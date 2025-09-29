Френски съд възобновява процеса за най-смъртоносната катастрофа в историята на „Еър Франс“

Повече от 16 години след катастрофата на самолет на „Еър Франс“, изпълнявал полет от Рио де Жанейро до Париж и отнел живота на всички 228 души на борда, авиокомпанията и производителят „Еърбъс“ отново ще бъдат съдени по обвинение в непредумишлено убийство, съобщи ДПА, предава БТА.

Апелативният съд в Париж възобновява делото днес. Ако вината на двете компании бъде призната, те могат да получат глоби до 225 000 евро. „Еър Франс“ и „Еърбъс“ категорично отричат да носят отговорност за трагедията.

Полет AF447 изчезва от радарите на 1 юни 2009 г., след като попада в буря по маршрута от Рио де Жанейро към френската столица. По-късно става ясно, че самолетът „Еърбъс“ A330 се е разбил в Атлантическия океан. В продължение на години причината за катастрофата остава неизвестна, като телата на последните жертви и черните кутии са открити едва през май 2011 г. Разследващите заключават, че уредите за измерване на скоростта са замръзнали и не са показвали надеждни данни, което е довело до объркване сред пилотите.

Катастрофата остава най-смъртоносната в историята на „Еър Франс“.

През 2023 г. и двете компании бяха оправдани по обвиненията в непредумишлено убийство. Тогава съдът прие, че макар „Еър Франс“ и „Еърбъс“ да са проявили небрежност или безразсъдство в някои аспекти, тези пропуски не са в пряка причинно-следствена връзка с катастрофата.

След обжалване от прокуратурата, днес започва повторното разглеждане на делото.