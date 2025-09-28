Новини
Свят »
Великобритания »
Лидерът на Британската работническа партия и съпругата му бяха задържани на летище Гетуик след завръщане от Русия

Лидерът на Британската работническа партия и съпругата му бяха задържани на летище Гетуик след завръщане от Русия

28 Септември, 2025 06:19, обновена 28 Септември, 2025 06:35 1 575 34

  • джордж галоуей-
  • летище гетуик-
  • лондон-
  • русия-
  • партия

Джордж Галоуей и половинката му Гаятри са били "подложени на разпоредба от Закона за борба с тероризма и граничната сигурност"

Лидерът на Британската работническа партия и съпругата му бяха задържани на летище Гетуик след завръщане от Русия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лидерът на британската Работническа партия Джордж Галоуей и съпругата му Гаятри бяха спрени от полицията на летище Гетуик в Лондон след посещение в Русия, съобщава Herald, позовавайки се на правоохранителните органи и собствени източници.

„Служители от командването за борба с тероризма на Столичната полиция спряха 71-годишния бивш депутат в събота, докато се връщаше във Великобритания. Според Herald, Галоуей и съпругата му са пристигнали на Гетуик с полет от Абу Даби, където първоначално са долетели от Москва“, се посочва от изданието.

Според полицейско изявление, цитирано от Herald, двойката е била подложена на разпоредба от Закона за борба с тероризма и граничната сигурност, която позволява на правоохранителните органи да спират, разпитват, претърсват и задържат лице, за да установят дали то е замесено във „вражеска дейност“.

„Те не бяха арестуван и им беше позволено да продължат пътя си“, се отбелязва в полицейското изявление, цитирано от вестника.

Партията потвърди инцидента и реагира негативно на действията на полицията. „Нашата партия осъжда опита за сплашване на онези, които търсят приятелски, а не враждебни отношения с останалия свят. Нашият лидер Джордж Галоуей и заместник-председателят Гаятри Галоуей бяха освободени без повдигане на обвинения... Беше ни отказана правна помощ, а делото беше водено, за да се сплашат политическите противници на движението към война с Русия и Китай“, се казва в изявление на партията в социалните медии.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Заглавието кърти

    11 0 Отговор
    " .. бяха задържан ... "

    Оправете си бакиите моля.

    Коментиран от #2

    06:30 28.09.2025

  • 2 Ннв

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Заглавието кърти":

    Изчакай да изтрезнее.

    Коментиран от #3

    06:31 28.09.2025

  • 3 Заглавието кърти

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ннв":

    Хахахахаха....
    Верно го гони неделен махмурлук.

    06:33 28.09.2025

  • 4 Фашистдетектор

    10 28 Отговор
    Всички фашисти и нацисти си наричат партиите "работнически", справка Хитлер.

    А за Путлер знаем, че е спонсор и грантор на днешните фашисти и нацисти.

    06:33 28.09.2025

  • 5 Явно е ходил

    9 22 Отговор
    Да си вземе Парите от Кремъл .

    Поредната Гладна Капейка .

    Коментиран от #12

    06:34 28.09.2025

  • 6 Фашистдетектор

    7 22 Отговор
    Всички фашисти и нацисти си наричат партиите "работнически", справка Хитлер.

    А за Путлер знаем, че е спонсор и грантор на днешните фашисти и нацисти.

    06:34 28.09.2025

  • 7 Фатките ,

    9 6 Отговор
    ТАСС е иzтината...

    06:34 28.09.2025

  • 8 И Киев е Руски

    23 8 Отговор
    Фашизма в действие.

    06:35 28.09.2025

  • 9 Абе ,

    1 6 Отговор
    Изключете и миккрофонът

    06:37 28.09.2025

  • 10 Гинеколожката

    7 2 Отговор
    Колегата Стармър също има инструменти

    06:37 28.09.2025

  • 11 Супер

    7 19 Отговор
    крепостниците друго не заслужават - само мариз!

