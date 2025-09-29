Новини
Свят »
Тайван отново засече китайски военни самолети и кораби около територията си
  Тема: Тайван

Тайван отново засече китайски военни самолети и кораби около територията си

29 Септември, 2025 13:47 358 2

  • тайван-
  • китай-
  • народна освободителна армия-
  • военни самолети-
  • военноморски кораби-
  • тактика на сивата зона-
  • заплаха

Засиленото използване на „сивата зона“ поддържа напрежението в Тайванския пролив

Тайван отново засече китайски военни самолети и кораби около територията си - 1
Виолина Цветанова Виолина Цветанова Автор във Fakti.bg

Министерството на националната отбрана на Тайван проследи осем китайски военни самолета, осем военноморски кораба и четири официални плавателни съда около Тайван между 6:00 ч. сутринта в неделя и 6:00 ч. сутринта в понеделник.

Шест от осемте самолета на Народноосвободителната армия са пресекли средната линия на Тайванския проток в северната, централната, югозападната и източната зона за идентификация на противовъздушната отбрана на страната.

В отговор Тайван е изпратил самолети и военноморски кораби и е разположил крайбрежни ракетни системи, за да наблюдава активността на Китайската народноосвободителна армия.

Досега този месец Тайван е проследил китайски самолети 399 пъти и кораби 233 пъти. От септември 2020 г. Китай увеличи използването на тактики „сива зона“, като постепенно увеличава броя на военните самолети и военноморски кораби, действащи около Тайван.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

