Новини
Свят »
САЩ »
WSJ: Доналд Тръмп изглежда готов да отмени забраната за удари с американско оръжие по Русия
  Тема: Украйна

WSJ: Доналд Тръмп изглежда готов да отмени забраната за удари с американско оръжие по Русия

27 Септември, 2025 10:18 423 8

  • ракети-
  • дронове-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп

Украинската делегация ще замине идната седмица за Вашингтон, където ще проведе разговори с новия министър на отбраната на САЩ Пийт Хегсет

WSJ: Доналд Тръмп изглежда готов да отмени забраната за удари с американско оръжие по Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е дал сигнал, че е готов да разреши на Украйна да използва американско оръжие за удари по руска територия. Това пише Wall Street Journal, позовавайки се на високопоставен американски служител и представител на украинските власти.

Според информацията на изданието, по време на срещата им във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН, украинският президент Володимир Зеленски е поискал от Вашингтон повече ракети с далечен обсег и правото да ги използва срещу цели в Русия. Тръмп е отговорил, че "не възразява срещу идеята", но не е поел конкретни ангажименти за премахване на съществуващата забрана.

Още новини от Украйна

Украинската делегация ще замине идната седмица за Вашингтон, където ще проведе разговори с новия министър на отбраната на САЩ Пийт Хегсет.

В интервю за Axios Зеленски вече заяви, че е повдигнал темата за далекобойни оръжия пред Тръмп и получил уверение, че САЩ "ще работят по въпроса". По данни на източници на WSJ, обсъждането може да включва и възможно предоставяне на крилати ракети "Томахоук" с обсег над 2000 километра.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Ще го отмени. Ако не го направи, европейците няма да купуват.

    10:19 27.09.2025

  • 2 ПОЖЕЛАНИЕ

    3 1 Отговор
    Бай Дончо да си гледа Аляска , защото може да загази

    10:20 27.09.2025

  • 3 матю хари

    2 9 Отговор
    Наивните русофили вярваха, че Тръмп ще подари Украйна на Русия и ще разпусне НАТО. Сега се сблъскват с реалността - НАТО става по-силно от всякога с 5% от БВП за отбрана, на Русия ще се наложат тежки икономически санкции и Украйна ще получи най-модерните и разрушителни американски оръжия без ограничения за използването им.

    10:21 27.09.2025

  • 4 Последния Софиянец

    4 0 Отговор
    Кой ще управлява ракетите?

    Коментиран от #5

    10:22 27.09.2025

  • 5 2222

    2 4 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Има ли значение кой ще ги управлява? Да, ракетите на НАТО удрят по Русия, а руски ракети не удрят по територията на НАТО. Страхливото диктаторче от Кремъл пак ще плаши гаргите с ядрен удар, но Кремъл ще гори.

    10:24 27.09.2025

  • 6 Тръмп ще каже:

    1 0 Отговор
    Аз ги продавам на Европа и тя решава.

    10:24 27.09.2025

  • 7 На някой много му се иска

    1 0 Отговор
    Но на Дончо дали му стиска..........??

    10:25 27.09.2025

  • 8 баба вуна

    0 0 Отговор
    Скоро Путин ще го обесят на Красная площад. Най-жалкият диктатор на руската империя на злото.

    10:26 27.09.2025