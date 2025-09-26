Украйна и Канада обсъдиха засилване на отбраната и нови санкции срещу Русия

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига проведе среща с канадската си колежка Анита Ананд по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи Укринформ, предава БТА.
В публикация в социалната мрежа „Екс“ украинският външен министър определи разговора като „продуктивен и съдържателен“. Той подчерта, че партньорството между Украйна и Канада остава стабилно и изрази благодарност за канадската подкрепа.
Според Сибига акцент в разговорите са били:
-
укрепването на отбранителните способности на Украйна;
-
съгласуването на санкции срещу руския енергиен сектор;
-
допълнителни мерки за увеличаване на натиска върху Москва.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
07:58 26.09.2025
2 Прокурор
08:00 26.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тиква
08:08 26.09.2025
5 Шамандури
08:10 26.09.2025
6 Инокентий
08:17 26.09.2025
7 Иван Анчев плешивия циганин
08:26 26.09.2025
8 Мира ботокса от НОВА ТВ
08:27 26.09.2025