Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Неидентифицирани дронове са забелязани снощи да летят над най-голямата военна база на Дания, съобщи днес датската полиция, цитирана от Франс прес, цитирана от БТА.

"Мога да потвърдя, че имахме инцидент около 20:15 ч. (21:15 ч. българско време), който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха забелязани извън и над военновъздушната база" в Каруп, каза пред АФП полицейският служител Симон Скелсяер. "Ние не ги свалихме", добави той и отбеляза, че полицията не може да коментира произхода на дроновете.

Полицията си сътрудничи с армията в разследването на случая, каза още полицаят.

В авиобазата работят 3500 души, отбеляза ТАСС. Това е най-голямата военна база в Дания, в която се помещават всички вертолети на датските ВВС, Службата за наблюдение на въздушното пространство и Военновъздушната академия.

База "Каруп" споделя общи писти и с летище "Мидтиланд", която за кратко беше затворено. Нито един полет не е засегнат, тъй като по това време не е имало планирани излитания и кацания, каза Скелсяер.

В четвъртък министър-председателката на Дания Мете Фредериксен заяви, че през последните дни страната ѝ е станала жертва на "хибридна атака", намеквайки за форма на неконвенционална война, отбеляза АФП.

Днешният инцидент бе регистриран седмица, след като Дания за пръв път обяви придобиването на високоточни оръжия за поразяване на далечни цели, като заяви, че Русия ще представлява заплаха "за години напред".

Два големи дрона с мигащи светлини бяха забелязани през нощта над архипелага Карлскруна, където се намира най-голямата военноморска база на Швеция, информира SVT.

Полицията разследва и вижда връзка между това с подобни инциденти в Дания и Норвегия, където дронове са прелитали над летища и военни съоръжения.

Според Матиас Лундгрен, ръководител на разследването, дроновете са подобни на тези, забелязани в датския регион Сконе. Все още няма заподозрени. Шведските военновъздушни сили не са разследвали инцидента: говорителка на авиобазата заяви пред SVT, че „няма причина за намеса“.