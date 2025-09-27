Канцлерът Мерц: Германия вече не живее в мир

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че макар страната му да не преживява в момента етап на активна война, тя все пак не живее в мир, предаде Handelsblatt, пише Фокус.



Предвид все по-честите атаки срещу информационни мрежи и инфраструктура, според Мерц, вече не може да се говори за мир в Германия. "Не сме в състояние на война, но вече не живеем и в мир“, заявява той в речта си пред предприемачи в Берлин.



Мерц подчертава, че заплахата е реална. Въпреки че канцлерът не назовава по име виновниците за инцидентите, той изброява целия спектър от "враждебни действия", които го тревожат.



"Полети на дронове, шпионаж, убийство в Тиргартен (убийството на Зелимхан Хангошвили през 2019 г.), масови заплахи към отделни публични личности – не само в Германия, но и в много други европейски страни. Диверсионни актове – всеки ден. Опити за парализиране на центрове за данни. Кибератаки“, изброява Мерц.



"Предполагам, че тук в залата вероятно всеки втори вече поне веднъж е пострадал от това, че неговите мрежи за данни и инфраструктура са били атакувани“, добавя германският канцлер.



Вчера стана известно, че в северната част на Германия се разследва появата на неизвестни дронове. По-конкретно, над Шлезвиг-Голщайн са забелязани няколко безпилотни летателни апарата, във връзка с което местните власти са започнали разследване.

Още новини от Украйна