Доналд Тръмп преговарял за мир в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че в момента се водят интензивни преговори за уреждане на конфликта около сектора Газа, в които участват всички страни от региона.
"Интенсивните преговори продължават вече четири дни и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се постигне успешен резултат с сключването на споразумение", написа той в социалната мрежа Truth Social.
Президентът отбеляза, че в преговорите участват всички страни от региона, движението ХАМАС "е много добре запознато с тези дискусии, Израел е бил информиран на всички нива, включително премиерът Биби (Бинямин) Нетаняху".
"След толкова десетилетия никога преди не съм виждал толкова добра воля и ентусиазъм по отношение на сключването на сделка", добави Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Данко Харсъзина
09:53 27.09.2025
2 ЗОРО
09:54 27.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ъъъъъъъъ
Бе видяхме го Нетаняху пред ООН. В момента, в който се качи на трибуната, всички напуснаха залата....Стана за смях.😂
09:59 27.09.2025
5 ЗОРО
10:00 27.09.2025
6 Здравейте
10:03 27.09.2025
7 Путин
10:04 27.09.2025
8 Мишел
10:04 27.09.2025
9 САМО ПРИКАЗКИ НА КИЛОГРАМ
10:06 27.09.2025
10 дядо поп
10:07 27.09.2025
11 Жалък старец
10:09 27.09.2025
12 Валерия
10:13 27.09.2025