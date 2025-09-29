Новини
Най-малко 90 души са блокирани в болница в град Газа след израелски обстрел

29 Септември, 2025 06:15, обновена 29 Септември, 2025 06:21

Здравното заведение бе ударено от няколко артилерийски снаряда

Най-малко 90 души са блокирани в болница в град Газа след израелски обстрел - 1
Снимка: YouTube
Най-малко 90 души са блокирани в болнична сграда в град Газа след израелски обстрел, предаде палестинската информационна агенция WAFA.

Според агенцията, повече от 90 лекари и пациенти остават блокирани в болница „Хилу“ в град Газа, която беше ударена от няколко артилерийски снаряда. Съобщава се, че детското отделение на болницата лекува най-малко 12 недоносени бебета, както и пациенти с рак.

Според катарския телевизионен канал „Ал Джазира“, сградата „Хилу“ в момента е обградена от тежка техника и танкове на израелската армия, блокирали влизането и излизането.

На 16 септември израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви началото на израелска военна офанзива в град Газа с цел окончателно разгромяване на военната структура на Хамас. Преди това израелската армия многократно предупреждаваше местното население да напусне бойните зони, включително чрез хвърляне на листовки върху града. Според информационната агенция Maan хиляди палестинци са напуснали Газа, но най-малко 900 000 души остават в обсадения град.


Палестина
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
