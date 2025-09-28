Лидерът на Британската работническа партия и съпругата му бяха задържани на летище Гетуик след завръщане от Русия

Лидерът на британската Работническа партия Джордж Галоуей и съпругата му Гаятри бяха спрени от полицията на летище Гетуик в Лондон след посещение в Русия, съобщава Herald, позовавайки се на правоохранителните органи и собствени източници.
„Служители от командването за борба с тероризма на Столичната полиция спряха 71-годишния бивш депутат в събота, докато се връщаше във Великобритания. Според Herald, Галоуей и съпругата му са пристигнали на Гетуик с полет от Абу Даби, където първоначално са долетели от Москва“, се посочва от изданието.
Според полицейско изявление, цитирано от Herald, двойката е била подложена на разпоредба от Закона за борба с тероризма и граничната сигурност, която позволява на правоохранителните органи да спират, разпитват, претърсват и задържат лице, за да установят дали то е замесено във „вражеска дейност“.
„Те не бяха арестуван и им беше позволено да продължат пътя си“, се отбелязва в полицейското изявление, цитирано от вестника.
Партията потвърди инцидента и реагира негативно на действията на полицията. „Нашата партия осъжда опита за сплашване на онези, които търсят приятелски, а не враждебни отношения с останалия свят. Нашият лидер Джордж Галоуей и заместник-председателят Гаятри Галоуей бяха освободени без повдигане на обвинения... Беше ни отказана правна помощ, а делото беше водено, за да се сплашат политическите противници на движението към война с Русия и Китай“, се казва в изявление на партията в социалните медии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Заглавието кърти
Оправете си бакиите моля.
Коментиран от #2
06:30 28.09.2025
2 Ннв
До коментар #1 от "Заглавието кърти":Изчакай да изтрезнее.
Коментиран от #3
06:31 28.09.2025
3 Заглавието кърти
До коментар #2 от "Ннв":Хахахахаха....
Верно го гони неделен махмурлук.
06:33 28.09.2025
4 Фашистдетектор
А за Путлер знаем, че е спонсор и грантор на днешните фашисти и нацисти.
06:33 28.09.2025
5 Явно е ходил
Поредната Гладна Капейка .
Коментиран от #12
06:34 28.09.2025
6 Фашистдетектор
А за Путлер знаем, че е спонсор и грантор на днешните фашисти и нацисти.
06:34 28.09.2025
7 Фатките ,
06:34 28.09.2025
8 И Киев е Руски
06:35 28.09.2025
9 Абе ,
06:37 28.09.2025
10 Гинеколожката
06:37 28.09.2025
11 Супер
06:37 28.09.2025
12 Бил и видял
До коментар #5 от "Явно е ходил":Защо да не? Путин дава. И на мен са ме предлагали преди десетина години да сме правили русофилска организация, че Путин давал луди пари за русофилстване.
Коментиран от #16
06:38 28.09.2025
13 име
Коментиран от #17
06:40 28.09.2025
14 Триблинка
Коментиран от #18
06:44 28.09.2025
15 име
06:45 28.09.2025
16 404
До коментар #12 от "Бил и видял":Изглежда не си се съгласил защото си останал просяк
06:46 28.09.2025
17 ми оди
До коментар #13 от "име":в рушия ва
Коментиран от #24
06:46 28.09.2025
18 печкар от Биркенау
До коментар #14 от "Триблинка":с удоволствие ви чакаме в нашия спа зентъп
06:47 28.09.2025
19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
06:52 28.09.2025
20 Последния Софиянец
06:54 28.09.2025
21 Фашисти сър
06:55 28.09.2025
22 Госあ
06:57 28.09.2025
23 😂😂😂😂😂😂
07:00 28.09.2025
24 Учуден
До коментар #17 от "ми оди":Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени кучета,сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!
Коментиран от #26, #29, #30
07:02 28.09.2025
25 Иван
07:16 28.09.2025
26 име
До коментар #24 от "Учуден":Много ли е интересно да си говориш сам?
07:26 28.09.2025
27 Ний ша Ва упрайм
07:31 28.09.2025
28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:33 28.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Ха-ха-ха
До коментар #24 от "Учуден":Няма да го разбереш защото си безродник. За теб е най-естествено да отидеш някъде на готово, както се вика "да ос@р.е.ш метеното" вместо да положи усилия да си почисти къщата.
07:40 28.09.2025
31 Цък
07:53 28.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 демократ
Руски ши.ни мaлoy мни cви нe.
07:57 28.09.2025