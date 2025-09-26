Украйна и Канада обсъдиха засилване на отбраната и нови санкции срещу Русия

Министърът на външните работи на Украйна Андрий Сибига проведе среща с канадската си колежка Анита Ананд по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщи Укринформ, предава БТА.

В публикация в социалната мрежа „Екс“ украинският външен министър определи разговора като „продуктивен и съдържателен“. Той подчерта, че партньорството между Украйна и Канада остава стабилно и изрази благодарност за канадската подкрепа.

Според Сибига акцент в разговорите са били:

укрепването на отбранителните способности на Украйна;

съгласуването на санкции срещу руския енергиен сектор;

допълнителни мерки за увеличаване на натиска върху Москва.