Канцлерът Мерц: Германия вече не живее в мир
  Тема: Украйна

Канцлерът Мерц: Германия вече не живее в мир

27 Септември, 2025 14:12 1 149 38

Въпреки че канцлерът не назовава по име виновниците за инцидентите, той изброява целия спектър от враждебни действия, които го тревожат

Канцлерът Мерц: Германия вече не живее в мир - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц заяви, че макар страната му да не преживява в момента етап на активна война, тя все пак не живее в мир, предаде Handelsblatt, пише Фокус.

Предвид все по-честите атаки срещу информационни мрежи и инфраструктура, според Мерц, вече не може да се говори за мир в Германия. "Не сме в състояние на война, но вече не живеем и в мир“, заявява той в речта си пред предприемачи в Берлин.

Мерц подчертава, че заплахата е реална. Въпреки че канцлерът не назовава по име виновниците за инцидентите, той изброява целия спектър от "враждебни действия", които го тревожат.

"Полети на дронове, шпионаж, убийство в Тиргартен (убийството на Зелимхан Хангошвили през 2019 г.), масови заплахи към отделни публични личности – не само в Германия, но и в много други европейски страни. Диверсионни актове – всеки ден. Опити за парализиране на центрове за данни. Кибератаки“, изброява Мерц.

"Предполагам, че тук в залата вероятно всеки втори вече поне веднъж е пострадал от това, че неговите мрежи за данни и инфраструктура са били атакувани“, добавя германският канцлер.

Вчера стана известно, че в северната част на Германия се разследва появата на неизвестни дронове. По-конкретно, над Шлезвиг-Голщайн са забелязани няколко безпилотни летателни апарата, във връзка с което местните власти са започнали разследване.

Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦЕЛИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ

    5 18 Отговор
    Е ЗАПЛАШЕН, ДОКАТО ДРЕМА И НЕ ВЯРВАШЕ.

    Коментиран от #15

    14:15 27.09.2025

  • 2 Антимигрант

    29 1 Отговор
    Докога немският материал ще търпи брутален еврейски режим на територията си с бутафорни "избори"??.

    Коментиран от #9

    14:15 27.09.2025

  • 3 Сталин

    25 1 Отговор
    Някой да каже на Мец че немските танкове са вече в Москва,-на платформите на руските влекачи

    14:16 27.09.2025

  • 4 Забравил

    24 1 Отговор
    е, че им взривиха и един газопровод. И той беше и тяхна собственост, немските баби на тази газ чакаха да се топлят. Явно не им е проблем. Иначе явно курсът в взет и война ще има, дано поне с руснаците има уговорка да няма ядрени оръжия.

    Коментиран от #14

    14:16 27.09.2025

  • 5 ФАКТ

    33 0 Отговор
    Това не е "немският" канцлер, а канцлерът на еврейчето Сороз.

    14:16 27.09.2025

  • 6 Ротшилд

    10 3 Отговор
    без антисемитизъм гои

    14:17 27.09.2025

  • 7 Пич

    25 0 Отговор
    Ах..... какъв умник !!! Кретена да иде и да пита колегата канцлер Меркел , защо Германия не живее в мир !!! Че вече и цяла Европа !!! Когато европейците бъдат наръгвани от камиларите , на Урсулианците няма да им свърши никаква работа говоренето срещу Русия !!!

    14:18 27.09.2025

  • 8 бой и егане

    18 0 Отговор
    Вие сте мазохисти и сами си го търсите !!

    14:18 27.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ДА БЕ С 20 МИЛИОНА ИМИГРАНТИ

    20 0 Отговор
    ДА ПУСНЕ ОЩЕ 20 И ПАК ДА ПИТА ОТКЪДЕ МУ Е ДОШЛО

    14:19 27.09.2025

  • 11 12343211

    17 0 Отговор
    Ами ,повечето германци искат мир, ама правителството друго!

    14:20 27.09.2025

  • 12 УдоМача

    9 0 Отговор
    Хубаво ги подгрява! :)

    14:20 27.09.2025

  • 13 А що го вадихте толкова голям

    14 0 Отговор
    Никои не ги караше да дразнят мечката сега да се оправят и да не реват

    Коментиран от #17

    14:21 27.09.2025

  • 14 С руснак

    1 11 Отговор

    До коментар #4 от "Забравил":

    уговорка се не прави. Не я изпълнява.

    14:22 27.09.2025

  • 15 Европеец

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЦЕЛИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН СВЯТ":

    Къде виждаш тоя демократичен свят бе....

    14:22 27.09.2025

  • 16 мошЕто

    9 1 Отговор
    И още по-неспокойни ще стават немците , още нищо не са видели !

    Коментиран от #19, #34

    14:23 27.09.2025

  • 17 Путин изпуши

    1 9 Отговор

    До коментар #13 от "А що го вадихте толкова голям":

    И защо беше всичко? Русия си продаваше въглеводородите в цяла Европа, нещата им можеха и да потръгнат... Ама лакомия мечешка. Сега главния мечок стои в бърлогата и се чуди как да излезе от това, дето забърка.

    Коментиран от #36, #37

    14:24 27.09.2025

  • 18 гледайте си кочината

    13 0 Отговор
    Ама Германия е превзета от тези с различните бои още като беше Меркел ,и сега сте тотално превзети от тях без пушка да пукне, а вие за Украйна ревете !!

    Коментиран от #20

    14:24 27.09.2025

  • 19 Те досега

    3 11 Отговор

    До коментар #16 от "мошЕто":

    имаха стандарт за какъвто руснаците не са сънували. Ама толкоз. Азиатския завистник, дето държавата си не може да оправи реши да се прави на войник..

    Коментиран от #21, #23

    14:26 27.09.2025

  • 20 Тези с различните бои

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "гледайте си кочината":

    са по германските заводи. А тук узбек ти сервира кафето.

    14:27 27.09.2025

  • 21 мошЕто

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Те досега":

    Не руснаците се ,,правят ,, на войници , а тези , дето едни дронове не могат да разберат чии са и откъде са !

    14:29 27.09.2025

  • 22 ГОСТ

    7 0 Отговор
    ЩОМ НЕ ЖИВЕЕШ В МИР ОТИВАЙ НА ФРОНТА В УКРАЙНА ПРИ ТВОИТЕ БРАТЯ ФАШИСТИ!

    14:29 27.09.2025

  • 23 ха-хаааа

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Те досега":

    Явно никога не си ходил в Германия и Русия . Затова драскаш простотии в сайта . Отиди и виж , тогава коментирай !

    14:30 27.09.2025

  • 24 Читател

    6 0 Отговор
    Дано Господ да пази.Тия фашисти като тоя ще запалят война

    14:32 27.09.2025

  • 25 Фейк на часа

    9 0 Отговор
    Тя, войната срещу Германия няма да бъде с дронове купени от сайта "Али-баба" и моторетки. Ще има ядрени гъби и плутоний. Този нещо не го слуша главата.

    14:33 27.09.2025

  • 26 Смешник

    6 0 Отговор
    Е как да живее в мир като начело на държавата стои нацист Отказаха се от евтините руски енерго ресурси репчат се на Русия и сега ще духат супата

    14:36 27.09.2025

  • 27 Канцлерицата Метцана

    6 0 Отговор
    Ало, в Украйна се води ГРАЖДАНСКА ВОЙНА, а в Германия ще се води термоядрена. Явно си се дрогирал и не си учил физика в средното училище.

    14:36 27.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Мирски

    3 0 Отговор
    Не трябва да се забравя,че в бившата ГДР
    тяхната държавна сигурност в лицето на
    ЩАЗИ беше много силна и си съперничеше с КГБ-то.
    Сега може би масово се активират заспалите клетки в
    Германия.

    14:41 27.09.2025

  • 31 Kато какъв си ходил в Германия

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ти по-далеч от Москва ходил ли си?":

    Чистач на отходната канализация, момче за всичко в дюнерджийницата или квалифицирана работа като лекар или инженер. Хайде да се обазаложим за голяма сума пари, че ти в Германия си бил черноработник. Каква сума си готов да заложиш, нека да отиваме при нотароус и да сключим договор за облога.

    14:42 27.09.2025

  • 32 Сорос

    2 0 Отговор
    Даже и Краснов изглежда интелигентен пред това нещо Мерц.

    14:42 27.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 1944

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "мошЕто":

    не са видели хартиената мечка как превзема картонен макет на райхстага?

    14:48 27.09.2025

  • 35 Че Мало Конаре

    3 0 Отговор
    е в пъти по-добре от Ню Йорк със спящите под моста наркомани, труженички и разнасящи болести субекти от не земен произход. Да, ама в Германия влаковете се движат най-много с 200 км. и струват майка си и баща си по-скъпо от раздрънканите им самолети, а в Русия се движат с 400 км. и са евтини. Германците отиват да живеят в Австрия, защото държавата им се е превърнала в катун, а от вчера са затворили още няколко завода и са останали няколко хиляди на улицата.

    14:49 27.09.2025

  • 36 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путин изпуши":

    Някога на САЩ нещата не потръгнаха с руските ракети в Куба и се стигна на ръба на ЯВ.
    И с Русия не потръгнаха нещата с американските ракети на руската граница и се стигна до ръба на ЯВ !

    14:50 27.09.2025

  • 37 Вярно ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Путин изпуши":

    Мисленето ти е толкова ограничено и немощно , че е безмислено да ти обяснявам !

    14:52 27.09.2025

  • 38 Цъцъцъ

    0 0 Отговор
    Канцлера шмърц отново блести- германия върви назад и надолу, става все по- черна, а той слушка ли слушка тъпотиите на урси .

    14:56 27.09.2025

