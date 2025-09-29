Руските изтребители МиГ-31, които нахлуха в Естония, са летели към столицата Талин

Трите руски изтребителя МиГ-3, които нарушиха въздушното пространство на Естония на 19 септември, може да са проникнали по-дълбоко, отколкото е съобщено по-рано, пише британският вестник The Times, цитиран от Фокус.
Както съобщава командирът на мисията за въздушно патрулиране на НАТО подполковник Гаетано Фарина пред изданието Defense One, МиГ-31 са били пресечени над сушата и очевидно са се насочвали към Талин.
Същата информация е потвърдена пред журналистите на британското издание от европейски дипломат.
Други подробности за инцидента изданието не посочва.
По-рано Естония съобщи, че на 19 септември три МиГ-31 за 12 минути са влезли в Естония над Финския залив в близост до остров Вайндло, който се намира на около 81 километра от Хелзинки.
Естонското разузнаване по-късно съобщи, че руските пилоти на МиГ-овете са игнорирали сигналите на италианските изтребители, които патрулирали въздушното пространство на страната.
Министерството на отбраната на Руската федерация отрече нарушаването на въздушното пространство, наричайки инцидента "планов полет“ над Балтийско море.
ЕС и НАТО критикуваха нарушаването на въздушното пространство на Естония от трите руски МиГ-31. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа "ще отговори решително на всяка руска провокация“.
