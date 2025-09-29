OSIN: Броят на руските дезертьори се е удвоил за година

През последната година мащабът на дезертьорството в руската армия се е удвоил. Това съобщават анализаторите на OSINT, цитирани от ФОКУС.

Така, според украинския OSINT проект Frontelligence Insight, ако се запазят настоящите темпове на дезертьорство, до края на годината от руските части ще избягат най-малко 70 хиляди души, тоест всеки десети войник в армията.

Анализаторите са проучили десетки хиляди лични досиета на руски войници, събрани от украинския проект "Искам да живея", както и вътрешни документи, получени от тях от няколко руски части на ниво бригада, дивизия и армия. Един от тези документи съдържа списък на 13,8 хиляди дезертьори с имена и номера на частите им за периода от 2022 г. до юли 2025 г.

Този документ ясно показва постоянно увеличение на случаите на дезертьорство през 2024 и 2025 г. Например, ако за цялата 2024 г. документът регистрира 3,2 хиляди случая на дезертьорство, то през 2025 г. само за първата половина на годината е имало 3,4 хиляди такива случая.

И това е само един от многото проучени документи. Други потвърждават тази тенденция. В някои доклади темпът на растеж на броя на дезертьорите е още по-впечатляващ - до шест пъти повече за година и половина.

Анализаторите отбелязват, че през първите години на войната руските войници са бягали предимно от военни бази в тила, но през 2025 г. тенденцията се променя драстично и сега повечето дезертьори са от фронтовата линия или от болници.

Изследователите също така твърдят, че руската армия систематично използва извънсъдебни методи за наказание в опит да преодолее проблема с дезертьорството. Според тях има данни, че се практикуват мъчения, екзекуции и се организират истински кланета за бегълците.

Според анализаторите броят на случаите на дезертьорство все още не е достигнал ниво, при което може да се счита за криза. Но проблемът със сигурност е сериозен, предвид методите, с които се опитва да бъде решен в руската армия. Авторите на доклада не изключват, че ситуацията може да се превърне в най-близко време в сериозен разкол в армията.