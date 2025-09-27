Новини
36 души загинаха при хаос на митинг в Индия ВИДЕО

27 Септември, 2025 22:53, обновена 27 Септември, 2025 21:58 459 1

Ранените са 40

36 души загинаха при хаос на митинг в Индия ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Обзета от хаос тълпа на митинг за популярен актьор и политик в южния индийски щат Тамил Наду уби най-малко 36 души и рани 40 други, съобщи днес здравният министър на щата, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Министърът Ма Субраманян заяви пред АП, че жертвите вече са били мъртви, когато са били откарани в болница. Той добави, че състоянието на ранените е стабилно.

Сред загиналите има най-малко шест деца, съобщи вестник "Хиндустан таймс", цитирайки Ма Субраманян, предаде ДПА.

За броя на жертвите съобщават и NDTV и други местни медии. Десетки други са ранени, като NDTV показва кадри на хора в безсъзнание, които биват изнасяни извън тълпата.

Десетки хиляди хора се бяха събрали в град Карур, за да чуят речта на тамилския актьор и политик Виджай, известен само с едно име. Според съобщенията тълпата, оценена на 30 000 или повече души, е надхвърлила значително очакванията на организаторите.

Свидетели разказаха пред "Хиндустан таймс", че хаосът избухнал, когато все повече хора се тълпяли към сцената. Мнозина загубили съзнание в тълпата. Виджай е прекъснал речта си, когато е разбрал за случващото се.


Индия
Подобни новини


