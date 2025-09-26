Модерна война! И Украйна иска да се присъедини към европейската стена от дронове

Украйна е готова да участва в изграждането на европейската "стена от дронове" - проект за засилена защита на въздушното пространство на източния фланг на ЕС и НАТО. Това заяви министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал в социалната мрежа X.
Шмигал взе участие в заседание за създаването на инициативата заедно с министрите на отбраната на Дания, Финландия, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния и България, както и с представители на НАТО. Срещата бе ръководена от европейския комисар по отбраната Андрюс Кубилюс.
Україна готова брати участь у проєкті «Стіна дронів». Ми вже зараз прагнемо та можемо відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози. pic.twitter.com/c821UcbDtI
— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 26, 2025
"Многократните нарушения на нашето въздушно пространство са неприемливи. Посланието е ясно: Русия тества ЕС и НАТО. Нашият отговор трябва да бъде ясен, единен и незабавен", заяви Кубилюс, цитиран от AFP.
По думите на европейски представители първата цел е изграждането на мрежа от сензори, които да засилят възможностите за откриване и прехващане на навлизащи във въздушното пространство обекти. Първият етап от проекта се очаква да бъде подготвен в рамките на една година.
1 Данко Харсъзина
22:55 26.09.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Коментиран от #14
22:56 26.09.2025
3 Росен Желязков
22:56 26.09.2025
4 от къде се взеха
22:56 26.09.2025
5 Пич
22:57 26.09.2025
6 Данко Харсъзина
22:58 26.09.2025
7 Гончар Романенко
.. Втората цел е създаване на полета с бостански плашила, в които Бългафия ще е водещ дизайнер и производител...
Третата цел..
23:00 26.09.2025
8 Пешо Волгата - 4 хилядник
23:00 26.09.2025
9 Артилерист
Ермак, Умеров и тн- да ни залива с глуповетината си...
23:04 26.09.2025
10 ООрана държава
23:06 26.09.2025
11 безводие на източния фланг на кретените
23:12 26.09.2025
12 Глюпости ,
23:13 26.09.2025
13 Смешник
23:13 26.09.2025
14 БАЙ Х@ЙМАНЕ
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Подожди , немножко , де .. 🤭
Коментиран от #15
23:14 26.09.2025
15 БАБО ПОТКЕ
До коментар #14 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":Множка ще падаждьош❗
и ЕС и НАТО обявиха, че са ИЗМАМИЛИ У..йна‼️
23:17 26.09.2025