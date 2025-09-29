Новини
Украинската армия обкръжи руски подразделения край Доброполие
Украинската армия обкръжи руски подразделения край Доброполие

29 Септември, 2025 13:53 1 432 63

Киев съобщи за 175 кв. км освободена територия и тежки загуби за руските сили в Донецка област

Украинската армия обкръжи руски подразделения край Доброполие - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Няколко руски военни подразделения са били обкръжени край Доброполие в Донецка област по време на текущата украинска контраофанзива. Това съобщи главнокомандващият украинските въоръжени сили генерал-полковник Олександър Сирски, предава News.bg.

През последния месец украинските сили отблъснаха руски войски, които бяха напреднали с 15-20 километра към стратегическото шосе Доброполие-Краматорск, в близост до оспорвания град Покровск. От края на август Украйна е освободила няколко села в региона, включително Заречное, Новоекономичное и Удачное.

По данни на Сирски украинската армия е освободила 175 кв. км територия и е прочистила допълнителни 195 кв. км от диверсионни групи. Руснаците са понесли тежки загуби в Доброполско направление - 3185 военнослужещи са извадени от строя, от които 1769 убити. Унищожени или пленени са 969 единици оръжие и военна техника.

Съобщението идва на фона на засилени украински контраатаки, след като близо две години фронтовата линия на изток беше предимно в отбранителна позиция.

Въпреки това Русия продължава да поддържа високо темпо на настъпателни операции по цялата фронтова линия. Според мониторинговата група Deep State руските сили са завзели 1548 кв. км украинска територия през това лято - повече от двойно спрямо същия период през 2024 г., когато са били окупирани 659 кв. км.


  • 1 Иван Танев

    11 18 Отговор
    Украински дронове срещу руска пехота.

    13:54 29.09.2025

  • 2 А ве тия Укри,уж все ,,обкръжават"...

    45 10 Отговор
    ...и все са в обкръжение...?!

    Коментиран от #18, #36

    13:55 29.09.2025

  • 3 само питам

    46 7 Отговор
    ей ся вече руснаците се предадоха ха ха ха ха ха


    а от къде намериха толкова окраиински войници за обркъжението ?

    13:55 29.09.2025

  • 4 Зеленски

    37 5 Отговор
    Обкръжихме Москва.През бинокъла виждам кулите на Кремъл.

    13:56 29.09.2025

  • 5 БУХАХАХА

    8 28 Отговор
    А край Покровск мужика отказа да се предаде и отиде на Кобзон.

    13:56 29.09.2025

  • 6 Бонев

    42 6 Отговор
    А руските подразделения знаят ли че са обкръжени?

    Коментиран от #10

    13:56 29.09.2025

  • 7 си дзън

    5 21 Отговор
    Обкръжените руснаци вече един месец чакат помощ, ама им казали держитес...

    13:56 29.09.2025

  • 8 Мдаа бе

    38 7 Отговор
    затова в украинската Рада Безухова директно заяви, че Сирски лъже и показа карта в която се вижда, че украинската армия отстъпва

    Вярваме ви!

    13:56 29.09.2025

  • 9 Архимандрисандрит Бибиан

    3 19 Отговор
    Лайлонов покров че покрие татароменгяните край Покровск!

    Коментиран от #15

    13:58 29.09.2025

  • 10 българин

    6 21 Отговор

    До коментар #6 от "Бонев":

    Не разбира се, техните командири не ги бръснат за слива.

    13:58 29.09.2025

  • 11 az СВО Победа80

    32 5 Отговор
    Пак антикризисен PR за неуспешният "контранаступ" на ВСУ край Доброполе!

    Накрая както винаги, ще ни съобщят, че районът е загубил стратегическо значение и е станал силно дотационен за Киев (както гласи формулировката им за поражение) .... 🤣🤣🤣

    Коментиран от #14

    13:59 29.09.2025

  • 12 Анализатор

    7 2 Отговор
    Смертю смерть поправь...

    13:59 29.09.2025

  • 13 руски войници от фронта от факти

    7 24 Отговор
    ,,И ние, идиотите, им повярвахме. Сами сме си виновни - това е суров урок“, каза пред изданието един от мобилизираните войници, пенсиониран полицай в цивилния живот. „Сега просто искам да се върна жив у дома. Не съм патриот и не съм нетърпелив да превземам Украйна. Има малко патриоти. Всички искат да се приберат у дома“, каза той, когато го попитаха за настроението на мобилизираните войници след над три години война.

    През есента на 2022 г. Владимир Путин вижда как професионалната му армия е изтласкана от украинските въоръжени сили,повечето са ликвидирани. Киев не е превзет, а руската армия преминава в отстъпление. В този момент той издаде заповед за призоваване на цивилни на война.

    Коментиран от #38, #58

    13:59 29.09.2025

  • 14 Донбас

    6 14 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа80":

    Даже името на населеното място са ти го объркали от посоля.

    Коментиран от #30

    14:00 29.09.2025

  • 15 ти и още двама човекоходобни

    7 4 Отговор

    До коментар #9 от "Архимандрисандрит Бибиан":

    Това го пишете вече четвърта година.

    14:00 29.09.2025

  • 16 Pyccкий Карлик 😄

    8 18 Отговор
    Завтра пристигат Томахавките, Масква да се готви 😁👍

    Коментиран от #42

    14:00 29.09.2025

  • 17 Последния Софиянец

    10 18 Отговор
    Аз вярвам единствено на българските "международни военни експерти". Международния експерт Боян Чуков на 25 февруари 2022 г. - " До няколко седмици цяла Украйна ще е превзета. Зеленски избяга в Полша а Украинските войници се предават масово"...генерал Шивиков - "Киев пада до няколко дни. В Москва генералитета подготвя официалните униформи за парада в Киев" . Доцент по международни анализи Валентин Вацев. Същия който преди 14 години твърдеше че Триполи няма да бъде превзет никога, а кадрите че въстаниците са в града са пана подготвени в Катар и че Кадафи владее столицата. Вацев - " Киев до няколко дни е с нов президент който ще определи русия". Дори премиера тогава Кирил Петков на 25 февруари вечерта се връщаше от посещение от чужбина и с една тъжна физиономия на летището заяви - " До няколко дни Украйна ще е паднала,1/3 от армията й е унищожена"...В същото време на 24 февруари вечерта Зеленски на центъра на Киев заедно с премиера и съветниците си с вдигнат юмрук заяви - " Шмигал тут, Подоляк тут ,наши войскови тут, почваме да ги трепем СЛАВА УКРАИНЕ"...Е как да не вярваш на българските генерали и военни експерти. 4 години вече чакаме Украйна да падне и Зеленски да бъде сменен.

    Коментиран от #27

    14:00 29.09.2025

  • 18 Путин

    7 15 Отговор

    До коментар #2 от "А ве тия Укри,уж все ,,обкръжават"...":

    аз съм най-големия г лу п@ к на света

    14:01 29.09.2025

  • 19 Задачата на Спец Отдел по Дезинформация

    24 6 Отговор
    Пропаганда е да поства по лъжичка на ден Новини за ВСУ което е с цел да остави общо впечатление за гражданите в
    България че не всичко е загубено за Украйна, че ВСУ печели битки и так далее..., ? 😁🤣

    14:02 29.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 обкръжили...

    19 5 Отговор
    с розовите си бузки

    14:03 29.09.2025

  • 22 Доналд Джон Тръмп

    4 20 Отговор
    Русия похарчи милиони и милиони долари, бомби, снаряди и войници, а не спечелиха почти никаква земя. Резултата милиони убити и осакатени руснаци. Поне малко не му ли дожаля на моя приятел Путин.
    25 септември 2025, 20:40 часа
    Снимка: Getty Images
    Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп. Той ги изрече по време на срещата си с турския президент Реджеп Ердоган в Белия дом.

    Коментиран от #23

    14:03 29.09.2025

  • 23 Механик

    7 21 Отговор

    До коментар #22 от "Доналд Джон Тръмп":

    Ноември 2023 г.в Истанбул на една среща и се засякоха Сергей Наришкин директор на руското външно контразузнаване и Уйлям Бърнс тогава директор на ЦРУ ,Бърнс е показал данни за чудовищните руски загуби и Наришкин отговорил " г-н Путин не се интересува от жертвите на нашата армия" ,което накарало Бърнс да се вкамени от потрес...Дори не е чудовищно а немислимо и близо до здравия разум

    Коментиран от #44

    14:04 29.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Герасимов

    5 13 Отговор
    Виждам руското знаме над Лисабон. Опа, май било Луганск.

    Коментиран от #39

    14:06 29.09.2025

  • 26 Доналд Джон Тръмп

    4 16 Отговор
    "Да,ние вече печелим от войната. Продаваме оръжие и средствата влизат в нашия бюджет. Разбирам руснаците които дезертират от армията им"
    ... Украйна печели като получава милиарди и стана още по въоръжена. Зеленски се бетонира като президент. Губи само русия като избиват нейни граждани безмилостно а прогони от източна Украйна рускоговорящите и разруши домовете им.

    Коментиран от #31

    14:06 29.09.2025

  • 27 Ти си елементарен манипулатор

    15 5 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Нито Вацев е казвал това, нито останалите. Явно си се нашлякал от сутринта. Дано да вкарват скапаната държава по-скоро във война, че да се освободим по-рано от такива като теб и твоите деца/внуци за да не тежите на социалната и пенсионната система. Ще спечелите наградите Дарвин. Никаква полза от вас не е имало, няма и да има за държавата. Евтаназия по урсулевски за вас.

    Коментиран от #32, #37, #41, #43, #47

    14:07 29.09.2025

  • 28 Вие добре пишете за победи

    16 3 Отговор
    но след толкова много лъжи никой не ви вярва.

    14:09 29.09.2025

  • 29 Повече от половината руска армуяж

    6 15 Отговор
    Е унищожена досега в Украйна. Не само 60% от редовната рашистка армия даде фира в република Украйна а и е рекорд за най много убити генерали във война. Последния убит е зам.началника на военноморския флот на русия. Убит от Украински командоси безмилостно.
    Какво се знае за загиналите руски генерали в Украйна
    8.09.20228 юни 2025
    Руската армия дава големи жертви и сред генералитета. Различни източници съобщават, че в Украйна са загинали вече тридесет и седем руски генерал-майори. Това действа на войниците деморализиращо. Какво се знае за тези случаи.

    Коментиран от #34

    14:09 29.09.2025

  • 30 az СВО Победа80

    16 2 Отговор

    До коментар #14 от "Донбас":

    Името е "Добропо́лье", на български ДобропОле няма "И", както са написали игнурантите в заглавието на материала.
    Това е бившето населено място Прасковеевка....

    Вече 11 години откак започна войната на територията в бивша Украйна, а някои хора хал хабер си нямат, кое къде се намира и как се казва, в това число и ти!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #33

    14:09 29.09.2025

  • 31 Много се неграмотно, бе!

    14 3 Отговор

    До коментар #26 от "Доналд Джон Тръмп":

    Не се притеснявай, скоро ще те мобилизират за да наториш украинския фронт. Нали за това си мечтаеш отдавна?

    14:10 29.09.2025

  • 32 Ето колега

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Ти си елементарен манипулатор":

    Преди близо 4 години

    14:11 29.09.2025

  • 33 Тодор Тагарев

    4 11 Отговор

    До коментар #30 от "az СВО Победа80":

    Скоро ще имаме нужда от твоите географски знания. Ще копаеш окопи и собствения си гроб защото никой няма да ти носи трупа чак до България.

    14:12 29.09.2025

  • 34 Ето идва и твоя ред

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Повече от половината руска армуяж":

    След месец два ще те командироваме с еднопосочен билет към украинския фронт.

    14:13 29.09.2025

  • 35 О,чуден

    9 1 Отговор
    Е това последното що го пишете бре, съвсем ме объркахте- настъпват или отстъпват?! Не знам, ама аз преди да публикувам нещо, първо го прочитам. Не ви е за пръв път де!

    14:13 29.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ха-ха-ха

    11 3 Отговор

    До коментар #13 от "руски войници от фронта от факти":

    Пишвш лъжи, но все пак да ти кажа. Руснаците които са фронта не са мобилизирани, а са по собствено желание там, по договор. И могат да си се приберат в къщи. Не са както украинците отвлечени от улиците, пребити и изпратени да мрат.

    14:14 29.09.2025

  • 39 Скоро ще мръзнеш по окопите

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "Герасимов":

    Ще ти се изпълнят мечтите.

    Коментиран от #48

    14:14 29.09.2025

  • 40 стоян

    4 7 Отговор
    Това е лъжа другаре путинофили - рузката армия напредва - в русия има бензин и няма икономическа криза а минималните рузки заплати вече не са 180 евро а са 1500 евро

    Коментиран от #49, #53

    14:14 29.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 розов пудел с бустер

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Нали така чакахте и леопардите и ефките, а се оказаха префалена и прескъпа скрап, хахаха

    14:15 29.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Всъщност

    4 4 Отговор

    До коментар #23 от "Механик":

    не е нелогично. Наемниците в руската армия са принципно проблемни хора от малцинствата и регионите: затворници, алкохолици, психопати... Колкото повече от тях загинат на фронта, толкова по-малко проблеми вътре в страната. И по-евтино излиза на държавата да им плати да загинат на фронта отколкото да ги издържа до живот

    14:17 29.09.2025

  • 45 Много е кратко времето когато ще помагаш

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Бийте братя украинци.....":

    Аз ще се уредя като ловец на глави и ще пращам такива като теб на украинския фронт, а на мен ще ми плащат. Винаги смотаняци като теб са давали фира първи.

    14:17 29.09.2025

  • 46 мошЕто

    7 1 Отговор
    ,,Въпреки това Русия продължава да поддържа високо темпо на настъпателни операции по цялата фронтова линия. Според мониторинговата група Deep State руските сили са завзели 1548 кв. км украинска територия през това лято - повече от двойно спрямо същия период през 2024 г., когато са били окупирани 659 кв. км.,, А ВОЙНАТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ЗАПОЧНАЛА .......

    14:18 29.09.2025

  • 47 Така ли

    3 4 Отговор

    До коментар #27 от "Ти си елементарен манипулатор":

    Месец март 2022 г. "Международния анализатор"

    Коментиран от #54

    14:18 29.09.2025

  • 48 стоян

    2 6 Отговор

    До коментар #39 от "Скоро ще мръзнеш по окопите":

    До 39 ком - интересно ми е да кажеш - защо ние да мръзнем в окопите като украинците се справят ОТЛИЧНО с избиването на орки налазили украинските земи

    Коментиран от #50

    14:19 29.09.2025

  • 49 Ставаш за артилерист

    5 1 Отговор

    До коментар #40 от "стоян":

    Скоро ще те мобилизираме да смяташ траекториите на снарядите докато те думнат някъде.

    Коментиран от #51

    14:19 29.09.2025

  • 50 Нищо няма да ти казвам

    5 1 Отговор

    До коментар #48 от "стоян":

    Ти си смотаняк, а аз ще бъда от ловците на глави. Никакви обяснения не ти дължа. Ще обикалям с джипа и ще лова смотаняците срещу заплащане и ще ги засилваме за донори на органи.

    Коментиран от #60

    14:21 29.09.2025

  • 51 ха-ха

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ставаш за артилерист":

    Той си е думнат по рождение !

    14:22 29.09.2025

  • 52 Някой

    6 1 Отговор
    Пак халюцинации ни се преедставят за истина. Не спряхте, ей!

    14:25 29.09.2025

  • 53 АВА СТУЕНЧО

    6 1 Отговор

    До коментар #40 от "стоян":

    ТЕА ГИ ПРИКАЗВАШЕ СИРСКИ ВА СТУЕНЧО
    АМА ЗА ЖАЛОСТ ТЕ ТУЙ НИ СА СЛУЧИ ВА
    ДНЕСКА УКРАИНЦИТЕ МЪЛЧАТ КАТ ДУ.....ПИТА
    НИКОНОРОВКА ВЕЧЕ Е РУСКА МУЦКА
    И ВСУ В БОЙКОВКА СА ОТРЯЗАНИ
    АЙДЕ СЛЕДИ ВСИЧКИ НОВИНИ А НЕ САМО ТЕЛЕМАРАТОНИТЕ НА ЗЕЛЕНЧУКА

    14:26 29.09.2025

  • 54 Извинявам се Чука

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Така ли":

    Дай линк за Вацев.

    14:26 29.09.2025

  • 55 Ха-ха-ха

    1 2 Отговор
    Онзи ден чух за двама руснака останали в обкръжение не помня седмица ли двае. Криели се под някакъв танк, изпраща ли им храна и вода с дронове. По-късно руснаците са завзели територията и са ги спасили. Да ама 2ма не правят няколко подразделения.

    14:28 29.09.2025

  • 56 Баш Балък

    0 2 Отговор
    Има грешка в подзаглавието, трябва да е "Киев съобщи за 175 кв. км героично загубена територия и страхливи победи за руските сили в Донецка област"

    14:34 29.09.2025

  • 57 смотань бандерець..

    0 0 Отговор
    Бравос на бандерците..скоро ще си върнат азовское море-заедно с пристанищата на него..хи хи

    14:35 29.09.2025

  • 58 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "руски войници от фронта от факти":

    Нещастен безказарменико.
    Пре 2022 г.Путин изтегли войската от Киев и Харков
    В Знак на добра воля след Истонбулското споразумение.
    Това е и грешката на Путин.

    14:38 29.09.2025

  • 59 Нека да вкарават България във войната

    2 0 Отговор
    На мен ми омръзна от разните русофоби по сайтовете, Тагаверци, Сомон Пасита. Нека да започнат да хвърчат ракетите и да ви рушат копторите да се осъзнаета. Аман от вас - чистка е нужна.

    14:38 29.09.2025

  • 60 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Нищо няма да ти казвам":

    До 50 ком - браво - ще ще ще и да се събудиш чаршафа около врата и ура в ъ зъ

    Коментиран от #62

    14:39 29.09.2025

  • 61 Червен кхмер

    0 0 Отговор
    Млатенето на крепостни ушанки да започне сега

    14:40 29.09.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 каунь

    0 0 Отговор
    я я я я я ти да видиш бря бря бря?! Тия нещо бъркат географски изток запад

    14:43 29.09.2025

