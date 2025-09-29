Тайван отново засече китайски военни самолети и кораби около територията си

Министерството на националната отбрана на Тайван проследи осем китайски военни самолета, осем военноморски кораба и четири официални плавателни съда около Тайван между 6:00 ч. сутринта в неделя и 6:00 ч. сутринта в понеделник.
Шест от осемте самолета на Народноосвободителната армия са пресекли средната линия на Тайванския проток в северната, централната, югозападната и източната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на страната.
В отговор Тайван е изпратил самолети и военноморски кораби и е разположил крайбрежни ракетни системи, за да наблюдава активността на Китайската народноосвободителна армия.
Досега този месец Тайван е проследил китайски самолети 399 пъти и кораби 233 пъти. От септември 2020 г. Китай увеличи използването на тактики „сива зона“, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморски кораби, действащи около Тайван.
