ISW: Русия завишава успехите си в Украйна и предизвиква напрежение с НАТО

Руското министерство на отбраната твърди, че победата в Украйна е неизбежна. Според официалните му данни, от 1 януари до 25 септември 2025 г. руските сили са завзели общо 4714 кв. км: 205 кв. км в Луганска област, 3308 кв. км в Донецка област, 261 кв. км в Запорожка област, 175 кв. км в Днепропетровска област, 542 кв. км в Харковска област и 223 кв. км в Сумска област, предава БТА.
Институтът за изследване на войната (ISW) обаче предоставя други оценки - едва 3434 кв. км за същия период, включително 151 кв. км в Луганска област и 2481 кв. км в Донецка. Така ISW заключава, че Москва завишава отчетените си успехи с до 112% в някои региони.
Руските сили се подготвят за настъпления по различни фронтове - около Купянск, Лиман, Константиновка, Покровск и Запорожие, но липсата на ресурси поставя под съмнение способността им да водят едновременно мащабни операции.
Нарушения на въздушното пространство и напрежение с НАТО
На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство. Действие, което Москва частно е признала пред западни дипломати. Руски представители обясняват действията като ответна мярка заради украинските удари по Крим. Въпреки това Кремъл публично отрича и твърди, че самолетите са били на „планиран полет“.
Подобни провокации не спират до там:
Полша съобщи за опасно ниско прелитане на руски изтребители над своя петролна платформа в Балтийско море.
Дания регистрира прелитане на неидентифицирани дронове над четири летища, което властите определиха като „хибридна атака“. Засега не е доказана руска отговорност, но съюзниците от НАТО са уведомени.
NORAD откри и проследи руски бомбардировачи Ту-95 и изтребители Су-35 край Аляска.
Дипломатически и военни сигнали
Москва продължава да настоява пред администрацията на Доналд Тръмп за възможност да воюва безпрепятствено в Украйна. Въпреки това държавният секретар на САЩ Марко Рубио повтори пред Сергей Лавров, че САЩ очакват „смислени стъпки“ към трайно прекратяване на войната.
Кремъл продължава да определя като „основни причини“ за конфликта разширяването на НАТО и предполагаемата дискриминация на рускоезичното население в Украйна. Междувременно Дмитрий Медведев заплаши в социалните мрежи със „средства, от които бомбоубежищата няма да защитят“.
Финансовата страна на войната
Документи на руското Министерство на финансите, цитирани от Ройтерс, показват, че бюджетът за отбрана за 2026 г. ще бъде намален до 12,6 трилиона рубли (около 150 млрд. долара) спрямо 13,5 трилиона за 2025 г. За сметка на това ще се увеличат данъците - ДДС ще нарасне от 20% на 22%, а прагът за облагане ще бъде свален. Очаква се мярката да донесе допълнителни 1,2 трилиона рубли приходи.
Въпреки по-малкия бюджет, Кремъл залага на модернизацията на армията и отбранителната индустрия, включително чрез инвестиции в дронове. Същевременно приходите от петрол и газ, които финансират значителна част от бюджета, се очаква да спаднат наполовина спрямо предходните години заради санкции и украински атаки по руската петролна инфраструктура.
Русия вече усеща ефектите - страната страда от недостиг на горива, макар властите да омаловажават проблема пред собственото население.
