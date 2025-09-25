Тръмп след срещата с Ердоган: Вярвам, че Турция ще спре да купува руски петрол. Можем да отменим ембаргото върху Анкара

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи след срещата си във Вашингтон с турския си колега Реджеп Тайип Ердоган, че вярва, че Турция ще се съгласи с искането му да спре да купува руски петрол и че може да отмени ембаргото върху Анкара, за да може Турция да купи американски изтребители Ф-35, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
След двучасовите си разговори с Ердоган Тръмп заяви пред репортери, че посланията на срещата им са били "много убедителна“ по редица въпроси, но не предостави подробности.
Запитан дали Турция ще спре да купува руски петрол, Тръмп звучеше уверено, отбелязва Ройтерс.
"Вярвам, че ще спре, да. Знаете ли защо? Защото може да го купи от много други страни“, каза Тръмп относно разговорите си с Ердоган.
Унгария и Словакия също купуват руски петрол, обърна внимание Ройтерс.
Ердоган дойде в Белия дом за първото си посещение от около шест години, търсейки одобрението на Тръмп за отмяна на американските санкции, за да стане възможно закупуването на изтребители Ф-35.
Седнал до турския президент в Овалния кабинет, Тръмп го нарече "много твърд човек“ и каза, че са останали приятели, докато неговият предшественик Джо Байдън беше на власт. Байдън държеше Турция на дистанция, отчасти заради това, което той виждаше като тесни връзки на страна членка на НАТО със започналата война в Украйна Русия, припомня световната агенция.
Анкара е склонна да използва личното приятелство на Ердоган с Тръмп, за да извлече ползи за националните си интереси и да спечели от стремежа на американското правителство да сключва сделки в замяна на скъпи оръжейни и търговски споразумения, акцентира Ройтерс.
"Мисля, че (Ердоган - бел. ред.) ще успее да купи нещата, които иска да купи“, каза Тръмп. Същевременно той заяви, че може да отмени санкциите срещу Турция "много скоро“, дори "почти веднага“.
В началото на разговорите между Ердоган и Тръмп турският президент заяви, че „отношенията между Турция и САЩ преминават през труден период“, като подчерта надеждата си в днешния разговор да успее да обсъди „в детайли“ въпросите, свързани със закупуването на изтребители F-35 и F-16.
По време на първия мандат на Тръмп САЩ изключиха Турция, която е член на НАТО, от програмата си за изтребители от пето поколение F-35, след като Анкара купи система за противовъздушна отбрана от Русия. Американските власти се притесняваха, че използването от Турция на руската зенитно-ракетна система С-400 може да даде възможност за събиране на данни за капацитета на F-35 и че информацията може да попадне в руски ръце, отбелязва Асошиейтед прес.
В същото време Тръмп отбеляза задоволството си от проведените през изминалите дни срещи с Ердоган и други лидери относно ситуацията в ивицата Газа, като заяви: „Смятам, че ще постигнем някакво споразумение“, посочва ТРТ.
Тръмп също така определи Ердоган като „много неутрален“ по отношение на войната между Русия и Украйна и заяви: „Президентът Ердоган е уважаван и от двамата (президентите на Русия и Украйна Владимир Путин и Володимир Зеленски). Всички уважават Ердоган – аз също“.
През 2017 г. Турция подписа сделка за 2,5 милиарда долара с Москва, след като не успя да се сдобие с американски ракети „Пейтриът“ (Patriot), а през 2019 г. доставките на руските С-400 бяха завършени. Сделката предизвика криза в отбранителните отношения между САЩ и Турция, което накара Вашингтон да отстрани Анкара от програмата за изтребители F-35 и да наложи санкции по Закона за противодействие на противниците на Америка (CAATSA) на Турция, припомня „Тюркийе тудей“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
