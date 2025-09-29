Новини
Свят »
Русия »
OSIN: Броят на руските дезертьори се е удвоил за година
  Тема: Украйна

OSIN: Броят на руските дезертьори се е удвоил за година

29 Септември, 2025 06:29, обновена 29 Септември, 2025 05:32 886 32

  • русия-
  • война-
  • украйна-
  • дезертьори

Армията е на път да достигне критична точка, пишат анализаторите

OSIN: Броят на руските дезертьори се е удвоил за година - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

През последната година мащабът на дезертьорството в руската армия се е удвоил. Това съобщават анализаторите на OSINT, цитирани от ФОКУС.

Така, според украинския OSINT проект Frontelligence Insight, ако се запазят настоящите темпове на дезертьорство, до края на годината от руските части ще избягат най-малко 70 хиляди души, тоест всеки десети войник в армията.

Още новини от Украйна

Анализаторите са проучили десетки хиляди лични досиета на руски войници, събрани от украинския проект "Искам да живея", както и вътрешни документи, получени от тях от няколко руски части на ниво бригада, дивизия и армия. Един от тези документи съдържа списък на 13,8 хиляди дезертьори с имена и номера на частите им за периода от 2022 г. до юли 2025 г.

Този документ ясно показва постоянно увеличение на случаите на дезертьорство през 2024 и 2025 г. Например, ако за цялата 2024 г. документът регистрира 3,2 хиляди случая на дезертьорство, то през 2025 г. само за първата половина на годината е имало 3,4 хиляди такива случая.

И това е само един от многото проучени документи. Други потвърждават тази тенденция. В някои доклади темпът на растеж на броя на дезертьорите е още по-впечатляващ - до шест пъти повече за година и половина.

Анализаторите отбелязват, че през първите години на войната руските войници са бягали предимно от военни бази в тила, но през 2025 г. тенденцията се променя драстично и сега повечето дезертьори са от фронтовата линия или от болници.

Изследователите също така твърдят, че руската армия систематично използва извънсъдебни методи за наказание в опит да преодолее проблема с дезертьорството. Според тях има данни, че се практикуват мъчения, екзекуции и се организират истински кланета за бегълците.

Според анализаторите броят на случаите на дезертьорство все още не е достигнал ниво, при което може да се счита за криза. Но проблемът със сигурност е сериозен, предвид методите, с които се опитва да бъде решен в руската армия. Авторите на доклада не изключват, че ситуацията може да се превърне в най-близко време в сериозен разкол в армията.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Новини

    17 5 Отговор
    Една леля на женският пазар, ми каза.

    05:36 29.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 име

    21 6 Отговор
    Миналата година един, тази година двама дезертьори. Руснаците не пращат насила завлякъни на фронта.

    Коментиран от #4

    05:38 29.09.2025

  • 4 Така е

    6 14 Отговор

    До коментар #3 от "име":

    Всички отиват по своя воля и най вече заради 5 килограма риба които дават на занимаващите на фронта

    05:39 29.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Военен критик

    12 1 Отговор
    След привършването на ракети, и самолети, РФ
    Привършва и с личният състав, оказва се че лопатките с чипове се управляват дистанционно
    От компютър, войниците не са нужни.......
    Технологии моля.

    05:43 29.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Георгиев

    7 8 Отговор
    Всички помним обявената първа частична мобилизация..... всички бягаха кой как може. Обикновен самолетен билет, който струва 50 долара се продаваше за 10 000 долара и имаше купувачи и за повече

    05:46 29.09.2025

  • 9 Факти

    13 21 Отговор
    И без дезертьорите Русия пак ще ги млати 700 хиляди са на фронта Ще има и патриоти и честни хора да изпьлнят своя дьлг кьм родината Затова Хитлер яде бой нищо че ги напада с 300 дивизий и 4 милионна армия Не се базикайте с Русия че 3 световна е близо От 1 удар с Орешник ще погребат 3 града за 10 минути За нас и 1 една ракета ще е достатьчна Това ли е бьдещето на света Война и пак война а не мир и разорьжаване

    Коментиран от #25, #32

    05:47 29.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хмм

    1 1 Отговор
    и какво, украинците ни дадоха информация колко е руската армия - 700 хиляди души, а на война се убива, не всеки издържа

    05:51 29.09.2025

  • 14 Лопата Орешник

    7 2 Отговор
    Ако е имало един дезертьор,а тази година са двама, пак са се удвоили!

    Коментиран от #23

    05:56 29.09.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Елементарно Уотсън!

    5 5 Отговор
    Путлер умори мужиците от глад и мизерия в Русия и, затова има още желаещи за концертите на Кобзон. Украйна няма друг избор освен да им продава на промоция билети за тези концерти.
    Явно има и много хиляди които се отказват от тях.

    06:23 29.09.2025

  • 17 Крали Марко

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Гориил":

    Москва се отнасял към живота на един милион убити руснаци с грижа и предпазливост...Хахахах....На практика армия и половина в черни чували с " грижа и предпазливост"...Хахаха

    06:24 29.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Tихо рускаKypвo!

    7 4 Отговор

    До коментар #15 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Нямаш дyмaта.

    Коментиран от #27

    06:25 29.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Добро утро!

    4 5 Отговор
    Руските тротинетки пак се инфектираха. 😂

    Ами такива са фактите и затова Путлер проси севернокорейци от Кимчо. Башибозукът му няма мотивация и е напълно нормално да дезертира. Гледам в YouTube клипове с пленени рашисти, ами те всички са без зъби тия изпаднали несретници-неможачи.

    Коментиран от #24

    06:34 29.09.2025

  • 23 Да уточним

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "Лопата Орешник":

    Истина а е сьседната, след привьршването на отпускала (домашнее отпуск) на руснака му е трудно да дойде на себе си (водка бате) и похмелният синдром е много лош....
    Но в последствие се прибирал в своята част с затемнение ,той не е виновен водка а е много сладка.

    06:34 29.09.2025

  • 24 Да но пък

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Добро утро!":

    Не сме дж дери....
    Аман от пе де. ра си....

    06:37 29.09.2025

  • 25 Там е работата, че украинците

    17 4 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    млатят рашистите

    Коментиран от #29

    06:37 29.09.2025

  • 26 Макето

    3 9 Отговор
    В Европа е пълно с украински мъже, не знам те какви са.

    Коментиран от #28

    06:37 29.09.2025

  • 27 Познавам само една такава

    1 6 Отговор

    До коментар #19 от "Tихо рускаKypвo!":

    Майка ти, ставам ти баща.

    06:38 29.09.2025

  • 28 Руски тротинетки са

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Макето":

    В Украйна е пълно с русофили-предатели.

    06:38 29.09.2025

  • 29 име

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Там е работата, че украинците":

    Ама на коя игра ги млатят?! Батъл ъф танкс?

    06:49 29.09.2025

  • 30 хикочко..

    1 2 Отговор
    А пък зеленио мухал призова от трибуната на оон,урсулците да депортират мъжките бандерци,що кiевската хунта остана без хлопци-особенно в покровските окопи,за там швабите изпратиха на сирскио още три мобилни-крематориума

    06:57 29.09.2025

  • 31 Без сантименти

    2 0 Отговор
    В Русия има много излишно месо за транжиране в Украйна.
    Путлер си чисти отпадъците в РФ с тази война, които са и прекалено много. Руснаците които са на фронта в Украйна в 90% от случаите са престъпници, неудачници и алкохолици.
    Дезертират тия които са относително адекватни. Всичко останало ще мре като cкотове за фюрера и парчето хляб.

    06:58 29.09.2025

  • 32 По-добре си изпий хапчетата

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Имаш ли основно образование?

    07:00 29.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания