Канцлерът Мерц: Германия вече не живее в мир

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че макар страната му да не преживява в момента етап на активна война, тя все пак не живее в мир, предаде Handelsblatt, пише Фокус.
Предвид все по-честите атаки срещу информационни мрежи и инфраструктура, според Мерц, вече не може да се говори за мир в Германия. "Не сме в състояние на война, но вече не живеем и в мир“, заявява той в речта си пред предприемачи в Берлин.
Мерц подчертава, че заплахата е реална. Въпреки че канцлерът не назовава по име виновниците за инцидентите, той изброява целия спектър от "враждебни действия", които го тревожат.
"Полети на дронове, шпионаж, убийство в Тиргартен (убийството на Зелимхан Хангошвили през 2019 г.), масови заплахи към отделни публични личности – не само в Германия, но и в много други европейски страни. Диверсионни актове – всеки ден. Опити за парализиране на центрове за данни. Кибератаки“, изброява Мерц.
"Предполагам, че тук в залата вероятно всеки втори вече поне веднъж е пострадал от това, че неговите мрежи за данни и инфраструктура са били атакувани“, добавя германският канцлер.
Вчера стана известно, че в северната част на Германия се разследва появата на неизвестни дронове. По-конкретно, над Шлезвиг-Голщайн са забелязани няколко безпилотни летателни апарата, във връзка с което местните власти са започнали разследване.
27 Септември, 2025 14:12 1 149 38
1 ЦЕЛИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ
Коментиран от #15
14:15 27.09.2025
2 Антимигрант
Коментиран от #9
14:15 27.09.2025
3 Сталин
14:16 27.09.2025
4 Забравил
Коментиран от #14
14:16 27.09.2025
5 ФАКТ
14:16 27.09.2025
6 Ротшилд
14:17 27.09.2025
7 Пич
14:18 27.09.2025
8 бой и егане
14:18 27.09.2025
10 ДА БЕ С 20 МИЛИОНА ИМИГРАНТИ
14:19 27.09.2025
11 12343211
14:20 27.09.2025
12 УдоМача
14:20 27.09.2025
13 А що го вадихте толкова голям
Коментиран от #17
14:21 27.09.2025
14 С руснак
До коментар #4 от "Забравил":уговорка се не прави. Не я изпълнява.
14:22 27.09.2025
15 Европеец
До коментар #1 от "ЦЕЛИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ":Къде виждаш тоя демократичен свят бе....
14:22 27.09.2025
16 мошЕто
Коментиран от #19, #34
14:23 27.09.2025
17 Путин изпуши
До коментар #13 от "А що го вадихте толкова голям":И защо беше всичко? Русия си продаваше въглеводородите в цяла Европа, нещата им можеха и да потръгнат... Ама лакомия мечешка. Сега главния мечок стои в бърлогата и се чуди как да излезе от това, дето забърка.
Коментиран от #36, #37
14:24 27.09.2025
18 гледайте си кочината
Коментиран от #20
14:24 27.09.2025
19 Те досега
До коментар #16 от "мошЕто":имаха стандарт за какъвто руснаците не са сънували. Ама толкоз. Азиатския завистник, дето държавата си не може да оправи реши да се прави на войник..
Коментиран от #21, #23
14:26 27.09.2025
20 Тези с различните бои
До коментар #18 от "гледайте си кочината":са по германските заводи. А тук узбек ти сервира кафето.
14:27 27.09.2025
21 мошЕто
До коментар #19 от "Те досега":Не руснаците се ,,правят ,, на войници , а тези , дето едни дронове не могат да разберат чии са и откъде са !
14:29 27.09.2025
22 ГОСТ
14:29 27.09.2025
23 ха-хаааа
До коментар #19 от "Те досега":Явно никога не си ходил в Германия и Русия . Затова драскаш простотии в сайта . Отиди и виж , тогава коментирай !
14:30 27.09.2025
24 Читател
14:32 27.09.2025
25 Фейк на часа
14:33 27.09.2025
26 Смешник
14:36 27.09.2025
27 Канцлерицата Метцана
14:36 27.09.2025
30 Мирски
тяхната държавна сигурност в лицето на
ЩАЗИ беше много силна и си съперничеше с КГБ-то.
Сега може би масово се активират заспалите клетки в
Германия.
14:41 27.09.2025
31 Kато какъв си ходил в Германия
До коментар #28 от "Ти по-далеч от Москва ходил ли си?":Чистач на отходната канализация, момче за всичко в дюнерджийницата или квалифицирана работа като лекар или инженер. Хайде да се обазаложим за голяма сума пари, че ти в Германия си бил черноработник. Каква сума си готов да заложиш, нека да отиваме при нотароус и да сключим договор за облога.
14:42 27.09.2025
32 Сорос
14:42 27.09.2025
34 1944
До коментар #16 от "мошЕто":не са видели хартиената мечка как превзема картонен макет на райхстага?
14:48 27.09.2025
35 Че Мало Конаре
14:49 27.09.2025
36 Атина Палада
До коментар #17 от "Путин изпуши":Някога на САЩ нещата не потръгнаха с руските ракети в Куба и се стигна на ръба на ЯВ.
И с Русия не потръгнаха нещата с американските ракети на руската граница и се стигна до ръба на ЯВ !
14:50 27.09.2025
37 Вярно ли?
До коментар #17 от "Путин изпуши":Мисленето ти е толкова ограничено и немощно , че е безмислено да ти обяснявам !
14:52 27.09.2025
38 Цъцъцъ
14:56 27.09.2025