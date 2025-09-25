Зеленски праща предупреждение към Кремъл: Знаете ли къде е най-близкото бомбоубежище?

Украинският президент Володимир Зеленски отправи остро предупреждение към Кремъл в интервю за Axios, подчертавайки, че ако Русия не прекрати войната, служителите в руското ръководство трябва да се уверят, че знаят къде се намира най-близкото бомбоубежище, предава News.bg.

Той подчерта, че има изричната подкрепа на президента на САЩ Доналд Тръмп за удари по руски цели като енергийна инфраструктура и оръжейни заводи. Зеленски заяви, че ако Украйна получи допълнителни оръжия с голям обсег от САЩ, „ще ги използваме“.

По време на срещата си с Тръмп украинският лидер е поискал конкретна нова оръжейна система, която според него ще принуди руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори. „Президентът Тръмп каза: ‘Ще работим по това’“, заяви Зеленски.

Зеленски подчерта, че Украйна няма да бомбардира цивилни, защото „не сме терористи“. Той обаче намекна, че центровете на руската власт, включително Кремъл, са в полезрението на украинските сили. „Те трябва да знаят къде са бомбоубежищата. Ако не спрат войната, ще им трябват“, заяви той.

Украинският президент добави, че страната му е готова да отговаря на руските удари. „Ако ни нападнат, ние ще им отговорим“, категоричен бе Зеленски. Той уточни, че Тръмп подкрепя идеята за реципрочно реагиране, включително удари по руска енергетика и военни цели.

Зеленски разкри, че Украйна вече разполага с дронове, способни да извършват удари дълбоко в руска територия, но че иска допълнителна оръжейна система, за да ускори края на войната. „Имаме нужда от това, но не означава, че ще го използваме. Това ще бъде допълнителен натиск върху Путин да преговаря“, поясни той.

Президентът заяви, че не възнамерява да ръководи страната в мирно време и е готов да поиска от парламента провеждане на избори, ако бъде постигнато прекратяване на огъня. „Целта ми е да сложа край на войната, а не да продължавам да се кандидатирам за поста“, подчерта Зеленски.

Той отбеляза, че изборите в Украйна са отложени поради военния конфликт и че ситуацията със сигурността представлява сериозно предизвикателство. „По време на прекратяване на огъня мисля, че сигурността може да даде възможност за провеждане на избори. Може да се случи“, заяви той.