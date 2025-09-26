Новини
Свят »
Русия »
ISW: Русия завишава успехите си в Украйна и предизвиква напрежение с НАТО

ISW: Русия завишава успехите си в Украйна и предизвиква напрежение с НАТО

26 Септември, 2025 07:07 1 498 32

  • нато-
  • украйна-
  • русия-
  • напрежение

Москва продължава офанзивата, докато Западът реагира на нарушения на въздушното пространство и хибридни атаки

ISW: Русия завишава успехите си в Украйна и предизвиква напрежение с НАТО - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната твърди, че победата в Украйна е неизбежна. Според официалните му данни, от 1 януари до 25 септември 2025 г. руските сили са завзели общо 4714 кв. км: 205 кв. км в Луганска област, 3308 кв. км в Донецка област, 261 кв. км в Запорожка област, 175 кв. км в Днепропетровска област, 542 кв. км в Харковска област и 223 кв. км в Сумска област, предава БТА.

Институтът за изследване на войната (ISW) обаче предоставя други оценки - едва 3434 кв. км за същия период, включително 151 кв. км в Луганска област и 2481 кв. км в Донецка. Така ISW заключава, че Москва завишава отчетените си успехи с до 112% в някои региони.

Руските сили се подготвят за настъпления по различни фронтове - около Купянск, Лиман, Константиновка, Покровск и Запорожие, но липсата на ресурси поставя под съмнение способността им да водят едновременно мащабни операции.

Нарушения на въздушното пространство и напрежение с НАТО

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство. Действие, което Москва частно е признала пред западни дипломати. Руски представители обясняват действията като ответна мярка заради украинските удари по Крим. Въпреки това Кремъл публично отрича и твърди, че самолетите са били на „планиран полет“.

Подобни провокации не спират до там:

  • Полша съобщи за опасно ниско прелитане на руски изтребители над своя петролна платформа в Балтийско море.

  • Дания регистрира прелитане на неидентифицирани дронове над четири летища, което властите определиха като „хибридна атака“. Засега не е доказана руска отговорност, но съюзниците от НАТО са уведомени.

  • NORAD откри и проследи руски бомбардировачи Ту-95 и изтребители Су-35 край Аляска.

Дипломатически и военни сигнали

Москва продължава да настоява пред администрацията на Доналд Тръмп за възможност да воюва безпрепятствено в Украйна. Въпреки това държавният секретар на САЩ Марко Рубио повтори пред Сергей Лавров, че САЩ очакват „смислени стъпки“ към трайно прекратяване на войната.

Кремъл продължава да определя като „основни причини“ за конфликта разширяването на НАТО и предполагаемата дискриминация на рускоезичното население в Украйна. Междувременно Дмитрий Медведев заплаши в социалните мрежи със „средства, от които бомбоубежищата няма да защитят“.

Финансовата страна на войната

Документи на руското Министерство на финансите, цитирани от Ройтерс, показват, че бюджетът за отбрана за 2026 г. ще бъде намален до 12,6 трилиона рубли (около 150 млрд. долара) спрямо 13,5 трилиона за 2025 г. За сметка на това ще се увеличат данъците - ДДС ще нарасне от 20% на 22%, а прагът за облагане ще бъде свален. Очаква се мярката да донесе допълнителни 1,2 трилиона рубли приходи.

Въпреки по-малкия бюджет, Кремъл залага на модернизацията на армията и отбранителната индустрия, включително чрез инвестиции в дронове. Същевременно приходите от петрол и газ, които финансират значителна част от бюджета, се очаква да спаднат наполовина спрямо предходните години заради санкции и украински атаки по руската петролна инфраструктура.

Русия вече усеща ефектите - страната страда от недостиг на горива, макар властите да омаловажават проблема пред собственото население.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бисмарк

    38 28 Отговор
    Русия винаги се връща за своето!

    Коментиран от #5, #9

    07:17 26.09.2025

  • 2 Архимандрисандрит Бибиан

    25 26 Отговор
    Пиенците немат танкове,бензин за мотори и лади и минават на тротинетки и инвалидни колички! До полная победа,каза Пундю путилифона.

