Модерна война! И Украйна иска да се присъедини към европейската стена от дронове

Украйна е готова да участва в изграждането на европейската "стена от дронове" - проект за засилена защита на въздушното пространство на източния фланг на ЕС и НАТО. Това заяви министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал в социалната мрежа X.

Шмигал взе участие в заседание за създаването на инициативата заедно с министрите на отбраната на Дания, Финландия, Полша, Естония, Латвия, Литва, Румъния и България, както и с представители на НАТО. Срещата бе ръководена от европейския комисар по отбраната Андрюс Кубилюс.

Україна готова брати участь у проєкті «Стіна дронів». Ми вже зараз прагнемо та можемо відігравати активну роль у захисті Європи від російської дронової загрози. pic.twitter.com/c821UcbDtI — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 26, 2025

"Многократните нарушения на нашето въздушно пространство са неприемливи. Посланието е ясно: Русия тества ЕС и НАТО. Нашият отговор трябва да бъде ясен, единен и незабавен", заяви Кубилюс, цитиран от AFP.

По думите на европейски представители първата цел е изграждането на мрежа от сензори, които да засилят възможностите за откриване и прехващане на навлизащи във въздушното пространство обекти. Първият етап от проекта се очаква да бъде подготвен в рамките на една година.