Украинската армия обкръжи руски подразделения край Доброполие

Няколко руски военни подразделения са били обкръжени край Доброполие в Донецка област по време на текущата украинска контраофанзива. Това съобщи главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал-полковник Олександър Сирски, предава News.bg.

През последния месец украинските сили отблъснаха руски войски, които бяха напреднали с 15-20 километра към стратегическото шосе Доброполие-Краматорск, в близост до оспорвания град Покровск. От края на август Украйна е освободила няколко села в региона, включително Заречное, Новоекономичное и Удачное.

По данни на Сирски украинската армия е освободила 175 кв. км територия и е прочистила допълнителни 195 кв. км от диверсионни групи. Руснаците са понесли тежки загуби в Доброполско направление - 3185 военнослужещи са извадени от строя, от които 1769 убити. Унищожени или пленени са 969 единици оръжие и военна техника.

Съобщението идва на фона на засилени украински контраатаки, след като близо две години фронтовата линия на изток беше предимно в отбранителна позиция.

Въпреки това Русия продължава да поддържа високо темпо на настъпателни операции по цялата фронтова линия. Според мониторинговата група Deep State руските сили са завзели 1548 кв. км украинска територия през това лято - повече от двойно спрямо същия период през 2024 г., когато са били окупирани 659 кв. км.