    07:18 26.09.2025

  • 3 Така е 😁

    24 34 Отговор
    3 години и половина рашистки мъки в Донбас и още не е превзет нацяло, а междувременно 1 милион мужици са убити и осакатени.
    Големи "успехи" наистина... 😂 Добре, че бяха и севернокорейците да освободят Курска област...
    Украйна развенча напълно мита за силата на руския башибозук.

    07:22 26.09.2025

  • 4 НАто

    13 18 Отговор
    Чакайте само да си избелиманусите и ви почвамв😀

    07:26 26.09.2025

  • 5 Ха-ха-ха, връщат се при Кобзон

    17 25 Отговор

    До коментар #1 от "Бисмарк":

    Херсон руски ли е?

    Коментиран от #25

    07:27 26.09.2025

  • 6 Така е

    25 17 Отговор
    Русия завишава, Украйна напредва и става по-малка, ЕС уж просперира, а финансово отслабва и е пред фалит

    07:28 26.09.2025

  • 7 Първанов

    15 28 Отговор
    Бавно, но сигурно Русия потъва, заради психопата Путин. Олигарсите му нафрашкани с ограбени милиарди долъри също се гэрчат. Идва денят за разплата,Путин в Хага, олигарсите в затвора!

    Коментиран от #13, #16

    07:28 26.09.2025

  • 8 Така е 👍

    13 23 Отговор
    Увеличават се милионерите в Русия които имат погребални агенции. Бзнесът им процъфтява

    07:31 26.09.2025

  • 9 Русия, ако беше сила... Путлер нямаше да

    11 22 Отговор

    До коментар #1 от "Бисмарк":

    проси севернокорейци от Кимчо за Курска област.

    Коментиран от #17

    07:38 26.09.2025

  • 10 МирО

    20 5 Отговор
    Бавно и методично Рашаните демилитаризират и де нацифицират !!

    07:42 26.09.2025

  • 11 Само питам

    3 18 Отговор
    Руското министерство на отбраната казали че за тази година са утрепани над 200 000 руски окупатори?М?

    Коментиран от #19, #32

    07:51 26.09.2025

  • 12 Мишел

    16 3 Отговор
    Украинският военен експерт Касьянов, в анализ на положението на фронта от вчера: " Загубите на пехота на фронта от дронове са толкова големи, че ако Украйна не може да компенсира пълното превъзходство в дронове на Русия, ще остане без пехота. "
    Преди два дни при Клебан Бик завърши унищожаването на украинската 80 000 групировка от Торецк. Предадоха се последните 80 осемдесет! украински военни.

    07:53 26.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 дядото

    4 10 Отговор
    завишава успехите,но не решава проблема.колкото и да отлага кремъл кардиналното решаване на проблема,в крайна сметка ще бъдат ударени от ес и нато.

    07:56 26.09.2025

  • 15 Баш Балък

    5 1 Отговор
    Как ги нахвърлиха тия 112% като цени от лева в евро

    07:57 26.09.2025

  • 16 ПърПърваноФ

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Първанов":

    Бавно, но сигурно европейският ж.а.л.ъ.к съюз потъва, заради психопатите урсула фон дер лай н.е.н., борко джонсън, шолцита мерцита,макарони всякакви .
    Олигарсите им нафрашкани с ограбени милиарди и изпита човешка кръв също се гэрчат, от Рецесия и преминават във Стегнация.
    Сащ имат 1.5 Ръст на Икономиката
    Китай 5-6
    Идва денят за разплата,.
    Всичката тая горна и.з.м.е.т във съда в Москва, и Пекин и олигарсите в Гулака далече там в Сибир

    07:58 26.09.2025

  • 17 Пригожин

    3 8 Отговор

    До коментар #9 от "Русия, ако беше сила... Путлер нямаше да":

    Шойгу открадна парите.

    07:58 26.09.2025

  • 18 Да се чете:

    8 1 Отговор
    Москва продължава офанзивата, докато Западът се занимава панически да фабрикува "нарушения на въздушното пространство и хибридни атаки"

    Вместо:

    Москва продължава офанзивата, докато Западът реагира на нарушения на въздушното пространство и хибридни атаки

    07:59 26.09.2025

  • 19 Димитринчо

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "Само питам":

    Повечко са.

