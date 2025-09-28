Лидерът на британската Работническа партия Джордж Галоуей и съпругата му Гаятри бяха спрени от полицията на летище Гетуик в Лондон след посещение в Русия, съобщава Herald, позовавайки се на правоохранителните органи и собствени източници.

„Служители от командването за борба с тероризма на Столичната полиция спряха 71-годишния бивш депутат в събота, докато се връщаше във Великобритания. Според Herald, Галоуей и съпругата му са пристигнали на Гетуик с полет от Абу Даби, където първоначално са долетели от Москва“, се посочва от изданието.

Според полицейско изявление, цитирано от Herald, двойката е била подложена на разпоредба от Закона за борба с тероризма и граничната сигурност, която позволява на правоохранителните органи да спират, разпитват, претърсват и задържат лице, за да установят дали то е замесено във „вражеска дейност“.

„Те не бяха арестуван и им беше позволено да продължат пътя си“, се отбелязва в полицейското изявление, цитирано от вестника.

Партията потвърди инцидента и реагира негативно на действията на полицията. „Нашата партия осъжда опита за сплашване на онези, които търсят приятелски, а не враждебни отношения с останалия свят. Нашият лидер Джордж Галоуей и заместник-председателят Гаятри Галоуей бяха освободени без повдигане на обвинения... Беше ни отказана правна помощ, а делото беше водено, за да се сплашат политическите противници на движението към война с Русия и Китай“, се казва в изявление на партията в социалните медии.