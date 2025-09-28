Основателят на социалната платформа "Телеграм" Павел Дуров обяви, че посредник на френските разузнавателни служби е поискал от него да "цензурира" молдовски публикации в полза на правителството непосредствено преди миналогодишните президентски избори в Молдова, предаде БНР.
Милиардерът от руски произход твърди, че посредникът му е обещал в замяна да каже "добра дума" пред съда, който разглежда делото му за подпомагане на международната организирана престъпност - обвинение, по което Дуров бе арестуван за кратко през миналата година в Париж.
Основателят на Telegram определи ареста си като "грешен подход"
От френските власти до момента няма коментар на новите му твърдения. По-рано тази година официален Париж отрече категорично обвиненията, че се е опитвал да "заглуши" публикации на консерваторите в Румъния преди тамошните избори.
В Молдова днес се провеждат парламентарни избори, на които проевропейската партия "Действие и солидарност" се бори да остане на власт. Президентът Мая Санду, която спечели втори мандат на миналогодишния вот, заяви, че опозицията е хвърлила 100 милиона евро за купуване на гласове с руска помощ.
Френското разузнаване поискало от основателя на "Телеграм" да цензурира публикации за Молдова
28 Септември, 2025 20:05, обновена 28 Септември, 2025 20:10 1 222 23
Това заяви Павел Дурин, пояснявайки, че в замяна му била обещана "добра дума" пред съда
Основателят на социалната платформа "Телеграм" Павел Дуров обяви, че посредник на френските разузнавателни служби е поискал от него да "цензурира" молдовски публикации в полза на правителството непосредствено преди миналогодишните президентски избори в Молдова, предаде БНР.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #7
20:11 28.09.2025
2 И той, аха
20:12 28.09.2025
3 Факти
Коментиран от #6, #11
20:12 28.09.2025
4 Западните лъжи край нямат❗
Факти нещо по въпроса❓❓❓ Или не ви изнася. Бяхте вдигнали вой до небесата. Не се срамувайте.... пишете.
20:13 28.09.2025
5 Атина Палада
20:13 28.09.2025
6 Лавров:
До коментар #3 от "Факти":Няма ли най-накрая да получим списъка на тези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят?! (видео)
«Искаме да получим списък с имената на онези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят. Не го получихме, въпреки че се обърнахме към най- различни структури.
Аз лично помолих генералния секретар на ООН, в присъствието на всички членове на Съвета за сигурност, да използва своя авторитет, за да направи едно не много трудно нещо — да вземе списъка. До момента не сме получили нищо. Къде са доказателствата Ви?».
Сергей Лавров
20:16 28.09.2025
7 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Не знам има ли клипове или няма, ама знам че Франция запада.....а с тая русофобия която се вихри покрай микрона, може да се заключи, че това ще бъде съвременния фашизъм....
Коментиран от #8
20:17 28.09.2025
8 Атина Палада
До коментар #7 от "Европеец":Франция не запада. Франция фалира! България запада!
Коментиран от #12, #13
20:20 28.09.2025
9 Пешо Волгата - 4 хилядник
20:22 28.09.2025
10 az СВО Победа80
Принуден е да закрие опозиционни канали в Телеграм, а не "... да "цензурира" молдовски публикации в полза на правителството..."
Така сте го написали, че излоза, че е цензурирал публикации в полза на правителството....
Не е случайно!
20:25 28.09.2025
11 От скука
До коментар #3 от "Факти":Не са извънземни - труповете си пушеха цигари от скука.
20:26 28.09.2025
12 Европеец
До коментар #8 от "Атина Палада":България започна да запада още преди 35 години.... От държава се превърна в територия..... А фалита е част от западането -поне така смятам аз.... Още веднъж поздравления за коментара ти за визите на българите за САЩ....
Коментиран от #17
20:29 28.09.2025
13 Хмм
До коментар #8 от "Атина Палада":за Дуров Франция беше символ на свободата, той е с френско гражданство, променил си е външния вид да прилича на французин, тъмна коса, името - Paul du Rove, но нещата се промениха когато неговата 20 години по-млада руска приятелка поискала вечеря в Париж и на летището го закопчаха, арест и си загуби свободата не в Русия, а в любимата Франция, обеща да сътрудничи,пуснаха го и се изнесе в Дубай, казваха му не може да избяга от руския си произход
Коментиран от #21
20:32 28.09.2025
14 Гориил
20:34 28.09.2025
15 Гнусният тоталитарен европейски райх
Молдовци не искат ЕС, но явно като при нас с еврото, насила по фашистки еврофашистите налагат ..
20:34 28.09.2025
16 Гнусният тоталитарен европейски райх
− Патриотичен блок – 33%
− PAS – 20% (в диаспората – 28%, в Гагаузия – 6%) — това е действащата власт
− Алтернатива – 13%
− Партията на Усати – 12%
− Други партии – 22%
Резултати само от отговорилите:
− Патриотичен блок – 43%
− PAS – 26%
− Алтернатива – 13%
− Усати – 12%
− Други – 6%
20:39 28.09.2025
17 Атина Палада
До коментар #12 от "Европеец":Далеч съм от мисълта,че България е в цветущо състояние.Да, след 90-те години и по точно след 1997 г с идването на власт Костов България започна да запада.До тогава България си имаше работеща икономика .Обаче като малка държава след отказа на Жан Виденов да поднесе държавата ни на тепсия на Западните лешояди на бърза ръка ни спретнаха кризата .Беше изкуствена криза.Сега за разлика от тогава не е изкуствена а истинска..За мен лично единственият политик в България след 1989г ,който беше честен и искаше да работи за България беше Жан Виденов .
Колкото до фалит.Според мен западането си е западане,но не е фалит...А Франция буквално е във фалит .
Коментиран от #20
20:40 28.09.2025
18 Нькцфк
20:47 28.09.2025
19 Гориил
20:48 28.09.2025
20 Европеец
До коментар #17 от "Атина Палада":Съгласен съм с коментара ти и особено за Жан Виденов.... Няма да споря-причина и следствие. Западане и фалит...
Коментиран от #22
20:49 28.09.2025
21 Атина Палада
До коментар #13 от "Хмм":Да,спомням си добре къде го арестуваха..Но дестинацията му е била за Дубай .Има и дубайско гражданство.Обаче последващите дни излезе инфо,макар ,че не беше разпространено в европейските медии ,че преди да замине за Париж е бил в ...една от бившите Републики на СССР.Не си спомням коя беше ..Обаче в онзи момент и Путин е бил в тази Република.. Та се говореше ,че Дуров и Путин са се срещали там. След което Дуров е летял за Дубай.. В Париж го арестуват.
20:50 28.09.2025
22 Атина Палада
До коментар #20 от "Европеец":Ееее,разбира се ,че западането може да доведе и до фалит...а може и да си креташ на дъното,беден,но не фалирал..Както е България в момента .Но следващата година ще ни напълнят със заеми и ще станем и ние като останалите държави от Еврозоната.
20:55 28.09.2025
23 Гориил
21:04 28.09.2025