Експлозии разтърсиха четири области на Украйна. ПВО на Русия свали 55 украински дрона през изминалата нощ
  Тема: Украйна

Експлозии разтърсиха четири области на Украйна. ПВО на Русия свали 55 украински дрона през изминалата нощ

27 Септември, 2025 07:29, обновена 27 Септември, 2025 07:36

Украинските войски са загубили до 1 430 военнослужещи през последните 24 часа, твърди руското Министерството на отбраната.

Експлозии разтърсиха четири области на Украйна. ПВО на Русия свали 55 украински дрона през изминалата нощ - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази нощ руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 55 украински безпилотни летателни апарата над няколко региона на страната.

"27 от тях са свалени над Ростовска област, 8 над Брянска област, по 6 над Астраханска и Воронежска област, 5 над Волгоградска област, 2 над Курска област и 1 над Белгородска област“, ​​съобщи министерството на отбраната.

Украинските войски са загубили до 1 430 военнослужещи през последните 24 часа, според изявления на ръководителите на пресцентровете на руските войскови групи, публикувани от Министерството на отбраната.

Според Министерството на отбраната, "врагът е загубил до 10 585 души само през изминалата седмица".

Експлозии разтърсиха четири области на Украйна, съобщава телевизионният канал TSN в Telegram.

„Черниговска област – експлозии... Житомирска и Полтавска области – експлозии“, се казва в публикациите.

Около 20 минути по-рано за подобни случаи дойдоха съобщения от Кировоградска област.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога се чуват в Житомирска и Полтавска области, както и в няколко района на Черниговска област.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зелю

    17 19 Отговор
    Жената иска да бягаме, но мен не ме пускат от чужбина.

    07:42 27.09.2025

  • 3 феик

    5 22 Отговор
    Украинското знаме се вее ГОРДО над КРЕМЪЛ

    Коментиран от #41, #45, #48

    07:42 27.09.2025

  • 4 Само

    19 2 Отговор
    бой !

    07:43 27.09.2025

  • 5 ВИЖДАЩ

    13 17 Отговор

    До коментар #1 от "Забелязал...":

    КАКВОТО ПОСЕЕШ ТОВА ЩЕ ПОНИКНЕ----И РАШИСТИТЕ ЯКО ПОСЯВАТ УКРИ

    07:44 27.09.2025

  • 6 Путин

    9 15 Отговор
    Много съм пр 0 3д купейки... 4 г 3 дневна пперация

    Коментиран от #34

    07:50 27.09.2025

  • 7 Путин

    9 9 Отговор
    Милиционер съм ве... всипки сме про 3 ди милиционери в бензиностанцията

    07:51 27.09.2025

  • 8 Здравейтв

    11 2 Отговор
    Добро утро, бав н 0 р аз виващи милиционери!

    07:52 27.09.2025

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    18 17 Отговор
    ГЕРАНИТЕ СА НАЙ - МАЛКИЯ ПРОБЛЕМ НА ВЕРМАХТА ..
    ФРОНТОВЕТЕ СЕ РАЗПАДАТ НА ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ :)

    07:52 27.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Последния Софиянец

    5 9 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап!

    07:56 27.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Атина Палада

    12 9 Отговор
    Замина магучая в тинята при крайцера.

    07:56 27.09.2025

  • 16 Сесесере

    9 7 Отговор
    Блатната бензиностанция остана без горива, опашките са по хиляда коли! Ама това не пречи на обикновения руснак, той е от стомана и пие нефт!

    Коментиран от #20, #23

    07:57 27.09.2025

  • 17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 8 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    А В УКРАЙНА СВЪРШИХА ПРАСЕТАТА.ЩЕЛИ ДА ВНАСЯТ РАБОТНИЦИ:)

    07:57 27.09.2025

  • 18 Ивайло Крачунов

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Мартине да намина днес следобед ,да ми изнесеш един соло концерт на вълшебна Фли Горна ?

    07:58 27.09.2025

  • 19 Механик

    8 2 Отговор
    Дааа, виждам, че осведомителните агенции (като тая), бяха прави когато през 22-ра казаха, че руснаците са свършили ракетите и крадат чипове от перални.
    Абе, кажете нещо бодряшко за Зели бе! Не моем да живеем дока не кажете как Зели "разпада Русийката" и как "рашаните бегат голи и боси саде по едни лопатки.

    07:59 27.09.2025

  • 20 Тишо културиста

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Сесесере":

    Емили ,кво ти пука на теб,джиткай си с тротинетката 🛴 и бензин не ти трябва .

    07:59 27.09.2025

  • 21 оня с коня

    9 2 Отговор
    Поредния шут в зурлите на многополовите от наа -тю-тю-тю 🤣!

    08:00 27.09.2025

  • 22 Механик

    3 6 Отговор
    Копейките да вадят тубите от мазето и да пращат по ферибота на братушките си нафта, какво чакате!

    Коментиран от #46, #53

    08:01 27.09.2025

  • 23 Пригожин

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Сесесере":

    Путин, Шойгу где бензин?

    08:04 27.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Путин

    4 4 Отговор

    До коментар #10 от "Българка 😺-Маца":

    Не мога ве, милиционер съм. Децата ни са на запад.

    08:08 27.09.2025

  • 27 Братска помощ

    3 5 Отговор
    Руско войничета в окопа преди да издъхне-Ние мрем в окопите, а те пият бира по баровете.

