Зеленски обсъди укрепването на украинската ПВО с премиера на Норвегия

Украинският президент Володимир Зеленски днес обсъди укрепването на украинската противовъздушна отбрана с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, предаде Укринформ, цитирана от БТА, позовавайки се на съобщение на държавния глава в приложението "Телеграм".
"Разговарях с премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре. Благодарен съм за подкрепата след коварната руска атака снощи, при която беше отнет живота на украинци", заяви Зеленски.
Той подчерта, че Киев оценява високо помощта на Норвегия.
"Обсъдихме противовъздушната отбрана, спешните нужди на Украйна и възможностите да се укрепим. Също така разговаряхме за увеличаването на инцидентите с руски дронове над Европа. Единството на европейците определено ще даде отговор на тази заплаха. Ще координираме следващите си контакти", добави украинският президент.
Владимир Путин ще разшири войната си в Украйна, като атакува друга европейска страна, прогнозира Володимир Зеленски и обвини Русия за неотдавнашните набези с дронове, които според него са опит да се тестват отбранителните сили на НАТО, пише "Гардиън".
В изявление в Киев след срещата си с Доналд Тръмп в ООН в Ню Йорк украинският президент заяви, че Русия се готви за по-голям конфликт. "Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна. Той ще отвори друга посока. Никой не знае къде. Той иска това", каза той.
Украинският президент заяви, че Кремъл умишлено проверява способността на Европа да защити въздушното си пространство, след като бяха забелязани дронове в Дания, Полша и Румъния и беше нарушено въздушното пространство на Естония от руски изтребители. Още дронове бяха забелязани в петък вечер над датска военна база и в събота над норвежка база.
Зеленски предположи, че правителствата на ЕС се борят да се справят с тази нова и опасна заплаха. По-рано този месец Украйна забеляза 92 дрона, летящи към Полша по "хореографиран" начин. Тя пресече повечето от тях. Деветнадесет пресякоха полската територия, където поляците свалиха четири.
"Не сравнявам нашите сили. Ние сме във война, а те [Полша] не са", каза той. Зеленски заяви, че представители на няколко неназовани страни ще пътуват до Украйна, за да получат "практическо обучение" как да отблъскват руските въздушни атаки. "Готови сме да споделим опита си", добави той.
Изказването на Зеленски следва това, което той определи като "много приятни" разговори с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. След срещата американският президент заяви, че вярва, че Украйна може да си върне всички територии, които е загубила от 2022 г. насам, с подкрепата на Европа и НАТО.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аz СВОПобеда80
11:13 28.09.2025
2 Българин
Коментиран от #8, #11
11:13 28.09.2025
3 Данко Харсъзина
Коментиран от #5, #7
11:14 28.09.2025
4 стоян георгиев
11:15 28.09.2025
5 Да де
До коментар #3 от "Данко Харсъзина":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
11:15 28.09.2025
6 Имам добра новина за Зеленски и
😁Добрата Новина е че, Войната в Украйна скоро няма да приключи, Лошата Новина за Зеленски е че, Войната в Украйна скоро няма да приключи.🤣
Коментиран от #13, #186
11:15 28.09.2025
8 Георги
До коментар #2 от "Българин":няма никакво значение дали им вярваме или не. Не им трябва намери разрешение за да направят каквото са решили, трябва им само оправдание без значение дали е истинско или изфабрикувано.
11:17 28.09.2025
9 Механик
Коментиран от #32, #42, #142
11:17 28.09.2025
10 Войната работи за ВВП и Русия
Колкото повече Война толкова по добре за Русия и ВВП.
Коментиран от #35
11:17 28.09.2025
11 Уффф
До коментар #2 от "Българин":Всички знаем, че зелето е неадекватен, но пита се е задачата ...всички ЗападНАЛИ ли са такива....вкл. и нашите журналя... или пишат под натиск, заплахи и пари.
Коментиран от #51, #185
11:18 28.09.2025
12 Как
11:18 28.09.2025
13 Българин
До коментар #6 от "Имам добра новина за Зеленски и":И третата новина е че наркоманчето няма да доживее до края на войната.
11:18 28.09.2025
14 Данко Харсъзина
Коментиран от #19
11:18 28.09.2025
15 бебето
Коментиран от #23
11:19 28.09.2025
16 Немезис
Коментиран от #25, #93, #154
11:19 28.09.2025
17 Напудреното носле
11:19 28.09.2025
19 Да де
До коментар #14 от "Данко Харсъзина":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
11:20 28.09.2025
21 Мефистофел
Няма нужда да я копирате. На компютър се увеличава с "Ctrl +". Намалява се с "Ctrl -". Връща се в изходно положение (default) с "Ctrl 0".
Много слаб фалшификат.
11:20 28.09.2025
23 Пиночет
До коментар #15 от "бебето":Кога товарим копейките?
11:20 28.09.2025
25 АзисЕ
До коментар #16 от "Немезис":Колко много грешки в два реда ❗
11:20 28.09.2025
32 Циганин на социална помощ
До коментар #9 от "Механик":Не ви ли омръзна да го повтаряте за 34 път или сте на твърди хапчета и забравяте,алцхаймера не прощава.
11:22 28.09.2025
35 Йосиф Кобзон
До коментар #10 от "Войната работи за ВВП и Русия":Работи.И при мен работят.
11:22 28.09.2025
38 Дориана
Коментиран от #41, #188
11:23 28.09.2025
42 Да се знае
До коментар #9 от "Механик":Зеленски е луд наркоман.
11:25 28.09.2025
43 Голям зор
11:25 28.09.2025
44 az СВО Победа80
🤣🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #45, #46, #50, #54
45 Пак
До коментар #44 от "az СВО Победа80":Много са те били с мотика по главата като малък.
46 Путин
До коментар #44 от "az СВО Победа80":Не е 66% а 266%
11:27 28.09.2025
47 Данко Харсъзина
Коментиран от #53
11:27 28.09.2025
48 Скоро ще осъзнаят
Коментиран от #156
11:28 28.09.2025
50 az СВО Победа80
До коментар #44 от "az СВО Победа80":Корекция:
Неудобрението към Стармър е 79%!
Коментиран от #55
11:28 28.09.2025
51 Не, но
До коментар #11 от "Уффф":Простият човек лесно приема чуждото мнение за свое.
11:29 28.09.2025
52 Данко Харсъзина
11:30 28.09.2025
53 стоян георгиев
До коментар #47 от "Данко Харсъзина":Няма да спечели алтернативата.нито путлер.ти също няма да станеш успешен и добре с парите.въпрос на р сурси!
11:30 28.09.2025
54 Копеи не философствай!
До коментар #44 от "az СВО Победа80":Марш да пълниш снаряди за братята украинци!Хем ще ти се плаща,хем ще допринесеш за вдигане на БВП на България.Хем със произведените снаряди ще се зануляват руски орки.Дейсатвай!
11:30 28.09.2025
55 Копейкотрошач
До коментар #50 от "az СВО Победа80":Вратлето ти няма да издържи повече от две минути.Всъщност една минута.Коркция.
11:31 28.09.2025
Коментиран от #67, #191
11:32 28.09.2025
57 Той
Коментиран от #192
11:32 28.09.2025
58 000
59 Хубаво,... разбрахме
11:32 28.09.2025
60 Хроника
Коментиран от #69
11:33 28.09.2025
61 Пази Боже
11:34 28.09.2025
62 Кит
Тъпопитаещите са в транс😂😂😂
11:34 28.09.2025
63 Хроника
64 Не думай ....
Коментиран от #81
11:36 28.09.2025
65 Пиар снимка!
ОК!
11:36 28.09.2025
66 Георгиев
Коментиран от #70, #74
11:37 28.09.2025
67 стоян георгиев
До коментар #56 от "Данко Харсъзина":Две ракети в софия??!!!колко патриотично а?ти от кое село си да поръчаме една ракета и за там?
11:37 28.09.2025
68 Къде го
До коментар #65 от "Пиар снимка!":Путинягата на такава снимка
Коментиран от #97
11:37 28.09.2025
70 Докато натовско оръжие
До коментар #66 от "Георгиев":Разбива руснаците, мир в Украйна нема да има
Коментиран от #84
11:38 28.09.2025
71 000
11:38 28.09.2025
72 az СВО Победа80
ДемоНкрация, а?
Ще кажете Молдова не е в ЕС, да но
този мач вече се играх в Румъния - страна член на ЕС и на НАТО! 🤣🤣🤣
Деградацията е тотална, ЕС все повече напомня на късния СССР....
Коментиран от #82
73 УКРАЙНА
Коментиран от #78
11:39 28.09.2025
74 стоян георгиев
До коментар #66 от "Георгиев":Путин иска да е партньор с европа ама следват балтийските съветски републики...хаха...логика като на питагор.браво!хаха
Коментиран от #76
11:39 28.09.2025
75 Евала зеленски
Коментиран от #77
11:39 28.09.2025
76 Путин е агресор
До коментар #74 от "стоян георгиев":Чакаме да се тества с НАТО....ако му стиска де
Коментиран от #166
11:40 28.09.2025
77 АЗОВ сила!
До коментар #75 от "Евала зеленски":Азовци режат руски тикви в Покровско направление.
Коментиран от #107
11:40 28.09.2025
78 Я пъ тоа
До коментар #73 от "УКРАЙНА":То Украйна учи Путин, как са трепят путинистчета....
11:40 28.09.2025
79 Невероятни глупости
11:41 28.09.2025
80 Дааа
11:41 28.09.2025
81 Корейче смотано
До коментар #64 от "Не думай ....":И ние пътувахме до Украйна....там си останахме....
11:42 28.09.2025
82 Пич
До коментар #72 от "az СВО Победа80":И ти ли като мен си се пръкнал през задният отвор?
11:42 28.09.2025
83 Коста
11:43 28.09.2025
84 Българин
До коментар #70 от "Докато натовско оръжие":70% от избитите руснаци в Украйна са с американско оръжие.Насочвани от американският Старлинк.
11:44 28.09.2025
85 Ъъъъъъъ
11:45 28.09.2025
86 az СВО Победа80
Вече се напълни със зрелищни видеа от веселбата! 🤣🤣🤣
11:45 28.09.2025
87 Невестулка та
Коментиран от #96
11:45 28.09.2025
88 УКРАЙНА
11:46 28.09.2025
89 Мишел
Коментиран от #91, #92, #189
11:47 28.09.2025
90 А ГДЕ
Коментиран от #101
11:47 28.09.2025
92 Путинистче идиотче
До коментар #89 от "Мишел":НАТО не се разширява.....ИЗТОКА се разширява към ...НАТО.
11:49 28.09.2025
93 Коста
До коментар #16 от "Немезис":Не Президент Зеленчук не го слуша главата и затова след Майдана го инсталираха с послушна глава, която обаче се оказа празна. Все повече обаче лъсва истината и скоро ще го наритат.
Коментиран от #104
11:49 28.09.2025
94 az СВО Победа80
До коментар #91 от "аz СВОПобеда80":Не ми ползвай ника за глупостите си!
Никого не можеш да заблудиш!
11:50 28.09.2025
95 Ние в България
Коментиран от #98
11:50 28.09.2025
96 Я пъ тоа
До коментар #87 от "Невестулка та":Тая "невестулка" изби над милион путинистчета
Коментиран от #99
11:50 28.09.2025
97 ,,Путинягата" ли...?!
До коментар #68 от "Къде го":Ами той само веднъж облече военна униформа-отивайки в Курск...!
И на другият ден бе обявен край на ,,Украинският БлицКриг" в Курск...!
Коментиран от #100
11:50 28.09.2025
98 Ние искаме
До коментар #95 от "Ние в България":Да споделим нашия опит с Зеленски в правенето на боеприпаси....
11:51 28.09.2025
99 Ама то щот...
До коментар #96 от "Я пъ тоа":...Зеленски,не изби милион и седемстотин хиляди свои войници,за чужди интереси...!
Коментиран от #102
11:52 28.09.2025
100 Я пъ тоа
До коментар #97 от ",,Путинягата" ли...?!":Путинягата са мъчи четири месеца с КУРСК...да си освободи СОБСТВЕНАТА земя....
11:52 28.09.2025
101 А ГДЕ
До коментар #90 от "А ГДЕ":Кулеба...?!
11:53 28.09.2025
102 Зеленски
До коментар #99 от "Ама то щот...":Си пази държавата....Агресора Путин бел ден не видя с Украйна.....
11:53 28.09.2025
103 Добре си спомням
Коментиран от #109
11:55 28.09.2025
104 Евала Зеленски
До коментар #93 от "Коста":Изгони путиновото протеже Янукович....сега разказваш играта и на путинягата.
11:55 28.09.2025
105 Путинистче идиотче
11:56 28.09.2025
106 Да припомня за по младите
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
11:56 28.09.2025
108 И освен това...!
До коментар #65 от "Пиар снимка!":Уж на фронта...,воините около него с предпазни жилетки и каски,щото хвърчат куршуми и снаряди...!
Нашият Зелко...- без каска...,без бронежилетка...,а пак с вмирисаният си потник...?!
Коментиран от #111
11:57 28.09.2025
109 Я пъ тоа
До коментар #103 от "Добре си спомням":Те са войници бре...какво искаш да им се случи...
Коментиран от #116
11:57 28.09.2025
111 Къде видя
До коментар #108 от "И освен това...!":Куршуми и снаряди бре....прекалил си с алкохола.
11:58 28.09.2025
112 Това е безспорен
До коментар #91 от "аz СВОПобеда80":Факт.
11:58 28.09.2025
113 Пази Боже
Коментиран от #115
11:59 28.09.2025
114 Я пъ тоа
До коментар #107 от "Точно":Кой ги обкръжава бре...избитите пет РУСКИ БРИГАДИ ЛИ....
Коментиран от #130
11:59 28.09.2025
115 Путинистче идиотче
До коментар #113 от "Пази Боже":Украйна обучава путинистите как да гинат на фронте
Коментиран от #125
12:00 28.09.2025
116 НЕ, Те не са войници
До коментар #109 от "Я пъ тоа":а наемници! Най гнусната част от обществото!
12:01 28.09.2025
117 Каунь
12:02 28.09.2025
120 Гост
12:03 28.09.2025
121 ЗЕЛЕНИЯ РАЗБИРА
12:03 28.09.2025
122 Артилерист
Коментиран от #136
12:04 28.09.2025
123 "Коалицията на желаещите" стана
12:04 28.09.2025
124 Аре атлантенца, на подскоци ....
12:09 28.09.2025
125 Хи хи
До коментар #115 от "Путинистче идиотче":Русия взе 20% укротеротории, пълни с редки минерали и ценни суровини. Смятай колко струва декъра.
12:10 28.09.2025
126 Величко
12:11 28.09.2025
127 И сега кво?
12:12 28.09.2025
128 Хи хи
12:12 28.09.2025
129 Саша Грей
12:14 28.09.2025
130 Зеленски
До коментар #114 от "Я пъ тоа":Ето ти карта от вчера
12:15 28.09.2025
131 Пасивен Кремълски педофил с токчета
Коментиран от #132
12:16 28.09.2025
132 Хи хи
До коментар #131 от "Пасивен Кремълски педофил с токчета":А Путин като долети тука, както казаха от нато, и яхнал дрон ти имаш ли миша дупка да се скриеш ??
Коментиран от #137
12:19 28.09.2025
133 Ти ри рим, ти ри рам
12:20 28.09.2025
134 Преекспонирането на
12:20 28.09.2025
135 пиночет
Коментиран от #138
12:22 28.09.2025
136 Зеленски постига целите си ,а
До коментар #122 от "Артилерист":бункерния молец в Кремъл точно обратното .
Коментиран от #140
12:23 28.09.2025
137 Монголоиден ботоксов педофил с токчета
До коментар #132 от "Хи хи":Няма да мръдна от бункера
12:24 28.09.2025
138 Бай Ганьо
До коментар #135 от "пиночет":Имало едни Бг копейки , които отишли да се бият за Путин,но като ги видяли какви са смотаняци и палячовци ги изпратили да чистят кенефите в Кремъл!
Коментиран от #146
12:28 28.09.2025
139 Всяка пръдня на Зеленски ли
12:30 28.09.2025
140 МРАЗИМ ДА МИСЛИМ
До коментар #136 от "Зеленски постига целите си ,а":Кои цели по-точно е постигнал зеления наркоман.
12:31 28.09.2025
142 Факти
До коментар #9 от "Механик":Раздели 2 100 000 укрофашисти при Бандера за 1313 дни и се получава много добро число за СВО!
Коментиран от #145
12:31 28.09.2025
143 Атлантически тролчета,
И вие даже осъзнавате че НАТО е вредна престъпна терористична организация. Спрете да тролите за центчита. Проявете разум и морал. НАТО се подготвя за война. Тази война ще засегне и вас! Спрете с безумието си млади хора. Ще страдате ей......Нали помните ?????.......
