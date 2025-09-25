Украинският президент Володимир Зеленски отправи остро предупреждение към Кремъл в интервю за Axios, подчертавайки, че ако Русия не прекрати войната, служителите в руското ръководство трябва да се уверят, че знаят къде се намира най-близкото бомбоубежище, предава News.bg.
Той подчерта, че има изричната подкрепа на президента на САЩ Доналд Тръмп за удари по руски цели като енергийна инфраструктура и оръжейни заводи. Зеленски заяви, че ако Украйна получи допълнителни оръжия с голям обсег от САЩ, „ще ги използваме“.
По време на срещата си с Тръмп украинският лидер е поискал конкретна нова оръжейна система, която според него ще принуди руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори. „Президентът Тръмп каза: ‘Ще работим по това’“, заяви Зеленски.
Зеленски подчерта, че Украйна няма да бомбардира цивилни, защото „не сме терористи“. Той обаче намекна, че центровете на руската власт, включително Кремъл, са в полезрението на украинските сили. „Те трябва да знаят къде са бомбоубежищата. Ако не спрат войната, ще им трябват“, заяви той.
Украинският президент добави, че страната му е готова да отговаря на руските удари. „Ако ни нападнат, ние ще им отговорим“, категоричен бе Зеленски. Той уточни, че Тръмп подкрепя идеята за реципрочно реагиране, включително удари по руска енергетика и военни цели.
Зеленски разкри, че Украйна вече разполага с дронове, способни да извършват удари дълбоко в руска територия, но че иска допълнителна оръжейна система, за да ускори края на войната. „Имаме нужда от това, но не означава, че ще го използваме. Това ще бъде допълнителен натиск върху Путин да преговаря“, поясни той.
Президентът заяви, че не възнамерява да ръководи страната в мирно време и е готов да поиска от парламента провеждане на избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня. „Целта ми е да сложа край на войната, а не да продължавам да се кандидатирам за поста“, подчерта Зеленски.
Той отбеляза, че изборите в Украйна са отложени поради военния конфликт и че ситуацията със сигурността представлява сериозно предизвикателство. „По време на прекратяване на огъня мисля, че сигурността може да даде възможност за провеждане на избори. Може да се случи“, заяви той.
1 Реалност
Укpайна вече не пpоcто защитава pодината cи – тя поpазява дълбоко в pycката теpитоpия, c yдаpи от дpонове, екcплозии в pафинеpии и хиpypгичеcки точни атаки, които паpализиpат военната машина на Кpемъл.
От Сочи до Самаpа – и далеч отвъд – Укpайна yнищожава жизненоважни петpолни pафинеpии, железопътни възли и електpоcтанции. Тези yдаpи pазклащат pycката икономика до оcнови, показвайки cлабоcтите на една cиcтема, която години наpед изглеждаше непоклатима. Небето cе озаpява от екcплозии, пламъци поглъщат кpитична инфpаcтpyктypа, а pycката пpотивовъздyшна отбpана cе cpива под натиcка, неcпоcобна да защити теpитоpията cи.
Но иcтинcкият yдаp за Моcква дойде на фpонта в Донбаc.
Опитът на pycките cили да пpобият yкpаинcката отбpана пpи Покpовcк завъpши c пълен кpах. С помощта на легендаpната бpигада „Азов“ наcтъплението бе не cамо cпpяно, но и въpнато c yнизително поpажение. Свъpши cе c „геpоизма“ на opkите кpай Покpовcк!
За два дни Укpайна cи въpна вcичко, което Рycия cе мъчеше да „завоюва“ шеcт меcеца.
Коментиран от #26, #35, #54
13:57 25.09.2025
3 😂😂😂😂 Харесвам
Коментиран от #15, #27
13:58 25.09.2025
4 Само
13:59 25.09.2025
5 Знаем твоя последен бункер
13:59 25.09.2025
6 Дрогата
13:59 25.09.2025
7 Иван
14:00 25.09.2025
8 Напомням
Коментиран от #11
14:00 25.09.2025
Коментиран от #16, #23
10 Промяна
Коментиран от #14, #46
14:01 25.09.2025
11 Чакай първо да започне
До коментар #8 от "Напомням":Рано те изкараха да се излагаш! 😄
Коментиран от #17
14:01 25.09.2025
12 Даа
Коментиран от #77
14:02 25.09.2025
13 Доктор
14:02 25.09.2025
14 Абе като гледам малчо
До коментар #10 от "Промяна":САЩ унищожи Европа, ама ко ли ти пука на теб.
Коментиран от #22
14:02 25.09.2025
15 КзББ и ДП
До коментар #3 от "😂😂😂😂 Харесвам":Белото не прощава
14:03 25.09.2025
16 Промяна
До коментар #9 от "Стига бе":ТЕ ЩОТО ОТ РУСИЯ НЕ ЗАГИВАТ А И В САМАТА РУСИЯ КАКТО СНОЩИ В НОВОРОСИЙСК КРИМ И СОЧИ ТАЗИ СУТРИН УКРАЙНА СВАЛИ БОМБАРДИРОВАЧ СУ НА РУСИЯ БОМБАРДИРАЛ МИРНИ ХОРА В ЗАПОРОЖИЕ ПИЛОТИТЕ СА ЗАЛОВЕНИ И СЪДЕНИ РАЗБРА ЛИ НИСКО ПЛАТЕН ПИСАЧО БЕЗРОДЕН
Коментиран от #24
14:04 25.09.2025
17 Тии
До коментар #11 от "Чакай първо да започне":Не слушай тьотя какви ти ги говори ,че русснята е някаква сила ,чуй бат си Дончю расията е книжен тигър
Коментиран от #29, #43
14:05 25.09.2025
18 Българският народ подкрепя Украйна !
Наскоро 500 деcантчици бяха yнищoжени, тoкy щo пpиcтиrнали за включване в бoевете.
Авиoбазата в Аpмавиp cе пpевъpна в orнен ад.
В 19:00 чаcа cpещy нея беше изcтpелян маcивен yдаp oт 50 pакети. Рycката cиcтема С-400 беше безcилни.
Кoмплекcът беше yнищoжен в пъpвите минyти на атаката. Пиcтата и cкладoвете за ropивo бяха yнищoжени, ханrаpите cе запалиха.
Имаше невеpoятен orнен cтълб, кoйтo ocветяваше вcичкo на деcетки килoметpи.
500 паpашyтиcти, кoитo cе roтвеха да бъдат изпpатени на фpoнта в Укpайна, бяха yнищoжени. Ил-76 екcплoдиpаха един cлед дpyr.
Наблизo екcплoдиpаха cкладoве c бoепpипаcи.
Склад c дpoнoве и кoмплекc за въздyшнo pазyзнаване изropяха.
Кpемъл cе oпита да cкpие пopажениетo cи в Аpмавиp и cъoбщи за малък пoжаp.
Коментиран от #31
14:05 25.09.2025
19 ООН
14:06 25.09.2025
20 Атина Палада
А защо НЕ бре Зеленски? Защото трябва французи и англета да ги изстрелват..Ама те не желаят..Не желаят да влизат в директен сблъсък с Русия!
14:06 25.09.2025
21 Соваж бейби
14:06 25.09.2025
22 Промяна
До коментар #14 от "Абе като гледам малчо":САЩ НИКОГО НЕ УНИЩОЖАВА ЕВРОПА Е ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВИСОК СТАНДАРТ УКРАЙНА УНИШОЖАВА АГРЕСОРИТЕ И С ПРАВО ЗАЩИТАВА ЗЕМЯТА СИ БЕЗРОДЕН HEXPAHИMAЙKO РАЗБРА ЛИ
Коментиран от #34
14:06 25.09.2025
23 Да бе
До коментар #9 от "Стига бе":Смешник е ама направи смешни колхознята ,тръгнали на бърз уражай за три дня
Коментиран от #28
14:07 25.09.2025
24 Ами загиват глупаче
До коментар #16 от "Промяна":Именно, че леят подобна боза и изкарват глупачета като теб, докато загиват хора, за да блее стадото докато му източват парите към САЩ и унищожават Европа!
Коментиран от #32
14:07 25.09.2025
25 Войната
14:08 25.09.2025
26 Файърфлай
До коментар #1 от "Реалност":Ако имаш баба,да ти е жива и здрава.Ако имаш две-още по-добре.На тях ги чети тия твои военни сводки.Понеже сега няма чавдарчета и пионерчета да ги прочетеш и на тях.Това са ти потенциалните слушатели.
14:08 25.09.2025
27 Информира ТАСС
До коментар #3 от "😂😂😂😂 Харесвам":То и бункерния плъx много ги хареса, веднага изпрати мустака и пияндypника медвед да дрънкат глупости, докато той се навря в най-дълбокия бункер. 😂
14:08 25.09.2025
28 Къде този смях
До коментар #23 от "Да бе":Само не цитирай пропагандата за глупаци на пропадналият запад. 😄 Докато се занимавате с нея, САЩ унищожи Украйна, за да унищожи и източи Европа.
Коментиран от #40
14:08 25.09.2025
29 Атина Палада
До коментар #17 от "Тии":Бате ти Дончо се подиграваше с европейците и Украйна..А книжен тигър го използва ,защото за първи път тази фраза е използвана за САЩ малко преди САЩ да хвърли ЯО в Япония ..."САЩ с хартиени тигър " е точната фраза..
14:09 25.09.2025
30 Историческа истина
Но е безспорен факт, че Русия съществува единствено и само, защото всеки път, когато някой тръгне да я приключи, се намира друг, който напада този някой в гръб. Така беше и с Наполеон и с Хитлер и с Полша и с Швеция.
14:10 25.09.2025
31 А нимой
До коментар #18 от "Българският народ подкрепя Украйна !":Да бъде расията е сила и мощ ,поне така казват нашите копеи
14:11 25.09.2025
32 Промяна
До коментар #24 от "Ами загиват глупаче":МОИТЕ ПАРИ НЕ СА ИЗТОЧЕНИ И ТВОИТЕ СЪЩО ЗАЩОТО НЯМАШ ИМАМЕ СТАБИЛНО ЦИВИЛИЗОВАНО ПРАВИТЕЛСТВО ЕВРОПЕЙСКО НЕ РУСОФИЛСКО БЪЛГАРИЯ Е В ЕВРОПА А ТИ КАТО НЯМАШ НИЩО ЗАВИЖДАШ НА ТЕЗИ КОИТО ИМАТ БЕДНЯКО
Коментиран от #36
14:12 25.09.2025
34 Верно ли малчо
До коментар #22 от "Промяна":Само направи куп войни около Европа, зарина я с бежанци, Европа харчи по 100 милиарда годишно да ги издържа, пък колко още да се пази от тероризъм.... Направи война в Украйна, накара продажниците в Европа да се загробят със санкции, докато САЩ си гласува закон да не налага санкции за важни за икономиката им ресурси. Сега продава на глупава Европа на космически цени ресурси. Накара ги да си изпразнят складовете с оръжия, за да ги въоръжи сега за трилиони. Накара продажната урсула да плаща мита на САЩ, а САЩ да си вкарва безмитно стоките и да съсипва европейското производство. Накара я да инвестира в следващите години 700 милиарда за енерго ресурси. И куп още неща глупаче които се случваха пред теб, докато те ползваха за евтино глупаче. Без глупави хора, това нямаше да се случи!
14:15 25.09.2025
36 Не всички са глупави малчо
До коментар #32 от "Промяна":Парите на Европа са както от моите, така и от на родителите ти. И аз не искам САЩ да краде и унищожава Европа докато унищожи Украйна. Чети книжки, за да не ви ползват за евтини глупачета и да страдаме всички.
Коментиран от #48
14:17 25.09.2025
37 ШЕФА
14:18 25.09.2025
38 Обичаме Украйна!
14:19 25.09.2025
39 Защо ти трябваше Пусинее ?!
Защо ти трябваше да нападаш Украйна и да береш този срам и резил ?
От портиер и бакшиш те назначиха за цар на московските татаро-монголи и десетки колониално поробени Републики. Всичко си имаше, с медведев изкахте няколко медени месеца без никой да ви притеснява, навсякъде те приемаха, а сега си най-презираното и отблъскващо жуже-клоун, което никой не кани и никой не иска да докосне . Московските opки ги гонят на всякъде по света. 95% от русияните живеят по зле от yличните koтки и kyчета на Запад.
Защо бе ?!
14:19 25.09.2025
40 Пак ли
До коментар #28 от "Къде този смях":Да ти обесня ,че русията няма да спечели войната ,само го запомни ,нищо лично
Коментиран от #45
14:19 25.09.2025
41 Боже, боже
Коментиран от #42, #47
14:20 25.09.2025
42 Поправка
До коментар #41 от "Боже, боже":Зеля
14:21 25.09.2025
43 Не е нужно
До коментар #17 от "Тии":да слушаш някой малчуган. Нужно е да не си евтино и глупаво и пропадналият запад да те ползва за глупаче, докато те унищожава.
Коментиран от #50
14:21 25.09.2025
44 Попов
А сега? Никой вече не ги взема насериозно, червените им линии и заплахи предизвикват само истеричен смях и подигравки.
Сега силиците им стигат само да навлезнат в някое обезлюдено село с 3 бараки, да забодат парцала на аквафреш, да се снимат за пред началството и да си плюят на петите, че дронове дебнат отвсякъде.
14:22 25.09.2025
45 Чакай първо да почне
До коментар #40 от "Пак ли":Рано те изкараха да се излагаш. 😄
14:22 25.09.2025
46 Слава на великият Путин!!!
До коментар #10 от "Промяна":Всички русофоби са транссексуални и изключения не съществуват!😂😂😂
14:24 25.09.2025
47 Слушай слушай
До коментар #41 от "Боже, боже":Не само ще се осмелят ами и ще го направят ,те няма какво да губят вече ,а русия има шанс само защото има ЯО а икрите нямат
Коментиран от #49, #57
14:24 25.09.2025
48 Промяна
До коментар #36 от "Не всички са глупави малчо":ПАРИТЕ НА ЕВРОПА СИ СТОЯТ НИКОЙ НЕ ГИ Е ПИПНАЛ И МОИТЕ СЪЩО ТВОИТЕ СЪЩО ЗАЩОТО ГИ НЯМАШ БЪЛГАРИЯ Е В ЕС НАТО ЕВРОЗОНАТА БЪЛГАРИ НЕ ГИ УБИВАТ А РУСНАЦИ ЗАРАДИ ПУТИН ГЛУПАК СИ ДОРИ И ПОВЕЧЕ ПPOCTAK ЗАТОВА НЯМАШ НИЩО А СИ ПОСТОЯННО ТУКА РУСКИ БЕЗPOДHИK
Коментиран от #51, #60
14:24 25.09.2025
49 Имат малчо
До коментар #47 от "Слушай слушай":Имат много да губят!
Коментиран от #56
14:26 25.09.2025
50 Дай
До коментар #43 от "Не е нужно":Нещо ново това евтино и глупаво си го запази за себе си ,аз не те обиждам
Коментиран от #58
14:27 25.09.2025
51 Чети книжки
До коментар #48 от "Промяна":Не се излагай! САЩ унищожи Украйна за да унищожи Европа. Ако толкова я мразиш, ходи с мамам и тате в САЩ. Не искай всички да са глупаци и безродници.
Коментиран от #59
14:27 25.09.2025
52 Зеления наркоман напълно е скъсал с
14:28 25.09.2025
53 Копейка
14:28 25.09.2025
54 абе
До коментар #1 от "Реалност":реалноста е че ти се разпада на теб кухата лейка.
14:30 25.09.2025
55 Ха ха ха
14:30 25.09.2025
56 Бате Бате
До коментар #49 от "Имат малчо":Ти запомни за войната ,един ден ,скорошен ще кажеш прав беше малчо
Коментиран от #61
14:30 25.09.2025
57 Атина Палада
До коментар #47 от "Слушай слушай":Сега остава да кажеш и с какво ще обстрелят Москва! Ракети с дълъг обсег?Имат ли? Да,за чужди такива ракети имат в Украйна,аз питам за техни дали имат,защото чуждите не могат те да ги изстрелват .
14:30 25.09.2025
58 Е ти къде видя да те обиждам малчо
До коментар #50 от "Дай":Само факти! Човек трябва да е евтин и глупав, за да го ползва пропадналият запад за евтини лъжи и тъпотии срещу Русия, докато унищожава Европа. Или викаш само умните искат САЩ да ги ползва за евтини глупаци? 😄 Чети книжки малчуган, Опростачването от запада не ти е от полза.
14:30 25.09.2025
59 Промяна
До коментар #51 от "Чети книжки":НЕКАВ ПPOCTAK СИ ПИШЕШ МАЙ САМО ЕДНО И СЪЩО И БЕДЕН И ГЛУПАВ РУСОФИЛ КАТО ВСИЧКИ ДРУГИ ТАКИВА ДОПИСНИК САМО ТУКА ДРУГАДЕ НИКОЙ НЕ ЩЕ ТИ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ НИКОЙ НИКОЙ БЕДНЯКО
Коментиран от #63, #65
14:32 25.09.2025
60 Батее
До коментар #48 от "Промяна":Всички ли сме малчовци ,ти пенсионер ли си ,или безработен
Коментиран от #66
14:32 25.09.2025
61 Какво малчо за войната
До коментар #56 от "Бате Бате":Войната е зло малчо и не е като на компа! Не е в твой интерес САЩ да унищожава Украйна, за да унищожи Европа. Дори и да не си европейче.
14:33 25.09.2025
62 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #67, #69
14:33 25.09.2025
63 абе
До коментар #59 от "Промяна":може и да си " богат", ама с тази куха лейка едва ли не вярвам.
14:35 25.09.2025
64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Коментиран от #70
14:35 25.09.2025
65 Затова малчо
До коментар #59 от "Промяна":за да не драскаш едно и също и да те ползва САЩ за евтино глупаче, докато унищожава Европа, чети книжки.
Коментиран от #68
14:35 25.09.2025
66 Грешка
До коментар #60 от "Батее":Не е за теб коментара
14:35 25.09.2025
67 Абе
До коментар #62 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":що ползваш лъжата на лена и компания в заглавието си? От едно гето ли сте?
14:36 25.09.2025
68 От къде
До коментар #65 от "Затова малчо":Ва намира тьотя толкова умни бре ,за колко рубли скачаш
Коментиран от #71
14:37 25.09.2025
69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #62 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Еееее,най сетне млъкнахте за спирането на огина.Сега пак Крим.Това 23 г не го можете,та Сега ли?Клоун.
Коментиран от #72
14:37 25.09.2025
70 Ти виж
До коментар #64 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Кво става в расийката ,не мисли големите фирми
Коментиран от #73, #78
14:38 25.09.2025
71 Ако тотя плаща за истина малчо
До коментар #68 от "От къде":щеше ли да има безродни глупачета да ги ползва пропадналият запад за простотия и лъжи докато унищожава Европа? 😄
14:39 25.09.2025
72 Аууу
До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Влогар и ти ли са появи,скачай че иначе рубли под полата на тьотя само
Коментиран от #74, #76
14:40 25.09.2025
73 Ами ние европейците
До коментар #70 от "Ти виж":гледаме какво прави САЩ в Европа и как я унищожава. За раскийката САЩ ползва все някое глупаче и все си намира.
14:40 25.09.2025
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #72 от "Аууу":Влогам го само на гайка Ти,болта.
14:42 25.09.2025
75 Анонимен
14:42 25.09.2025
76 Е ако дават рубли за истина
До коментар #72 от "Аууу":щеше ли да има глупацин да ги ползва пропадналият запад за глупачета докато унищожава Европа? Ти специално що толкова се мразиш да те ползват за цигане?
14:43 25.09.2025
77 Путин бакшиша Президент
До коментар #12 от "Даа":Много съм пр 0 ст, извинете вати.
14:45 25.09.2025
78 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #70 от "Ти виж":Добре сме ,яйца пак няма ,масло то е кът,бензин за пиене нема и за колите тоже.Ама му6каме бандернята у Днепропетровоска обл вече.
Вчера свършиха ракет те,останаха само лопати с чипове от кенефи,оп грешки ,от перални.
Та с Тея лопати перем бандернята и в Сумска обл
14:46 25.09.2025