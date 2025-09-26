Великобритания въвежда задължителни цифрови документи за самоличност за новоназначени работници

Британският премиер Киър Стармър обяви днес, че Великобритания ще въведе задължителни цифрови документи за самоличност за британски граждани и жители на страната, които започват нова работа, като мярка за възпиране на нелегалната миграция, предадоха световните агенции, предава БТА.

„Това ще направи по-трудно да се работи нелегално в тази страна и ще направи нашите граници по-сигурни“, заяви Стармър в официално изявление, в което обявява новата мярка.

Според социологически проучвания имиграцията е сред основните приоритети на избирателите във Великобритания и Стармър е подложен на силен натиск да спре влизането на незаконни мигранти в страната, които прекосяват Ламанша с малки лодки.

Днешната стъпка, която правителството неотдавна обяви, че обмисля, бе подложена на критики от страна на политическите опоненти на кабинета, които твърдят, че тя няма да спре мигрантите и може да представлява нарушение на гражданските свободи.

Правителството заяви, че цифровият документ за самоличност ще се съхранява в мобилните телефони на хората и ще бъде задължителна част от проверки, които работодателите вече извършват при наемане на служител. Предвижда се в бъдеще той да се използва и за достъп до услуги като грижи за деца, социално подпомагане и данъчни документи.

В началото на века Лейбъристката партия на Стармър, начело на която тогава беше Тони Блеър, се опита да въведе карта за самоличност, но приемникът на Блеър - Гордън Браун, се отказа от този план, след като опозицията заяви, че той би нарушил гражданските свободи.

Великобритания не издава карти за самоличност от края на Втората световна война, а британските граждани обикновено използват други официални документи, като паспорти или шофьорски книжки, за да доказват самоличността си, когато това е необходимо.

Партията „Реформирай Обединеното кралство“ нарече плановете на правителството „циничен ход“, целящ „да заблуди“ избирателите и да ги накара да мислят, че правителството прави нещо за спиране на имиграцията, посочва Пи Ей Мидия/ДПА.

Лидерът на Консервативната партия Кеми Бейдънок критикува плановете и ги нарече „трик, който няма да спре лодките“.

Либералдемократите заявиха, че няма да подкрепят въвеждането на задължителни цифрови документи за самоличност, защото това би принудило хората „да предадат личната си информация, само за да могат да водят нормален живот“.