""" Пази Боже тук и нас да ни стрелят с тежка артилерия, ракети и самолети, може да има смели тук в залата, но и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи”, коментира бившият премиер Борисов""" .
Коментиран от #150, #159
12:32 28.09.2025
144 Българите трябва ясно
Коментиран от #148
12:32 28.09.2025
145 гуд бай урсуляци
До коментар #142 от "Факти":по ма кефи като разделя числата по ятаците им
12:32 28.09.2025
146 И Киев е Руски
До коментар #138 от "Бай Ганьо":Е поне не си останал без работа.Русия безработни няма
12:33 28.09.2025
147 Наблюдател
12:34 28.09.2025
149 Добре си спомням
Коментиран от #160
12:36 28.09.2025
150 Бай Ганьо
До коментар #143 от "Атлантически тролчета,":За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!
Коментиран от #155
12:37 28.09.2025
151 И сега кво? За нас това е важно !
12:39 28.09.2025
152 бай Шиле
12:39 28.09.2025
153 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
Коментиран от #178
12:39 28.09.2025
154 Само да
До коментар #16 от "Немезис":светна, драги немезис, че такива "стратези" и "играчи от класа" след края на конфликта/войната обикновено или ги бесят или изгниват с доживотна присъда без право на замяна или обжалване! Особено ско на съвестта им, ако имат такава, им висят милион убити и осакатени собствени граждани, да не говорим, че чуждите слуги никой не ги обича... А пък тоя "стратег" и "играч от класа" си е най-обикновен крадец, досущ кат един нашенец, собственик на магнолия и зайчарник...
12:40 28.09.2025
155 Определено обаче
До коментар #150 от "Бай Ганьо":Точно атлантенцата се очертава да "хванат средния" нали? и на "практическо обучение" в Украйна да ги пратят? Ъхъъъ....
Коментиран от #161
12:41 28.09.2025
156 Hi,4oбанино!
До коментар #49 от "Путин е най-великият овчар!":Амчи това го папагалиш вече във всяка тема...!
Дай нещо ново де...!
Или за ново-требе и акъл...😉😝?!
12:43 28.09.2025
157 Бункерен плъх-Плешивия охлюв
Коментиран от #162
12:44 28.09.2025
158 Атлантически тролчета
12:44 28.09.2025
159 И аз като Борисов,
До коментар #143 от "Атлантически тролчета,":и аз включително ще хвана нанякъде, без да се правим на големи войводи..... атлантенцата да му мислят
12:46 28.09.2025
161 Бай Ганьо
До коментар #155 от "Определено обаче":Добре, че го няма Варшавския договор,иначе всички ние трябваше да ходим да умираме за някакъв ботоксов смотаняк с токчета!
Коментиран от #165
12:47 28.09.2025
162 За Нетаняху...
До коментар #157 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":...говориш-нали...?!
12:49 28.09.2025
163 Джудже с токчета и ботокс -педофил
Коментиран от #196
12:49 28.09.2025
164 Умен мъж е...
Откъде русофилите ще имат толкова мозък ,че да разберат стратегията му?😂
Коментиран от #169
12:50 28.09.2025
165 СПОКО!
До коментар #161 от "Бай Ганьо":Все още не ти се е разминало...!
Както върви...скоро ще ходиш да умираш за една...кривикр@к@ гинеколожка...!
12:50 28.09.2025
166 стоян георгиев
До коментар #76 от "Путин е агресор":Най лошото е че като работата в русия се прецака напълно тоя азиатски примат ще предприеме мащабна провокация за да остане на власт.сега оправданието му е че не може да победи щото воюва с нато,но като се срине икономиката му трябва да предприеме реален боен ход срещу нато за да се оправдае пред крепостните .тоя е болен по цялата глава,но за съжаление бая години бе оставен да развива болестта си.
12:51 28.09.2025
169 Хе,хе...!
До коментар #164 от "Умен мъж е...":Умен е...,,запада"...!
Използват Зеленски,като маша ,в борбата си срещу Русия...!
Да не си горят ръцете...!
Както оня ром...сещай се...😉!
12:53 28.09.2025
170 Не е много ясно какво иска
Коментиран от #172
12:53 28.09.2025
171 Руски войник
Коментиран от #174, #180
12:56 28.09.2025
172 стоян георгиев
До коментар #170 от "Не е много ясно какво иска":Ако не е зеленски тук лесно може да стане същото като в Украйна.
12:56 28.09.2025
173 Само едно нещо се чудя
Коментиран от #175
12:57 28.09.2025
174 Миризлив руски палячо крепостен
До коментар #171 от "Руски войник":На нас Путин ни каза, че като победим, живота ни ще стане прекрасен, и ще станем много богати!
12:58 28.09.2025
175 Дон Корлеоне
До коментар #173 от "Само едно нещо се чудя":Почти всички руснаци са полуидиоти и роби на Кремълските идиоти, а нашите путинофили завършени идиоти!
Коментиран от #177
12:59 28.09.2025
176 Киану Рийвс
13:01 28.09.2025
177 завършени идиоти!
До коментар #175 от "Дон Корлеоне":Са доказано атлантиците! Неоспорим факт е. Но не това е важното, а това че са вредни и опасни за хората, за живота и благосъстоянието им ...
Коментиран от #181
13:04 28.09.2025
178 Толкова си можете
До коментар #153 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":(Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс)......и до там..... интелект 0
13:06 28.09.2025
179 БрЯх...!
Личи си,че е професионален позьор-циркаджия(Клоун де...)...😉😝🤣😂!
13:12 28.09.2025
180 стоян георгиев
До коментар #171 от "Руски войник":Руския войник се бие за пари.путин ми вдигна лихвите по кредитите после му намали заплатата и му каза че единствения вариант нещо положително да му се случи е да иде на фронта.лошото е че там руския войник кара седмица най много две.всъщност не е ясно дали това е лошо.
13:13 28.09.2025
181 Дон Корлеоне
До коментар #177 от "завършени идиоти!":Руснаците ще си останат завинаги роби на Кремъл!
13:15 28.09.2025
182 Фиката
Удриииииии Тръмпе !!!
Коментиран от #183
13:17 28.09.2025
183 стоян георгиев
До коментар #182 от "Фиката":Удара не е от тръмп а от желанието на руснаците след липсата на бензин да пируват с препарати купени от магазин за чистене на тоалетни.явно зеленски е виновен.
13:19 28.09.2025
184 Анонимен
13:27 28.09.2025
186 Лука
До коментар #6 от "Имам добра новина за Зеленски и":Явно одобряваш милионите жертви!
13:33 28.09.2025
187 хахаха
13:36 28.09.2025
188 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #38 от "Дориана":Войната започнаха рашистите.путин си мечтае за нов световен ред така. Искаше и хитлер.
13:42 28.09.2025
189 Фикрет
До коментар #89 от "Мишел":Хйде бе . Ми то Швеция и Финландия също влязоха в НАТО . Тия ги разправяй на филанкешията
Причината е ,че Русия иска да граби -територии ,ресурси и роби -ей това е причината .
И сигурно ще нападне и Молдова ,защото Молдова не е член на НАТО .
Коментиран от #198
13:43 28.09.2025
190 Критик
13:48 28.09.2025
191 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #56 от "Данко Харсъзина":Раздаваш ракети като до са под твое командване .Копейка в ролята на рашист.
13:49 28.09.2025
192 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #57 от "Той":Като говориш за рашиста путин го напиши.
13:53 28.09.2025
194 Палячо
14:07 28.09.2025
195 ХА ХА ХА
14:25 28.09.2025
196 Рублевка
До коментар #163 от "Джудже с токчета и ботокс -педофил":Володомир Зеленски има ръст 166 см, а ръстът на Владимир Владимирович Путин е 170 см. Така че руският президент е с 4 сантиметра по-висок. Володомир Зеленски има женски ръст. Затова не носи костюм. С костюм прилича на ученик от 7ми клас.
15:11 28.09.2025
198 НЕ БЕ ФИРКЕТ
До коментар #189 от "Фикрет":НЕ Е ЗА ТЕРИТОРИИ БЕ МОЙ
РУСНАЦИТЕ СА ХВЪРЛИЛИ ОКО НА УБАВОТО ТИ ЗАД......НИЧЕ
АЙДЕ ХАИРЛИЯ ДА Е
16:59 28.09.2025
199 Урсул фон дер Бандер
17:26 28.09.2025
200 Бъз Бъни
18:32 28.09.2025
201 Ццц
18:35 28.09.2025