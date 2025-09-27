WSJ: Доналд Тръмп изглежда готов да отмени забраната за удари с американско оръжие по Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал сигнал, че е готов да разреши на Украйна да използва американско оръжие за удари по руска територия. Това пише Wall Street Journal, позовавайки се на високопоставен американски служител и представител на украинските власти.

Според информацията на изданието, по време на срещата им във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН, украинският президент Володимир Зеленски е поискал от Вашингтон повече ракети с далечен обсег и правото да ги използва срещу цели в Русия. Тръмп е отговорил, че "не възразява срещу идеята", но не е поел конкретни ангажименти за премахване на съществуващата забрана.

Украинската делегация ще замине идната седмица за Вашингтон, където ще проведе разговори с новия министър на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.

В интервю за Axios Зеленски вече заяви, че е повдигнал темата за далекобойни оръжия пред Тръмп и получил уверение, че САЩ "ще работят по въпроса". По данни на източници на WSJ, обсъждането може да включва и възможно предоставяне на крилати ракети "Томахоук" с обсег над 2000 километра.