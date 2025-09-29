Тръмп успокои генералите преди срещата във Вирджиния: Събираме ви, за да вдигнем духа на армията

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че предстоящата среща на министъра на отбраната Пийт Хегсет с американски генерали и адмирали във Вирджиния на 30 септември има за цел да укрепи техния морал.

„Искам да кажа на генералите, че ги обичаме, че са уважавани лидери и че трябва да бъдат силни, твърди, умни и състрадателни“, каза американският лидер в интервю за Ройтерс, потвърждавайки, че също ще присъства на срещата. „В това се състои смисълът - духът на военното единство. Време е някой да го направи“, добави той.

По-рано The Washington Post, позовавайки се на източници, съобщи, че Хегсет, без обяснение, е свикал стотици американски генерали и адмирали на среща в базата на морската пехота на САЩ в Куантико, Вирджиния, насрочена за 30 септември. Източниците на вестника уточниха, че дори ключови военни лидери не знаят „причината за срещата“. Както подчерта изданието, ходът на министъра „предизвика объркване и тревога“ в светлината на предишното уволнение на няколко ключови служители на Пентагона от администрацията на Вашингтон. Както отбеляза един източник, „Хората са много притеснени; те нямат абсолютно никаква представа какво означава това.“

Откакто встъпи в длъжност, Хегсет вече е наредил уволнението на няколко генерали, включително бившия председател на Обединения комитет на началник-щабовете Чарлз Браун. Бившият прессекретар на Пентагона Джон Елиът публикува статия в Politico на 20 април, в която твърди, че ведомството е в „пълен хаос“, причинен от скандали с изтичане на данни и уволнения.