На фона на нарастващата заплаха от Русия! Lockheed Martin предлага системата THAAD за защита на европейското небе

Американският отбранителен гигант Lockheed Martin активно насърчава своята авангардна система за противоракетна отбрана THAAD в европейските страни на фона на нарастващата заплаха от Русия, пише Reuters, позовавайки се на интервю на президента на Lockheed Martin Майкъл Уилямсън за германския вестник Handelsblatt, пише Фокус.



Уилямсън потвърждарва, че Lockheed Martin води преговори с потенциални европейски купувачи за системата THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Според него, компанията вижда най-големи перспективи за растеж именно на пазарите извън САЩ, по-специално в Европа, през следващите пет години. Системата THAAD се предлага като алтернатива на израелската система Arrow 3, която Германия вече е избрала за интегриране в системата за противовъздушна отбрана "Европейски небесен щит“.



Интересът към съвременните системи за противоракетна и противодронова отбрана в Европа рязко се увеличи след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. Правителствата на целия континент, особено в Германия, планират да инвестират стотици милиарди евро в модернизирането на своите въоръжени сили.



Актуалност на този въпрос придадоха неотдавнашните инциденти с руски дронове, които навлязоха във въздушното пространство на страни от НАТО, по-специално Дания и Полша. Това изостри конкуренцията в региона между водещи отбранителни компании като Lockheed Martin и Northrop Grumman, пише британслата агенция.



За да укрепи позициите си в Германия, Lockheed Martin сключи партньорство с местния отбранителен концерн Rheinmetall. Според Уилямсън, това сътрудничество не само създава работни места в страната, но и отваря достъп до политици, които вземат ключови решения за покупки.



Въпреки това, както отбелязва медията, европейските правителства остават нащрек по отношение на прекомерната зависимост от американските отбранителни технологии. Пример за това е неотдавнашното решение на Дания, която отхвърли предложението за американската система Patriot в полза на европейската SAMP/T.



Инициативата "Небесен щит“, стартирана от Германия през 2022 г., има за цел да създаде обща система за противовъздушна и противоракетна отбрана. Повече от 20 страни участват в проекта, който предвижда закупуването на различни комплекси за противовъздушна отбрана, за да се намалят разходите, да се повиши ефективността и съгласуваността между армиите.



В рамките на проекта се планира създаването на многостепенна отбрана, при която различни системи (например IRIS-T SLM, Patriot и Arrow 3) ще покриват небето на различни разстояния и височини.

Още новини от Украйна