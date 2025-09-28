Новини
Forbes: Руските въоръжени сили разширяват зоните на поражения с нови дронове
28 Септември, 2025 07:31, обновена 28 Септември, 2025 07:36 912 13

Москва прилага нова тактика срещу украинските бойци, съобщава медията

Forbes: Руските въоръжени сили разширяват зоните на поражения с нови дронове - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили използват усъвършенствани дронове, за да прилагат нови тактики срещу украинските бойци, съобщава списание Forbes.

„Руските войски са създали „зони на поражение“ пред фронтовите си линии, използвайки комбинация от оптични и традиционни дронове“, се казва в изданието.

Според публикацията тези зони възпрепятстват координацията на украинските въоръжени сили и значително усложняват снабдяването на украинските сили. Освен това, използването на ретранслатори може потенциално да удвои размера на зоната на поражение.

„Благодарение на разширения набор от релейни дронове, тези удари могат да се извършват по-дълбоко в украинския тил, нарушавайки доставките и движението и давайки оперативно предимство на руските войски“, признава Forbes.

В сряда Business Insider съобщи, че украинските въоръжени сили, в опит да се защитят от руски дронове, покриват пътища с платнени мрежи, но това не винаги помага. Американският вестник The New York Times от своя страна нарече Русия "империя от дронове" заради увеличеното производство на безпилотни летателни апарати, а журналисти отбелязаха, че страната е претърпяла революция в производството на безпилотни летателни апарати.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    13 2 Отговор
    бой !

    07:38 28.09.2025

  • 2 хихи

    16 2 Отговор
    Русия чипове няма, а чиповета от украинските перални свършиха

    Коментиран от #7

    07:39 28.09.2025

  • 3 Изкукуригал

    11 2 Отговор
    Пак ни лъжете нещо руснаците уж нямаха още вътрешни тоалетни и се биеха с лопати и чипове от перални. Следващата новина сигурно ще е как Украйна си връща територии за да не ви се скарат шефовете

    07:42 28.09.2025

  • 4 Pyccкий Карлик 😄

    10 9 Отговор
    Преди Четири Года имаше Руска Армия !!!
    Днес вече говорим за руски въоръжени сили и групировки, подобно на талибите в Афганистан.
    Замечательно, просто замечательно 😄👍

    Коментиран от #8, #9

    07:44 28.09.2025

  • 5 Петър

    3 9 Отговор
    Прекрасно!

    07:47 28.09.2025

  • 6 болгарин..

    7 8 Отговор
    Слава на масква,дето ни освободиха-от тюрките,и ни запазиха като християнска нация със своя писменост..

    07:49 28.09.2025

  • 7 Баш Балък

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "хихи":

    Явно затова са минали на оптика.
    Абе не бяха ли украинците лидери в технологичното превъзходство при дроновете?!?

    07:50 28.09.2025

  • 8 Истинската руска армия

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик 😄":

    още не си я видял!
    СВО се води от доброволци и местни хора

    Коментиран от #11

    07:53 28.09.2025

  • 9 Гарлик

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Много, долно, рядко и миризливо тролче си, нямате ли нещо за домашно от даскалото, че пишеш тъпизми под всяка статия от сутринта? Ако си мислиш, че е много забавно и оригинално, се лъжеш. Много под нивото е дори за редовните дебилски коментари в този сайт.

    07:57 28.09.2025

  • 10 Рассии 24

    0 2 Отговор
    Украинските атаки с Дронове на 2000 км в дълбочина унищожават Руската икономика и чувството за сигурност на Руските изстрадали граждани

    07:57 28.09.2025

  • 11 Хахахаха

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Истинската руска армия":

    Вече я видяхме във първите 6 месеца от войната
    Армията е загробена преди 3 години Самият Путин го потвърди

    07:58 28.09.2025

  • 12 Симпатизант

    0 4 Отговор
    Давай Страна Огромна ................ я !

    08:01 28.09.2025

  • 13 Немезис

    6 0 Отговор
    И Господ не може да спаси фашисткия окупатор от поражението и капитулацията.

    08:02 28.09.2025

