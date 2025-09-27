Новини
Свят »
САЩ »
На фона на нарастващата заплаха от Русия! Lockheed Martin предлага системата THAAD за защита на европейското небе
  Тема: Украйна

На фона на нарастващата заплаха от Русия! Lockheed Martin предлага системата THAAD за защита на европейското небе

27 Септември, 2025 15:12 1 211 54

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове

Инициативата "Небесен щит“, стартирана от Германия през 2022 г., има за цел да създаде обща система за противовъздушна и противоракетна отбрана

На фона на нарастващата заплаха от Русия! Lockheed Martin предлага системата THAAD за защита на европейското небе - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американският отбранителен гигант Lockheed Martin активно насърчава своята авангардна система за противоракетна отбрана THAAD в европейските страни на фона на нарастващата заплаха от Русия, пише Reuters, позовавайки се на интервю на президента на Lockheed Martin Майкъл Уилямсън за германския вестник Handelsblatt, пише Фокус.

Уилямсън потвърждарва, че Lockheed Martin води преговори с потенциални европейски купувачи за системата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Според него, компанията вижда най-големи перспективи за растеж именно на пазарите извън САЩ, по-специално в Европа, през следващите пет години. Системата THAAD се предлага като алтернатива на израелската система Arrow 3, която Германия вече е избрала за интегриране в системата за противовъздушна отбрана "Европейски небесен щит“.

Интересът към съвременните системи за противоракетна и противодронова отбрана в Европа рязко се увеличи след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Правителствата на целия континент, особено в Германия, планират да инвестират стотици милиарди евро в модернизирането на своите въоръжени сили.

Актуалност на този въпрос придадоха неотдавнашните инциденти с руски дронове, които навлязоха във въздушното пространство на страни от НАТО, по-специално Дания и Полша. Това изостри конкуренцията в региона между водещи отбранителни компании като Lockheed Martin и Northrop Grumman, пише британслата агенция.

За да укрепи позициите си в Германия, Lockheed Martin сключи партньорство с местния отбранителен концерн Rheinmetall. Според Уилямсън, това сътрудничество не само създава работни места в страната, но и отваря достъп до политици, които вземат ключови решения за покупки.

Въпреки това, както отбелязва медията, европейските правителства остават нащрек по отношение на прекомерната зависимост от американските отбранителни технологии. Пример за това е неотдавнашното решение на Дания, която отхвърли предложението за американската система Patriot в полза на европейската SAMP/T.

Инициативата "Небесен щит“, стартирана от Германия през 2022 г., има за цел да създаде обща система за противовъздушна и противоракетна отбрана. Повече от 20 страни участват в проекта, който предвижда закупуването на различни комплекси за противовъздушна отбрана, за да се намалят разходите, да се повиши ефективността и съгласуваността между армиите.

В рамките на проекта се планира създаването на многостепенна отбрана, при която различни системи (например IRIS-T SLM, Patriot и Arrow 3) ще покриват небето на различни разстояния и височини.

Още новини от Украйна


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    24 8 Отговор
    Щавенето на Европа заради тъпите Урсулианци продължава !!! Пак безмислено и безполезно ще пълнят гушите на краварите !!!

    Коментиран от #20

    15:16 27.09.2025

  • 3 мдаа

    22 8 Отговор
    И тази скъпа , но неефективна американска система ,ще ги спаси от Орешник ? те да ръчкат , още мечката пък да видик какво ще стане!

    15:17 27.09.2025

  • 4 Още новини от Украйна

    18 6 Отговор
    Бог да прости полковник Терзиев чиито Миг 29 беше свален над Шабла с такава американска противовъздушна система

    15:18 27.09.2025

  • 5 пешо

    28 5 Отговор
    русия не е заплаха за никои , просто бясна истерия за грабеж на милиарди както беше при ковида

    Коментиран от #13

    15:18 27.09.2025

  • 6 Сатана Z

    17 4 Отговор
    Тръмп ще нападне Европа ако не види 750 милиарда евро инвестиции от УрSSулите до нова година

    15:20 27.09.2025

  • 7 Експерт

    15 4 Отговор
    С300 са по-добри !

    15:20 27.09.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Война пред портите

    13 4 Отговор
    Ако ви говорят, че през 2030г. Русия щяла да ги нападне, бъдете сигурни, че те самите вече са готови да я нападнат, просто търсят повод!

    15:23 27.09.2025

  • 10 град КОЗЛОДУЙ

    4 4 Отговор
    дано всичко поскъпне за да има още пари за армията

    15:23 27.09.2025

  • 11 Георги

    0 0 Отговор
    какъв съвпъдък

    15:23 27.09.2025

  • 12 оня с коня

    12 5 Отговор
    се чудят защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    15:24 27.09.2025

  • 13 мишо

    6 13 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Да бе..Русия не е заплаха за никой,даже никого не е нападала и не е убила милион и половина украинци..Само луд би си помислил,че ще напада...

    Коментиран от #18, #26, #27

    15:25 27.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 оня с коня

    11 5 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #30

    15:27 27.09.2025

  • 16 Сатана Z

    9 3 Отговор
    Ако беше добра системата THAAD щеше да спаси Израел от разрушенията ,които и нанесоха Иранскте въздушни моторетки.

    15:28 27.09.2025

  • 17 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Коментарът ми беше изтрит защото писах,че Русия няма намерения да напада ПЪРВА Европа.

    15:29 27.09.2025

  • 18 Тихо третополов

    11 4 Отговор

    До коментар #13 от "мишо":

    Да милион и половина украински войници ги няма , заради наркозависимия евреин Зеленски.

    Коментиран от #23, #24

    15:30 27.09.2025

  • 19 Пак пари от данъкоплатеца

    10 3 Отговор
    Е, нали видяхме Великият Железен Щит на Израел, колко се справи с ракетите на Иран - онея мятат по 4000 на ден, като рояк и всяка струва по 10000 - 50000 $, като тук таме слагат и по някоя за милион, дето да върши поразии, а Израел, какво - всяка ракета на ПВО то им е над 100000$ - колко време издържаха, преди да почнат да трепят лидерите?! 3 ДЕНА! Еее, голяма защита, няма що! С картеч не става да ги прехващат - пак е безсмислено - то едвам за дронове се годи такова ПВО! А и вижте китайците, каква хореография си правят вече с техните дронове по празниците - по 5000 дрона играят въздушна акробатика във въздуха вечерта - светят, като медузи!

    15:30 27.09.2025

  • 20 Румен Решетников

    3 9 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Пропускаш ,че въоръжаването на Европа започна след нахлуването на Рассия в Украйна преди почти четири години!

    Коментиран от #32

    15:32 27.09.2025

  • 21 Болшевизъм+фашизъм=рашизъм

    2 10 Отговор
    Фашизмът си има име, и то е путинова руZия!
    Българка в Русия – Росица Георгиева – беше осъдена на 3 години в наказателна колония.
    Причината? Един-единствен коментар в социалните мрежи.
    В Русия на Путин словото е престъпление, а мисълта – заплаха. Само едно изречение стига, за да бъдеш хвърлен зад решетките и обявен за „терорист“. Това не е правосъдие, а машина за репресия, която смазва човешки съдби.
    Знаем какво се случва в руските колонии. Това не е просто затвор – това е място, откъдето мнозина никога не се връщат. Днес Росица е осъдена, утре може да бъде унищожена. Всеки ден там е борба за оцеляване.
    А в същата държава, ако си приближен на Путин можеш да крадеш милиони и да останеш безнаказан. Но за един коментар – лагер. Това е чудовищната „справедливост“ на режима.
    Затова питаме президента Румен Радев:
    Ще мълчи ли България, докато една наша сънародничка е обявена за „терорист“ и хвърлена в кремълския мрак?
    Ще оставим ли Росица сама в лапите на система, която поглъща хора и не ги връща?

    Коментиран от #38, #43

    15:33 27.09.2025

  • 22 Копейки,

    5 5 Отговор
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    15:34 27.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хеми значи бензин

    8 3 Отговор
    Франция Португалия Италия и Испания бяма да участват и ЕС се разпада.

    Коментиран от #28

    15:37 27.09.2025

  • 26 пешо

    6 1 Отговор

    До коментар #13 от "мишо":

    не е пускала атомни бомби , не е избила местното население на един континент

    15:37 27.09.2025

  • 27 Руснакът е мръсно противно животно

    5 10 Отговор

    До коментар #13 от "мишо":

    Затова се трепе!

    Коментиран от #33

    15:38 27.09.2025

  • 28 Пригожин

    3 6 Отговор

    До коментар #25 от "Хеми значи бензин":

    Путин, Герасимов где бензин?

    Коментиран от #31

    15:39 27.09.2025

  • 29 пешо

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Копейкотрошач":

    твоето анусче колко ще издържи центче

    Коментиран от #34

    15:39 27.09.2025

  • 30 Румен Решетников

    4 5 Отговор

    До коментар #15 от "оня с коня":

    Значи прадядо ти е посрещал царската армия. Дядо ти е посрещал с хляб и сол червените , които избиха офицерите и войниците от царската армия, включително децата им , конфискуваха златото, архивите, розовото масло, добитъка и т.н от българите. Ти кои точно руснаци ще посрещаш?

    Коментиран от #40

    15:40 27.09.2025

  • 31 пешо

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Пригожин":

    в русия

    15:41 27.09.2025

  • 32 Пич

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Румен Решетников":

    Как да обясниш на кьорав как изглежда дъгата ?! В такова положение съм затруднен с умствено ограничените , но ще опитам ! Нахлуването на Русия в Украйна беше предпоставено повече от десет години преди да се случи от Урсулианците , краварите и англичаните ! Но ако Европа толкова много се страхува , трябва да разработи собствени оръжейни системи от ракети , самолети , дронове и въобще всичко !!! Не да плащат за краварски рекет!!! Най големият враг на Европа който не спира да я задушава е САЩ , не Русия !!!

    Коментиран от #37

    15:41 27.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Христо Христов

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "пешо":

    Що? Твоето колко издържа? 😀

    Коментиран от #42

    15:42 27.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Палячовци

    4 6 Отговор
    Срещу Орешник, имате ли защита 🤣

    15:45 27.09.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Тихо третополов

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Отец Теофилий":

    Последното нещо ,което ще видиш е вибратора в главата ти.

    15:50 27.09.2025

  • 40 ХА ХА

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Румен Решетников":

    Малко да те поправим.
    Пра дядо му е посрещал украинци, дедо му също е посрещал украинци и той посреща украинци още от 22-ра, ама ъпрос и още не е разбрал.

    Коментиран от #52

    15:50 27.09.2025

  • 41 Абе

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Копейкотрошач":

    И пз искам да троша украински корейки като теб.

    15:51 27.09.2025

  • 42 пешо

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Христо Христов":

    колкото на жена ти

    Коментиран от #48

    15:57 27.09.2025

  • 43 Хаха

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "Болшевизъм+фашизъм=рашизъм":

    Малко си объркан! Фашизма яко върлува в Европа и Осрайна!
    Комунист=демократ либерал= фашист
    Виж дьо Женерал Наско каква кариера направи, па за Кая Калас да не ти говоря

    15:58 27.09.2025

  • 44 Иван

    3 1 Отговор
    Тази система може да защитава въздушното пространство над карибския остров, собственост на гнусния еврейски педофил Джефри Епщайн.

    15:59 27.09.2025

  • 45 никъде досега не съм чел никъде,

    6 2 Отговор
    Русия да заплашва накоя държава.Просто първо предупреждава,изчаква известно време да види има ли някакъв ефект и ако няма избор ,напада.Освен каята,оная с метлата и рютету,никой никого не заплашва.

    Коментиран от #47

    16:01 27.09.2025

  • 46 Това за стадо ли е писано 😀

    7 2 Отговор
    Аз не съм видял заплаха от Русия. Затова пък виждам денонощна към Русия и към нас, които искат да ни вкарат в конфликт с Русия. Агресорите САЩ и НАТО трябва света да ги изхвърли, ако не иска да се погуби.

    16:02 27.09.2025

  • 47 п.п.

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "никъде досега не съм чел никъде,":

    Разправят ,че каята също имала метла,ама не отговаряла на евро7,затова не я рекламират.На урси била на батерии,не владея добре немски,та не съм съвсем сигурен,дали се отнасяше за метлата...

    16:05 27.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Без "руска заплаха"

    1 0 Отговор
    бизнеса няма да върви!
    Ако няма такава, трябва да се измисли и предизвика.
    Няма само Пфайзъра да лапа чрез такива трикове, я!?
    Вече разменихме текст месиджи с Урсула за поръчките.

    16:18 27.09.2025

  • 51 Мишел

    1 0 Отговор
    Преди дни Пентагонът реши да прекрати износа на тежки оръжия и ПВО системи за Европа. Забраната важи докато не бъдат задоволени нуждите на въоръжените сили на САЩ.

    16:22 27.09.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Мишел

    1 0 Отговор
    Преди дни Пентагонът реши да прекрати износа на всички тежки оръжия и ПВО системи за Европа. Забраната важи докато не бъдат задоволени нуждите на въоръжените сили на САЩ.
    Системите THAAD са безполезни срещу хиперзвукови оръжия доказано в Израели в ОАЕ срещу хиперзвуковите ракети на Иран и на хутиту

    16:26 27.09.2025

  • 54 За 1 милиард долара!

    1 0 Отговор
    Една ракета-прехващач THAAD струва
    приблизително между 12 и 15 милиона долара,
    докато цяла батарея THAAD
    (която включва пускови установки, радари и други компоненти)
    се оценява на около 800 милиона до 1 милиард долара.

    Цени на прехващачите...
    Всяка ракета-прехващач, произведена от Lockheed Martin,
    струва между 12 и 15 милиона долара, според бюджета
    на Агенцията за противоракетна отбрана за 2025 г., съобщава CNN.

    Предназначение:
    Тези прехващачи са предназначени да унищожават
    балистични ракети с малък, среден и среден обсег в
    последната им фаза на полет, както в - така и извън земната атмосфера.

    Цена на батареиите
    • Компоненти
    Пълната батарея THAAD включва 6 пускови установки
    и 48 прехващачи, заедно с множество радари и други компоненти.

    • • Обща инвестиция:
    Общата цена за една батарея THAAD се оценява
    на между 800 милиона и 1 милиард долара, отбелязва Уикипедия.

    Така се прави ... бизнес!

    16:32 27.09.2025