България планира да изгради най-голямата база на НАТО в страната по силата на междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната. Това заяви руският посланик в България Елеонора Митрофанова пред „Известия“.

„Страните-членки на алианса не крият намерението си да милитаризират допълнително източния си фланг. В случая на България плановете включват не само изграждането на най-голямата база на НАТО в страната по споразумение с Италия, но и закупуване на нови оръжия, създаване на „коридори за военна мобилност“ за „улесняване на движението на войските“ и други инициативи“, каза посланикът.

Митрофанова отбеляза, че българските власти също многократно са споменавали необходимостта от подготовка за евентуално увеличение на контингента на НАТО от 1200 на 5000 войници.

Руското посолство в Румъния от своя страна отбеляза, че Северноатлантическият блок също засилва присъствието си в страната. „Под претекст за необходимостта от „военно възпиране“ срещу Русия, военно-политическото ръководство на Румъния се застъпва за по-нататъшно натрупване на сили на източния фланг на алианса, включително чрез увеличаване на присъствието на чуждестранни войски на нейна територия, но не предоставя конкретен срок“, отбеляза посолството. Те също така съобщиха, че Букурещ планира да закупи военна техника, включително новата турска корвета клас „Хисар“, американски танкове „Ейбрамс“ и тежки верижни гаубици.

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че на 13 август Министерският съвет на България е одобрил проект на междуправителствено споразумение с Италия за сътрудничество в областта на отбраната. Според дипломата проектът предвижда съвместно изграждане и използване на военни съоръжения в района на Кабиле, където е планирано да бъде разположена водена от Италия многонационална бойна и оперативна група на НАТО. Планът включва мащабно развитие на инфраструктурата, включително изграждането на нови казарми и комуникационни маршрути.