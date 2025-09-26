Новини
Украйна и Канада обсъдиха засилване на отбраната и нови санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Украйна и Канада обсъдиха засилване на отбраната и нови санкции срещу Русия

26 Септември, 2025 07:51 494 8

Андрий Сибига и Анита Ананд се срещнаха в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Украйна и Канада обсъдиха засилване на отбраната и нови санкции срещу Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига проведе среща с канадската си колежка Анита Ананд по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи Укринформ, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ украинският външен министър определи разговора като „продуктивен и съдържателен“. Той подчерта, че партньорството между Украйна и Канада остава стабилно и изрази благодарност за канадската подкрепа.

Според Сибига акцент в разговорите са били:

  • укрепването на отбранителните способности на Украйна;

  • съгласуването на санкции срещу руския енергиен сектор;

  • допълнителни мерки за увеличаване на натиска върху Москва.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 9 гласа.
  • 1 си дзън

    11 7 Отговор
    Всички руснаци - вън от ЕС и Канада !

    07:58 26.09.2025

  • 2 Прокурор

    10 6 Отговор
    Агресорът ще си получи заслуженото с лихвите за тази безсмислена и жестока война.

    08:00 26.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тиква

    5 7 Отговор
    Всички окраБандеровците в Освиенцим и Бухенвалд,убийци ,наглеци, тумор на земята.

    08:08 26.09.2025

  • 5 Шамандури

    4 7 Отговор
    Илюзиите на прокситъпаците продължават да доизбиват народа си и да капитулират държавата си.

    08:10 26.09.2025

  • 6 Инокентий

    5 2 Отговор
    Хунтата в Кремъл и бункерния фюрер ритуално подготвят РФ за погребението и.

    08:17 26.09.2025

  • 7 Иван Анчев плешивия циганин

    0 0 Отговор
    Обсъдиха традиционната евакуация на нацистите в Канада.

    08:26 26.09.2025

  • 8 Мира ботокса от НОВА ТВ

    0 0 Отговор
    Пак ще ръкопляскат на нацистите в канадския парламент.

    08:27 26.09.2025

