Доналд Тръмп преговарял за мир в Газа

27 Септември, 2025 09:48 440 12

След толкова десетилетия никога преди не съм виждал толкова добра воля и ентусиазъм по отношение на сключването на сделка, добави Тръмп

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че в момента се водят интензивни преговори за уреждане на конфликта около сектора Газа, в които участват всички страни от региона.

"Интенсивните преговори продължават вече четири дни и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне успешен резултат с сключването на споразумение", написа той в социалната мрежа Truth Social.

Президентът отбеляза, че в преговорите участват всички страни от региона, движението ХАМАС "е много добре запознато с тези дискусии, Израел е бил информиран на всички нива, включително премиерът Биби (Бинямин) Нетаняху".

"След толкова десетилетия никога преди не съм виждал толкова добра воля и ентусиазъм по отношение на сключването на сделка", добави Тръмп.


САЩ
  • 1 Данко Харсъзина

    0 7 Отговор
    Сделка ще има когато Хамас бъдат ликвидирани. Евреите ще бомбят до дупка. Нетаняху го каза вчера в ООН.

    09:53 27.09.2025

  • 2 ЗОРО

    4 1 Отговор
    Трампича е мрсен фаш и ст!

    09:54 27.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ъъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    "....Израел е бил информиран на всички нива, включително премиерът Биби (Бинямин) Нетаняху"."

    Бе видяхме го Нетаняху пред ООН. В момента, в който се качи на трибуната, всички напуснаха залата....Стана за смях.😂

    09:59 27.09.2025

  • 5 ЗОРО

    4 1 Отговор
    Известният американски професор Норман Филкенщайн, който е евреин, каза, че единственото решение на палестинския въпрос, е израелците да стягат куфарите и да се прибират в Полша, Германия, Украйна, Лондон и Ню Йорк, откъдето дойдоха преди 75 години!!!

    10:00 27.09.2025

  • 6 Здравейте

    1 3 Отговор
    Казвам се бащата на някаква Саяна и майка ще стана на нея. Обикалям всеки ден всички телевизии с оскубаните вежди.

    10:03 27.09.2025

  • 7 Путин

    1 3 Отговор
    И аз Бомбандирам Украйна за Мир

    10:04 27.09.2025

  • 8 Мишел

    4 0 Отговор
    Празноглав самохвалко.

    10:04 27.09.2025

  • 9 САМО ПРИКАЗКИ НА КИЛОГРАМ

    7 0 Отговор
    ГОВОРИ НО НА ДЕЛА ЕДНО ГОЛЯМО НИЩО.ТО НЕ БЯХА ПАНАМСКИ КАНАЛ,ГРЕНЛАНДИЯ,УКРАЙНА ЗА 24 ЧАСА ,МИТА И ОЩЕ И ОЩЕ ЩУРОТИИ. ШОУМЕН.

    10:06 27.09.2025

  • 10 дядо поп

    2 0 Отговор
    Ти да видиш!

    10:07 27.09.2025

  • 11 Жалък старец

    2 0 Отговор
    А 90% от оръжието на еврейте е американско

    10:09 27.09.2025

  • 12 Валерия

    1 0 Отговор
    Нетаняху е на път да бъде поставен в историята редом с Хитлер и Сталин!!!нагъл убиец на деца в Палестина!!! Израел ще плати цената рано или късно

    10:13 27.09.2025