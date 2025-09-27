Доналд Тръмп преговарял за мир в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че в момента се водят интензивни преговори за уреждане на конфликта около сектора Газа, в които участват всички страни от региона.

"Интенсивните преговори продължават вече четири дни и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне успешен резултат с сключването на споразумение", написа той в социалната мрежа Truth Social.

Президентът отбеляза, че в преговорите участват всички страни от региона, движението ХАМАС "е много добре запознато с тези дискусии, Израел е бил информиран на всички нива, включително премиерът Биби (Бинямин) Нетаняху".

"След толкова десетилетия никога преди не съм виждал толкова добра воля и ентусиазъм по отношение на сключването на сделка", добави Тръмп.