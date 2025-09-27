Тръмп праща войски в Портланд ВИДЕО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес заяви, че ще изпрати войски в Портланд, щата Орегон, за да се справят с "вътрешни терористи", с което разширява предизвикалото полемика разполагане на военни в американски градове, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Тръмп написа в социалните мрежи, че е наредил на министерството на отбраната да "предостави всички необходими войски за защита на опустошения от война Портланд".
"Освен това разрешавам прилагането на пълна сила, ако е необходимо", заяви Тръмп.
Тръмп каза, че решението е необходимо, за да се защитят съоръженията на Американската имиграционна и митническа служба, които той описа като "под обсада от атаките на "Антифа" и други вътрешни терористи".
След убийството на консервативния активист Чарли Кърк републиканският президент увеличи усилията за справяне с "радикалната левица", която обвинява за проблемите на страната с политическото насилие, посочва АП.
По-рано през септември Тръмп описа ситуацията в Портланд като " живот в ада" и заяви, че обмисля да изпрати федерални войски, както наскоро заплаши да направи, за да се бори с престъпността в други градове, включително Чикаго и Балтимор.
През лятото той разположи части на Националната гвардия в Лос Анджелис и като част от поемането на контрола върху правоприлагането в окръг Колумбия.
Най-големият град в щата Тенеси - Мемфис - се подготвя за пристигането на войски от Националната гвардия, а вчера републиканският губернатор Бил Лий заяви, че те ще бъдат част от увеличаването на ресурсите за борба с престъпността в града.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 си дзън
Коментиран от #34, #59
19:06 27.09.2025
4 оня с големия
📘ЕПЩАЙН ЦИО. ЗАТВОРНИЧЕСТВО: НАТО, ЕС, Световна банка, МВФ, „Израел“, извратена Япония, Британска общност, окупираните САЩ.
💀НЯМА трети избор.
Коментиран от #32
19:07 27.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Соваж бейби
19:08 27.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 факуса
19:09 27.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Деметриус Валънтайн
Също би било полезно ако тия войски дойдат из родните географски ширини.И обикновения български данъкоплатец иска поне проектозакон, позволяващ правно притежание и използване на оръжие за защита на имота от кражба срещу тия безполезни индийци.По селата Бог високо, Цар далеко.Няма ли някаква статистическа вероятност няколко заблудени Израелски или Руски ракети да се отклонят от първоначалната си траектория и да паднат в ,,процъфтяващи,, квартали като Столипиново, Факултета или Максуда и техтните им производни?! Тия бангладешки индигота станаха повече от нас. Само права, без задължения. Би било облекчаващо за Българския данъкоплатец..Скоро може и да се превърнем в предградията на Париж.
19:11 27.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 777
До коментар #4 от "оня с големия":От къде насъбра толкова много мозък, или някой ти диктува какво да пишеш.
19:13 27.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Соваж бейби
До коментар #3 от "си дзън":На такива като тебе все Русия и руснаците виновни 🤣!
Там е голяма мизерия много клошари и наркомани по улиците, социално слаби с покрив но без пари .И всички с оръжие, защо им е руснаците да им пуска интрига? С една шепа мулти милионери живеещи в скъпо охраняеми квартали.Стига им само бедняците да ги нападне с взлом в богатите квартали ...
19:13 27.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 мошЕто
Коментиран от #55, #58, #72
19:17 27.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Петричката леля
До коментар #3 от "си дзън":Нещо ти дрънка в кратуната!
19:19 27.09.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Соваж бейби
До коментар #50 от "мошЕто":Щом е станало дума да попитам ,в България излъчваха ли този хубав народ как са в училище и д.градини ?Големите са с машина като в Съдебната палата за оръжие и полицаи на входа с прозрачни раници.А малките деца с бронирани раници и научени да се крие зад раницата в случай на стрелба.Тука по Бе еф ем тв ги даваха.
19:22 27.09.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 У РАЗВИТИТЕ ДЕМОКРАЦИИ Е ТАКА
19:26 27.09.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Този коментар е премахнат от модератор.
101 Този коментар е премахнат от модератор.