Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп успокои генералите преди срещата във Вирджиния: Събираме ви, за да вдигнем духа на армията

Тръмп успокои генералите преди срещата във Вирджиния: Събираме ви, за да вдигнем духа на армията

29 Септември, 2025 05:56, обновена 29 Септември, 2025 06:01 637 2

  • тръмп-
  • хегсет-
  • сащ-
  • генерали-
  • среща

Инициативата предизвика объркване и тревога в светлината на предишното уволнение на няколко ключови служители на Пентагона, предаде по-рано The Washington Post

Тръмп успокои генералите преди срещата във Вирджиния: Събираме ви, за да вдигнем духа на армията - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предстоящата среща на министъра на отбраната Пийт Хегсет с американски генерали и адмирали във Вирджиния на 30 септември има за цел да укрепи техния морал.

„Искам да кажа на генералите, че ги обичаме, че са уважавани лидери и че трябва да бъдат силни, твърди, умни и състрадателни“, каза американският лидер в интервю за Ройтерс, потвърждавайки, че също ще присъства на срещата. „В това се състои смисълът - духът на военното единство. Време е някой да го направи“, добави той.

По-рано The Washington Post, позовавайки се на източници, съобщи, че Хегсет, без обяснение, е свикал стотици американски генерали и адмирали на среща в базата на морската пехота на САЩ в Куантико, Вирджиния, насрочена за 30 септември. Източниците на вестника уточниха, че дори ключови военни лидери не знаят „причината за срещата“. Както подчерта изданието, ходът на министъра „предизвика объркване и тревога“ в светлината на предишното уволнение на няколко ключови служители на Пентагона от администрацията на Вашингтон. Както отбеляза един източник, „Хората са много притеснени; те нямат абсолютно никаква представа какво означава това.“

Откакто встъпи в длъжност, Хегсет вече е наредил уволнението на няколко генерали, включително бившия председател на Обединения комитет на началник-щабовете Чарлз Браун. Бившият прессекретар на Пентагона Джон Елиът публикува статия в Politico на 20 април, в която твърди, че ведомството е в „пълен хаос“, причинен от скандали с изтичане на данни и уволнения.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тръмпоч

    1 1 Отговор
    трепери им душата за парата...на тези генералчета

    06:05 29.09.2025

  • 2 Иван

    0 1 Отговор
    Нарко Рубио ще присъства ли?--- без него не може, той е официален представител на сатанинския нацистки Израел.

    06:09 29.09.2025