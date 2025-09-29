Кремъл: Молдова е ограничила правото на глас на стотици хиляди свои граждани в Русия

Кремъл обвини властите в Молдова, че са попречили на стотици хиляди молдовци, живеещи в Русия, да гласуват на важните парламентарни избори, като са осигурили само две избирателни секции за гласоподавателите в страната, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.
Проевропейската управляваща партия на Молдова спечели убедителна победа над своя проруски съперник на парламентарните избори в неделя, показват резултатите. Това е голям тласък за молдовците, които искат да се присъединят към ЕС и да се откъснат от орбитата на Москва.
В разговор с репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че молдовците, живеещи в Русия, които традиционно са по-склонни да гласуват за проруски политически сили у дома, не са могли да упражнят правото си на вот.
„Стотици хиляди молдовци бяха лишени от възможността да гласуват в Руската федерация поради факта, че за тях бяха отворени само две избирателни секции“, каза Песков.
На въпрос дали Москва признава резултатите, той отбеляза, че някои политически сили в Молдова вече са говорили за нарушения. „Първо, самите молдовци вероятно трябва да се справят с това. Доколкото знаем, някои политически сили заявяват несъгласие. Говорят за евентуални нарушения на изборите“, добави той.
По данни на руските власти около 500 000 молдовски граждани живеят в Русия. Повечето големи европейски страни, където живеят по-малко молдовци, отколкото в Русия, са имали повече от две избирателни секции, достъпни за гласоподавателите.
В Русия са подадени малко над 4000 гласа, около две трети от които за основния проруски блок. За сравнение, молдовските граждани в Германия са дали над 38 000 гласа в 36 различни избирателни секции, повечето от които в подкрепа на управляващата партия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #5
14:29 29.09.2025
2 Няма такъв народ
14:29 29.09.2025
3 Pyccкий Карлик 😄
Руснаци и цветнокожи нямат право на глас в Европа.
Коментиран от #7
14:30 29.09.2025
4 Атина Палада
Коментиран от #6
14:30 29.09.2025
5 Атина Палада
До коментар #1 от "Трол":Точно така.И България е независима страна,затова на избори ще ограничи гласовете на неорентираната ш.оро.шня ..:))) Забранено ще бъде на ш.оро.шнята да ходи до урните .
14:32 29.09.2025
6 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #4 от "Атина Палада":AMI ИЗБОРИ КАТО В МУТРО БЪЛГАРИЯ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА ...ИЗМАМА ..ПОСЛЕ НЯМА ДА ИМАТ И ВОДА ДА ПИЯТ КАТО В БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #11
14:33 29.09.2025
7 Атина Палада
До коментар #3 от "Pyccкий Карлик 😄":Русия заема по голяма теритирия в Европа от всички останали страни взети заедно бре:)))
14:34 29.09.2025
8 дядото
14:35 29.09.2025
9 Комундел Комунделов
Коментиран от #13
14:35 29.09.2025
10 Гориил
14:36 29.09.2025
11 Атина Палада
До коментар #6 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":Вярно,оставиха България без вода...
България никога от своето си съществуване не е била в такава мизерия...
14:36 29.09.2025
12 Глюпости ,
Коментиран от #15, #18
14:37 29.09.2025
13 Атина Палада
До коментар #9 от "Комундел Комунделов":Ха,че ти си беше Партиен секретар,кво има да ставаш ? Само да си извадиш партийната книжка от нафталина и си готов .
14:38 29.09.2025
14 Голия
14:39 29.09.2025
15 Атина Палада
До коментар #12 от "Глюпости ,":А чии го дират три милиона българи по света ? Защо три милиона избягаха от България? Забранявате им и да гласуват ли ,както Молдова забранява?
14:41 29.09.2025
16 си дзън
Коментиран от #20, #21
14:41 29.09.2025
17 Георгиев
14:42 29.09.2025
18 Не са като теб
До коментар #12 от "Глюпости ,":Да търсят козяшки керестета
14:42 29.09.2025
19 Гориил
14:42 29.09.2025
20 Хайде
До коментар #16 от "си дзън":Гони гш би нещастен фашист скапан
14:43 29.09.2025
21 Правилно
До коментар #16 от "си дзън":Искаме само че.рнилки с големи...в ЕС .
14:45 29.09.2025