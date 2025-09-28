Новини
Зеленски обсъди укрепването на украинската ПВО с премиера на Норвегия
  Тема: Украйна

Зеленски обсъди укрепването на украинската ПВО с премиера на Норвегия

28 Септември, 2025 11:10, обновена 28 Септември, 2025 18:26 4 229 201

  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна, заяви украинският президент

Зеленски обсъди укрепването на украинската ПВО с премиера на Норвегия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Украинският президент Володимир Зеленски днес обсъди укрепването на украинската противовъздушна отбрана с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, предаде Укринформ, цитирана от БТА, позовавайки се на съобщение на държавния глава в приложението "Телеграм".

"Разговарях с премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре. Благодарен съм за подкрепата след коварната руска атака снощи, при която беше отнет живота на украинци", заяви Зеленски.

Той подчерта, че Киев оценява високо помощта на Норвегия.

"Обсъдихме противовъздушната отбрана, спешните нужди на Украйна и възможностите да се укрепим. Също така разговаряхме за увеличаването на инцидентите с руски дронове над Европа. Единството на европейците определено ще даде отговор на тази заплаха. Ще координираме следващите си контакти", добави украинският президент.

Владимир Путин ще разшири войната си в Украйна, като атакува друга европейска страна, прогнозира Володимир Зеленски и обвини Русия за неотдавнашните набези с дронове, които според него са опит да се тестват отбранителните сили на НАТО, пише "Гардиън".

В изявление в Киев след срещата си с Доналд Тръмп в ООН в Ню Йорк украинският президент заяви, че Русия се готви за по-голям конфликт. "Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна. Той ще отвори друга посока. Никой не знае къде. Той иска това", каза той.

Украинският президент заяви, че Кремъл умишлено проверява способността на Европа да защити въздушното си пространство, след като бяха забелязани дронове в Дания, Полша и Румъния и беше нарушено въздушното пространство на Естония от руски изтребители. Още дронове бяха забелязани в петък вечер над датска военна база и в събота над норвежка база.

Зеленски предположи, че правителствата на ЕС се борят да се справят с тази нова и опасна заплаха. По-рано този месец Украйна забеляза 92 дрона, летящи към Полша по "хореографиран" начин. Тя пресече повечето от тях. Деветнадесет пресякоха полската територия, където поляците свалиха четири.

"Не сравнявам нашите сили. Ние сме във война, а те [Полша] не са", каза той. Зеленски заяви, че представители на няколко неназовани страни ще пътуват до Украйна, за да получат "практическо обучение" как да отблъскват руските въздушни атаки. "Готови сме да споделим опита си", добави той.

Изказването на Зеленски следва това, което той определи като "много приятни" разговори с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. След срещата американският президент заяви, че вярва, че Украйна може да си върне всички територии, които е загубила от 2022 г. насам, с подкрепата на Европа и НАТО.


Оценка 2.9 от 70 гласа.
Оценка 2.9 от 70 гласа.
  • 1 аz СВОПобеда80

    18 75 Отговор
    Един цитат от Лукашенко:Ние с Путин мислим как да оцелеем.

    11:13 28.09.2025

  • 2 Българин

    113 16 Отговор
    Може да сме тъпи и прости но не толкова много за което ни смятат.Защо ни го натрапвате ЕЖЕДНЕВНО този криворогски наркоман?

    Коментиран от #8, #11

    11:13 28.09.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    80 13 Отговор
    Няма да открие втори фронт. Първо ще приключи с Украйна, пък тогава ще подпука пинчерите и поляците.

    Коментиран от #5, #7

    11:14 28.09.2025

  • 4 стоян георгиев

    24 82 Отговор
    Европа плаща за грешката си години нар д да прави бизнес с путлер въпреки явните сигнали в какво се превръща русия.има реална опасност от голяма война провокирана от новия хитлер.тиямдронови атаки са проверка и провокация едновременно към европейското единство.

    11:15 28.09.2025

  • 5 Да де

    19 36 Отговор

    До коментар #3 от "Данко Харсъзина":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    11:15 28.09.2025

  • 6 Имам добра новина за Зеленски и

    48 12 Отговор
    лоша новина за Зеленски.🤣

    😁Добрата Новина е че, Войната в Украйна скоро няма да приключи, Лошата Новина за Зеленски е че, Войната в Украйна скоро няма да приключи.🤣

    Коментиран от #13, #186

    11:15 28.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георги

    30 4 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    няма никакво значение дали им вярваме или не. Не им трябва намери разрешение за да направят каквото са решили, трябва им само оправдание без значение дали е истинско или изфабрикувано.

    11:17 28.09.2025

  • 9 Механик

    13 38 Отговор
    Напои.Днес е ден 1313 от тридневната СВО.

    Коментиран от #32, #42, #142

    11:17 28.09.2025

  • 10 Войната работи за ВВП и Русия

    30 13 Отговор
    Войната работи за ВВП и Русия.
    Колкото повече Война толкова по добре за Русия и ВВП.

    Коментиран от #35

    11:17 28.09.2025

  • 11 Уффф

    64 11 Отговор

    До коментар #2 от "Българин":

    Всички знаем, че зелето е неадекватен, но пита се е задачата ...всички ЗападНАЛИ ли са такива....вкл. и нашите журналя... или пишат под натиск, заплахи и пари.

    Коментиран от #51, #185

    11:18 28.09.2025

  • 12 Как

    49 9 Отговор
    Може да ретлансирате бъртвежите на този луд?

    11:18 28.09.2025

  • 13 Българин

    45 8 Отговор

    До коментар #6 от "Имам добра новина за Зеленски и":

    И третата новина е че наркоманчето няма да доживее до края на войната.

    11:18 28.09.2025

  • 14 Данко Харсъзина

    39 18 Отговор
    Ще дойде ред и на Балтика и Полша. Но след като приключи с Украйна. Сега ги тества с хартиени дронове и хвърчила. Ганю дори не го тества. За Ганчо всичко е ясно. Бъклици и погачи.

    Коментиран от #19

    11:18 28.09.2025

  • 15 бебето

    10 25 Отговор
    путин осъмна ли?

    Коментиран от #23

    11:19 28.09.2025

  • 16 Немезис

    66 55 Отговор
    За разлика от бункерния плъх в Кремъл ☝️ президент Зеленски е стратег и играч от класа.

    Коментиран от #25, #93, #154

    11:19 28.09.2025

  • 17 Напудреното носле

    35 14 Отговор
    Уфффф, пак тоя ли ?

    11:19 28.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Да де

    15 16 Отговор

    До коментар #14 от "Данко Харсъзина":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    11:20 28.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мефистофел

    23 3 Отговор
    Ако увеличите снимката, веднага ще си проличи, че е монтаж.
    Няма нужда да я копирате. На компютър се увеличава с "Ctrl +". Намалява се с "Ctrl -". Връща се в изходно положение (default) с "Ctrl 0".
    Много слаб фалшификат.

    11:20 28.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Пиночет

    8 18 Отговор

    До коментар #15 от "бебето":

    Кога товарим копейките?

    11:20 28.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 АзисЕ

    10 19 Отговор

    До коментар #16 от "Немезис":

    Колко много грешки в два реда ❗

    11:20 28.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Циганин на социална помощ

    25 6 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Не ви ли омръзна да го повтаряте за 34 път или сте на твърди хапчета и забравяте,алцхаймера не прощава.

    11:22 28.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Йосиф Кобзон

    8 15 Отговор

    До коментар #10 от "Войната работи за ВВП и Русия":

    Работи.И при мен работят.

    11:22 28.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Дориана

    33 5 Отговор
    Зеленски става все по- отвратителен с всекидневните си провокации срещу Русия с цел разпалване на Световна война. Накрая ще получи възмездие за това , което прави . Каквото е .посял , това ще пожъне.

    Коментиран от #41, #188

    11:23 28.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Да се знае

    27 6 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Зеленски е луд наркоман.

    11:25 28.09.2025

  • 43 Голям зор

    36 4 Отговор
    Зеленски явно не иска мир за Украйна,а иска война за Европа.Вчера четох,че поправят свалени руски дронове и ги използват за провокация.Иначе,защо й е на Русия да напада Европа?!Тя бавно и постепенно я отслабва икономически.Целта била не последния украинец,а слаба и немощна Европа.

    11:25 28.09.2025

  • 44 az СВО Победа80

    26 7 Отговор
    Стармър стана премиертт с най-нисък рейтинг в историята на Англия. Неудобрението към него достигна 66%!

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #45, #46, #50, #54

    11:26 28.09.2025

  • 45 Пак

    10 14 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    Много са те били с мотика по главата като малък.

    11:26 28.09.2025

  • 46 Путин

    7 5 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    Не е 66% а 266%

    11:27 28.09.2025

  • 47 Данко Харсъзина

    21 4 Отговор
    Пътят за Берлин, минава през Варшава. Всяко нещо с времето си. А ако Алтернативата спечели, Поляците може да се окажат подпънати от Изток и от Запад.

    Коментиран от #53

    11:27 28.09.2025

  • 48 Скоро ще осъзнаят

    18 5 Отговор
    Коунчето съвсем се увлече в манията си за величие, но трябва да се пази не орт Путин, а от хората около себе си.

    11:28 28.09.2025

  • 49 Путин е най-великият овчар!

    11 22 Отговор
    Отглежда 145 милиона овце.Изкла един милион от тях,а останалите 144 милиона го молят да ги нахрани и да им даде вода за миене.

    Коментиран от #156

    11:28 28.09.2025

  • 50 az СВО Победа80

    16 5 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    Корекция:
    Неудобрението към Стармър е 79%!

    Коментиран от #55

    11:28 28.09.2025

  • 51 Не, но

    7 7 Отговор

    До коментар #11 от "Уффф":

    Простият човек лесно приема чуждото мнение за свое.

    11:29 28.09.2025

  • 52 Данко Харсъзина

    14 5 Отговор
    От Санкт Петербург до Хелзинки са 300км. Колкото от Севастопол до София..

    11:30 28.09.2025

  • 53 стоян георгиев

    7 22 Отговор

    До коментар #47 от "Данко Харсъзина":

    Няма да спечели алтернативата.нито путлер.ти също няма да станеш успешен и добре с парите.въпрос на р сурси!

    11:30 28.09.2025

  • 54 Копеи не философствай!

    12 15 Отговор

    До коментар #44 от "az СВО Победа80":

    Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Хем ще ти се плаща,хем ще допринесеш за вдигане на БВП на България.Хем със произведените снаряди ще се зануляват руски орки.Дейсатвай!

    11:30 28.09.2025

  • 55 Копейкотрошач

    5 11 Отговор

    До коментар #50 от "az СВО Победа80":

    Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.Всъщност една минута.Коркция.

    11:31 28.09.2025

  • 56 Данко Харсъзина

    16 3 Отговор
    Две ракети в Хелзинки и две в София и филмът свършва. Финито. ЕНД. Енде. Фин. Край.

    Коментиран от #67, #191

    11:32 28.09.2025

  • 57 Той

    21 3 Отговор
    Този определени иска са разшири конфликта и да запали Европа в неговия конфликт

    Коментиран от #192

    11:32 28.09.2025

  • 58 000

    12 2 Отговор
    Да нападнем Русия сега! С цялата сила на пропагандата на американския военно промишлен комплекс. Напред :)

    11:32 28.09.2025

  • 59 Хубаво,... разбрахме

    18 1 Отговор
    (Русия се готви за по-голям конфликт).... нещо друго има ли?

    11:32 28.09.2025

  • 60 Хроника

    15 2 Отговор
    Хроника на ударите по територията на Украйна на 28 септември 2025 г.: 00:25 часа околностите на Нижин, Черниговска област - експлозии. Здравец / Гербера. 00: 40 околностите на Краматорск-експлозии. Здравец / Гербера. 00: 45 околностите на Чернигов и Полтавска област-експлозии. Здравец / Гербера. 00: 50-01: 00 Акерман Одеска област - експлозии. Здравец / Гербера. 01: 05 Запорожие – експлозии. Тежко РСЗО. 01: 10 Очаков, Николаевска област-експлозии. Здравец / Гербера. 01: 15 Запорожие-експлозии. Тежко РСЗО. 01: 20 Киев и Кировоградска област - експлозии. Здравец / Гербера. 01:30 Киев - експлозии. Здравец / Гербера. 01:55 Подолски район на Одеска област - експлозии. Здравец / Гербера. 02: 00 Черкаска област - експлозии. Здравец / Гербера. 02: 15 околностите на Одеса-експлозия. Здравец / Гербера. 02: 25 Звенигородка Черкаска област - експлозии. Здравец / Гербера. 02: 30 Староконстантинов от Хмелницка област – експлозии. Кама. 03: 00 околностите на Жмеринка и Гайзин, Виницка област - експлозии. Здравец / Гербера. 03: 20 Звенигородка Черкаска област - експлозии. Здравец / Гербера. 03: 35 Бяла църква в Киевска област - експлозии. Здравец / Гербера. 03: 40 Богуслав, Киевска област - експлозии. Здравец / Гербера. 03: 50 Бяла църква в Киевска област - експлозии. Здравец / Гербера. 03: 55 Донбас и Харковска област - експлозии. УМПК. 04: 05 Бяла църква, Днепропетровска област и суми - експлозии. Здравец / Гербера. 04: 10 Хмелницка област и Обухов Киевска област - експ

    Коментиран от #69

    11:33 28.09.2025

  • 61 Пази Боже

    16 2 Отговор
    Украйна "практическо обучение" на НАТО да провежда.

    11:34 28.09.2025

  • 62 Кит

    18 4 Отговор
    Поредната доза бяла глупост в изпълнението на клоуна Зеленски.
    Тъпопитаещите са в транс😂😂😂

    11:34 28.09.2025

  • 63 Хроника

    11 4 Отговор
    06: 22 Василков и Хмелницка област - експлозии. Крилати ракети. 06: 26 Киев - взривове. 06: 34 Бориспол - експлозия. Х-101. 06:37 бяла църква - взрив. Х-101. 06: 50 квартал Бучи - експлозии. Х-101. 06: 51 околностите на Прилук, Черниговска област - експлозии. Здравец / Гербера. 06: 57 Бяла църква, Киев и Контоп на Сумска област - експлозии. Здравец / Гербера. 07: 00 Золочев, Харковска област - експлозии. 07: 15 сумите са експлозия. БМ-35 / Италмас. 07:20 бяла църква - експлозии. Здравец / Гербера. 07: 20 Киев - взривове. Здравец / Гербера. 07: 30 Киев – експлозии. Здравец / Гербера.

    11:35 28.09.2025

  • 64 Не думай ....

    17 4 Отговор
    Наемници от няколко неназовани страни щели да пътуват до Украйна.....

    Коментиран от #81

    11:36 28.09.2025

  • 65 Пиар снимка!

    17 5 Отговор
    Самата идилия...-
    Зелко,сред воините...,в калният окоп...!
    ОК!
    Ама оператора,поне да му бе подсказал малко да си поизцапа с кал изключително чистичките дрешки...?!

    Коментиран от #68, #108

    11:36 28.09.2025

  • 66 Георгиев

    22 4 Отговор
    Хей, наркоманче, много бързаш и правиш грешки. Путин няма интереси за война с Европа. С Европа иска да е партньор, а ти ги подтикваш към война. След Окрайнина могат да следват прибалтийските бивши съветски републики и най много Молдова. И си осигурява западния фронт срещу НАТО. Финландия сама ще се върне. Словакия и Унгария са приятели. И Чехия ще стане приятел. По интересно е в Германия, където бивша ГДР заема все по приятелска позиция към Русия. Та война няма да има със Западна Европа.

    Коментиран от #70, #74

    11:37 28.09.2025

  • 67 стоян георгиев

    9 9 Отговор

    До коментар #56 от "Данко Харсъзина":

    Две ракети в софия??!!!колко патриотично а?ти от кое село си да поръчаме една ракета и за там?

    11:37 28.09.2025

  • 68 Къде го

    8 11 Отговор

    До коментар #65 от "Пиар снимка!":

    Путинягата на такава снимка

    Коментиран от #97

    11:37 28.09.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Докато натовско оръжие

    6 9 Отговор

    До коментар #66 от "Георгиев":

    Разбива руснаците, мир в Украйна нема да има

    Коментиран от #84

    11:38 28.09.2025

  • 71 000

    17 3 Отговор
    Американските сегашни елити са гении - саво за няколко години успяха да направят немислимото - събраха в един лагер Русия, Китай и Индия. С това сащ си изкопаха окончателно гроба. Зеленски и урсулите не е важно какво дрънкат.

    11:38 28.09.2025

  • 72 az СВО Победа80

    22 4 Отговор
    В Молдова текат "избори", човекът на Брюксел и Лондон там - Санду. Тя вече обяви, че изборите ще се анулират, ако резултатът не е този, който трябва на господарите й!

    ДемоНкрация, а?

    Ще кажете Молдова не е в ЕС, да но
    този мач вече се играх в Румъния - страна член на ЕС и на НАТО! 🤣🤣🤣

    Деградацията е тотална, ЕС все повече напомня на късния СССР....

    Коментиран от #82

    11:38 28.09.2025

  • 73 УКРАЙНА

    17 3 Отговор
    Щяла да учи НАТО как да отблъсквало руските въздушни атаки и били "Готови да споделят опита си"...... майко мила, майко мила ....

    Коментиран от #78

    11:39 28.09.2025

  • 74 стоян георгиев

    5 8 Отговор

    До коментар #66 от "Георгиев":

    Путин иска да е партньор с европа ама следват балтийските съветски републики...хаха...логика като на питагор.браво!хаха

    Коментиран от #76

    11:39 28.09.2025

  • 75 Евала зеленски

    9 13 Отговор
    Загроби пет руски бригади при Покровск....

    Коментиран от #77

    11:39 28.09.2025

  • 76 Путин е агресор

    7 12 Отговор

    До коментар #74 от "стоян георгиев":

    Чакаме да се тества с НАТО....ако му стиска де

    Коментиран от #166

    11:40 28.09.2025

  • 77 АЗОВ сила!

    7 15 Отговор

    До коментар #75 от "Евала зеленски":

    Азовци режат руски тикви в Покровско направление.

    Коментиран от #107

    11:40 28.09.2025

  • 78 Я пъ тоа

    6 12 Отговор

    До коментар #73 от "УКРАЙНА":

    То Украйна учи Путин, как са трепят путинистчета....

    11:40 28.09.2025

  • 79 Невероятни глупости

    11 3 Отговор
    Които само на побъркан човек може да му ги роди кратуната

    11:41 28.09.2025

  • 80 Дааа

    6 6 Отговор
    Русия няма да чака да приключи войната с Украйна ,ами правилно има да чакааа

    11:41 28.09.2025

  • 81 Корейче смотано

    7 6 Отговор

    До коментар #64 от "Не думай ....":

    И ние пътувахме до Украйна....там си останахме....

    11:42 28.09.2025

  • 82 Пич

    3 5 Отговор

    До коментар #72 от "az СВО Победа80":

    И ти ли като мен си се пръкнал през задният отвор?

    11:42 28.09.2025

  • 83 Коста

    13 3 Отговор
    Значи ЦРУ, МИ6, Мосад, разузнаването на ЕС държави ряпа да ядат колективно... Зеленчук знае най-много какво предприема Путин, щото явно спи с него.

    11:43 28.09.2025

  • 84 Българин

    9 6 Отговор

    До коментар #70 от "Докато натовско оръжие":

    70% от избитите руснаци в Украйна са с американско оръжие.Насочвани от американският Старлинк.

    11:44 28.09.2025

  • 85 Ъъъъъъъ

    15 3 Отговор
    Що ни занимавате с халюцинациите на Зеления наркоман?

    11:45 28.09.2025

  • 86 az СВО Победа80

    13 3 Отговор
    Тази нощ в цяла бивша Украйна и особенно в Киев е имало чудна дискотека! 🤣🤣🤣

    Вече се напълни със зрелищни видеа от веселбата! 🤣🤣🤣

    11:45 28.09.2025

  • 87 Невестулка та

    15 4 Отговор
    е притисната в ъгъла,и всячески се опитва да въвлече и други страни в конфликта,който ще доведе до капитулацията на укро бандерите!

    Коментиран от #96

    11:45 28.09.2025

  • 88 УКРАЙНА

    18 2 Отговор
    Щяла да учи НАТО, как да взривяват къщите на работливите полски земеделци, и тракторите им "Беларус" ...

    11:46 28.09.2025

  • 89 Мишел

    16 6 Отговор
    Причината за войната в Украйна е разширението на НатО от ?Берлин до Украйна. С войната Русия цели да намали последствията от това разширение. Ако НатО не наглее, Русия няма причини да атакува ЕС и НатО.

    Коментиран от #91, #92, #189

    11:47 28.09.2025

  • 90 А ГДЕ

    8 9 Отговор
    Руската подводница?

    Коментиран от #101

    11:47 28.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Путинистче идиотче

    10 10 Отговор

    До коментар #89 от "Мишел":

    НАТО не се разширява.....ИЗТОКА се разширява към ...НАТО.

    11:49 28.09.2025

  • 93 Коста

    16 17 Отговор

    До коментар #16 от "Немезис":

    Не Президент Зеленчук не го слуша главата и затова след Майдана го инсталираха с послушна глава, която обаче се оказа празна. Все повече обаче лъсва истината и скоро ще го наритат.

    Коментиран от #104

    11:49 28.09.2025

  • 94 az СВО Победа80

    4 5 Отговор

    До коментар #91 от "аz СВОПобеда80":

    Не ми ползвай ника за глупостите си!
    Никого не можеш да заблудиш!

    11:50 28.09.2025

  • 95 Ние в България

    15 6 Отговор
    Ама въобще не искаме Зеленски да ни "споделят опита си".... Там нека сам да си прави изводите

    Коментиран от #98

    11:50 28.09.2025

  • 96 Я пъ тоа

    6 13 Отговор

    До коментар #87 от "Невестулка та":

    Тая "невестулка" изби над милион путинистчета

    Коментиран от #99

    11:50 28.09.2025

  • 97 ,,Путинягата" ли...?!

    8 6 Отговор

    До коментар #68 от "Къде го":

    Ами той само веднъж облече военна униформа-отивайки в Курск...!
    И на другият ден бе обявен край на ,,Украинският БлицКриг" в Курск...!

    Коментиран от #100

    11:50 28.09.2025

  • 98 Ние искаме

    3 6 Отговор

    До коментар #95 от "Ние в България":

    Да споделим нашия опит с Зеленски в правенето на боеприпаси....

    11:51 28.09.2025

  • 99 Ама то щот...

    12 4 Отговор

    До коментар #96 от "Я пъ тоа":

    ...Зеленски,не изби милион и седемстотин хиляди свои войници,за чужди интереси...!

    Коментиран от #102

    11:52 28.09.2025

  • 100 Я пъ тоа

    6 7 Отговор

    До коментар #97 от ",,Путинягата" ли...?!":

    Путинягата са мъчи четири месеца с КУРСК...да си освободи СОБСТВЕНАТА земя....

    11:52 28.09.2025

  • 101 А ГДЕ

    9 2 Отговор

    До коментар #90 от "А ГДЕ":

    Кулеба...?!

    11:53 28.09.2025

  • 102 Зеленски

    3 11 Отговор

    До коментар #99 от "Ама то щот...":

    Си пази държавата....Агресора Путин бел ден не видя с Украйна.....

    11:53 28.09.2025

  • 103 Добре си спомням

    11 6 Отговор
    Как и в Ирак, едни наши олигофрени отидоха "опит да споделят" и какво им се случи

    Коментиран от #109

    11:55 28.09.2025

  • 104 Евала Зеленски

    6 9 Отговор

    До коментар #93 от "Коста":

    Изгони путиновото протеже Янукович....сега разказваш играта и на путинягата.

    11:55 28.09.2025

  • 105 Путинистче идиотче

    7 7 Отговор
    Избиват ни като пилци.....особенно при Покровск.

    11:56 28.09.2025

  • 106 Да припомня за по младите

    11 5 Отговор
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    11:56 28.09.2025

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 И освен това...!

    10 7 Отговор

    До коментар #65 от "Пиар снимка!":

    Уж на фронта...,воините около него с предпазни жилетки и каски,щото хвърчат куршуми и снаряди...!
    Нашият Зелко...- без каска...,без бронежилетка...,а пак с вмирисаният си потник...?!

    Коментиран от #111

    11:57 28.09.2025

  • 109 Я пъ тоа

    4 5 Отговор

    До коментар #103 от "Добре си спомням":

    Те са войници бре...какво искаш да им се случи...

    Коментиран от #116

    11:57 28.09.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Къде видя

    4 4 Отговор

    До коментар #108 от "И освен това...!":

    Куршуми и снаряди бре....прекалил си с алкохола.

    11:58 28.09.2025

  • 112 Това е безспорен

    1 3 Отговор

    До коментар #91 от "аz СВОПобеда80":

    Факт.

    11:58 28.09.2025

  • 113 Пази Боже

    7 5 Отговор
    Украйна "практическо обучение" на НАТО да провежда и "опита си да споделя"....

    Коментиран от #115

    11:59 28.09.2025

  • 114 Я пъ тоа

    12 8 Отговор

    До коментар #107 от "Точно":

    Кой ги обкръжава бре...избитите пет РУСКИ БРИГАДИ ЛИ....

    Коментиран от #130

    11:59 28.09.2025

  • 115 Путинистче идиотче

    13 8 Отговор

    До коментар #113 от "Пази Боже":

    Украйна обучава путинистите как да гинат на фронте

    Коментиран от #125

    12:00 28.09.2025

  • 116 НЕ, Те не са войници

    8 4 Отговор

    До коментар #109 от "Я пъ тоа":

    а наемници! Най гнусната част от обществото!

    12:01 28.09.2025

  • 117 Каунь

    10 2 Отговор
    Вай, вай ,вай...той Путин три години не може да вземе един краварник и един курник, Натовска държава ще ми напада точно сега. Не се ли усещате, вече че копаете дъното с тая ваша пропаганда. То бива страх ама нали мечката е мукавена в края на краищата.

    12:02 28.09.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Гост

    10 5 Отговор
    Не мисля, че Русия ще агресира война срещу Европа ако всеки си знае мястото и Европа не е така враждебно настроена. Защо Европа мрази Русия и е враждебна? Украйна? А колко години Русия предупреждаваше , че не е ок с погазването на договори касаещи Украйна? Какво може да се очаква щом не се спазват споразумения? Земята и жителите и искат мир, защо не се получава? Кое е нещото което дава причини за война? Как е предизвикана всяка една война в съвременния свят?

    12:03 28.09.2025

  • 121 ЗЕЛЕНИЯ РАЗБИРА

    14 6 Отговор
    Че само световна война ще гарантира оцеляването му.

    12:03 28.09.2025

  • 122 Артилерист

    16 19 Отговор
    На комичния артист Зеленски са бутнали старо лисче с мантрата, че Русия непременно ще нападне цяла Европа. За това няма нито един разумен аргумент, но пропагандата го пробутва за да плаши хората и да ги ограбва за въоръжаване и даване на пари за войната срещу Русия. И това плашене вече не е банално, а противно и отвратително. Особено на фона на ескалиращите инфлация, скъпотия, намаляване на доходите и социални програми и въобще повсеместна криза. На европейците непрекъснато трябва да им се натяква, че Русия и Путин са виновни не само за влошаване качеството на живота им, но те и ще ги нападнат. Защото в противен случай елитите трябва да признаят, че цялата криза е заради отказа от сътрудничество с Русия и най-вече от руските енергийни източници и започнатата война срещу Русия в Украйна чрез украинците...

    Коментиран от #136

    12:04 28.09.2025

  • 123 "Коалицията на желаещите" стана

    9 8 Отговор
    Украйна "практическо обучение" на НАТО да провежда и "опита си да споделя"....а? Така ли си мисли верно Зеленски че ще се случи? Ами няма, и това няма да се случи за негово съжаление ...

    12:04 28.09.2025

  • 124 Аре атлантенца, на подскоци ....

    7 7 Отговор
    Заминавайте за Украйна на "практическо обучение" и Зеленски "опита си да ви сподели ".. всич не ни умувайте ...

    12:09 28.09.2025

  • 125 Хи хи

    6 4 Отговор

    До коментар #115 от "Путинистче идиотче":

    Русия взе 20% укротеротории, пълни с редки минерали и ценни суровини. Смятай колко струва декъра.

    12:10 28.09.2025

  • 126 Величко

    6 4 Отговор
    Оффф ... , това ли успя да измисли дрогираната зелена листна въшка ... ? ! Ах колко е умна ... !

    12:11 28.09.2025

  • 127 И сега кво?

    5 4 Отговор
    дЖилезку кво казва ? Ще праща ли българи на "практическо обучение" в Украйна? А?

    12:12 28.09.2025

  • 128 Хи хи

    6 4 Отговор
    Защо наште тагаренковци още не са нарамили мешката и бегом на фронте ??!! малкия зеля откога ги чака ??!!

    12:12 28.09.2025

  • 129 Саша Грей

    1 4 Отговор
    Има два варианта войната да приключи светкавично. Първият е Русия да нападне Полша. Вторият е Русия да използва тактическо ЯО.

    12:14 28.09.2025

  • 130 Зеленски

    2 3 Отговор

    До коментар #114 от "Я пъ тоа":

    Ето ти карта от вчера

    12:15 28.09.2025

  • 131 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    8 6 Отговор
    Този път ще остана в бункера при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    Коментиран от #132

    12:16 28.09.2025

  • 132 Хи хи

    3 6 Отговор

    До коментар #131 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":

    А Путин като долети тука, както казаха от нато, и яхнал дрон ти имаш ли миша дупка да се скриеш ??

    Коментиран от #137

    12:19 28.09.2025

  • 133 Ти ри рим, ти ри рам

    3 3 Отговор
    на "практическо обучение" в Украйна.....

    12:20 28.09.2025

  • 134 Преекспонирането на

    3 3 Отговор
    страх в масите може да доведе до обратен на търсения ефект.

    12:20 28.09.2025

  • 135 пиночет

    7 3 Отговор
    Путин покани нашите русофили и путинофили,да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, само плямпачи на празни приказки!

    Коментиран от #138

    12:22 28.09.2025

  • 136 Зеленски постига целите си ,а

    13 6 Отговор

    До коментар #122 от "Артилерист":

    бункерния молец в Кремъл точно обратното .

    Коментиран от #140

    12:23 28.09.2025

  • 137 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    10 4 Отговор

    До коментар #132 от "Хи хи":

    Няма да мръдна от бункера

    12:24 28.09.2025

  • 138 Бай Ганьо

    5 3 Отговор

    До коментар #135 от "пиночет":

    Имало едни Бг копейки , които отишли да се бият за Путин,но като ги видяли какви са смотаняци и палячовци ги изпратили да чистят кенефите в Кремъл!

    Коментиран от #146

    12:28 28.09.2025

  • 139 Всяка пръдня на Зеленски ли

    4 5 Отговор
    Трябва да се публикува? Много ли в важна?

    12:30 28.09.2025

  • 140 МРАЗИМ ДА МИСЛИМ

    4 9 Отговор

    До коментар #136 от "Зеленски постига целите си ,а":

    Кои цели по-точно е постигнал зеления наркоман.

    12:31 28.09.2025

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Факти

    5 11 Отговор

    До коментар #9 от "Механик":

    Раздели 2 100 000 укрофашисти при Бандера за 1313 дни и се получава много добро число за СВО!

    Коментиран от #145

    12:31 28.09.2025

  • 143 Атлантически тролчета,

    7 13 Отговор
    засрамете се!
    И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
    """ Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият премиер Борисов""" .

    Коментиран от #150, #159

    12:32 28.09.2025

  • 144 Българите трябва ясно

    5 6 Отговор
    Да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел

    Коментиран от #148

    12:32 28.09.2025

  • 145 гуд бай урсуляци

    3 6 Отговор

    До коментар #142 от "Факти":

    по ма кефи като разделя числата по ятаците им

    12:32 28.09.2025

  • 146 И Киев е Руски

    4 6 Отговор

    До коментар #138 от "Бай Ганьо":

    Е поне не си останал без работа.Русия безработни няма

    12:33 28.09.2025

  • 147 Наблюдател

    3 2 Отговор
    И наследника на Путин,може да не приключи войната !

    12:34 28.09.2025

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Добре си спомням

    5 4 Отговор
    Как и в Ирак, едни наши олигофрени отидоха "опит да споделят" и какво им се случи. А вие помните ли го? А ?

    Коментиран от #160

    12:36 28.09.2025

  • 150 Бай Ганьо

    6 4 Отговор

    До коментар #143 от "Атлантически тролчета,":

    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    Коментиран от #155

    12:37 28.09.2025

  • 151 И сега кво? За нас това е важно !

    6 2 Отговор
    Премиерчето дЖилезку кво казва ? Ще праща ли българи на "практическо обучение" в Украйна? А?

    12:39 28.09.2025

  • 152 бай Шиле

    5 0 Отговор
    Не ми се струва Путин и неговото обкръжение да са толкова неопитни, че да отворят втори фронт и то срещу НАТО. Това не би го направил никой военен стратег. Директен сблъсък с НАТО означава трета световна война.

    12:39 28.09.2025

  • 153 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    5 3 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #178

    12:39 28.09.2025

  • 154 Само да

    4 14 Отговор

    До коментар #16 от "Немезис":

    светна, драги немезис, че такива "стратези" и "играчи от класа" след края на конфликта/войната обикновено или ги бесят или изгниват с доживотна присъда без право на замяна или обжалване! Особено ско на съвестта им, ако имат такава, им висят милион убити и осакатени собствени граждани, да не говорим, че чуждите слуги никой не ги обича... А пък тоя "стратег" и "играч от класа" си е най-обикновен крадец, досущ кат един нашенец, собственик на магнолия и зайчарник...

    12:40 28.09.2025

  • 155 Определено обаче

    6 7 Отговор

    До коментар #150 от "Бай Ганьо":

    Точно атлантенцата се очертава да "хванат средния" нали? и на "практическо обучение" в Украйна да ги пратят? Ъхъъъ....

    Коментиран от #161

    12:41 28.09.2025

  • 156 Hi,4oбанино!

    6 6 Отговор

    До коментар #49 от "Путин е най-великият овчар!":

    Амчи това го папагалиш вече във всяка тема...!
    Дай нещо ново де...!
    Или за ново-требе и акъл...😉😝?!

    12:43 28.09.2025

  • 157 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    10 3 Отговор
    Не мърдам от бункера

    Коментиран от #162

    12:44 28.09.2025

  • 158 Атлантически тролчета

    5 8 Отговор
    Няма смисъл да се потите. Слагайте наколенките че да не ви се протъркат коленцата ...

    12:44 28.09.2025

  • 159 И аз като Борисов,

    4 5 Отговор

    До коментар #143 от "Атлантически тролчета,":

    и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи..... атлантенцата да му мислят

    12:46 28.09.2025

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Бай Ганьо

    6 6 Отговор

    До коментар #155 от "Определено обаче":

    Добре, че го няма Варшавския договор,иначе всички ние трябваше да ходим да умираме за някакъв ботоксов смотаняк с токчета!

    Коментиран от #165

    12:47 28.09.2025

  • 162 За Нетаняху...

    2 5 Отговор

    До коментар #157 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":

    ...говориш-нали...?!

    12:49 28.09.2025

  • 163 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    11 5 Отговор
    Не мърдам от бункера

    Коментиран от #196

    12:49 28.09.2025

  • 164 Умен мъж е...

    8 2 Отговор
    Президентът Зеленски казва това което му изнася и му помага да получава всичко което поиска от САЩ и Запада .
    Откъде русофилите ще имат толкова мозък ,че да разберат стратегията му?😂

    Коментиран от #169

    12:50 28.09.2025

  • 165 СПОКО!

    6 3 Отговор

    До коментар #161 от "Бай Ганьо":

    Все още не ти се е разминало...!
    Както върви...скоро ще ходиш да умираш за една...кривикр@к@ гинеколожка...!

    12:50 28.09.2025

  • 166 стоян георгиев

    7 7 Отговор

    До коментар #76 от "Путин е агресор":

    Най лошото е че като работата в русия се прецака напълно тоя азиатски примат ще предприеме мащабна провокация за да остане на власт.сега оправданието му е че не може да победи щото воюва с нато,но като се срине икономиката му трябва да предприеме реален боен ход срещу нато за да се оправдае пред крепостните .тоя е болен по цялата глава,но за съжаление бая години бе оставен да развива болестта си.

    12:51 28.09.2025

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 169 Хе,хе...!

    7 5 Отговор

    До коментар #164 от "Умен мъж е...":

    Умен е...,,запада"...!
    Използват Зеленски,като маша ,в борбата си срещу Русия...!
    Да не си горят ръцете...!
    Както оня ром...сещай се...😉!

    12:53 28.09.2025

  • 170 Не е много ясно какво иска

    8 3 Отговор
    Зеленски, но определено нас българите неговите дивотии не ни интересуват и засягат. На "практическо обучение" в Украйна няма да отидем ! Нито пък "опита" му искаме да споделяме

    Коментиран от #172

    12:53 28.09.2025

  • 171 Руски войник

    6 6 Отговор
    Така и не разбрах, ние за какво се бием?

    Коментиран от #174, #180

    12:56 28.09.2025

  • 172 стоян георгиев

    5 6 Отговор

    До коментар #170 от "Не е много ясно какво иска":

    Ако не е зеленски тук лесно може да стане същото като в Украйна.

    12:56 28.09.2025

  • 173 Само едно нещо се чудя

    9 5 Отговор
    Как пък един атлантик нормален няма. Всички са с дефицити и ментални проблеми. Неграмотни и изключително нагли

    Коментиран от #175

    12:57 28.09.2025

  • 174 Миризлив руски палячо крепостен

    7 8 Отговор

    До коментар #171 от "Руски войник":

    На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!

    12:58 28.09.2025

  • 175 Дон Корлеоне

    7 8 Отговор

    До коментар #173 от "Само едно нещо се чудя":

    Почти всички руснаци са полуидиоти и роби на Кремълските идиоти, а нашите путинофили завършени идиоти!

    Коментиран от #177

    12:59 28.09.2025

  • 176 Киану Рийвс

    5 8 Отговор
    Ей, не се спря тоя Путлер, тоя фашистки болшевик долен и болен. Не стига, че мачка и избива собственото си население, а иска да прави същото и към всички останали, преследвайки имперските си мании за величие. Само и само да не падне от власт и да му се потърси сметка, през цялото време се занимава с коварни планове за нападения и тероризъм. Самозабравил се комплексар, диктатор и садист който ще завърши зле. Жалко за невинните жертви.

    13:01 28.09.2025

  • 177 завършени идиоти!

    9 5 Отговор

    До коментар #175 от "Дон Корлеоне":

    Са доказано атлантиците! Неоспорим факт е. Но не това е важното, а това че са вредни и опасни за хората, за живота и благосъстоянието им ...

    Коментиран от #181

    13:04 28.09.2025

  • 178 Толкова си можете

    4 8 Отговор

    До коментар #153 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    (Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс)......и до там..... интелект 0

    13:06 28.09.2025

  • 179 БрЯх...!

    5 4 Отговор
    Ама само наш Зелко как се е изстапанил пред камерата,за снимката,с... простолюдието от окопите...!
    Личи си,че е професионален позьор-циркаджия(Клоун де...)...😉😝🤣😂!

    13:12 28.09.2025

  • 180 стоян георгиев

    5 9 Отговор

    До коментар #171 от "Руски войник":

    Руския войник се бие за пари.путин ми вдигна лихвите по кредитите после му намали заплатата и му каза че единствения вариант нещо положително да му се случи е да иде на фронта.лошото е че там руския войник кара седмица най много две.всъщност не е ясно дали това е лошо.

    13:13 28.09.2025

  • 181 Дон Корлеоне

    10 7 Отговор

    До коментар #177 от "завършени идиоти!":

    Руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл!

    13:15 28.09.2025

  • 182 Фиката

    7 6 Отговор
    Жертвите на алкохолно отравяне в Ленинградска област достигнаха 25 .

    Удриииииии Тръмпе !!!

    Коментиран от #183

    13:17 28.09.2025

  • 183 стоян георгиев

    6 7 Отговор

    До коментар #182 от "Фиката":

    Удара не е от тръмп а от желанието на руснаците след липсата на бензин да пируват с препарати купени от магазин за чистене на тоалетни.явно зеленски е виновен.

    13:19 28.09.2025

  • 184 Анонимен

    0 0 Отговор
    Къщите отворени ли са?

    13:27 28.09.2025

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Лука

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Имам добра новина за Зеленски и":

    Явно одобряваш милионите жертви!

    13:33 28.09.2025

  • 187 хахаха

    4 6 Отговор
    путин всяка вечер си споделя желанията и плановете със зеленски

    13:36 28.09.2025

  • 188 Путин е като хитлер но е в зародиш

    6 4 Отговор

    До коментар #38 от "Дориана":

    Войната започнаха рашистите.путин си мечтае за нов световен ред така. Искаше и хитлер.

    13:42 28.09.2025

  • 189 Фикрет

    9 5 Отговор

    До коментар #89 от "Мишел":

    Хйде бе . Ми то Швеция и Финландия също влязоха в НАТО . Тия ги разправяй на филанкешията
    Причината е ,че Русия иска да граби -територии ,ресурси и роби -ей това е причината .
    И сигурно ще нападне и Молдова ,защото Молдова не е член на НАТО .

    Коментиран от #198

    13:43 28.09.2025

  • 190 Критик

    8 6 Отговор
    Путлер, ако имаше колкото половината мозък на Зеленски ☝️... никога нямаше да започне войната.

    13:48 28.09.2025

  • 191 Путин е като хитлер но е в зародиш

    4 7 Отговор

    До коментар #56 от "Данко Харсъзина":

    Раздаваш ракети като до са под твое командване .Копейка в ролята на рашист.

    13:49 28.09.2025

  • 192 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 6 Отговор

    До коментар #57 от "Той":

    Като говориш за рашиста путин го напиши.

    13:53 28.09.2025

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Палячо

    6 3 Отговор
    И наркомана няма да дочака края на войната, ще се самоубие.

    14:07 28.09.2025

  • 195 ХА ХА ХА

    2 1 Отговор
    НОВИЧОКА МУ Е В ПАЧАТА.

    14:25 28.09.2025

  • 196 Рублевка

    2 3 Отговор

    До коментар #163 от "Джудже с токчета и ботокс -педофил":

    Володомир Зеленски има ръст 166 см, а ръстът на Владимир Владимирович Путин е 170 см. Така че руският президент е с 4 сантиметра по-висок. Володомир Зеленски има женски ръст. Затова не носи костюм. С костюм прилича на ученик от 7ми клас.

    15:11 28.09.2025

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 НЕ БЕ ФИРКЕТ

    1 0 Отговор

    До коментар #189 от "Фикрет":

    НЕ Е ЗА ТЕРИТОРИИ БЕ МОЙ
    РУСНАЦИТЕ СА ХВЪРЛИЛИ ОКО НА УБАВОТО ТИ ЗАД......НИЧЕ
    АЙДЕ ХАИРЛИЯ ДА Е

    16:59 28.09.2025

  • 199 Урсул фон дер Бандер

    1 0 Отговор
    Я, жълтопаветните ни урсулки пак луднаха - вият, квичат, кълнат като дърти циганки пред селски хоремаг. Класика

    17:26 28.09.2025

  • 200 Бъз Бъни

    0 0 Отговор
    КАК ТАКА ДРУГИТЕ 14 РЕПУБЛИКИ ОТ СССР СА ДОБРЕ ПОВЕЧЕТО СА И В ЕВРОСЪЮЗА И С ЕВРО ПАРИ САМО ТИЯ УКРАЙНЦИ ПРОБЛЕМНИ !??????????

    18:32 28.09.2025

  • 201 Ццц

    0 0 Отговор
    Всички един запалянко от кръжока на желаещите тайно се радва ако дрогата посети съседа, а не него. Тия с лошия късмет, които се налагаше да го посрещат по 3-4 пъти вече са дейци от опозицията и се чудят с кой да се коалират, за да влезат из парламентите си. Като си знам управляващите се чудя дали е късмет, че това чучало идва в България само 1 път.

    18:35 28.09.2025