    07:59 26.09.2025

  • 20 Няма край руският позор!

    1 7 Отговор
    Няма...

    Коментиран от #21

    08:00 26.09.2025

  • 21 Фейк с ИИ

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "Няма край руският позор!":

    И трролската простотия няма край. На такива "анализи" само вчерашни тролчета и мисирки кълват.

    08:07 26.09.2025

  • 22 Знае

    8 0 Отговор
    ISW е спонсорирана от ЦРУ частна медийка собственост на семейството на Витория Нюланд в която работят само няколко техни роднини и приятели. Цру подава своите дезинформации и манипулации на ISW за публикуване , а след това те се разпространяват от грантаджийските соросоидни медии по света. Това е същата тази Витория Нюланд която раздаваше курабийки на противоконституцаонният Майдан през 2014 година и се хвалеше пред журналисти , че САЩ са платили милиардадолара за организирането и провеждането му.

    08:07 26.09.2025

  • 23 Съдията

    6 1 Отговор
    На тия от института явно Зеленски директно им е доставил от белото, докато е в САЩ. Мъка либерастска!😂

    08:08 26.09.2025

  • 24 напрежението на НАТО и Желащите

    5 1 Отговор
    ще приключи когато дарят безплатно Зеленски с бял байряк и се подлише предложението за мир.
    И ще им излезе къде-къде по-евтино

    Иначе скоро ще има ново предложение- със сигурност. Повярвайте ми!

    /Борис Джонсън/

    08:12 26.09.2025

  • 25 Украинците побеждавали ли са

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха-ха, връщат се при Кобзон":

    в Херсон? А?

    А и сега си е 2/3 руски. Или и това не знаеш?

    08:17 26.09.2025

  • 26 Солдат

    0 0 Отговор
    С бинокила смотрям Покровск !

    08:17 26.09.2025

  • 27 Патриот

    0 0 Отговор
    ЕС се разпада ! 6 месеца чакам за руска виза !

    08:19 26.09.2025

  • 28 А не бе

    0 0 Отговор
    интересно от къде получава информация този измислен американски институт ? Преди войната в Украйна никой не беше чувал за него. Кой го финансира? Този институт много прилича като министерството на пропагандата през ВСВ на Гьобелс.

    08:23 26.09.2025

  • 29 Демек

    0 0 Отговор
    преувеличава !

    08:23 26.09.2025

  • 30 Рони Рейгън

    1 0 Отговор
    Победи империята на злото.ото СССР без един изтрел ,а само с икономически санкции.Основно сваляне на цените на петрола.СССР беше книжка мечка, която умря от глад .После помним пилешки ножки Буша .
    Тръмп бавно загрява, но тръгва ефективно по пътя на Рейгън и след това ще гледаме разпад на монголоидната империя и пак ножки този път Тръмпа.

    08:26 26.09.2025

  • 31 Всичко което трябва да знаете

    1 0 Отговор
    Свети Малахия – ирландски архиепископ от XII век. Според легендата, той е автор на мистериозната книга „Пророчеството на папите“, съдържаща 112 латински фрази, описващи всички папи от Целестин II (1143 г.) до последния – „Петър Римлянинът“:

    Последният папа ще управлява по време на големи бедствия.

    „Градът на седемте хълма“ (Рим) ще бъде разрушен.

    Ще настъпи Страшният съд.

    Годината на края на света е посочена като 2027 г., макар точният месец – август – да не е изрично упоменат в оригиналния текст2.
    Книгата е публикувана за първи път през 1595 г. от бенедиктинския монах Арнолд Вион, който твърди, че я е открил в архивите на Ватикана. Много от описанията на папите до XVI век се оказват удивително точни, което подхранва интереса към пророчеството и днес.

    08:28 26.09.2025

  • 32 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Само питам":

    Руски хакери удариха архивите и личните данни на живеещите в Бандеристан . Според тях на територията на Бандеристан сега живеят едва около 20 милиона обитатели. И само за първите 6 месеца на 2025 година загубите на бандеровците са над 625 хиляди убити воени !

    08:28 26.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания