Тази нощ руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 55 украински безпилотни летателни апарата над няколко региона на страната.

"27 от тях са свалени над Ростовска област, 8 над Брянска област, по 6 над Астраханска и Воронежска област, 5 над Волгоградска област, 2 над Курска област и 1 над Белгородска област“, ​​съобщи министерството на отбраната.

Украинските войски са загубили до 1 430 военнослужещи през последните 24 часа, според изявления на ръководителите на пресцентровете на руските войскови групи, публикувани от Министерството на отбраната.

Според Министерството на отбраната, "врагът е загубил до 10 585 души само през изминалата седмица".

Експлозии разтърсиха четири области на Украйна, съобщава телевизионният канал TSN в Telegram.

„Черниговска област – експлозии... Житомирска и Полтавска области – експлозии“, се казва в публикациите.

Около 20 минути по-рано за подобни случаи дойдоха съобщения от Кировоградска област.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога се чуват в Житомирска и Полтавска области, както и в няколко района на Черниговска област.