    08:08 27.09.2025

  • 28 малиййй

    4 4 Отговор
    Украинските войски са загубили до 1 430 военнослужещи през последните 24 часа

    Коментиран от #33

    08:09 27.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Възраждане

    4 2 Отговор
    Няма как отбраняващите да загубят повече личен състав от Атакуващите! Типичната фашистка пропаганда!
    Режима в москал не може да скрие онези 2 Милиона монголяци станали ЧЕРНОЗЕМ в Украйна

    Коментиран от #39

    08:09 27.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кадия

    0 0 Отговор
    стои !

    08:11 27.09.2025

  • 33 Къде туй?

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "малиййй":

    В Покровск? Хахахаха
    102 К москали Фира само пред ПОКРОВСК и... Селото още не е превзето ! 12 години НЕ стигат
    Хахахахаха

    08:12 27.09.2025

  • 34 Механик

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Путин":

    Напомням.Днес е ден 1312 от тридневната СВО.

    Коментиран от #40

    08:13 27.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Здравей

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Иво":

    И ние българските путинофили винаги сме живяли в л на.

    08:14 27.09.2025

  • 37 ПУТ ИН да

    1 0 Отговор
    ВЗЕМЕ за пример НЕТАНЯХУ как се воюва и започне като него наред . Тогава няма да има санкции.

    08:15 27.09.2025

  • 38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ЩОМ НАЙ - ГОЛЕМИТЕ РУСКИ БЛОГЪРИ КРИТИЦИ
    НА РУСКАТА АРМИЯ СА ОПТИМИСТИЧНО ДОВОЛНИ
    ОТ УСПЕХИТЕ НА БРАТУШКИТЕ,
    ...
    АЗ КВО МОГА ДА КАЖА ?
    ... А "САНЯ В ФЛОРИДЕ" ВЧЕРА СЕ ХВАЛЕШЕ ЧЕ ВЕЧЕ МОЖЕШ ДА ХОДИШ ЗАКОННО С АВТОМАТ ПО УЛИЦАТА В ЦЕЛИЯ ЩАТ :)

    08:15 27.09.2025

  • 39 Дааа....

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Възраждане":

    12 год БЕЗАНАЛОГОВ щурм срещу" слабата" Украйна и...Нито една ОБЛАСТ не е превзета!
    ФАКТ !
    Тия пияници и монголья са абсолютен СМЕХ

    08:16 27.09.2025

  • 40 всичко Ти

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    идва отръки-МЕХАНИКАТА СЛОВОТО И НАИ ВЕЧЕ СЕК СА

    08:18 27.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Факти

    2 4 Отговор
    Руското министерство на отбраната каза... Дори и копейките не вярват на нищо, което властите в Русия спускат като информация. В същото време всички виждаме как горят руските рафинерии. Интернет е залят с кадри от бензиностанции с нули на таблата. Липсва гориво. Където го има пък цената е исторически висока. Цената на дизела вече минава равностойността на 1,50 лева. Обикновените руснаци обаче получават 2-3 пъти по-малки заплати от обикновените българи. Това е все едно при нас дизелът да е 3,50 лева, а той е 2,50. Получи се парадоксът, че горивото в Русия излиза на народа по-скъпо, отколкото в България. Същото се отнася за храната и всичко останало. Много стоки като плодовете и зеленчуците са дори по-скъпи. Същото се отнася за техниката и автомобилите. Уж Русия е най-голямата държава на земята и си има всичко, а руснаците са по-бедни от най-бедните в ЕС. Като гледам и в този век няма да се доближат до стандарта на Запада, пък и Китай вече ги задмина с мръсна газ. Русия е много нелепа и алогична държава. Ние тук в България си има причина да сме на този хал. Ние сме малка държава, безгласна буква, която от 7 века е подчинена на великите сили

    08:21 27.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Незнам ама при нас в Калуга ,бензин и солряка има да се удавиш.Нито опашки нито купони както пишат във Фейк-нюз.

    08:24 27.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 оня

    1 2 Отговор
    Според мишел-кокошков ,просия е превзела украйна ,нали.........Според мен просията начело с предателя путин загуби войната след 3ден на започването и от кремъл.в момента е вече 1281 ....ден и всичко е в главоломна безизходица за просия!огромни позиционни слабости ,които само ортодокс путинохил не вижда!войната ще приключи до края на тази година!просия няма пари и е пред финансов колапс за да води война с целия свят!помоща на китай към просия е мимикрия ,а северна кореа.......не е сериозно да се говори и иран пред революция...........как е кремълци....мечката я дерат вече!

    Коментиран от #54

    08:32 27.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Кретен!

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Забелязал...":

    Нищо общо няма между фашисти и русофили!Ама ти това откъде да го знаеш,с промития си пилешки мо зък!

    08:39 27.09.2025

  • 53 Васко

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Механик":

    Закачи ли позовите фенери пред вратата ?
    Да знаят новите клиенти къде продават секс.

    08:41 27.09.2025

  • 54 табсо..

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "оня":

    Зеленио мухал призова от трибуната на оон- урсулските 6изаци да депортират мъжките бандерци,оти кiевската хунта изпитва недостиг от жива сила..особенно в покровските окопи-там швабите изпратиха на сирскио още три мобилни крематориума..

    08:43 27.09.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

