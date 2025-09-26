Новини
Ядрената безопасност застрашена: МААЕ съобщава за инцидент с дрон близо до Южноукраинската АЕЦ
  Тема: Украйна

Ядрената безопасност застрашена: МААЕ съобщава за инцидент с дрон близо до Южноукраинската АЕЦ

26 Септември, 2025 11:30 461 7

Безпилотен апарат е свален на 800 метра от периметъра на централата; МААЕ призовава за сдържаност около ядрени обекти

Ядрената безопасност застрашена: МААЕ съобщава за инцидент с дрон близо до Южноукраинската АЕЦ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи за инцидент с дрон в близост до Южноукраинската атомна електроцентрала, при който няма нанесени щети върху самата централа, но е застрашена ядрената безопасност, информира Би Би Си, предава News.bg.

По данни на агенцията, в нощта срещу четвъртък на около 800 метра от периметъра на централата е бил свален безпилотен летателен апарат. В рамките на мониторинга късно вечерта в сряда и в четвъртък сутринта са били засечени 22 дрона, някои от които са приближили на по-малко от половин километър от обекта.

Служители на МААЕ, които живеят в района, чули през нощта изстрели и експлозии, а по-късно посетили мястото на падналия дрон. Мониторинговата група е установила щети върху метални конструкции от осколки, както и счупени стъкла на автомобили вследствие на взривната вълна.

"Дронове отново прелитат твърде близо до атомните електроцентрали, излагайки на риск ядрената безопасност. За щастие, инцидентът тази нощ не доведе до щети върху Южноукраинската АЕЦ, но следващия път може да не сме толкова късметлии. Продължавам да призовавам и двете страни да проявят максимална сдържаност около всички важни ядрени обекти", заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Южноукраинската АЕЦ е една от четирите атомни електроцентрали в Украйна. Най-голямата - Запорожката АЕЦ, се намира под руски контрол в окупираната част на областта и от месеци е обект на международни предупреждения за риск от сериозен инцидент.

В нощта срещу петък в небето над Украйна са били забелязани 154 руски дрона, според сутрешния доклад на украинските военновъздушни сили. От тях 128 са били свалени или обезвредени. Двадесет и шест ударни дрона са нанесли удари на девет места, като са паднали и отломки.

Според доклада атаката продължава и тази сутрин.


Украйна
