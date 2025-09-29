Новини
Руските изтребители МиГ-31, които нахлуха в Естония, са летели към столицата Талин

29 Септември, 2025 19:23

  • миг-31-
  • латвия-
  • нато-
  • русия-
  • изтребители

Естонското разузнаване по-късно съобщи, че руските пилоти на МиГ-овете са игнорирали сигналите на италианските изтребители, които патрулирали въздушното пространство на страната

Руските изтребители МиГ-31, които нахлуха в Естония, са летели към столицата Талин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Трите руски изтребителя МиГ-3, които нарушиха въздушното пространство на Естония на 19 септември, може да са проникнали по-дълбоко, отколкото е съобщено по-рано, пише британският вестник The Times, цитиран от Фокус.

Както съобщава командирът на мисията за въздушно патрулиране на НАТО подполковник Гаетано Фарина пред изданието Defense One, МиГ-31 са били пресечени над сушата и очевидно са се насочвали към Талин.

Същата информация е потвърдена пред журналистите на британското издание от европейски дипломат.

Други подробности за инцидента изданието не посочва.

По-рано Естония съобщи, че на 19 септември три МиГ-31 за 12 минути са влезли в Естония над Финския залив в близост до остров Вайндло, който се намира на около 81 километра от Хелзинки.

Естонското разузнаване по-късно съобщи, че руските пилоти на МиГ-овете са игнорирали сигналите на италианските изтребители, които патрулирали въздушното пространство на страната.

Министерството на отбраната на Руската федерация отрече нарушаването на въздушното пространство, наричайки инцидента "планов полет“ над Балтийско море.

ЕС и НАТО критикуваха нарушаването на въздушното пространство на Естония от трите руски МиГ-31. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че Европа "ще отговори решително на всяка руска провокация“.


Естония


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА



  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    87 17 Отговор
    Аман от укро-евро-еврейска пропаганда

    Коментиран от #44

    19:25 29.09.2025

  • 2 Професор

    12 31 Отговор
    Добре че там охраняват италиански пилоти а не турски. У нас май са турски. Поне миналата година турската авиация патрулираше над нас.

    Коментиран от #63

    19:26 29.09.2025

  • 3 Алооооу

    23 56 Отговор
    Копейки, защо не сте в Русия да помагате на Путин?

    Коментиран от #12, #17, #31, #33

    19:27 29.09.2025

  • 4 Сталин

    61 15 Отговор
    Миг31 са най добрите самолети могат да летят в стратосферата на 27 км и да носят тактическо ядрено оръжие

    Коментиран от #14, #43

    19:27 29.09.2025

  • 5 Пич

    56 10 Отговор
    От момента на засичането изтребители прехващачи до пет минути трябва да са във въздуха и да прехванат враговете ! А руснаците са си се кефели , сигурно и лупинги са правили , а НАТО - нема !!! НЕЕМА !!! Толкова за бойната готовност на НАТО !!!

    19:27 29.09.2025

  • 6 ВЯРНО Е

    28 7 Отговор
    ПЪЛНИ СА БИЛИ С УКРАИНСКИ ЛА.....ЙНА ОТ ФРОНТА В ПОКРОВСК

    19:27 29.09.2025

  • 7 ЛЕТЯТ ШОТ МАРКУЧИТЕ ИМ СА СДЕЛАНИ

    46 8 Отговор
    А НЕ СА МАДЕ......ИН УФ16 КИТЮК СЪС СПУКАН МАРКУЧ ЗА НАФТА.....

    19:28 29.09.2025

  • 8 Фен

    39 6 Отговор
    Може да са, а може и да не са. Може да е в Естония, а може и да е в Дания. Смешници.

    19:28 29.09.2025

  • 9 си дзън

    19 20 Отговор
    Новите руски Су-61ГЗ няма да могат да бъдат засичани от НАТО.

    Коментиран от #22

    19:28 29.09.2025

  • 10 име

    52 7 Отговор
    Фейкове. Преди два месеца ни продъниха ушите как бандерите били унищожили руската авиация, а сега ни продъниха ушите как руските самолети нарушавали въздушното пространство на НАТО. Айде поне си съгласувайте опорките, щото не всички сме жълтoпaвeтници, помнещи по 2-3 седмици.

    19:28 29.09.2025

  • 11 Сатана Z

    41 7 Отговор
    Летели са към Калининград.Може да се види и техният маршрут.

