Ракети "Томахоук" за украинската армия? Какви са пречките пред евентуална доставката за Киев

Появата на крилати ракети "Томахоук" в арсенала на Украйна среща няколко съществени пречки, което усложнява идеята те да бъдат доставени на Киев чрез партньори на САЩ, отбелязва военният анализатор на Би Би Си Павел Аксьонов.
Първо, "Томахоук" е предимно морска ракета — тя се изстрелва от кораби и подводници. Наземната мобилна пускова установка "Тайфун" за ракетите "Томахоук" започна да се разработва и доставя за сухопътни войски едва след прекратяването на Договора за ракети със среден и по-къс обхват през 2019 г. Това означава, че наземният вариант е относително нов и все още недостъпен в големи количества.
Второ, наличието на "Томахоук" у украинските сили би представлявало съществена ескалация в конфликта с Русия. Такава ракета дава способност за удари по далечни и стратегически обекти, което включва и райони, които биха били възприети от Москва като пряка заплаха.
Политическите последици също са фактор. Администрацията на Джо Байдън отдавна проявяваваше предпазливост към доставки на оръжия, които биха могли да доведат до ескалация — това отчасти обяснява забавянията при решения за танкове M1 Abrams, балистичните ракети ATACMS или изтребители F-16. В същото време ръководството на настоящата администрация в САЩ твърди, че целта ѝ е прекратяване на войната, а не нейното обостряне.
Някои анализатори предупреждават, че самото обещание за доставка на "Томахоук" може да има външнополитическа стойност като натиск върху Москва — без реално предаване на оръжията Вашингтон запазва "преговорния аргумент". Превръщането на потенциалната заплаха в реална доставка би лишило САЩ и съюзниците от този инструмент.
И не на последно място: първоначалните варианти на "Томахоук" са били проектирани и за носене на ядрени бойни глави. Днес САЩ не експлоатират "ядрени" Томахоук в състава на своите сили, а Украйна не разполага с ядрено оръжие. Все пак за много държави предаването на ракети, които в теоретичен план биха могли да носят ядрено зареждане, поражда допълнително опасения предвид нееднозначните формулировки на руската ядрена доктрина и риска от неконтролирана ескалация.
В съвкупност тези технически, военни и политически фактори обясняват защо въпросът за "Томахоук" остава спорен и защо решенията по него се взимат с голямо внимание.
