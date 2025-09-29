Новини
Свят »
Унгария »
Виктор Орбан: Ако утре Западът реши да не отпусне и един форинт, Украйна ще се разпадне
  Тема: Украйна

Виктор Орбан: Ако утре Западът реши да не отпусне и един форинт, Украйна ще се разпадне

29 Септември, 2025 16:53 1 252 39

  • русия-
  • украйна-
  • унгария-
  • виктор орбан-
  • володимир зеленски-
  • дронове

Украйна не е независима и суверенна държава, ние сме тези, които я поддържаме цяла, така че тя не бива да се държи сякаш разполага със суверенитет, заяви още Орбан

Виктор Орбан: Ако утре Западът реши да не отпусне и един форинт, Украйна ще се разпадне - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан омаловажи твърдението, че унгарски дронове са навлезли в украинското въздушно пространство, като заяви същевременно, че Украйна не е суверенна държава, тъй като зависи изцяло от Запада, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.

"Фактът, че три или четири унгарски дрона са преминали границата не е проблем", обяви Виктор Орбан, който подчерта, че е "склонен да вярва" на министъра на отбраната на Унгария Кристоф Салай-Бобровницки, който отрече обвиненията, че дроновете са навлезли в украинското въздушно пространство.

Още новини от Украйна

"Да кажем, че са прелетели на няколко метра навътре в страната, и какво от това?", добави той в интервю за подкаст, воден от говорителя на партията си ФИДЕС. Орбан посочи, че "Украйна трябва по-скоро да се притеснява за (руските) дронове по източната си граница."

"Украйна не е независима и суверенна държава, ние сме тези, които я поддържаме цяла, така че тя не бива да се държи сякаш разполага със суверенитет", заяви Орбан.

Според унгарския премиер "ако утре Западът реши да не отпусне и един форинт (унгарската парична единица), Украйна ще се разпадне".

В петък украинският президент Володимир Зеленски заяви, че унгарски разузнавателни дронове са проникнали във въздушното пространство на страната му. На следващия ден унгарското Министерство на отбраната отхвърли това като "напълно неоснователни твърдения", припомня Франс Прес.

Напрежението между Киев и Будапеща се покачи от началото на войната в съседната страна, а Орбан преди е наричал Украйна васална държава. Унгария отказва да предостави военна помощ на Украйна и блокира преговорите ѝ за членство в ЕС, както и приемането на европейски санкции срещу Русия.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    7 18 Отговор
    Форинти няма да отпусне, но може евро и други валути.

    Коментиран от #39

    16:55 29.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БОЛШЕВИК

    23 16 Отговор
    Унгария ще си поиска земи от остатъчна Украйна. Русия ще освободи и ще си върне всичко руско!

    Коментиран от #21

    16:56 29.09.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 20 Отговор
    ЯША БЕ манг о!!ами ако утре те изхвърлят от ЕС?ЩО НЕ СЕ РАЗКАРАШ КАТО ТОЛКОЗ СМЕ КОФТИ?

    Коментиран от #14

    16:56 29.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Баба Гошка

    17 8 Отговор
    Ми айди поделяйте си с таз поскрайнина и всеки новоразширил се да му бере гаййлето на тазтериторис и да не ни търсят нас да им плащаме кредитите следващите 100 години, дет наште продажници подписаха да сме им солидарно отговорни!

    16:57 29.09.2025

  • 7 Николай

    19 12 Отговор
    Искам да съм унгарец и да има за какво да се гордея т.е. да имаме такъв Орбан и в България.

    Коментиран от #20, #26

    16:57 29.09.2025

  • 8 Николай

    12 11 Отговор
    Искам да съм унгарец и да има за какво да се гордея т.е. да имаме такъв Орбан и в България.

    Коментиран от #15

    16:57 29.09.2025

  • 9 Отвратен

    18 13 Отговор
    На тоя дните са му преброени , скоро унгарския народ ще го разкара !

    16:58 29.09.2025

  • 10 Тоя кремълски полезен .....

    10 11 Отговор
    който всячески пречи и саботира усилията на Европа да подкрепя Украйна, сега се нареди на сред помощниците?!
    Егати нахала!

    16:58 29.09.2025

  • 11 Сатана Z

    20 7 Отговор
    Прав е Орбан.Който плаща - той поръчва музиката.