    19:28 29.09.2025

  • 12 НАШТА ЗАДАЧА

    18 3 Отговор

    До коментар #3 от "Алооооу":

    Е ДА ТЕ ДЕБНЕМ ЗА ДА ТЕ ЕБ......НЕМ
    ЗАТУЙ

    19:29 29.09.2025

  • 13 Гончар Романенко

    41 5 Отговор
    Урсула фон дер Лайен заяви че Европа "ще отговори решително на всяка руска провокация“ като обуе чисти найлонови гащи!"

    Коментиран от #20, #77, #83

    19:30 29.09.2025

  • 14 Много си

    5 16 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Активен днес ,да не огладня събота и неделя

    Коментиран от #24

    19:30 29.09.2025

  • 15 Вероятно

    30 8 Отговор
    Талин е заглушил GPS сигнала и хората са се объркали. Иначе ако целта им е била Талин то със сигурност щяха да стигнат до там.

    19:30 29.09.2025

  • 16 Сталин

    30 9 Отговор
    Видяхте ли новия танк на руските Т90- Чудовище,60 дрона на укрите не можаха да го спрат,докато се повреди скоростната кутия на танка ,но успешно достави муниции и войска на предните линии на фронта

    Коментиран от #32

    19:30 29.09.2025

  • 17 Жълто паве с кафяви гащи

    38 6 Отговор

    До коментар #3 от "Алооооу":

    Абе,как нито един правоверен евро-атлантик не замина за Украйна като доброволец на фронта,а си бърка в носа за сополи?

    Коментиран от #23

    19:31 29.09.2025

  • 18 Кривоверен алкаш

    7 14 Отговор
    на думи ще отговори нали.....както винаги,, вместо след предупреждение да свалите руските таралясници...само се пъчим пред камерите и микрофоните..

    19:32 29.09.2025

  • 19 Отреазвяващ

    18 3 Отговор
    Не е вярно.Руснаците са им носили пирожки.

    19:32 29.09.2025

  • 20 име

    15 7 Отговор

    До коментар #13 от "Гончар Романенко":

    Ама, в ЕССР къпят ли се вече? Как така чисти чорапи, нали трябва да му е гадно на Путин.

    19:32 29.09.2025

  • 21 Хмм

    22 5 Отговор
    и какво, страшно ли е, нали са в НАТО, нали помагат на украйна, хайде топ дипломатката на Европа Калас да реши проблема, да поведе естонските вйски срещу "агресора" Русия и да я срази

    19:33 29.09.2025

  • 22 Бабаит

    17 5 Отговор

    До коментар #9 от "си дзън":

    На Българските Ф16ки им протече резервоара само и само да не ги накарат да се бият на страната на Нацистка Укрия.
    Аз викам ,че това е диверсия ,нали?

    19:34 29.09.2025

  • 23 гост

    4 9 Отговор

    До коментар #17 от "Жълто паве с кафяви гащи":

    Гледаме от Вас,когато тръгнете ние ще Ви последване....креватен...

    19:34 29.09.2025

  • 24 Сталин

    11 5 Отговор

    До коментар #14 от "Много си":

    Абе хайванин аз да не съм като вас дето ви плащат с банани от посолството ,заработвам всеки ден 300Е

    Коментиран от #71

    19:34 29.09.2025

  • 25 гдфгфдг

    13 6 Отговор
    почвайте натофските клоуни,слава за Русия

    19:35 29.09.2025

  • 26 56788

    3 2 Отговор
    Аййййй ,ти да видиш

    19:35 29.09.2025

  • 27 Баш Балък

    12 4 Отговор
    "МиГ-31 са били пресечени над сушата и очевидно са се насочвали към Талин."

    Толкова е очевидно че Естония не реагира, но пък талибански изтребители патрулират наоколо, ей така за кеф.

    19:35 29.09.2025

  • 28 Пригожин

    5 10 Отговор
    Шойгу открадна парите.

    19:35 29.09.2025

  • 29 маке

    11 1 Отговор
    Болни мозъци)))

    19:35 29.09.2025

  • 30 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    17 3 Отговор
    За колко секунди един МиГ- 31 може са прекоси ЦЯЛА Естония ❓
    За нашите ПО ПЕЙКИ НАТОпорчени питам ❗

    19:35 29.09.2025

  • 31 1678

    9 2 Отговор

    До коментар #3 от "Алооооу":

    Там сме цент

    19:35 29.09.2025

  • 32 Вратата

    3 8 Отговор

    До коментар #16 от "Сталин":

    отвори ли се ?

    19:36 29.09.2025

  • 33 Ами

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Алооооу":

    защото няма нужда, сами се справят, дори мобилизация не правят, камо ли да пращат със сакати ръце на фронта

    19:37 29.09.2025

  • 34 Ами

    18 2 Отговор
    За десет дена от случката, вече има над 30 версии.
    Само позицията на вксинаторката си остава същата :)

    19:37 29.09.2025

  • 35 Име

    19 4 Отговор
    МиГ 31 лети с 3000км/ч, трите самолета могат да се задържат(обшо трите) над Естония, не повече от 6 минути

    Коментиран от #40, #42, #45, #90

    19:38 29.09.2025

  • 36 Георгиев

    20 3 Отговор
    Анатолий, по тази тема се писа много и е ясна пропагандата на едната страна и обясненията на другата. Да де казва и пише, че трите самолета са летели към Талин е малко да се нарече грешка. Това е невъзможно. Това бил просто преход до Калининград, в международен коридор със ширина само три километра. Тях ги следят радари, сателити и какво ли не и няма обяснение, а абсурдни мнения. Явно се гони нагнетяване на напрежение и опит да се вкарат в играта САЩ. При което Калас очаква да й скочи рейтинга. Бавно бавно пълзим към пълноценна ТСВ.

    Коментиран от #62

    19:38 29.09.2025

  • 37 Хихи

    11 1 Отговор
    Анатолчо,дръпни още една линия и може да се сетиш ,че са изхвърлили и бомбите върху пинчерите ...

    19:39 29.09.2025

  • 38 мошЕто

    10 1 Отговор
    С това ,,може да са ,, нищо не се казва по същество ! Всичко е мижи да те лажем....

    Коментиран от #50

    19:39 29.09.2025

  • 39 Руснаков

    4 9 Отговор
    Пак ще повторя,Турция за 17 секунди нарушение на въздушната граница свали алкаша,а тук са били цели 12 мин.и какво чакат,няма да дадат нормално обяснение...

    Коментиран от #41, #51

    19:40 29.09.2025

  • 40 Герги

    3 6 Отговор

    До коментар #35 от "Име":

    Все с 3000 ли е шофирал,няма ли намаляване на газта или ръчката е заварена,дай обяснение гледам че си вътрешна гума

    19:43 29.09.2025

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 3 Отговор

    До коментар #39 от "Руснаков":

    100 пъти да го повториш-
    НЯМА ДА СТАНЕ ИСТИНА❗
    След разговор с Ердоган руските самолети ЗАОБИКАЛЯЩАТА турската част вдадена в Сирия.
    Двата руски самолета са летели над сирийска територия❗

    Коментиран от #48, #49

    19:43 29.09.2025

  • 42 Може

    7 2 Отговор

    До коментар #35 от "Име":

    да да карали на първа ?

    19:43 29.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 гост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Днес на другият бряг ли си,обърка се и ти вече...

    19:45 29.09.2025

  • 45 Прочел си

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Име":

    за скороста мах !

    19:46 29.09.2025

  • 46 коко

    9 2 Отговор
    интересно е упоменаването,може да са проникнали и по- дълбоко!!! а уж били пресечени над сушата! ако италианците са ги ескортирали,къде е било??? че не са ги прехванали е ясно.всичко е ужасно прогнило и не мирише,а чак вони!!! поредна партенка за невежи е това.този самолет има уникални рлс и в предната и в задната полусфера.най бързия е в света и е доста маневрен.това е самолета на знаменития изпитател федотов.на този самолет не му е нужно да навлиза в чуждо пространство.има ракети пусни и забрави.и то от много голяма дистанция, могат да бъдат пуснати.досега ,няма самолет който да му противодейства.американците опитваха ,ама не им се получи.

    19:46 29.09.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Бай...

    2 4 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Свалиха ли го...да или не...

    Коментиран от #57

    19:46 29.09.2025

  • 49 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    10 1 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Ф-16 излита от база на американосите и кръжи почти половин час в очакване, а след като руснаците заобикалят, НАВЛИЗА в сирийското пространство и заставайки зад първия самолет пуска ракета "в гръб" и се прибира!
    Самолетът и пилотите ПАДАТ НАД СИРИЙСКА , а не над турска територия❗

    19:47 29.09.2025

  • 50 ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "мошЕто":

    А може и да не са .Дрън -дрън , та пляс .

    19:47 29.09.2025

  • 51 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 2 Отговор

    До коментар #39 от "Руснаков":

    Ф-16 излита от база на американосите и кръжи почти половин час в очакване, а след като руснаците заобикалят, НАВЛИЗА в сирийското пространство и заставайки зад първия самолет пуска ракета "в гръб" и се прибира!
    Самолетът и пилотите ПАДАТ НАД СИРИЙСКА , а не над турска територия❗

    19:49 29.09.2025

  • 52 На тоя фаш

    6 1 Отговор
    Не му вярвам!
    Ае, чао!

    19:50 29.09.2025

  • 53 Данко Харсъзина

    8 3 Отговор
    Могат, летят. Нашите две бракми не палят и са с пробити резервоари за гориво.

    19:52 29.09.2025

  • 54 хъхъ

    10 2 Отговор
    Скоро ще кажат и че са пренасяли ядрено оръжие. НАТО-вските лъжи и истерии нямат край.

    19:53 29.09.2025

  • 55 Льотчик чорап

    1 4 Отговор
    Ама наистина,защо не са ги свалили ?

    19:53 29.09.2025

  • 56 Лили

    2 7 Отговор
    Швеция каза Трябва да се свалят !
    И бай Доню и той.
    Подкрепям

    Коментиран от #89

    19:53 29.09.2025

  • 57 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор

    До коментар #48 от "Бай...":

    Да , свалиха го!
    НО НЕ ТУРЦИЯ И ЕРДОГАН❗
    И НЕ НАД ТУРЦИЯ ❗
    А бомбардировачите летяха
    БЕЗ ЩУРМОВА ПОДРЪЖКА,
    защото янките бяха ДАЛИ ЧЕСТНАТА СИ ДУМА
    на Путин да не стрелят по руски самолети над Сирия❗
    Ама янки и честна дума е ОКСИМОРОН‼️

    19:53 29.09.2025

  • 58 Сметах, сметах

    11 1 Отговор
    За 8 милиарда "имаме" два Фък16 които досега са имали 0 /нула, зироу/ часа бойна готовност
    Отново требе да сметам колко милиярда требват ощи та да имаме някакво ВВС ???!

    Коментиран от #67

    19:55 29.09.2025

  • 59 Алооооу

    2 8 Отговор
    Ние нормалните българи с европейско самосъзнание(както апостолът на свободата- Левски ни е завещал- да бъдем равни на останалите европейски народи) сме на територията на Европейския съюз и НАТО, които са съюзници на Украйна и ѝ помагат. Така и трябва да бъде. Това е нормалната, хуманната, човешката позиция. При нас противоречие няма. Вие, които искате Путин да завладее Украйна и подкрепяте войната му, трябва да отидете да се биете на фронта за него, вместо да се скатавате във вражеско НАТО! Фюрерът прие и специален закон за приемането на хора от Европа, които не споделят европейските ценности. Така че, противоречието е при вас. Подкрепяте войната на Путин, а не отивате да работите в Русия, да плащате данъци там, с които да подпомагате неговата армия. Не отивате и на фронта да се биете за него. Насърчавате кръвопролития, стимулирате война, но нито с данъците си, нито физически на фронта му помагате. Защо при положение, че границите не са затворени и той ще ви приеме с отворени обятия, не отивате да живеете в Русия която толкова величаете? Защо копейките ходят да работят и живеят в Испания, Германия, Великобритания, САЩ и други западни държави, а не в русия? А?

    Коментиран от #68, #81

    19:55 29.09.2025

  • 60 Талин е на

    12 1 Отговор
    брега на Балтика.
    Естония е с приблизителни размери 220 на 220 км.
    12 мин при мин скорост от около 800-900 км/час = 160-180 км. Т.е. самолетите почти напълно са пресекли Естония. И някой иска да повярваме на това!
    Ако приемем, че - както казват руснаците - са летели в международно пространство и над Естонската икономическа зона, то 12-те минути се връзват напълно.
    Само че икономическата зона не е територия на страната.

    Коментиран от #78

    19:55 29.09.2025

  • 61 12 минути

    1 1 Отговор
    А над Украйна вече,един Миг лети,един миг !

    Коментиран от #84

    19:56 29.09.2025

  • 62 Попето

    7 0 Отговор

    До коментар #36 от "Георгиев":

    Нали трябва да пълнят страниците на сайта, без значение верността на информацията. И да вървят рекламите...

    19:56 29.09.2025

  • 63 даа

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Професор":

    а знаеш ли какво се случи преди 2-3 години на един италиански пилот от "охраняващите" след срещата му във въздуха със Су- 27? След като системите на Ф-35 не са го информирали за приближаващ противник, пилотът изпада в нервна криза, вследствие на преживеното влиза в психиатрична клиника за лечение и е освободен от военна служба. И това, защото е бил абсолютно сигурен в своята машина, а е трябвало да преживее ужасни минути, въпреки че Су-то не му е сторило нищо лошо.

    19:56 29.09.2025

  • 64 Маша Шекерова на 3×100

    2 2 Отговор
    Не това са пребоядисани укр.самАльоти.

    19:57 29.09.2025

  • 65 Вместо да изсмукват от пръстите си

    7 0 Отговор
    нови и нови "разкрития" а информация "потвърдена пред журналистите на британското издание от европейски дипломат.", направо да активират петия си член и да се почва!!! И да се приключва с агонията им, че вече ни писна

    19:58 29.09.2025

  • 66 Евроатлантик

    13 2 Отговор
    Право към Лондон са летели. И пътьом са смятали да бомбардират Берлин и Париж. Още Нострадамус го е предрекъл.

    Аман от идиотщини!

    19:58 29.09.2025

  • 67 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 1 Отговор

    До коментар #58 от "Сметах, сметах":

    Сметай колко злато може да се купи с тези пари дето ги хвърли Буцан и ще установиш,
    ЧЕ САМОЛЕТИТЕ ( дето още ги няма)
    СА СИ ЗЛАТНИ В БУКВАЛНИЯ СМИСЪЛ❗

    19:59 29.09.2025

  • 68 Да те светна

    3 2 Отговор

    До коментар #59 от "Алооооу":

    Защото в Русия сами си имат слугини от Киргизстан, Узбекистан и пр..

    Коментиран от #73, #74

    19:59 29.09.2025

  • 69 Данко Харсъзина

    0 1 Отговор
    Мнозина смятат, че най-подходящо за целта е да се изследва
    мозъкът. Когато написах предговора към тази книга се провеждаха
    няколко такива изследвания; в момента се провеждат още повече.
    Засега резултатите от тях не са оказали голямо влияние върху
    училищната система. Една от модерните съвременни теории е
    теорията за мозъчните полукълба. Според нея за едни видове мислене
    използваме дясното полукълбо на мозъка си, а за други — лявото.

    19:59 29.09.2025

  • 70 Наблюдател

    1 2 Отговор
    Следващата провокация,ще летят зиг-заг по границата и ,ако ги свалят ще кажат ,че са си били на руска територия !

    20:00 29.09.2025

  • 71 Ха ха ха

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Сталин":

    Айде посмали малко тов.Джугашвили.Виж 300 рубли може.

    20:01 29.09.2025

  • 72 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Ясно е, че остро настъпилият синдром на социален срив е
    неподвластен на намеса с фитопсихофармакологични средства —
    защото тежестта на факторите, обуславящи появата и протичането на
    това състояние е голяма, а генезата му е изводима от сложен комплекс
    фактори с разнообразен произход. Ала усилията за укрепване на
    личността — включително и чрез фитопсихофармакология, вероятно
    ще даде резултат в насока към превенция на социален срив в бъдеще.

    20:03 29.09.2025

  • 73 И аз да те светна

    4 4 Отговор

    До коментар #68 от "Да те светна":

    Киргизите, таджиките и узбеките избягаха от руското блато.
    Може да ги видиш в Турция ,Гърция и по морето у нас и не само там.
    Никой не иска на строителната площадка насила да му дават руски паспорт и марш на фронта.

    20:04 29.09.2025

  • 74 Алооооу

    3 4 Отговор

    До коментар #68 от "Да те светна":

    Смешно и палячовско оправдание🤡🤡🤡 99% от крепостните нямат слугини, а самите те са слуги. И какво общо има това, че подкрепяте Путин, но седите във вражеското НАТО, вместо да живеете във възхваляваната от вас Русия. Така с данъците си наистина ще подпомагате руската армия, а много от вас и физически на фронта ще се бият. Путин прие закон за вас, чий го дирите тук?

    Коментиран от #85

    20:10 29.09.2025

  • 75 Рускиня

    6 2 Отговор
    От 19 до днес 29 са 10 дни , в който успяха да съчинят трагичното направление на тези лоши руски самолети с чипове от перални! !

    20:10 29.09.2025

  • 76 Хаха ха аха

    3 0 Отговор
    "При един от доставените два самолета F-16 е открит теч на гориво"

    Коментиран от #82

    20:11 29.09.2025

  • 77 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гончар Романенко":

    Не си разбрал, няма да са гащи, а чували, и не до коляно, а до гърдите преди да ги сменят.

    20:11 29.09.2025

  • 78 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор

    До коментар #60 от "Талин е на":

    А при Vмах от 3000км/ч (50км в минута)
    за няма и ПЕТ МИНУТИ🤔❗

    20:12 29.09.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Така ще бъде

    2 5 Отговор
    До момента на първия свален руски таралясник. Мурзиляците са нагли до откат.

    20:14 29.09.2025

  • 81 Бесарабски българин

    3 1 Отговор

    До коментар #59 от "Алооооу":

    Правилно казваш, че руснаци отиват в ЕС, защото в Украйна живеят 80% руснаци, затова и бягат на Запад, защото от Украйна остана само името ѝ.

    20:15 29.09.2025

  • 82 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Хаха ха аха":

    Ами след като са втора ръка. А ни ги продават за нови-модел 2050 г.

    20:17 29.09.2025

  • 83 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Гончар Романенко":

    И кът надене презервативи

    20:18 29.09.2025

  • 84 коко

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "12 минути":

    ти ,кога беше в украйна? кога, се върна?
    как видя миговете,колко летят???

    20:18 29.09.2025

  • 85 коко

    1 1 Отговор

    До коментар #74 от "Алооооу":

    заради, бягащите наемници от украйна,към полша,зеленски започна да мобилизира и пенсионери,ако ,още не знаеш.а знаеш ли ,колко 65годишни насила са в украинската армия? а за деца на 13-14 години,чувал ли си?децата ,карат триколки и атевета и стрелят с кпв и кпвт. да ти го преведа -картечен пулемет владимирова-танковой.14,5 калибър.безупречна и безотказна картечница.с такива монтирани на установки по 6 се мъчат да свалят руските дронове.

    20:29 29.09.2025

  • 86 Иван

    1 1 Отговор
    Колко време ще ревете за тези три изтребителя уж били в Естония ми тя е много малка бе.

    20:30 29.09.2025

  • 87 Край

    0 2 Отговор
    Урсулата как ги кълне само ?!? Бетер Зюмбюла от Факултета ги кълне. Ама тия са не плашат. Кръстосат си пръстите и …. Ту тууу фъркат из Натовско … Брех мааа им …

    20:39 29.09.2025

  • 88 Луганск

    1 1 Отговор
    МИГ-31 е най-добрият и уникален самолет в целия свят!

    Има универсални самолети. Има високоспециализирани. И има просто добри самолети с голям потенциал. Ето един МиГ-31 от тях. Летящ щаб, прехващач, ракетоносец за работа по наземни цели, сателитен убиец – и като цяло всичко, на което фантазията е способна, може да бъде изпробвано на МиГ-31.

    Смърт за целия НАТО!

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ!

    20:47 29.09.2025

  • 89 555

    0 1 Отговор

    До коментар #56 от "Лили":

    Само дрънкат че щели решително да отговорят, а руснаците им е смешно … Интересно каква ли ще е съдбата на натовски 3 хвърчила влезли руското въздушно пространство… 12 минути ли ?…. Абсурт ! Веднага са долу…С нашите само … Недопустимо… Ще отвърнем решително… И опашката под коремчето и обратно на пистата…

    20:47 29.09.2025

  • 90 Пишмание

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Име":

    Тъй ли лети ,главо гумена ? Ами това му е скоростта на пълен форсаж ,при която често се случва да им гърмят двигателите Не се случва на Ф-15 а на руските бараки
    Крайцерската скорост гледай . Имаш акъл колкото гумен цървул точно .

    20:47 29.09.2025

