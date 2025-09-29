Френски съд възобновява процеса за най-смъртоносната катастрофа в историята на „Еър Франс“

Повече от 16 години след катастрофата на самолет на „Еър Франс“, изпълнявал полет от Рио де Жанейро до Париж и отнел живота на всички 228 души на борда, авиокомпанията и производителят „Еърбъс“ отново ще бъдат съдени по обвинение в непредумишлено убийство, съобщи ДПА, предава БТА.
Апелативният съд в Париж възобновява делото днес. Ако вината на двете компании бъде призната, те могат да получат глоби до 225 000 евро. „Еър Франс“ и „Еърбъс“ категорично отричат да носят отговорност за трагедията.
Полет AF447 изчезва от радарите на 1 юни 2009 г., след като попада в буря по маршрута от Рио де Жанейро към френската столица. По-късно става ясно, че самолетът „Еърбъс“ A330 се е разбил в Атлантическия океан. В продължение на години причината за катастрофата остава неизвестна, като телата на последните жертви и черните кутии са открити едва през май 2011 г. Разследващите заключават, че уредите за измерване на скоростта са замръзнали и не са показвали надеждни данни, което е довело до объркване сред пилотите.
Катастрофата остава най-смъртоносната в историята на „Еър Франс“.
През 2023 г. и двете компании бяха оправдани по обвиненията в непредумишлено убийство. Тогава съдът прие, че макар „Еър Франс“ и „Еърбъс“ да са проявили небрежност или безразсъдство в някои аспекти, тези пропуски не са в пряка причинно-следствена връзка с катастрофата.
След обжалване от прокуратурата, днес започва повторното разглеждане на делото.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #2, #3
08:11 29.09.2025
2 КУРЗАЛЕСКИ
До коментар #1 от "Путин":Ти мен Оважаваш ли ме бе ?
08:14 29.09.2025
3 Абе ,
До коментар #1 от "Путин":Ти ги пращай още на фронте и нема да има кой и ребята да ви делает ...🤭
08:17 29.09.2025
4 Русляк
08:27 29.09.2025