OSIN: Броят на руските дезертьори се е удвоил за година

През последната година мащабът на дезертьорството в руската армия се е удвоил. Това съобщават анализаторите на OSINT, цитирани от ФОКУС.
Така, според украинския OSINT проект Frontelligence Insight, ако се запазят настоящите темпове на дезертьорство, до края на годината от руските части ще избягат най-малко 70 хиляди души, тоест всеки десети войник в армията.
Анализаторите са проучили десетки хиляди лични досиета на руски войници, събрани от украинския проект "Искам да живея", както и вътрешни документи, получени от тях от няколко руски части на ниво бригада, дивизия и армия. Един от тези документи съдържа списък на 13,8 хиляди дезертьори с имена и номера на частите им за периода от 2022 г. до юли 2025 г.
Този документ ясно показва постоянно увеличение на случаите на дезертьорство през 2024 и 2025 г. Например, ако за цялата 2024 г. документът регистрира 3,2 хиляди случая на дезертьорство, то през 2025 г. само за първата половина на годината е имало 3,4 хиляди такива случая.
И това е само един от многото проучени документи. Други потвърждават тази тенденция. В някои доклади темпът на растеж на броя на дезертьорите е още по-впечатляващ - до шест пъти повече за година и половина.
Анализаторите отбелязват, че през първите години на войната руските войници са бягали предимно от военни бази в тила, но през 2025 г. тенденцията се променя драстично и сега повечето дезертьори са от фронтовата линия или от болници.
Изследователите също така твърдят, че руската армия систематично използва извънсъдебни методи за наказание в опит да преодолее проблема с дезертьорството. Според тях има данни, че се практикуват мъчения, екзекуции и се организират истински кланета за бегълците.
Според анализаторите броят на случаите на дезертьорство все още не е достигнал ниво, при което може да се счита за криза. Но проблемът със сигурност е сериозен, предвид методите, с които се опитва да бъде решен в руската армия. Авторите на доклада не изключват, че ситуацията може да се превърне в най-близко време в сериозен разкол в армията.
1 Новини
05:36 29.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 име
Коментиран от #4
05:38 29.09.2025
4 Така е
До коментар #3 от "име":Всички отиват по своя воля и най вече заради 5 килограма риба които дават на занимаващите на фронта
05:39 29.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Военен критик
Привършва и с личният състав, оказва се че лопатките с чипове се управляват дистанционно
От компютър, войниците не са нужни.......
Технологии моля.
05:43 29.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Георгиев
05:46 29.09.2025
9 Факти
Коментиран от #25, #32
05:47 29.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хмм
05:51 29.09.2025
14 Лопата Орешник
Коментиран от #23
05:56 29.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Елементарно Уотсън!
Явно има и много хиляди които се отказват от тях.
06:23 29.09.2025
17 Крали Марко
До коментар #2 от "Гориил":Москва се отнасял към живота на един милион убити руснаци с грижа и предпазливост...Хахахах....На практика армия и половина в черни чували с " грижа и предпазливост"...Хахаха
06:24 29.09.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Tихо рускаKypвo!
До коментар #15 от "Mими Кучева🐕🦺":Нямаш дyмaта.
Коментиран от #27
06:25 29.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Добро утро!
Ами такива са фактите и затова Путлер проси севернокорейци от Кимчо. Башибозукът му няма мотивация и е напълно нормално да дезертира. Гледам в YouTube клипове с пленени рашисти, ами те всички са без зъби тия изпаднали несретници-неможачи.
Коментиран от #24
06:34 29.09.2025
23 Да уточним
До коментар #14 от "Лопата Орешник":Истина а е сьседната, след привьршването на отпускала (домашнее отпуск) на руснака му е трудно да дойде на себе си (водка бате) и похмелният синдром е много лош....
Но в последствие се прибирал в своята част с затемнение ,той не е виновен водка а е много сладка.
06:34 29.09.2025
24 Да но пък
До коментар #22 от "Добро утро!":Не сме дж дери....
Аман от пе де. ра си....
06:37 29.09.2025
25 Там е работата, че украинците
До коментар #9 от "Факти":млатят рашистите
Коментиран от #29
06:37 29.09.2025
26 Макето
Коментиран от #28
06:37 29.09.2025
27 Познавам само една такава
До коментар #19 от "Tихо рускаKypвo!":Майка ти, ставам ти баща.
06:38 29.09.2025
28 Руски тротинетки са
До коментар #26 от "Макето":В Украйна е пълно с русофили-предатели.
06:38 29.09.2025
29 име
До коментар #25 от "Там е работата, че украинците":Ама на коя игра ги млатят?! Батъл ъф танкс?
06:49 29.09.2025
30 хикочко..
06:57 29.09.2025
31 Без сантименти
Путлер си чисти отпадъците в РФ с тази война, които са и прекалено много. Руснаците които са на фронта в Украйна в 90% от случаите са престъпници, неудачници и алкохолици.
Дезертират тия които са относително адекватни. Всичко останало ще мре като cкотове за фюрера и парчето хляб.
06:58 29.09.2025
32 По-добре си изпий хапчетата
До коментар #9 от "Факти":Имаш ли основно образование?
07:00 29.09.2025