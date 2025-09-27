Тръмп поиска преразглеждане на спряната негова забрана на гражданството по рождение

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп поиска от Върховния съд да преразгледа конституционността на неговата изпълнителна заповед, ограничаваща правото на гражданство по рождение, съобщи CNN.

„Решенията на по-долните съдилища обезсилиха политики от първостепенно значение за президента и неговата администрация, подкопавайки сигурността на границите ни“, цитира каналът откъси от жалбата, подадена до Върховния съд.

„Тези решения, без правно основание, предоставят привилегията на американско гражданство на стотици хиляди лица, които не отговарят на условията“, се посочва в документите.

Тръмп подписа изпълнителната заповед, ограничаваща правото на гражданство по рождение, след встъпването си в длъжност на 20 януари. Тази заповед беше рекламирана като „възстановяване на смисъла и значението на американското гражданство“. Тя забранява на правителствените агенции да предоставят гражданство на деца на родители, които са били незаконно в САЩ по време на раждането на детето.