    06:37 28.09.2025

  • 12 Бил и видял

    5 8 Отговор

    До коментар #5 от "Явно е ходил":

    Защо да не? Путин дава. И на мен са ме предлагали преди десетина години да сме правили русофилска организация, че Путин давал луди пари за русофилстване.

    Коментиран от #16

    06:38 28.09.2025

  • 13 име

    28 5 Отговор
    Ама това е демократично задържане. За 2023г в недемократична Русия са задържани малко над 3300 души за неудобни приказки, а в демократичен Лондостан са задържани малко над 12 000 души за противоречие с праведната пропаганда.

    Коментиран от #17

    06:40 28.09.2025

  • 14 Триблинка

    17 3 Отговор
    Гестапо в действие.Скоро и лагери.

    Коментиран от #18

    06:44 28.09.2025

  • 15 име

    22 2 Отговор
    За 2024 и 2025 демократичното задържане на хора в Лондостан и околните вилаети заради неудобни приказки, продължава със същите темпове, следно по 30 човека на ден. Над 10 000 на година. И това е при положение че са два пъти по-малко по население от недемократична Русия.

    06:45 28.09.2025

  • 16 404

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Бил и видял":

    Изглежда не си се съгласил защото си останал просяк

    06:46 28.09.2025

  • 17 ми оди

    4 11 Отговор

    До коментар #13 от "име":

    в рушия ва

    Коментиран от #24

    06:46 28.09.2025

  • 18 печкар от Биркенау

    2 2 Отговор

    До коментар #14 от "Триблинка":

    с удоволствие ви чакаме в нашия спа зентъп

    06:47 28.09.2025

  • 19 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 9 Отговор
    Копейките продажни и пияните им господари трябва да са в чувал‼️

    06:52 28.09.2025

  • 20 Последния Софиянец

    3 13 Отговор
    И тук трябва да навържат на синджир руссорабите до един.

    06:54 28.09.2025

  • 21 Фашисти сър

    17 5 Отговор
    Тези болни мозъци не могат, да се справят с бандите изнасилвачи на деца, но затова пък се справят успешно с хората със здрав разум!

    06:55 28.09.2025

  • 22 Госあ

    3 10 Отговор
    Чудя се и в задунайска кога ще придворят и рублен боташа и останалите копейки!

    06:57 28.09.2025

  • 23 😂😂😂😂😂😂

    3 11 Отговор
    Само такъв оръфляк би посетил кочината.

    07:00 28.09.2025

  • 24 Учуден

    4 14 Отговор

    До коментар #17 от "ми оди":

    Защо копейките като ги пращат да живеят в Русия гледат като отровени кучета,сърдят се, пенявят се и си плюят в пазвата?!

    Коментиран от #26, #29, #30

    07:02 28.09.2025

  • 25 Иван

    12 2 Отговор
    Боклука Желязков да бъде задържан на софийското летище, обискиран и арестуван.

    07:16 28.09.2025

  • 26 име

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Учуден":

    Много ли е интересно да си говориш сам?

    07:26 28.09.2025

  • 27 Ний ша Ва упрайм

    6 1 Отговор
    параноя, психоза, паника и шизофрения се наблюдава у поданиците (туристи) на дъртия крал га у нас га чуят руска реч. Гърч!

    07:31 28.09.2025

  • 28 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 0 Отговор
    Браво, "демокрация" по деБилобритански...

    07:33 28.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Ха-ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Учуден":

    Няма да го разбереш защото си безродник. За теб е най-естествено да отидеш някъде на готово, както се вика "да ос@р.е.ш метеното" вместо да положи усилия да си почисти къщата.

    07:40 28.09.2025

  • 31 Цък

    3 0 Отговор
    Фашизъм!

    07:53 28.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 демократ

    1 1 Отговор
    Поредбото докязателство че руснаците нямат желабие гейовете да изчезнат. За тях е най удобно да "решават" нерешим проблем. Така са все прави.
    Руски ши.ни мaлoy мни cви нe.

    07:57 28.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания