита на САЩ, а САЩ да си вкарва безмитно стоките и да съсипва европейското производство. Накара я да инвестира в следващите години 700 милиарда за енерго ресурси. И куп още неща глупаче които се случваха пред теб, докато те ползваха за евтино глупаче. Без глупави хора, това нямаше да се случи!

    14:15 25.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Не всички са глупави малчо

    12 2 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Парите на Европа са както от моите, така и от на родителите ти. И аз не искам САЩ да краде и унищожава Европа докато унищожи Украйна. Чети книжки, за да не ви ползват за евтини глупачета и да страдаме всички.

    Коментиран от #48

    14:17 25.09.2025

  • 37 ШЕФА

    9 3 Отговор
    Клоуна превзе Крим и сега е наред Москва,но изведнъж белия прах свърши,палячото изтрезня и осъзна че скоро ще се намира в Сибир или два метра под з........

    14:18 25.09.2025

  • 38 Обичаме Украйна!

    3 9 Отговор
    Украинците са наши смели братя! руснаците обикновенни бандити!

    14:19 25.09.2025

  • 39 Защо ти трябваше Пусинее ?!

    2 10 Отговор
    Защо ти трябваше Пусинее ?!
    Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
    От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
    Защо бе ?!

    14:19 25.09.2025

  • 40 Пак ли

    2 5 Отговор

    До коментар #28 от "Къде този смях":

    Да ти обесня ,че русията няма да спечели войната ,само го запомни ,нищо лично

    Коментиран от #45

    14:19 25.09.2025

  • 41 Боже, боже

    7 2 Отговор
    Този е съвсем изтрещял. Ако даже се осмелят да обстрелят с ракети Москва, това вече ще е война, а не специална военна операция. А при война руснаците няма да ги пазят. И тогава на Земя и цялата европасмина убежищата няма да им свършат работа.

    Коментиран от #42, #47

    14:20 25.09.2025

  • 42 Поправка

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "Боже, боже":

    Зеля

    14:21 25.09.2025

  • 43 Не е нужно

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Тии":

    да слушаш някой малчуган. Нужно е да не си евтино и глупаво и пропадналият запад да те ползва за глупаче, докато те унищожава.

    Коментиран от #50

    14:21 25.09.2025

  • 44 Попов

    1 6 Отговор
    Ех,...като си спомня само какви страховити супер-секретни, безаналогови, модерни и мощни оръжия имаше Путлер и рашистката орда до преди 4 години. Цял свят се страхуваше от тях. Изпепеляваше Берлин, Париж, Лондон и Вашингтон за 3 до 5 минути. Московската орда стигаше за 3 дни на Берлин, за седем на Лисабон.
    А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
    Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.

    14:22 25.09.2025

  • 45 Чакай първо да почне

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "Пак ли":

    Рано те изкараха да се излагаш. 😄

    14:22 25.09.2025

  • 46 Слава на великият Путин!!!

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "Промяна":

    Всички русофоби са транссексуални и изключения не съществуват!😂😂😂

    14:24 25.09.2025

  • 47 Слушай слушай

    0 5 Отговор

    До коментар #41 от "Боже, боже":

    Не само ще се осмелят ами и ще го направят ,те няма какво да губят вече ,а русия има шанс само защото има ЯО а икрите нямат

    Коментиран от #49, #57

    14:24 25.09.2025

  • 48 Промяна

    3 5 Отговор

    До коментар #36 от "Не всички са глупави малчо":

    ПАРИТЕ НА ЕВРОПА СИ СТОЯТ НИКОЙ НЕ ГИ Е ПИПНАЛ И МОИТЕ СЪЩО ТВОИТЕ СЪЩО ЗАЩОТО ГИ НЯМАШ БЪЛГАРИЯ Е В ЕС НАТО ЕВРОЗОНАТА БЪЛГАРИ НЕ ГИ УБИВАТ А РУСНАЦИ ЗАРАДИ ПУТИН ГЛУПАК СИ ДОРИ И ПОВЕЧЕ ПPOCTAK ЗАТОВА НЯМАШ НИЩО А СИ ПОСТОЯННО ТУКА РУСКИ БЕЗPOДHИK

    Коментиран от #51, #60

    14:24 25.09.2025

  • 49 Имат малчо

    4 0 Отговор

    До коментар #47 от "Слушай слушай":

    Имат много да губят!

    Коментиран от #56

    14:26 25.09.2025

  • 50 Дай

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Не е нужно":

    Нещо ново това евтино и глупаво си го запази за себе си ,аз не те обиждам

    Коментиран от #58

    14:27 25.09.2025

  • 51 Чети книжки

    6 1 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    Не се излагай! САЩ унищожи Украйна за да унищожи Европа. Ако толкова я мразиш, ходи с мамам и тате в САЩ. Не искай всички да са глупаци и безродници.

    Коментиран от #59

    14:27 25.09.2025

  • 52 Зеления наркоман напълно е скъсал с

    6 2 Отговор
    Действителността! Зеления смъркач е със замъглено съзнания!

    14:28 25.09.2025

  • 53 Копейка

    3 2 Отговор
    То хубаво ама ако свърши войната ,ко правим ,няма коментари няма руПли Няма

    14:28 25.09.2025

  • 54 абе

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Реалност":

    реалноста е че ти се разпада на теб кухата лейка.

    14:30 25.09.2025

  • 55 Ха ха ха

    2 1 Отговор
    Нагъл ненормалник!

    14:30 25.09.2025

  • 56 Бате Бате

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Имат малчо":

    Ти запомни за войната ,един ден ,скорошен ще кажеш прав беше малчо

    Коментиран от #61

    14:30 25.09.2025

  • 57 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Слушай слушай":

    Сега остава да кажеш и с какво ще обстрелят Москва! Ракети с дълъг обсег?Имат ли? Да,за чужди такива ракети имат в Украйна,аз питам за техни дали имат,защото чуждите не могат те да ги изстрелват .

    14:30 25.09.2025

  • 58 Е ти къде видя да те обиждам малчо

    3 2 Отговор

    До коментар #50 от "Дай":

    Само факти! Човек трябва да е евтин и глупав, за да го ползва пропадналият запад за евтини лъжи и тъпотии срещу Русия, докато унищожава Европа. Или викаш само умните искат САЩ да ги ползва за евтини глупаци? 😄 Чети книжки малчуган, Опростачването от запада не ти е от полза.

    14:30 25.09.2025

  • 59 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #51 от "Чети книжки":

    НЕКАВ ПPOCTAK СИ ПИШЕШ МАЙ САМО ЕДНО И СЪЩО И БЕДЕН И ГЛУПАВ РУСОФИЛ КАТО ВСИЧКИ ДРУГИ ТАКИВА ДОПИСНИК САМО ТУКА ДРУГАДЕ НИКОЙ НЕ ЩЕ ТИ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ НИКОЙ НИКОЙ БЕДНЯКО

    Коментиран от #63, #65

    14:32 25.09.2025

  • 60 Батее

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Промяна":

    Всички ли сме малчовци ,ти пенсионер ли си ,или безработен

    Коментиран от #66

    14:32 25.09.2025

  • 61 Какво малчо за войната

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Бате Бате":

    Войната е зло малчо и не е като на компа! Не е в твой интерес САЩ да унищожава Украйна, за да унищожи Европа. Дори и да не си европейче.

    14:33 25.09.2025

  • 62 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 1 Отговор
    Тръмп е обещал "Томахоук" на Зеленски, ако Путин продължи да обстрелва украинските градове. Зеленски изчаква доставката на ракетите ЕРАМ, а също и натрупването на собствен арсенал от Фламинго, Сапсан и "Дълъг Нептун", след което започват масирани удари по Москва, Санкт Петербург и навсякъде, където има военни и промишлени обекти. След провала на руската офанзива в Донбас, предстои украинска контраофанзива към Крим. В момента се подготвя "терена" с постоянни удари по ПВО ПРО системите на полуострова.

    Коментиран от #67, #69

    14:33 25.09.2025

  • 63 абе

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Промяна":

    може и да си " богат", ама с тази куха лейка едва ли не вярвам.

    14:35 25.09.2025

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    Немецкая компания Bosch намерена сократить «пятизначное число» рабочих мест. Об этом 25 сентября сообщило агентство Reuters

    Коментиран от #70

    14:35 25.09.2025

  • 65 Затова малчо

    2 0 Отговор

    До коментар #59 от "Промяна":

    за да не драскаш едно и също и да те ползва САЩ за евтино глупаче, докато унищожава Европа, чети книжки.

    Коментиран от #68

    14:35 25.09.2025

  • 66 Грешка

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Батее":

    Не е за теб коментара

    14:35 25.09.2025

  • 67 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    що ползваш лъжата на лена и компания в заглавието си? От едно гето ли сте?

    14:36 25.09.2025

  • 68 От къде

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Затова малчо":

    Ва намира тьотя толкова умни бре ,за колко рубли скачаш

    Коментиран от #71

    14:37 25.09.2025

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Еееее,най сетне млъкнахте за спирането на огина.Сега пак Крим.Това 23 г не го можете,та Сега ли?Клоун.

    Коментиран от #72

    14:37 25.09.2025

  • 70 Ти виж

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Кво става в расийката ,не мисли големите фирми

    Коментиран от #73, #78

    14:38 25.09.2025

  • 71 Ако тотя плаща за истина малчо

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "От къде":

    щеше ли да има безродни глупачета да ги ползва пропадналият запад за простотия и лъжи докато унищожава Европа? 😄

    14:39 25.09.2025

  • 72 Аууу

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Влогар и ти ли са появи,скачай че иначе рубли под полата на тьотя само

    Коментиран от #74, #76

    14:40 25.09.2025

  • 73 Ами ние европейците

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ти виж":

    гледаме какво прави САЩ в Европа и как я унищожава. За раскийката САЩ ползва все някое глупаче и все си намира.

    14:40 25.09.2025

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Аууу":

    Влогам го само на гайка Ти,болта.

    14:42 25.09.2025

  • 75 Анонимен

    1 0 Отговор
    Защо да обръщам внимание на една марионетка. Тръмп каза, че не дава пари,а оръжия само срещу заплащане. Пожела на ЕС и Зеленски всичко хубаво във войната с Русия. На мен ми звучи като отсвирване.

    14:42 25.09.2025

  • 76 Е ако дават рубли за истина

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "Аууу":

    щеше ли да има глупацин да ги ползва пропадналият запад за глупачета докато унищожава Европа? Ти специално що толкова се мразиш да те ползват за цигане?

    14:43 25.09.2025

  • 77 Путин бакшиша Президент

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Даа":

    Много съм пр 0 ст, извинете вати.

    14:45 25.09.2025

  • 78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от "Ти виж":

    Добре сме ,яйца пак няма ,масло то е кът,бензин за пиене нема и за колите тоже.Ама му6каме бандернята у Днепропетровоска обл вече.
    Вчера свършиха ракет те,останаха само лопати с чипове от кенефи,оп грешки ,от перални.
    Та с Тея лопати перем бандернята и в Сумска обл

    14:46 25.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания