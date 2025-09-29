Новини
Френски съд възобновява процеса за най-смъртоносната катастрофа в историята на „Еър Франс“

29 Септември, 2025 07:55, обновена 29 Септември, 2025 08:00 826 4

Делото за трагичния полет AF447 с 228 жертви се възобновява в Париж

Френски съд възобновява процеса за най-смъртоносната катастрофа в историята на „Еър Франс“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Повече от 16 години след катастрофата на самолет на „Еър Франс“, изпълнявал полет от Рио де Жанейро до Париж и отнел живота на всички 228 души на борда, авиокомпанията и производителят „Еърбъс“ отново ще бъдат съдени по обвинение в непредумишлено убийство, съобщи ДПА, предава БТА.

Апелативният съд в Париж възобновява делото днес. Ако вината на двете компании бъде призната, те могат да получат глоби до 225 000 евро. „Еър Франс“ и „Еърбъс“ категорично отричат да носят отговорност за трагедията.

Полет AF447 изчезва от радарите на 1 юни 2009 г., след като попада в буря по маршрута от Рио де Жанейро към френската столица. По-късно става ясно, че самолетът „Еърбъс“ A330 се е разбил в Атлантическия океан. В продължение на години причината за катастрофата остава неизвестна, като телата на последните жертви и черните кутии са открити едва през май 2011 г. Разследващите заключават, че уредите за измерване на скоростта са замръзнали и не са показвали надеждни данни, което е довело до объркване сред пилотите.

Катастрофата остава най-смъртоносната в историята на „Еър Франс“.

През 2023 г. и двете компании бяха оправдани по обвиненията в непредумишлено убийство. Тогава съдът прие, че макар „Еър Франс“ и „Еърбъс“ да са проявили небрежност или безразсъдство в някои аспекти, тези пропуски не са в пряка причинно-следствена връзка с катастрофата.

След обжалване от прокуратурата, днес започва повторното разглеждане на делото.


Франция
  • 1 Путин

    3 2 Отговор
    Джендър самолет не може да направи

    Коментиран от #2, #3

    08:11 29.09.2025

  • 2 КУРЗАЛЕСКИ

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Ти мен Оважаваш ли ме бе ?

    08:14 29.09.2025

  • 3 Абе ,

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Ти ги пращай още на фронте и нема да има кой и ребята да ви делает ...🤭

    08:17 29.09.2025

  • 4 Русляк

    0 0 Отговор
    Ние в русия всеки ден имаме такива инциденти а диктаторът ни си живее спокойно в бункера

    08:27 29.09.2025

Новини по държави:
