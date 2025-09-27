Експлозии разтърсиха четири области на Украйна. ПВО на Русия свали 55 украински дрона през изминалата нощ

Тази нощ руските системи за противовъздушна отбрана прихванаха и унищожиха 55 украински безпилотни летателни апарата над няколко региона на страната.
"27 от тях са свалени над Ростовска област, 8 над Брянска област, по 6 над Астраханска и Воронежска област, 5 над Волгоградска област, 2 над Курска област и 1 над Белгородска област“, съобщи министерството на отбраната.
Украинските войски са загубили до 1 430 военнослужещи през последните 24 часа, според изявления на ръководителите на пресцентровете на руските войскови групи, публикувани от Министерството на отбраната.
Според Министерството на отбраната, "врагът е загубил до 10 585 души само през изминалата седмица".
Експлозии разтърсиха четири области на Украйна, съобщава телевизионният канал TSN в Telegram.
„Черниговска област – експлозии... Житомирска и Полтавска области – експлозии“, се казва в публикациите.
Около 20 минути по-рано за подобни случаи дойдоха съобщения от Кировоградска област.
Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирени за въздушна тревога се чуват в Житомирска и Полтавска области, както и в няколко района на Черниговска област.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зелю
07:42 27.09.2025
3 феик
Коментиран от #41, #45, #48
07:42 27.09.2025
4 Само
07:43 27.09.2025
5 ВИЖДАЩ
До коментар #1 от "Забелязал...":КАКВОТО ПОСЕЕШ ТОВА ЩЕ ПОНИКНЕ----И РАШИСТИТЕ ЯКО ПОСЯВАТ УКРИ
07:44 27.09.2025
6 Путин
Коментиран от #34
07:50 27.09.2025
7 Путин
07:51 27.09.2025
8 Здравейтв
07:52 27.09.2025
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ФРОНТОВЕТЕ СЕ РАЗПАДАТ НА ТРИ НАПРАВЛЕНИЯ :)
07:52 27.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Последния Софиянец
07:56 27.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Атина Палада
07:56 27.09.2025
16 Сесесере
Коментиран от #20, #23
07:57 27.09.2025
17 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":А В УКРАЙНА СВЪРШИХА ПРАСЕТАТА.ЩЕЛИ ДА ВНАСЯТ РАБОТНИЦИ:)
07:57 27.09.2025
18 Ивайло Крачунов
До коментар #12 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Мартине да намина днес следобед ,да ми изнесеш един соло концерт на вълшебна Фли Горна ?
07:58 27.09.2025
19 Механик
Абе, кажете нещо бодряшко за Зели бе! Не моем да живеем дока не кажете как Зели "разпада Русийката" и как "рашаните бегат голи и боси саде по едни лопатки.
07:59 27.09.2025
20 Тишо културиста
До коментар #16 от "Сесесере":Емили ,кво ти пука на теб,джиткай си с тротинетката 🛴 и бензин не ти трябва .
07:59 27.09.2025
21 оня с коня
08:00 27.09.2025
22 Механик
Коментиран от #46, #53
08:01 27.09.2025
23 Пригожин
До коментар #16 от "Сесесере":Путин, Шойгу где бензин?
08:04 27.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Путин
До коментар #10 от "Българка 😺-Маца":Не мога ве, милиционер съм. Децата ни са на запад.
08:08 27.09.2025
27 Братска помощ
08:08 27.09.2025
28 малиййй
Коментиран от #33
08:09 27.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Възраждане
Режима в москал не може да скрие онези 2 Милиона монголяци станали ЧЕРНОЗЕМ в Украйна
Коментиран от #39
08:09 27.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кадия
08:11 27.09.2025
33 Къде туй?
До коментар #28 от "малиййй":В Покровск? Хахахаха
102 К москали Фира само пред ПОКРОВСК и... Селото още не е превзето ! 12 години НЕ стигат
Хахахахаха
08:12 27.09.2025
34 Механик
До коментар #6 от "Путин":Напомням.Днес е ден 1312 от тридневната СВО.
Коментиран от #40
08:13 27.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Здравей
До коментар #29 от "Иво":И ние българските путинофили винаги сме живяли в л на.
08:14 27.09.2025
37 ПУТ ИН да
08:15 27.09.2025
38 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА РУСКАТА АРМИЯ СА ОПТИМИСТИЧНО ДОВОЛНИ
ОТ УСПЕХИТЕ НА БРАТУШКИТЕ,
...
АЗ КВО МОГА ДА КАЖА ?
... А "САНЯ В ФЛОРИДЕ" ВЧЕРА СЕ ХВАЛЕШЕ ЧЕ ВЕЧЕ МОЖЕШ ДА ХОДИШ ЗАКОННО С АВТОМАТ ПО УЛИЦАТА В ЦЕЛИЯ ЩАТ :)
08:15 27.09.2025
39 Дааа....
До коментар #30 от "Възраждане":12 год БЕЗАНАЛОГОВ щурм срещу" слабата" Украйна и...Нито една ОБЛАСТ не е превзета!
ФАКТ !
Тия пияници и монголья са абсолютен СМЕХ
08:16 27.09.2025
40 всичко Ти
До коментар #34 от "Механик":идва отръки-МЕХАНИКАТА СЛОВОТО И НАИ ВЕЧЕ СЕК СА
08:18 27.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Факти
08:21 27.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Хахахаха
До коментар #22 от "Механик":Незнам ама при нас в Калуга ,бензин и солряка има да се удавиш.Нито опашки нито купони както пишат във Фейк-нюз.
08:24 27.09.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 оня
Коментиран от #54
08:32 27.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Кретен!
До коментар #1 от "Забелязал...":Нищо общо няма между фашисти и русофили!Ама ти това откъде да го знаеш,с промития си пилешки мо зък!
08:39 27.09.2025
53 Васко
До коментар #22 от "Механик":Закачи ли позовите фенери пред вратата ?
Да знаят новите клиенти къде продават секс.
08:41 27.09.2025
54 табсо..
До коментар #50 от "оня":Зеленио мухал призова от трибуната на оон- урсулските 6изаци да депортират мъжките бандерци,оти кiевската хунта изпитва недостиг от жива сила..особенно в покровските окопи-там швабите изпратиха на сирскио още три мобилни крематориума..
08:43 27.09.2025
55 Този коментар е премахнат от модератор.