Френското разузнаване поискало от основателя на "Телеграм" да цензурира публикации за Молдова

Френското разузнаване поискало от основателя на "Телеграм" да цензурира публикации за Молдова

28 Септември, 2025 20:05

Това заяви Павел Дурин, пояснявайки, че в замяна му била обещана "добра дума" пред съда

Френското разузнаване поискало от основателя на "Телеграм" да цензурира публикации за Молдова - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Основателят на социалната платформа "Телеграм" Павел Дуров обяви, че посредник на френските разузнавателни служби е поискал от него да "цензурира" молдовски публикации в полза на правителството непосредствено преди миналогодишните президентски избори в Молдова, предаде БНР.

Милиардерът от руски произход твърди, че посредникът му е обещал в замяна да каже "добра дума" пред съда, който разглежда делото му за подпомагане на международната организирана престъпност - обвинение, по което Дуров бе арестуван за кратко през миналата година в Париж.

Основателят на Telegram определи ареста си като "грешен подход"
От френските власти до момента няма коментар на новите му твърдения. По-рано тази година официален Париж отрече категорично обвиненията, че се е опитвал да "заглуши" публикации на консерваторите в Румъния преди тамошните избори.

В Молдова днес се провеждат парламентарни избори, на които проевропейската партия "Действие и солидарност" се бори да остане на власт. Президентът Мая Санду, която спечели втори мандат на миналогодишния вот, заяви, че опозицията е хвърлила 100 милиона евро за купуване на гласове с руска помощ.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    17 1 Отговор
    Да няма клип на Мама и Макарон ?! По особен...

    Коментиран от #7

    20:11 28.09.2025

  • 2 И той, аха

    8 1 Отговор
    да се навие, нали?

    20:12 28.09.2025

  • 3 Факти

    29 1 Отговор
    А бе, защо жертвите в Буча за които говореха постоянно преди 3 години нямат имена, нямат семейства, нямат роднини, познати, приятели, колеги? Нито една от жертвите няма име, професия, родители, биография, професия, минало, няма деца, братя и сестри, братовчеди, роднини, приятели, съседи, познати, колеги? Няма! Няма мемориал, или поне някаква паметна плочa да бяха сложили, да бяха отишли Стинг и Анджелина Джоли и де Ниро да поднесат цветя, вече 3 години минаха, нищо, никакъв помен, a?

    Коментиран от #6, #11

    20:12 28.09.2025

  • 4 Западните лъжи край нямат❗

    26 1 Отговор
    „Хибридната атака“ с дронове се оказаха птици, звезди и самолети в Дания", стана ясно от изявлението на местната полиция и местните власти.
    Факти нещо по въпроса❓❓❓ Или не ви изнася. Бяхте вдигнали вой до небесата. Не се срамувайте.... пишете.

    20:13 28.09.2025

  • 5 Атина Палада

    22 3 Отговор
    Тая Мая не е у ред:))) 100 милиона...Тя цяла Молдова не струва толкова...

    20:13 28.09.2025

  • 6 Лавров:

    25 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Няма ли най-накрая да получим списъка на тези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят?! (видео)

    «Искаме да получим списък с имената на онези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят. Не го получихме, въпреки че се обърнахме към най- различни структури.
    Аз лично помолих генералния секретар на ООН, в присъствието на всички членове на Съвета за сигурност, да използва своя авторитет, за да направи едно не много трудно нещо — да вземе списъка. До момента не сме получили нищо. Къде са доказателствата Ви?».
    Сергей Лавров

    20:16 28.09.2025

  • 7 Европеец

    17 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Не знам има ли клипове или няма, ама знам че Франция запада.....а с тая русофобия която се вихри покрай микрона, може да се заключи, че това ще бъде съвременния фашизъм....

    Коментиран от #8

    20:17 28.09.2025

  • 8 Атина Палада

    14 4 Отговор

    До коментар #7 от "Европеец":

    Франция не запада. Франция фалира! България запада!

    Коментиран от #12, #13

    20:20 28.09.2025

  • 9 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 14 Отговор
    Дуров да лежи в панделата, а "Телеграм" да бъде закрит. Всички руски бизнесмени и разни собственици на подобни компании, да бъдат съдени, като агенти на ФСБ, а имуществото им и фирмите, да бъдат конфискувани в полза на държавата. Всички те в една или друга степен работят за Кремълският Режим. Европа трябва да се изчисти веднъж завинаги от руската чума.

    20:22 28.09.2025

  • 10 az СВО Победа80

    8 0 Отговор
    Пак се опитвате да объркате и да заблудите!

    Принуден е да закрие опозиционни канали в Телеграм, а не "... да "цензурира" молдовски публикации в полза на правителството..."

    Така сте го написали, че излоза, че е цензурирал публикации в полза на правителството....

    Не е случайно!

    20:25 28.09.2025

  • 11 От скука

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Не са извънземни - труповете си пушеха цигари от скука.

    20:26 28.09.2025

  • 12 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    България започна да запада още преди 35 години.... От държава се превърна в територия..... А фалита е част от западането -поне така смятам аз.... Още веднъж поздравления за коментара ти за визите на българите за САЩ....

    Коментиран от #17

    20:29 28.09.2025

  • 13 Хмм

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Атина Палада":

    за Дуров Франция беше символ на свободата, той е с френско гражданство, променил си е външния вид да прилича на французин, тъмна коса, името - Paul du Rove, но нещата се промениха когато неговата 20 години по-млада руска приятелка поискала вечеря в Париж и на летището го закопчаха, арест и си загуби свободата не в Русия, а в любимата Франция, обеща да сътрудничи,пуснаха го и се изнесе в Дубай, казваха му не може да избяга от руския си произход

    Коментиран от #21

    20:32 28.09.2025

  • 14 Гориил

    4 1 Отговор
    Френски политически технолози се стичаха в Кишинев, манипулирайки избирателите (главно в САЩ и ЕС). Но реалността не може да бъде победена. Изправени сме пред втори тур на избори, съпроводен с мащабни манипулации и цензура.

    20:34 28.09.2025

  • 15 Гнусният тоталитарен европейски райх

    7 0 Отговор
    Днес затвори движението по моста между Молдова и Приднестровието - беше напълно прекъснато и хората не се допускат до избирателните секции.
    Молдовци не искат ЕС, но явно като при нас с еврото, насила по фашистки еврофашистите налагат ..

    20:34 28.09.2025

  • 16 Гнусният тоталитарен европейски райх

    4 2 Отговор
    И въпреки това Санду губи. Напред — поредица от „безскрупулни фалшификации“ на задграничните участъци или анулиране на изборите?

    − Патриотичен блок – 33%
    − PAS – 20% (в диаспората – 28%, в Гагаузия – 6%) — това е действащата власт
    − Алтернатива – 13%
    − Партията на Усати – 12%
    − Други партии – 22%

    Резултати само от отговорилите:
    − Патриотичен блок – 43%
    − PAS – 26%
    − Алтернатива – 13%
    − Усати – 12%
    − Други – 6%

    20:39 28.09.2025

  • 17 Атина Палада

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Европеец":

    Далеч съм от мисълта,че България е в цветущо състояние.Да, след 90-те години и по точно след 1997 г с идването на власт Костов България започна да запада.До тогава България си имаше работеща икономика .Обаче като малка държава след отказа на Жан Виденов да поднесе държавата ни на тепсия на Западните лешояди на бърза ръка ни спретнаха кризата .Беше изкуствена криза.Сега за разлика от тогава не е изкуствена а истинска..За мен лично единственият политик в България след 1989г ,който беше честен и искаше да работи за България беше Жан Виденов .
    Колкото до фалит.Според мен западането си е западане,но не е фалит...А Франция буквално е във фалит .

    Коментиран от #20

    20:40 28.09.2025

  • 18 Нькцфк

    5 1 Отговор
    За да може еврогей$ците да фалшифират изборите иначе ще изгубят много

    20:47 28.09.2025

  • 19 Гориил

    4 0 Отговор
    Дуров е твърде млад и с гореща кръв. Той все още е пленен от илюзиите и еуфорията на една объркана и деградирала Европа.Най-популярните социални мрежи в Русия (ВКонтакте, Однокласници) не са изобретение на Павел Дуров. Telegram е едва седмата най-използвана социална мрежа.

    20:48 28.09.2025

  • 20 Европеец

    5 0 Отговор

    До коментар #17 от "Атина Палада":

    Съгласен съм с коментара ти и особено за Жан Виденов.... Няма да споря-причина и следствие. Западане и фалит...

    Коментиран от #22

    20:49 28.09.2025

  • 21 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Да,спомням си добре къде го арестуваха..Но дестинацията му е била за Дубай .Има и дубайско гражданство.Обаче последващите дни излезе инфо,макар ,че не беше разпространено в европейските медии ,че преди да замине за Париж е бил в ...една от бившите Републики на СССР.Не си спомням коя беше ..Обаче в онзи момент и Путин е бил в тази Република.. Та се говореше ,че Дуров и Путин са се срещали там. След което Дуров е летял за Дубай.. В Париж го арестуват.

    20:50 28.09.2025

  • 22 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Европеец":

    Ееее,разбира се ,че западането може да доведе и до фалит...а може и да си креташ на дъното,беден,но не фалирал..Както е България в момента .Но следващата година ще ни напълнят със заеми и ще станем и ние като останалите държави от Еврозоната.

    20:55 28.09.2025

  • 23 Гориил

    1 2 Отговор
    Поради трудните си отношения с родината си, Дуров не може да се върне в Русия. Според руското законодателство той трябва да бъде арестуван точно на стъпалата на самолета.

    21:04 28.09.2025

