Зеленски обсъди укрепването на украинската ПВО с премиера на Норвегия

Украинският президент Володимир Зеленски днес обсъди укрепването на украинската противовъздушна отбрана с норвежкия премиер Юнас Гар Стьоре, предаде Укринформ, цитирана от БТА, позовавайки се на съобщение на държавния глава в приложението "Телеграм".

"Разговарях с премиера на Норвегия Юнас Гар Стьоре. Благодарен съм за подкрепата след коварната руска атака снощи, при която беше отнет живота на украинци", заяви Зеленски.

Той подчерта, че Киев оценява високо помощта на Норвегия.

"Обсъдихме противовъздушната отбрана, спешните нужди на Украйна и възможностите да се укрепим. Също така разговаряхме за увеличаването на инцидентите с руски дронове над Европа. Единството на европейците определено ще даде отговор на тази заплаха. Ще координираме следващите си контакти", добави украинският президент.

Владимир Путин ще разшири войната си в Украйна, като атакува друга европейска страна, прогнозира Володимир Зеленски и обвини Русия за неотдавнашните набези с дронове, които според него са опит да се тестват отбранителните сили на НАТО, пише "Гардиън".

В изявление в Киев след срещата си с Доналд Тръмп в ООН в Ню Йорк украинският президент заяви, че Русия се готви за по-голям конфликт. "Путин няма да чака да приключи войната си в Украйна. Той ще отвори друга посока. Никой не знае къде. Той иска това", каза той.

Украинският президент заяви, че Кремъл умишлено проверява способността на Европа да защити въздушното си пространство, след като бяха забелязани дронове в Дания, Полша и Румъния и беше нарушено въздушното пространство на Естония от руски изтребители. Още дронове бяха забелязани в петък вечер над датска военна база и в събота над норвежка база.

Зеленски предположи, че правителствата на ЕС се борят да се справят с тази нова и опасна заплаха. По-рано този месец Украйна забеляза 92 дрона, летящи към Полша по "хореографиран" начин. Тя пресече повечето от тях. Деветнадесет пресякоха полската територия, където поляците свалиха четири.

"Не сравнявам нашите сили. Ние сме във война, а те [Полша] не са", каза той. Зеленски заяви, че представители на няколко неназовани страни ще пътуват до Украйна, за да получат "практическо обучение" как да отблъскват руските въздушни атаки. "Готови сме да споделим опита си", добави той.

Изказването на Зеленски следва това, което той определи като "много приятни" разговори с Тръмп в кулоарите на Общото събрание на ООН. След срещата американският президент заяви, че вярва, че Украйна може да си върне всички територии, които е загубила от 2022 г. насам, с подкрепата на Европа и НАТО.