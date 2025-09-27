Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп праща войски в Портланд ВИДЕО

Тръмп праща войски в Портланд ВИДЕО

27 Септември, 2025 19:57, обновена 27 Септември, 2025 19:01 772 101

  • доналд тръмп-
  • войска-
  • портланд-
  • президент-
  • орегон-
  • сащ

Те трябва да се справят с "вътрешните терористи", заяви американският президент

Тръмп праща войски в Портланд ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че ще изпрати войски в Портланд, щата Орегон, за да се справят с "вътрешни терористи", с което разширява предизвикалото полемика разполагане на военни в американски градове, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Тръмп написа в социалните мрежи, че е наредил на министерството на отбраната да "предостави всички необходими войски за защита на опустошения от война Портланд".

"Освен това разрешавам прилагането на пълна сила, ако е необходимо", заяви Тръмп.

Тръмп каза, че решението е необходимо, за да се защитят съоръженията на Американската имиграционна и митническа служба, които той описа като "под обсада от атаките на "Антифа" и други вътрешни терористи".

След убийството на консервативния активист Чарли Кърк републиканският президент увеличи усилията за справяне с "радикалната левица", която обвинява за проблемите на страната с политическото насилие, посочва АП.

По-рано през септември Тръмп описа ситуацията в Портланд като " живот в ада" и заяви, че обмисля да изпрати федерални войски, както наскоро заплаши да направи, за да се бори с престъпността в други градове, включително Чикаго и Балтимор.

През лятото той разположи части на Националната гвардия в Лос Анджелис и като част от поемането на контрола върху правоприлагането в окръг Колумбия.

Най-големият град в щата Тенеси - Мемфис - се подготвя за пристигането на войски от Националната гвардия, а вчера републиканският губернатор Бил Лий заяви, че те ще бъдат част от увеличаването на ресурсите за борба с престъпността в града.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 си дзън

    3 9 Отговор
    В момента руснаците дестабилизират САЩ. Дано му светне на агент Краснов и да ги изгони.

    Коментиран от #34, #59

    19:06 27.09.2025

  • 4 оня с големия

    8 2 Отговор
    Третата световна война идва, изберете своята страна. 🟥СВОБОДНИЯТ СВЯТ: Русия, Китай, Иран, КНДР, Венецуела, AES
    📘ЕПЩАЙН ЦИО. ЗАТВОРНИЧЕСТВО: НАТО, ЕС, Световна банка, МВФ, „Израел“, извратена Япония, Британска общност, окупираните САЩ.
    💀НЯМА трети избор.

    Коментиран от #32

    19:07 27.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Соваж бейби

    8 0 Отговор
    Кога ще избухва гражданска война там ?В очакване с нетърпение, готови са за екшън всички с оръжие за какво им е полиция на тези хора не знам .Сами ще се довършат не им трябва външен враг.

    19:08 27.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 факуса

    7 1 Отговор
    новата гражданска война в ход а тръмпича се бори с наркобанди

    19:09 27.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Деметриус Валънтайн

    8 1 Отговор
    Чичо Дончо от село Трън да вземе да изпрати малко от тия войски из Европа, да разчистят Стария Континент от тия инженери и лекари, дето безчинстват, изнасилват, и крещят из улиците,че Европейската култура нищо не струва в сравнение с тяхната.
    Също би било полезно ако тия войски дойдат из родните географски ширини.И обикновения български данъкоплатец иска поне проектозакон, позволяващ правно притежание и използване на оръжие за защита на имота от кражба срещу тия безполезни индийци.По селата Бог високо, Цар далеко.Няма ли някаква статистическа вероятност няколко заблудени Израелски или Руски ракети да се отклонят от първоначалната си траектория и да паднат в ,,процъфтяващи,, квартали като Столипиново, Факултета или Максуда и техтните им производни?! Тия бангладешки индигота станаха повече от нас. Само права, без задължения. Би било облекчаващо за Българския данъкоплатец..Скоро може и да се превърнем в предградията на Париж.

    19:11 27.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 777

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "оня с големия":

    От къде насъбра толкова много мозък, или някой ти диктува какво да пишеш.

    19:13 27.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Соваж бейби

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    На такива като тебе все Русия и руснаците виновни 🤣!
    Там е голяма мизерия много клошари и наркомани по улиците, социално слаби с покрив но без пари .И всички с оръжие, защо им е руснаците да им пуска интрига? С една шепа мулти милионери живеещи в скъпо охраняеми квартали.Стига им само бедняците да ги нападне с взлом в богатите квартали ...

    19:13 27.09.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 мошЕто

    5 0 Отговор
    Много изтрити коментари днес , що ли ?! Да не смее човек да си каже мнението ....

    Коментиран от #55, #58, #72

    19:17 27.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Петричката леля

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Нещо ти дрънка в кратуната!

    19:19 27.09.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "мошЕто":

    Щом е станало дума да попитам ,в България излъчваха ли този хубав народ как са в училище и д.градини ?Големите са с машина като в Съдебната палата за оръжие и полицаи на входа с прозрачни раници.А малките деца с бронирани раници и научени да се крие зад раницата в случай на стрелба.Тука по Бе еф ем тв ги даваха.

    19:22 27.09.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 У РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАЦИИ Е ТАКА

    1 0 Отговор
    Войската по улиците.

    19:26 27.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.