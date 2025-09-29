Докери от Генуа заплашват с обща стачка и блокада на Израел заради флотилия за Газа

Докери от италианското пристанище Генуа, подкрепени от колеги от редица европейски държави, заплашиха с обща стачка и пълна търговска блокада срещу Израел, ако международната флотилия "Global Sumud" бъде атакувана, предава News.bg.

Конвоят от около 50 лодки, в който участват и членове на екипажи от генуските докове, цели да оспори морската блокада на Газа. Сред участниците е и активистката Грета Тунберг, пише "Политико".

Миналата седмица в Италия избухнаха масови про-палестински протести след призивите на генуезките докери да бъдат блокирани товарите за Израел. В петък и събота представители на пристанищни синдикати от цяла Европа обсъждаха координация за спиране на оръжейните доставки за Израел, без да оповестят подробности от разговорите.

След атаки с дронове срещу флотилията, докерите обявиха, че тя ще бъде своеобразна "червена линия", всяка нова атака ще предизвика действия за възпрепятстване на товари, свързани с Израел.

"Ако атакуват флотилията, ще има обща стачка и, ако Израел не промени курса в Газа, пълна търговска блокада. Друг път няма", заяви пред "Политико" опитният докер Рикардо Рудино от колектива CALP. Той припомни традицията на докерите да възпрепятстват оръжейни пратки - от войната във Виетнам до кампаниите срещу апартейда в Южна Африка.

Нараства и политическият натиск върху правителството на премиера Джорджия Мелони да заеме по-твърда позиция към Израел и да признае палестинска държавност - тема, която доминира регионалните избори в Италия през есента. Най-големият синдикат CGIL заяви, че е готов да обяви общонационална стачка, ако флотилията бъде нападната.