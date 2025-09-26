Новини
Модерна война! И Украйна иска да се присъедини към европейската стена от дронове
По думите на европейски представители първата цел е изграждането на мрежа от сензори, които да засилят възможностите за откриване и прехващане на навлизащи във въздушното пространство обекти

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Украйна е готова да участва в изграждането на европейската "стена от дронове" - проект за засилена защита на въздушното пространство на източния фланг на ЕС и НАТО. Това заяви министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал в социалната мрежа X.

Шмигал взе участие в заседание за създаването на инициативата заедно с министрите на отбраната на Дания, Финландия, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния и България, както и с представители на НАТО. Срещата бе ръководена от европейския комисар по отбраната Андрюс Кубилюс.

"Многократните нарушения на нашето въздушно пространство са неприемливи. Посланието е ясно: Русия тества ЕС и НАТО. Нашият отговор трябва да бъде ясен, единен и незабавен", заяви Кубилюс, цитиран от AFP.

По думите на европейски представители първата цел е изграждането на мрежа от сензори, които да засилят възможностите за откриване и прехващане на навлизащи във въздушното пространство обекти. Първият етап от проекта се очаква да бъде подготвен в рамките на една година.


Украйна
  • 1 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор
    Европейската стена от дронове и като малките модулни реактори. И двете никой не ги е виждал. И двете струват много пари.

    22:55 26.09.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 3 Отговор
    У..йна нито е в ЕС , нито е в НАТО ❗

    Коментиран от #14

    22:56 26.09.2025

  • 3 Росен Желязков

    6 2 Отговор
    Само България ще има стена от водопади.

    22:56 26.09.2025

  • 4 от къде се взеха

    5 2 Отговор
    толкова малоумници и фашисти в тая бивша крайна ?

    22:56 26.09.2025

  • 5 Пич

    4 2 Отговор
    Ее....тее..... сензорите ще засичат дронове , но руските лопати кой ще засича....?!

    22:57 26.09.2025

  • 6 Данко Харсъзина

    4 3 Отговор
    Путин им изпрати двадесетина дрона от стириупор, и НАТО спихна гумите. Дори гръмнха една полска къща, вместо да улучат стириупора.

    22:58 26.09.2025

  • 7 Гончар Романенко

    3 2 Отговор
    По думите на европейски представители първата цел е изграждането на мрежа от сензори, които да засилят възможностите за откриване и прехващане на навлизащи във въздушното пространство обекти
    .. Втората цел е създаване на полета с бостански плашила, в които Бългафия ще е водещ дизайнер и производител...
    Третата цел..

    23:00 26.09.2025

  • 8 Пешо Волгата - 4 хилядник

    4 5 Отговор
    Украйна вече е първата " стена" от европейската отбрана срещу Фашистката Руска Федерация. И както се оказа- непробиваема за агресивните сибирско-азиатски дегенерати. България става един от основните плацдарми, където ще се произвеждат боеприпасите, необходими за поражението на Бензиностанцията с Ракети. Европа започва мащабна модернизация на отбраната си, като се възползва максимално от безценният украински опит.

    23:00 26.09.2025

  • 9 Артилерист

    3 2 Отговор
    Цялата свита на киевските хунтаджии е строена на опашка тук- Зеленски,
    Ермак, Умеров и тн- да ни залива с глуповетината си...

    23:04 26.09.2025

  • 10 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Къде пак се бутат тия, да си спасяват държавата първо а не да се гласят в разни стенички и завеси

    23:06 26.09.2025

  • 11 безводие на източния фланг на кретените

    3 1 Отговор
    Малоумието е тотално. Никаква стена от дронове, никакъв страж , това са празни глупости . Русия може да им спре нефта и газта и метали и евронатовците приключват. Те винаги са разпалвали войни. И сега германските нацисти внуци и правнуци дрънкат оръжие на руските граници и въвличат европейски глупаци в техните интриги. Въпросът не е дали, а кога и колко дълбоко в еврорайха ще се разиграе поредната германска авантюра. Ще бъдат смазани и те и техните дружки. След това следва мир и сълзи. На евромалоумието и европростащината ще се сложи точка и всеки ще си плати сметката .

    23:12 26.09.2025

  • 12 Глюпости ,

    1 0 Отговор
    Нет войне и мы там никогда не были ...

    23:13 26.09.2025

  • 13 Смешник

    4 1 Отговор
    Каква стена срещу дронове ще строят тия смешници като руснаците изстрелват около 1000 дронове ва веднъж

    23:13 26.09.2025

  • 14 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Подожди , немножко , де .. 🤭

    Коментиран от #15

    23:14 26.09.2025

  • 15 БАБО ПОТКЕ

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "БАЙ Х@ЙМАНЕ":

    Множка ще падаждьош❗
    и ЕС и НАТО обявиха, че са ИЗМАМИЛИ У..йна‼️

    23:17 26.09.2025

