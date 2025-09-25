Новини
Тръмп след срещата с Ердоган: Вярвам, че Турция ще спре да купува руски петрол. Можем да отменим ембаргото върху Анкара

25 Септември, 2025 20:23, обновена 26 Септември, 2025 03:51 2 767 37

Това беше първото посещение на турския президент в Белия дом от 2019 г. насам

Тръмп след срещата с Ердоган: Вярвам, че Турция ще спре да купува руски петрол. Можем да отменим ембаргото върху Анкара - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи след срещата си във Вашингтон с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че вярва, че Турция ще се съгласи с искането му да спре да купува руски петрол и че може да отмени ембаргото върху Анкара, за да може Турция да купи американски изтребители Ф-35, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

След двучасовите си разговори с Ердоган Тръмп заяви пред репортери, че посланията на срещата им са били "много убедителна“ по редица въпроси, но не предостави подробности.

Запитан дали Турция ще спре да купува руски петрол, Тръмп звучеше уверено, отбелязва Ройтерс.

"Вярвам, че ще спре, да. Знаете ли защо? Защото може да го купи от много други страни“, каза Тръмп относно разговорите си с Ердоган.

Унгария и Словакия също купуват руски петрол, обърна внимание Ройтерс.

Ердоган дойде в Белия дом за първото си посещение от около шест години, търсейки одобрението на Тръмп за отмяна на американските санкции, за да стане възможно закупуването на изтребители Ф-35.

Седнал до турския президент в Овалния кабинет, Тръмп го нарече "много твърд човек“ и каза, че са останали приятели, докато неговият предшественик Джо Байдън беше на власт. Байдън държеше Турция на дистанция, отчасти заради това, което той виждаше като тесни връзки на страна членка на НАТО със започналата война в Украйна Русия, припомня световната агенция.

Анкара е склонна да използва личното приятелство на Ердоган с Тръмп, за да извлече ползи за националните си интереси и да спечели от стремежа на американското правителство да сключва сделки в замяна на скъпи оръжейни и търговски споразумения, акцентира Ройтерс.

"Мисля, че (Ердоган - бел. ред.) ще успее да купи нещата, които иска да купи“, каза Тръмп. Същевременно той заяви, че може да отмени санкциите срещу Турция "много скоро“, дори "почти веднага“.

В началото на разговорите между Ердоган и Тръмп турският президент заяви, че „отношенията между Турция и САЩ преминават през труден период“, като подчерта надеждата си в днешния разговор да успее да обсъди „в детайли“ въпросите, свързани със закупуването на изтребители F-35 и F-16.

По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребители от пето поколение F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия. Американските власти се притесняваха, че използването от Турция на руската зенитно-ракетна система С-400 може да даде възможност за събиране на данни за капацитета на F-35 и че информацията може да попадне в руски ръце, отбелязва Асошиейтед прес.

В същото време Тръмп отбеляза задоволството си от проведените през изминалите дни срещи с Ердоган и други лидери относно ситуацията в ивицата Газа, като заяви: „Смятам, че ще постигнем някакво споразумение“, посочва ТРТ.

Тръмп също така определи Ердоган като „много неутрален“ по отношение на войната между Русия и Украйна и заяви: „Президентът Ердоган е уважаван и от двамата (президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски). Всички уважават Ердоган – аз също“.

През 2017 г. Турция подписа сделка за 2,5 милиарда долара с Москва, след като не успя да се сдобие с американски ракети „Пейтриът“ (Patriot), а през 2019 г. доставките на руските С-400 бяха завършени. Сделката предизвика криза в отбранителните отношения между САЩ и Турция, което накара Вашингтон да отстрани Анкара от програмата за изтребители F-35 и да наложи санкции по Закона за противодействие на противниците на Америка (CAATSA) на Турция, припомня „Тюркийе тудей“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 си дзън

    18 23 Отговор
    Бай Дончо дали не стяга примката около русията с тази среща?

    Коментиран от #2, #34

    20:24 25.09.2025

  • 2 НАДЯВАЙ СЕ

    36 7 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Ердоган не е забравил кой му организира преврат.

    20:25 25.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    34 3 Отговор
    Никой от правителството на САЩ не пожела да се срещне с Росен Желязков.

    Коментиран от #33

    20:26 25.09.2025

  • 4 УДРИ С ЛОПАТАТА

    19 1 Отговор
    Един ги мачка по фронтовете, а други само срещи правят.

    20:27 25.09.2025

  • 5 плет плете

    28 3 Отговор
    😜Тръмп добави, че би искал Русия да спре да купува газ от Русия, предаде Ройтерс😜
    Турция няма да спре да купува турски газ, защото на турска територия става газта турска.

    20:27 25.09.2025

  • 6 Спецназ

    23 3 Отговор
    Казал е на Султана да не купува природния газ на половин цена от Путин.

    ДрЪтия ПРЪЧ си го преместил у другия крачол!! :)))

    20:28 25.09.2025

  • 7 Презвитер Козма

    14 25 Отговор
    🙋 ♂️Някои цифри:

    ◾️ 🇫🇮Финландия 🇫🇮:
    БВП на глава от населението: 54 160 $
    Средна заплата: $4,741
    Средна пенсия: $2,489

    ◾️ 🇧🇬България 🇧🇬:
    БВП на глава от населението: $15,886
    Средна заплата: $1,148
    Средна пенсия: $475

    ◾️ Русия:
    БВП на глава от населението: $14,060
    Средна заплата: $610
    Средна пенсия: $210

    И тази държава да претендира за световно господство? Това Не просто е смешно, това е абсурдно. На това му се вика на гол тумбак чифте пищови.

