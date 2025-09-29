Виктор Орбан: Ако утре Западът реши да не отпусне и един форинт, Украйна ще се разпадне

Унгарският премиер Виктор Орбан омаловажи твърдението, че унгарски дронове са навлезли в украинското въздушно пространство, като заяви същевременно, че Украйна не е суверенна държава, тъй като зависи изцяло от Запада, предаде Франс Прес, цитирана от БТА.
"Фактът, че три или четири унгарски дрона са преминали границата не е проблем", обяви Виктор Орбан, който подчерта, че е "склонен да вярва" на министъра на отбраната на Унгария Кристоф Салай-Бобровницки, който отрече обвиненията, че дроновете са навлезли в украинското въздушно пространство.
"Да кажем, че са прелетели на няколко метра навътре в страната, и какво от това?", добави той в интервю за подкаст, воден от говорителя на партията си ФИДЕС. Орбан посочи, че "Украйна трябва по-скоро да се притеснява за (руските) дронове по източната си граница."
"Украйна не е независима и суверенна държава, ние сме тези, които я поддържаме цяла, така че тя не бива да се държи сякаш разполага със суверенитет", заяви Орбан.
Според унгарския премиер "ако утре Западът реши да не отпусне и един форинт (унгарската парична единица), Украйна ще се разпадне".
В петък украинският президент Володимир Зеленски заяви, че унгарски разузнавателни дронове са проникнали във въздушното пространство на страната му. На следващия ден унгарското Министерство на отбраната отхвърли това като "напълно неоснователни твърдения", припомня Франс Прес.
Напрежението между Киев и Будапеща се покачи от началото на войната в съседната страна, а Орбан преди е наричал Украйна васална държава. Унгария отказва да предостави военна помощ на Украйна и блокира преговорите ѝ за членство в ЕС, както и приемането на европейски санкции срещу Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Един
Коментиран от #39
16:55 29.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 БОЛШЕВИК
Коментиран от #21
16:56 29.09.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #14
16:56 29.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Баба Гошка
16:57 29.09.2025
7 Николай
Коментиран от #20, #26
16:57 29.09.2025
8 Николай
Коментиран от #15
16:57 29.09.2025
9 Отвратен
16:58 29.09.2025
10 Тоя кремълски полезен .....
Егати нахала!
16:58 29.09.2025
11 Сатана Z
16:58 29.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Орбан ФАШИСТ
17:01 29.09.2025
14 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Е , ВЧЕРА четох коментари на Италианци и прочие-всички ни поздравяват за среброто!!!! С ТЕЗ тигърчета , млади , с млечни зъбки и нокти все още..ни чака светло бъдеще -така всички говорят!!!! кво сте чули от 1 руснак бе? освен да иска ощ
е 32 тона злато , за ,,Освобождението,, дет нито Сърби нито Гърци не признават за ,,робство,, некво
Коментиран от #22
17:02 29.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българин 🇧🇬
17:03 29.09.2025
18 Ъъъ?
17:03 29.09.2025
19 Хем плюе по Брюксел
17:03 29.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Интересно
До коментар #3 от "БОЛШЕВИК":Поясни на хората,де. Кой какво е завоювал и трябва да бъде освобождаван!!?
17:07 29.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Българин
17:11 29.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Орбане
17:12 29.09.2025
26 черния
До коментар #7 от "Николай":Нашият Орбан е Пеевски. И тръмп много разчита на него и го подкрепя!
17:12 29.09.2025
27 Име
17:12 29.09.2025
28 Украйна не е част от Европейският
Коментиран от #37
17:16 29.09.2025
29 Спиро
17:16 29.09.2025
30 Атина Палада
17:17 29.09.2025
31 Сатана Z
17:19 29.09.2025
32 Влечуго
17:24 29.09.2025
33 Макс
17:24 29.09.2025
34 !!!?
17:27 29.09.2025
35 Бай Желязко хаяшиенко
17:29 29.09.2025
36 кой ти иска
17:31 29.09.2025
37 !!!?
До коментар #28 от "Украйна не е част от Европейският":Украйна не в НАТО и ЕС де юре, но дефакто е по-член от Орбан и Фицо взети заедно !
17:32 29.09.2025
38 пешо
17:37 29.09.2025
39 И ли ще плащаш сметката
До коментар #1 от "Един":От твоя джоб ли излизат ?
17:44 29.09.2025