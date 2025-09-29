Новини
Докери от Генуа заплашват с обща стачка и блокада на Израел заради флотилия за Газа

Докери от Генуа заплашват с обща стачка и блокада на Израел заради флотилия за Газа

29 Септември, 2025 12:49 426 2

Активисти, сред които Грета Тунберг, се присъединяват към международна акция срещу морската блокада на палестинската територия, а италиански синдикати настояват за твърда позиция от правителството на Мелони.

Снимкa: БГНЕС
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Докери от италианското пристанище Генуа, подкрепени от колеги от редица европейски държави, заплашиха с обща стачка и пълна търговска блокада срещу Израел, ако международната флотилия "Global Sumud" бъде атакувана, предава News.bg.

Конвоят от около 50 лодки, в който участват и членове на екипажи от генуските докове, цели да оспори морската блокада на Газа. Сред участниците е и активистката Грета Тунберг, пише "Политико".

Миналата седмица в Италия избухнаха масови про-палестински протести след призивите на генуезките докери да бъдат блокирани товарите за Израел. В петък и събота представители на пристанищни синдикати от цяла Европа обсъждаха координация за спиране на оръжейните доставки за Израел, без да оповестят подробности от разговорите.

След атаки с дронове срещу флотилията, докерите обявиха, че тя ще бъде своеобразна "червена линия", всяка нова атака ще предизвика действия за възпрепятстване на товари, свързани с Израел.

"Ако атакуват флотилията, ще има обща стачка и, ако Израел не промени курса в Газа, пълна търговска блокада. Друг път няма", заяви пред "Политико" опитният докер Рикардо Рудино от колектива CALP. Той припомни традицията на докерите да възпрепятстват оръжейни пратки - от войната във Виетнам до кампаниите срещу апартейда в Южна Африка.

Нараства и политическият натиск върху правителството на премиера Джорджия Мелони да заеме по-твърда позиция към Израел и да признае палестинска държавност - тема, която доминира регионалните избори в Италия през есента. Най-големият синдикат CGIL заяви, че е готов да обяви общонационална стачка, ако флотилията бъде нападната.


Италия
  • 1 Лесно им е

    0 3 Отговор
    на италианците!
    Нямат тероризмъм, туризмът си върви, милиарди приходи, печелят всички.

    Един два атентата по пазарите и ще запеят друга песен!

    В Израел това е обичайно.

    12:57 29.09.2025

  • 2 След 7-8 години

    1 2 Отговор
    докери, шофьори, синдикалисти (които цял живот паразитират на гърба на бизнеса) няма да имат думата. Всичко ще е дигитализирано, автоматизирано и роботизирано.
    Преди години (по времето на Маркионе) синдикатите в завода в Термини Имерезе подбуждаха работниците да саботират Фиат и Маркионе затвори завода завинаги, а по-късно премести седалището на Фиат в Нидерландия. Работниците, останали без работа, започнаха да реват, но вече си бяха ритнали столчето.
    На кого накривиха шапката?

    13:00 29.09.2025