    Коментиран от #10, #15, #17, #36

    20:29 25.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 УрсуланчовЧета

    23 5 Отговор
    Путин го посрещат с червена пътека,
    Ердоган на мека мебел.....
    а нашТе пудели от временното явлениеЕС
    .......на табуретки !!!
    За напудреното носле няма да коментирам.

    20:29 25.09.2025

  • 10 МАЛОУМНИК

    18 8 Отговор

    До коментар #7 от "Презвитер Козма":

    А колко ядрени бомби има Русия??

    20:30 25.09.2025

  • 11 Мила

    26 3 Отговор
    Вижте се какво пишете:
    Тръмп добави, че би искал Русия да спре да купува газ от Русия, предаде Ройтерс

    20:31 25.09.2025

  • 12 Факт

    14 0 Отговор
    Ще му бъде позволено да си купи!

    20:32 25.09.2025

  • 13 ЕРДОГАН НЕ Е ЕВРОПУДЕЛ

    24 3 Отговор
    Тръмп не може да го командва.

    20:36 25.09.2025

  • 14 Уилям Херингтън герой СВО

    8 27 Отговор
    На наскоро състоялата се среща Путин гледаше китайския президент като божество, а китайския президент гледаше на Путин като нищожество. Путин е един голан и просяк за китайците. Но пък иначе е верен пудел в прокси войната, която водят срещу САЩ и запада. Нали те са хората с парите- те нареждат, а оня изпълнява- като му кажат джафка, като му кажат върти опашка, като му хвърлят сопата бяга да я вземе, като му кажат да се прави на умрял и се прави на умрял.

    20:36 25.09.2025

  • 15 Байрактар"70

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Презвитер Козма":

    ?????много си неучен! Поразвий се, колкото смучеш, без значение какво!

    20:36 25.09.2025

  • 16 Всичко ни стана ясно

    18 2 Отговор
    (Тръмп добави, че би искал Русия да спре да купува газ от Русия, предаде Ройтерс)........

    20:39 25.09.2025

  • 17 Пешо z

    15 4 Отговор

    До коментар #7 от "Презвитер Козма":

    Стъкмистика бе брато си извадил.

    20:42 25.09.2025

  • 18 Ердоган е...

    13 9 Отговор
    същата мижитурка като този, с който се здрависва! Руснаците му биха шута, защото видяха каква въртиопашка е. Щял да вкарва по 4 милиарда кубика втечнена газ, защо ли? Руснаците го предупредиха, че не са балами и не падат от дървото.

    20:42 25.09.2025

  • 19 Ъхъъъъъ....

    16 0 Отговор
    относно ситуацията в ивицата Газа, Тръмп заявил: „Смятам, че ще постигнем някакво споразумение“, посочва ТРТ.

    20:45 25.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Парад на олигофренията

    17 3 Отговор
    И наш дЖилезку не го пропусна. А иначе Абас осъди близо двегодишния геноцид в Гааза от страна на Израел в ООН. Президентът на Палестинската администрация Махмуд Абас се обърна към Общото събрание на ООН чрез видеовръзка, след като САЩ отказаха визи на него и неговата делегация !!! ....

    20:48 25.09.2025

  • 25 Турция да затвори границата с България

    9 15 Отговор
    за руските шпиони!
    Влизат си в България свободно!

    Коментиран от #29, #31

    20:50 25.09.2025

  • 26 И пак се чу въпреки нацистки САЩ

    13 3 Отговор
    „Няма да напуснем родината си“, заяви палестинският лидер пред ООН

    „Зората на свободата ще се появи и знамето на Палестина ще се вее високо в нашето небе.“ Президентът на Палестинската администрация Махмуд Абас беше аплодиран от Общото събрание на ООН, след като обеща, че палестинците няма да напуснат родината си.

    20:50 25.09.2025

  • 27 Чичо

    14 2 Отговор
    Започват уволнения в Пентагона.Ще има пенсионирани генерали.

    20:51 25.09.2025

  • 28 Орбан наду пи Тиквата!

    13 0 Отговор
    Тиквата не смее да врътне кранчето но турски паток!

    20:52 25.09.2025

  • 29 Кво каза мушмул?

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "Турция да затвори границата с България":

    Бългатите си влизат в България свободно ?

    20:52 25.09.2025

  • 30 И защо да е

    13 2 Отговор
    Стратегическа срещата , като нищо стратегическо няма. Поне в написаното няма

    20:55 25.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ало, журналистите

    7 0 Отговор
    "Тръмп заявил, че иска Русия да спре да купува газ от Русия"

    21:06 25.09.2025

  • 33 така е момиче

    8 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Росен е Премиер,а Тръмп Президент. Радев не е желан нито от Тръмп, нито от Путин,а Ердоган говори с всички

    21:24 25.09.2025

  • 34 медийно присъствие

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Чичо Дончо обещава големи работи, обаче в ООН му спряха телесуфлера.

    21:59 25.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Луганск

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Презвитер Козма":

    РУСИЯ Е ЕДИН ОТ ЛИДЕРИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАРИТЕТА НА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ!!

    БВП отразява малко за обикновения гражданин на страната, защото не отчита разходите за реални разходи! Т.е. разходите за живот (храна, жилище, гориво, медицина, образование и т. н.) в страни с висок БВП и заплати могат значително да надхвърлят тези в други страни и реалните доходи остават много малко.

    Но ПЧП , т. е. паритет на покупателната способност, това отразява и показва реалното благосъстояние на гражданите на страната!

    И благосъстоянието на гражданите на Русия, т. е. ПЧП, е в световните лидери! Т. е. обикновеният руснак може да си позволи повече различни ползи за доходите си от останалия свят!!

    РУСИЯ Е ПО - ДОБРА И ПО-БОГАТА ОТ ВСИЧКИ ВАС))

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    23:06 25.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.