Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Неидентифицирани дронове са забелязани снощи да летят над най-голямата военна база на Дания, съобщи днес датската полиция, цитирана от Франс прес, цитирана от БТА.
"Мога да потвърдя, че имахме инцидент около 20:15 ч. (21:15 ч. българско време), който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха забелязани извън и над военновъздушната база" в Каруп, каза пред АФП полицейският служител Симон Скелсяер. "Ние не ги свалихме", добави той и отбеляза, че полицията не може да коментира произхода на дроновете.
Полицията си сътрудничи с армията в разследването на случая, каза още полицаят.
В авиобазата работят 3500 души, отбеляза ТАСС. Това е най-голямата военна база в Дания, в която се помещават всички вертолети на датските ВВС, Службата за наблюдение на въздушното пространство и Военновъздушната академия.
База "Каруп" споделя общи писти и с летище "Мидтиланд", която за кратко беше затворено. Нито един полет не е засегнат, тъй като по това време не е имало планирани излитания и кацания, каза Скелсяер.
В четвъртък министър-председателката на Дания Мете Фредериксен заяви, че през последните дни страната ѝ е станала жертва на "хибридна атака", намеквайки за форма на неконвенционална война, отбеляза АФП.
Днешният инцидент бе регистриран седмица, след като Дания за пръв път обяви придобиването на високоточни оръжия за поразяване на далечни цели, като заяви, че Русия ще представлява заплаха "за години напред".
Два големи дрона с мигащи светлини бяха забелязани през нощта над архипелага Карлскруна, където се намира най-голямата военноморска база на Швеция, информира SVT.
Полицията разследва и вижда връзка между това с подобни инциденти в Дания и Норвегия, където дронове са прелитали над летища и военни съоръжения.
Според Матиас Лундгрен, ръководител на разследването, дроновете са подобни на тези, забелязани в датския регион Сконе. Все още няма заподозрени. Шведските военновъздушни сили не са разследвали инцидента: говорителка на авиобазата заяви пред SVT, че „няма причина за намеса“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джон Сноу баш оригиналдъ
Коментиран от #33
12:20 27.09.2025
2 Урсула 1984
Коментиран от #8
12:21 27.09.2025
3 ХАМЛЕТ
12:21 27.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мишел
12:23 27.09.2025
6 Госあ
12:24 27.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 ...има нещо вярно
До коментар #2 от "Урсула 1984":И да се качват при оня ревящия сополив артист в трабанта
12:24 27.09.2025
9 После ще ревът
12:24 27.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хи хи
12:25 27.09.2025
12 Други факти
До коментар #7 от "Факти":Ами украинците?
12:25 27.09.2025
13 Хи хи
До коментар #10 от "Историк":Че що да заминаваме за Москва, като Москва ще дойде тука !! Така казаха от нато !!
12:26 27.09.2025
14 НЕ ДУМАИ
До коментар #7 от "Факти":БОБ ЛИ хФЪРЛЯ или на катри ГЛЕДА
12:26 27.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да направим Америка крадлива
12:27 27.09.2025
17 Ддд
Това ако се случеше в Израел или Турция като пример, щяха да бъдат свалени на момента. А Европейските държави са заспали, както едно време са били преди ВСВ.
Коментиран от #28
12:28 27.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Звездите говорят
До коментар #15 от "Всяка нощ над София":Много скъпи ва, има и по еФтини
12:30 27.09.2025
20 мошЕто
12:31 27.09.2025
21 Шубето
12:33 27.09.2025
22 Наблюдателен
12:36 27.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Руснаков
12:43 27.09.2025
27 Гочо-2
12:44 27.09.2025
28 Госта..
До коментар #17 от "Ддд":A може би ЗНАЯТ чии са дроновете и не смеят да ги свалят ???
12:45 27.09.2025
29 Питам:
12:46 27.09.2025
30 az СВО Победа80
Припомням, планът предвижда да бъдат извършени саботажни актове с дронове по обекти в Румъния и в Полша, обвинявайки за тях Русия.
Един вид повторение на „инцидента в Гляйвиц“ – целящ да създаде casus belli за открита война между Русия и НАТО. Накратко:
1. Ремонт на няколко свалени или прихванати руски безпилотни летателни апарата.
2. Оборудването им с бойни ударни елементи.
3. Удари с тези безпилотните летателни апарати, контролирани от украински специалисти, маскирани като „руски дронове“, по основни логистични хъбове на НАТО (създадени за войната в Украйна) в Полша и в Румъния.
4. Едновременно с това провеждане на дезинформационна кампания в Европа с цел обвиняване на Москва.
5. Подстрекаване на въоръжен конфликт между Руската федерация и НАТО.
За целта още на 16 септември, БПЛА „Геран“ вече са доставени на полигона "Яворов" в Западна Украйна, като преди това те са били ремонтирани в завода "LORTA" в Лвов.
Основната причина за осъществяване на тази провокация е факта, че украинските въоръжени сили търпят съкрушително поражение на бойното поле. При това, поражението вече не се случва на тактическо ниво, а придобива стратегически характер.
12:51 27.09.2025
31 Българин
До коментар #25 от "Историк":Нормална тъпa peакция на безпросветно атланте, с добре полиpaн от бългаpoфoбcкa пропаганда мозък. Столицата може и да е София, съвсем незаслужено, но все повече се усеща като Маракеш или Дака! Защото антибългарите атлантици вкараха за няколко години над 100к чужденци. И след като ограбиха, опоскаха, мафиотизираха, разрушиха, пресушиха и фалираха държавата, ще продължат да заливат страната с чepноработници от Африка и Азия, докато не станем малцинство в собствената си държава.
12:51 27.09.2025
32 Файърфлай
12:52 27.09.2025
33 Датска , детска - се тая
До коментар #1 от "Джон Сноу баш оригиналдъ":Игра на тронове , игра на дронове .Компютри , компоти.
12:55 27.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ужас!
13:03 27.09.2025
36 ПАК ЗАМИРИСА
13:06 27.09.2025
37 Сандо
13:09 27.09.2025
38 Истината
13:11 27.09.2025
39 Киро
13:22 27.09.2025
40 Пал Ячо от Аячо
13:24 27.09.2025
41 Архимандрисандрит Бибиан
13:29 27.09.2025
42 Я пък тоя
За какво да разследват! Те знаят на кой са и защо са пуснати.
13:29 27.09.2025