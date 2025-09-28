НАТО ще засили наблюдението в Балтийско море

НАТО ще засили мисията "Балтийски страж" в Балтийско море след откриването в въздушното пространство на Дания на безпилотни летателни апарати, които нарушиха работата на летищата, написа "Ройтерс". Агенцията цитира изявление от Алианса.

В отговор на активността на дроновете НАТО "ще засили вниманието си и ще задейства нови многодоменни ресурси в региона на Балтийско море". Мерките ще включват "платформи за разузнаване, наблюдение и рекогносцировка, както и поне един фрегат за противовъздушна отбрана".

Вечерта на 26 септември в близост до авиабазата Каруп в Дания, където са разположени хеликоптери на въоръжените сили, служби за наблюдение на въздушното пространство и летателна школа, са забелязани един или два безпилотни летателни апарата. Министерството на отбраната на Дания също съобщи за безпилотни летателни апарати над военни обекти, но не даде подробности.

Дронове бяха забелязани и над Копенхаген вечерта на 22 септември. Поради това работата на столичното летище беше преустановена за три часа, което доведе до отмяна и закъснение на около сто полета. Датските власти не успяха да установят произхода на безпилотните летателни апарати. Същата вечер няколко дрона се появиха над военни обекти в Осло.

През нощта на 25 септември въздушното пространство над Олборг беше затворено поради неразрешен полет на дронове. Два полета се върнаха в Копенхаген, след което летището възобнови работата си.

Началникът на националната полиция Торкилд Фогде отбеляза, че "действията на безпилотните самолети са аналогични на тези, които спряха въздушния трафик в Копенхаген". По-късно дроните бяха забелязани и в близост до три други летища.

Руското посолство в Дания определи прекъсванията в работата на летищата като "инсценирана провокация".

В началото на 2025 г. НАТО също стартира мисията "Балтийски страж" за защита на критичната инфраструктура на страните членки на алианса в Балтийския регион, като кабели за пренос на данни и енергия, газопроводи и морски вятърни електроцентрали. В нея са включени фрегати, патрулни самолети и малък флот от военноморски безпилотни самолети.

В Кремъл нарекоха обвиненията срещу Русия за повреждане на подводни кабели неоснователни и абсурдни.