Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

27 Септември, 2025 12:18, обновена 27 Септември, 2025 12:48

Това е поредният подобен инцидент, след като през седмицата дронове бяха засечени да летят над няколко летища на страната, припомня АФП

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Неидентифицирани дронове са забелязани снощи да летят над най-голямата военна база на Дания, съобщи днес датската полиция, цитирана от Франс прес, цитирана от БТА.

"Мога да потвърдя, че имахме инцидент около 20:15 ч. (21:15 ч. българско време), който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха забелязани извън и над военновъздушната база" в Каруп, каза пред АФП полицейският служител Симон Скелсяер. "Ние не ги свалихме", добави той и отбеляза, че полицията не може да коментира произхода на дроновете.

Полицията си сътрудничи с армията в разследването на случая, каза още полицаят.

В авиобазата работят 3500 души, отбеляза ТАСС. Това е най-голямата военна база в Дания, в която се помещават всички вертолети на датските ВВС, Службата за наблюдение на въздушното пространство и Военновъздушната академия.

База "Каруп" споделя общи писти и с летище "Мидтиланд", която за кратко беше затворено. Нито един полет не е засегнат, тъй като по това време не е имало планирани излитания и кацания, каза Скелсяер.

В четвъртък министър-председателката на Дания Мете Фредериксен заяви, че през последните дни страната ѝ е станала жертва на "хибридна атака", намеквайки за форма на неконвенционална война, отбеляза АФП.

Днешният инцидент бе регистриран седмица, след като Дания за пръв път обяви придобиването на високоточни оръжия за поразяване на далечни цели, като заяви, че Русия ще представлява заплаха "за години напред".

Два големи дрона с мигащи светлини бяха забелязани през нощта над архипелага Карлскруна, където се намира най-голямата военноморска база на Швеция, информира SVT.

Полицията разследва и вижда връзка между това с подобни инциденти в Дания и Норвегия, където дронове са прелитали над летища и военни съоръжения.

Според Матиас Лундгрен, ръководител на разследването, дроновете са подобни на тези, забелязани в датския регион Сконе. Все още няма заподозрени. Шведските военновъздушни сили не са разследвали инцидента: говорителка на авиобазата заяви пред SVT, че „няма причина за намеса“.


Дания
  • 1 Джон Сноу баш оригиналдъ

    22 3 Отговор
    ...идааат.

    Коментиран от #33

    12:20 27.09.2025

  • 2 Урсула 1984

    33 4 Отговор
    Всички атлантици в България да тръгват към Гренландия да я бранят от Тръмп!

    Коментиран от #8

    12:21 27.09.2025

  • 3 ХАМЛЕТ

    33 3 Отговор
    ИМА НЕЩО ГНИЛО В ТАЗ ДЪРЖАВА

    12:21 27.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мишел

    38 5 Отговор
    Украйна провокира НатО да се включи във войната с Русия.

    12:23 27.09.2025

  • 6 Госあ

    26 3 Отговор
    Има нещо гнило в Дания ! Американците готвят анексия на Гренландия, според мен.

    12:24 27.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 ...има нещо вярно

    26 3 Отговор

    До коментар #2 от "Урсула 1984":

    И да се качват при оня ревящия сополив артист в трабанта

    12:24 27.09.2025

  • 9 После ще ревът

    5 21 Отговор
    Руснаците ще викат що ни биете толкова

    12:24 27.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хи хи

    29 3 Отговор
    Дроновете са американски ! Тръмп се готви да освободи Гренландия от датско робство, и сега е пуснал разузнаването !

    12:25 27.09.2025

  • 12 Други факти

    13 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    Ами украинците?

    12:25 27.09.2025

  • 13 Хи хи

    24 3 Отговор

    До коментар #10 от "Историк":

    Че що да заминаваме за Москва, като Москва ще дойде тука !! Така казаха от нато !!

    12:26 27.09.2025

  • 14 НЕ ДУМАИ

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факти":

    БОБ ЛИ хФЪРЛЯ или на катри ГЛЕДА

    12:26 27.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да направим Америка крадлива

    13 4 Отговор
    Този път Тръмп ги пробва...ще взима Гренландия ,ха ха

    12:27 27.09.2025

  • 17 Ддд

    20 3 Отговор
    Тотална и повсеместна некадърност се е заселила във всички европейски държави.
    Това ако се случеше в Израел или Турция като пример, щяха да бъдат свалени на момента. А Европейските държави са заспали, както едно време са били преди ВСВ.

    Коментиран от #28

    12:28 27.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Звездите говорят

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "Всяка нощ над София":

    Много скъпи ва, има и по еФтини

    12:30 27.09.2025

  • 20 мошЕто

    13 4 Отговор
    И тия ми ти натОвце ще борят руснаците , а едни дронове не могат да разберат от къде са и чии са ! Смешници !

    12:31 27.09.2025

  • 21 Шубето

    15 4 Отговор
    Като най-добра защита от руските дронове засега са се доказали само Памперс! Запасявайте се, че ще ви трябват, военолюбци нефелни!

    12:33 27.09.2025

  • 22 Наблюдателен

    6 7 Отговор
    Дроновете да руски и са пуснати от военния кораб " Алекдандър Шаблин " ,който е плавал мното близо до датски териториални води с изключена индетификация .

    12:36 27.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Руснаков

    9 2 Отговор
    и защо не са свалени...

    12:43 27.09.2025

  • 27 Гочо-2

    5 2 Отговор
    Тръмпович,какво чакаш? Виж ги датчаните на какво мязат,издай заповед и напред към Гренландия.Няма да има съпротива.В противен случай руснаците ще влязат там.Както в летището на Прищина през 1999 г.-западът мислеше да влезе ли,да не влезе ли в летището и в този момент един десантен руски палк се намъкна там под нооса им.Помните ли? За непомнещите има интернет.Така че...

    12:44 27.09.2025

  • 28 Госта..

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "Ддд":

    A може би ЗНАЯТ чии са дроновете и не смеят да ги свалят ???

    12:45 27.09.2025

  • 29 Питам:

    8 2 Отговор
    "В ДАНИЯ ИМА НЕЩО ГНИЛО"! Тези дронове над Дания не ви ли напомнят на "полското нападение" над радиостанцията в Глайвиц на 31 август 1939 г. - "казус белли" за нахлуването на Хитлер в Полша?

    12:46 27.09.2025

  • 30 az СВО Победа80

    7 3 Отговор
    По всяка вероятност, нагнетяването на настоящата "дронна истерия" е част от по-мащабния план, за който вече предупредиха унгарците.
    Припомням, планът предвижда да бъдат извършени саботажни актове с дронове по обекти в Румъния и в Полша, обвинявайки за тях Русия.

    Един вид повторение на „инцидента в Гляйвиц“ – целящ да създаде casus belli за открита война между Русия и НАТО. Накратко:

    1. Ремонт на няколко свалени или прихванати руски безпилотни летателни апарата.
    2. Оборудването им с бойни ударни елементи.
    3. Удари с тези безпилотните летателни апарати, контролирани от украински специалисти, маскирани като „руски дронове“, по основни логистични хъбове на НАТО (създадени за войната в Украйна) в Полша и в Румъния.
    4. Едновременно с това провеждане на дезинформационна кампания в Европа с цел обвиняване на Москва.
    5. Подстрекаване на въоръжен конфликт между Руската федерация и НАТО.

    За целта още на 16 септември, БПЛА „Геран“ вече са доставени на полигона "Яворов" в Западна Украйна, като преди това те са били ремонтирани в завода "LORTA" в Лвов.

    Основната причина за осъществяване на тази провокация е факта, че украинските въоръжени сили търпят съкрушително поражение на бойното поле. При това, поражението вече не се случва на тактическо ниво, а придобива стратегически характер.

    12:51 27.09.2025

  • 31 Българин

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Историк":

    Нормална тъпa peакция на безпросветно атланте, с добре полиpaн от бългаpoфoбcкa пропаганда мозък. Столицата може и да е София, съвсем незаслужено, но все повече се усеща като Маракеш или Дака! Защото антибългарите атлантици вкараха за няколко години над 100к чужденци. И след като ограбиха, опоскаха, мафиотизираха, разрушиха, пресушиха и фалираха държавата, ще продължат да заливат страната с чepноработници от Африка и Азия, докато не станем малцинство в собствената си държава.

    12:51 27.09.2025

  • 32 Файърфлай

    5 3 Отговор
    Не летят дронове.Над НАТО-Отдел "Европа" летят страхът и истерията.

    12:52 27.09.2025

  • 33 Датска , детска - се тая

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джон Сноу баш оригиналдъ":

    Игра на тронове , игра на дронове .Компютри , компоти.

    12:55 27.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ужас!

    1 1 Отговор
    Дания приключва като държава! Путин ги съсипа!

    13:03 27.09.2025

  • 36 ПАК ЗАМИРИСА

    2 2 Отговор
    Цялото НАТЮ - страх. Стартирайте любимия член на Рютето - 22 сантиметровия.

    13:06 27.09.2025

  • 37 Сандо

    0 2 Отговор
    Петров и Боширов обикалят Балтийско море със сал и си пускат дрончета където им хареса.А пък на юнаците-натювци това не им харесва,защото им се подмокрят гащурите.Но да не се тревожат,храбрите български генерали,същински гъливери,ще ги спасят от резила,макар и без армия и само с две ефки.

    13:09 27.09.2025

  • 38 Истината

    0 1 Отговор
    Почти всеки ден виждам дронове как летят над София.

    13:11 27.09.2025

  • 39 Киро

    0 1 Отговор
    Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база. Ами да бяхте ги свалили .

    13:22 27.09.2025

  • 40 Пал Ячо от Аячо

    0 1 Отговор
    Базите си не могат да опазят завалиите, за война с Русия се готвят. Голям цирк е това НАТО, с животни, клоуни и дресировка.

    13:24 27.09.2025

  • 41 Архимандрисандрит Бибиан

    0 0 Отговор
    Могат да се проследяват по операторските мрежи и жи пи ес,освем по глонас или байду. Нема мине време и че чуеме од гласенцетата на Пундю "их там нет"!

    13:29 27.09.2025

  • 42 Я пък тоя

    0 0 Отговор
    "Шведските военновъздушни сили не са разследвали инцидента"
    За какво да разследват! Те знаят на кой са и защо са пуснати.

    13:29 27.09.2025

