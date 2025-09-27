Арестуваха ученик, пращал имейли със заплахи до институции в Румъния

Апелативният съд в Букурещ постанови 30-дневен арест за 17-годишен ученик, обвинен, че през последните дни е изпращал заплашителни съобщения до училища, болници и други институции в Румъния., предаде ФОКУС.

Десетки училища и болници са получили зловещи имейли с текст, в който изпращачът заявява, че в понеделник сутринта ще влезе въоръжен с два пистолета, ще направи масово клане, а когато дойде полицията, ще се самоубие.

"Всички вие заслужавате да страдате, аз страдам всеки ден, мразя живота си, така че е време да усетите същото. Нямам търпение да ви убия", гласи част от заплашителното съобщение.

Полицията успя да идентифицира автора на тези имейли - 17-годишен ученик от едно от училищата в Букурещ.

Младежът е обвинен от DIICOT (специализираната структура за борба с тероризма и организираната престъпност) в извършване на престъпление — "заплаха с терористичен характер“.

Според прокурорите, ученикът е получил помощ от 14-годишно момиче за изпращането на съобщения до около 1 000 институционални имейл адреса.

"От доказателствата, събрани по случая, е видно че на датите 21 и 23 септември 2025 г., обвиняемият заедно с непълнолетна на 14 години е изпратил множество съобщения към приблизително 1 000 имейл адреса на образователни институции, лечебни заведения, полицейски управления, телевизионни станции и други институции в цяла Румъния, в които се отправят заплахи за извършване на въоръжени нападения, с цел създаване на паника и заплашване на населението чрез оказване на психологически силен ефект“, се казва в съобщението на DIICOT.

Разследващите също така констатираха, че младежът вече е имал "проблеми с правосъдието“, предава Agerpres.

В документа се споменава, че през декември 2024 г. ученикът е бил издирван по международна заповед за арест, издадена от съдия в Ню Йорк, заради множество престъпления: заговор за извършване на престъпления срещу САЩ, сексуална експлоатация на малолетно лице, получаване и разпространение на детска порнография, изнудвания, заплахи за използване на оръжие за масово унищожение и тероризъм с трансграничен характер.

Източник: www.focus-news.net