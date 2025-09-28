Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп се среща с лидерите на Конгреса ден преди крайния срок за избягване на бюджетен блокаж

28 Септември, 2025 05:59, обновена 28 Септември, 2025 05:01 445 1

Конгресът е в патова ситуация

Тръмп се среща с лидерите на Конгреса ден преди крайния срок за избягване на бюджетен блокаж - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне утре в Белия дом с четиримата водещи представители на Конгреса, един ден преди крайния срок за постигане на споразумение за финансиране на федералното правителство, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Той ще разговаря с председателя на Камарата на представителите Майк Джонсън и лидера на мнозинството в Сената Джон Тун, както и с лидера на демократите в Камарата Хаким Джефрис и лидера на малцинството в Сената Чък Шумър.

Конгресът е в патова ситуация, тъй като демократите, главно в Сената, отказаха да дадат необходимите гласове за приемането на мярка за финансиране, която би позволила на федералното правителство и подчинените му ведомства да продължат работа. В противен случай в полунощ в сряда ще настъпи временно спиране на работата им.

Демократите, смятайки че имат лост за влияние, настояват за ключови здравни разпоредби в замяна на гласовете си, отбеляза АП. Те искат удължаване на субсидиите, които помагат на хора с ниски и средни доходи да закупуват здравна застраховка по силата на Закона за достъпни грижи. Демократите също настояват за отмяна на съкращенията в програмата Медикейд, включени в основния финансов пакет на републиканците.

Републиканците заявяват, че тези искания са неприемливи и че са готови да разговарят по тези въпроси с демократите отделно от дискусиите за финансирането на правителството. Републиканската партия иска удължаване на текущото финансиране за седем седмици.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    0 0 Отговор
    Аматьори пълни. Пари нямат ама искат да са началник на целият свят. Ако може да го откраднат най-добре

    06:05 28.09.2025