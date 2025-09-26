Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп: Планът за продажбата на "ТикТок" отговаря на американските изисквания ВИДЕО

26 Септември, 2025 05:50, обновена 26 Септември, 2025 04:54 508 3

Президентът на САЩ обяви това с пореден указ

Тръмп: Планът за продажбата на "ТикТок" отговаря на американските изисквания ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи подписа указ, с който обяви, че планът за продажбата на операциите на американска територия на платформата "ТикТок", извършвани от американски и международни инвеститори, отговаря на изискванията на американски закон от 2024 г., предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

По силата на въпросния закон приложението за кратки видеоклипове ще бъде забранено, освен ако китайските му собственици не го продадат.

Новата американска компания ще бъде оценена на около 14 милиарда долара, каза вицепрезидентът Джей Ди Ванс, в чието присъствие Тръмп подписа указа в Овалния кабинет на Белия дом.

Тръмп отложи прилагането на закона до 16 декември тази година в контекста на усилията за извличане на американските активи на "ТикТок" от глобалната платформа, за привличане на американски и други инвеститори и за получаване на одобрение от китайското правителство.

"Имаше известна съпротива от китайска страна, но основното нещо, което искахме да постигнем, беше да запазим дейността на "ТикТок" в САЩ, а освен това да се уверим, че защитаваме поверителността на данните на американските граждани", каза вицепрезидентът Ванс.

"Говорих с президента Си (Цзинпин - бел. ред.). Имахме добър разговор, казах му какво правим и той каза да продължаваме“, заяви Тръмп, отбелязвайки, че в САЩ "ТикТок" има около 170 милиона потребители.


САЩ
  • 1 помашки мишок от банкя

    0 0 Отговор
    дони съчмата ме милва по крадливата тиква

    05:29 26.09.2025

  • 2 бандит методиев борисов-яшаров

    1 0 Отговор
    с тоя психопат и двамата сме за психиатър

    05:41 26.09.2025

  • 3 Перо

    1 0 Отговор
    За лекарствата Тръмп е прав, но при камионите има лоялна конкуренция и не е добре да се оказва държавна помощ на собственото производство, чрез протекционистки мерки, защото веднага ще се отрази на качеството, лоялната конкуренция, околната среда и др., но ще се увеличи броя на заетите! Най-много ще го отнесат скандинавските страни и Германия! То и до сега много от възлите в машиностроенето се произвеждаха или сглобяваха в САЩ, защото там има чист внос, само при най-луксозните изделия и митото им не беше малко! Винаги е имало спомагателна дейност в САЩ при вноса на стоките, за осигуряване на работна ръка, а фирмите с най-големи доставки си направиха отдавна заводи там, като германските производители на леки автомобили!

    05:46 26.09.2025