    16:58 29.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Орбан ФАШИСТ

    7 11 Отговор
    путин Фицо Орбан Фашисти

    17:01 29.09.2025

  • 14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 9 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Е , ВЧЕРА четох коментари на Италианци и прочие-всички ни поздравяват за среброто!!!! С ТЕЗ тигърчета , млади , с млечни зъбки и нокти все още..ни чака светло бъдеще -така всички говорят!!!! кво сте чули от 1 руснак бе? освен да иска ощ
    е 32 тона злато , за ,,Освобождението,, дет нито Сърби нито Гърци не признават за ,,робство,, некво

    Коментиран от #22

    17:02 29.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин 🇧🇬

    12 5 Отговор
    Откакто Западът ни наложи квоти на селскостопанските продукти и заля пазара ни с гръцки ,турски и полски продукти , откакто промишлеността ни остана без пзари , откакто нарязахме ракетите си , за да купуваме чужди ... България вече не е независима .

    17:03 29.09.2025

  • 18 Ъъъ?

    8 9 Отговор
    Форинтите си ги ползвай дома.

    17:03 29.09.2025

  • 19 Хем плюе по Брюксел

    8 9 Отговор
    Хем разчита Брюксел да спаси Унгария от пагубната му политика

    17:03 29.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Интересно

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":

    Поясни на хората,де. Кой какво е завоювал и трябва да бъде освобождаван!!?

    17:07 29.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българин

    6 7 Отговор
    Точно тоя боклук прави всичко по силите си, за да навреди на укрианския народ. НО съвсем логично, не му се получава. За това и вие от безсилие. Путин ще му дърпа ушите.

    17:11 29.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Орбане

    3 6 Отговор
    То ако Европа ви спре парите и вие сте чао

    17:12 29.09.2025

  • 26 черния

    1 8 Отговор

    До коментар #7 от "Николай":

    Нашият Орбан е Пеевски. И тръмп много разчита на него и го подкрепя!

    17:12 29.09.2025

  • 27 Име

    7 4 Отговор
    Копейките реват на умряло в последните дни. Нещо става при блатата. Мобилизация.....движуха ....

    17:12 29.09.2025

  • 28 Украйна не е част от Европейският

    2 3 Отговор
    Съюз, Украйна не част НАТО въпреки военната помощ, Intelligence Services на НАТО, Великобритания и Съединените Щати, Украйна разчита на парите от ЕС за да плати, Заплати на Армията и Държавната Администрация и Пенсии на пенсионерите в Украйна!

    Коментиран от #37

    17:16 29.09.2025

  • 29 Спиро

    3 3 Отговор
    И на нас да ни спрат европроектите, ще се разпаднем..

    17:16 29.09.2025

  • 30 Атина Палада

    3 4 Отговор
    Няма да спра да повтарям, до като не се унищожи блатния халифат и бункерното не бъде извлечено увито в килим и пратено в Хага няма да има мир по света!

    17:17 29.09.2025

  • 31 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Но за блатните терористи и копейките им само млатене и прибиране в чувала, от друго не разбират!

    17:19 29.09.2025

  • 32 Влечуго

    5 2 Отговор
    Унгарското влечуго реве на чужд гроб, а е добре да се замисли за собствената си държава.

    17:24 29.09.2025

  • 33 Макс

    6 2 Отговор
    По-скоро Унгария върви към разпад под ръководството на орбан .

    17:24 29.09.2025

  • 34 !!!?

    5 1 Отговор
    Та то и Маджарско може да се разпадне за 24 часа ако бъде изхвърлено от ЕС...Путлер не брои Орбановите форинти за кинти !

    17:27 29.09.2025

  • 35 Бай Желязко хаяшиенко

    1 1 Отговор
    Я жа те гла още 11 млн. Кредит и жа ги пратка на рептилите в Киев редит

    17:29 29.09.2025

  • 36 кой ти иска

    4 0 Отговор
    1 пробит форинт

    17:31 29.09.2025

  • 37 !!!?

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Украйна не е част от Европейският":

    Украйна не в НАТО и ЕС де юре, но дефакто е по-член от Орбан и Фицо взети заедно !

    17:32 29.09.2025

  • 38 пешо

    2 0 Отговор
    е викторчо дано не дойдат проблемите на Украйна до унгария

    17:37 29.09.2025

  • 39 И ли ще плащаш сметката

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един":

    От твоя джоб ли излизат ?

    17:44 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания