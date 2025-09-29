Новини
Свят »
Молдова (Република) »
Кремъл: Молдова е ограничила правото на глас на стотици хиляди свои граждани в Русия

Кремъл: Молдова е ограничила правото на глас на стотици хиляди свои граждани в Русия

29 Септември, 2025 14:28 459 21

  • кремъл-
  • молдова-
  • русия-
  • избори-
  • право на глас

Москва твърди, че откритите само две избирателни секции са лишили молдовците от участие в изборите, докато управляващата проевропейска партия отбеляза убедителна победа.

Кремъл: Молдова е ограничила правото на глас на стотици хиляди свои граждани в Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Кремъл обвини властите в Молдова, че са попречили на стотици хиляди молдовци, живеещи в Русия, да гласуват на важните парламентарни избори, като са осигурили само две избирателни секции за гласоподавателите в страната, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Проевропейската управляваща партия на Молдова спечели убедителна победа над своя проруски съперник на парламентарните избори в неделя, показват резултатите. Това е голям тласък за молдовците, които искат да се присъединят към ЕС и да се откъснат от орбитата на Москва.

В разговор с репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че молдовците, живеещи в Русия, които традиционно са по-склонни да гласуват за проруски политически сили у дома, не са могли да упражнят правото си на вот.

„Стотици хиляди молдовци бяха лишени от възможността да гласуват в Руската федерация поради факта, че за тях бяха отворени само две избирателни секции“, каза Песков.

На въпрос дали Москва признава резултатите, той отбеляза, че някои политически сили в Молдова вече са говорили за нарушения. „Първо, самите молдовци вероятно трябва да се справят с това. Доколкото знаем, някои политически сили заявяват несъгласие. Говорят за евентуални нарушения на изборите“, добави той.

По данни на руските власти около 500 000 молдовски граждани живеят в Русия. Повечето големи европейски страни, където живеят по-малко молдовци, отколкото в Русия, са имали повече от две избирателни секции, достъпни за гласоподавателите.

В Русия са подадени малко над 4000 гласа, около две трети от които за основния проруски блок. За сравнение, молдовските граждани в Германия са дали над 38 000 гласа в 36 различни избирателни секции, повечето от които в подкрепа на управляващата партия.


Молдова (Република)
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    7 8 Отговор
    Молдова е суверенна, независима държава, и има правото да ограничава гласовете на който си пожелае.

    Коментиран от #5

    14:29 29.09.2025

  • 2 Няма такъв народ

    4 3 Отговор
    Ей , гадни ко му няги, няма оттърване от тях

    14:29 29.09.2025

  • 3 Pyccкий Карлик 😄

    7 7 Отговор
    Понятно....
    Руснаци и цветнокожи нямат право на глас в Европа.

    Коментиран от #7

    14:30 29.09.2025

  • 4 Атина Палада

    5 2 Отговор
    СандуТО прави избори ха ха ха

    Коментиран от #6

    14:30 29.09.2025

  • 5 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Точно така.И България е независима страна,затова на избори ще ограничи гласовете на неорентираната ш.оро.шня ..:))) Забранено ще бъде на ш.оро.шнята да ходи до урните .

    14:32 29.09.2025

  • 6 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    AMI ИЗБОРИ КАТО В МУТРО БЪЛГАРИЯ НА ДВЕТЕ ПРАСЕТА ...ИЗМАМА ..ПОСЛЕ НЯМА ДА ИМАТ И ВОДА ДА ПИЯТ КАТО В БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #11

    14:33 29.09.2025

  • 7 Атина Палада

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Pyccкий Карлик 😄":

    Русия заема по голяма теритирия в Европа от всички останали страни взети заедно бре:)))

    14:34 29.09.2025

  • 8 дядото

    5 1 Отговор
    те тези от ес на специалисти по нагласените и фалшифицирани избори.

    14:35 29.09.2025

  • 9 Комундел Комунделов

    2 2 Отговор
    Аз вярвам само на Песков, Захарова, Путин и дядо Коледа! На никой друг! Само те казват истината! Ако ми обещаят, че и Снежанка я с тях- направо ставам партиен секретар!

    Коментиран от #13

    14:35 29.09.2025

  • 10 Гориил

    6 2 Отговор
    По същество Европа позволи фалшифицирането на резултатите от молдовските избори. Но победата на управляващата партия е още по-срамна и унизителна.

    14:36 29.09.2025

  • 11 Атина Палада

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ":

    Вярно,оставиха България без вода...
    България никога от своето си съществуване не е била в такава мизерия...

    14:36 29.09.2025

  • 12 Глюпости ,

    1 3 Отговор
    Е чий го дирят " стотици хиляди молдовски граждани " у роzzия ?!🤔🤭

    Коментиран от #15, #18

    14:37 29.09.2025

  • 13 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Комундел Комунделов":

    Ха,че ти си беше Партиен секретар,кво има да ставаш ? Само да си извадиш партийната книжка от нафталина и си готов .

    14:38 29.09.2025

  • 14 Голия

    0 0 Отговор
    отчаяние ги тресе неможачите

    14:39 29.09.2025

  • 15 Атина Палада

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Глюпости ,":

    А чии го дират три милиона българи по света ? Защо три милиона избягаха от България? Забранявате им и да гласуват ли ,както Молдова забранява?

    14:41 29.09.2025

  • 16 си дзън

    0 2 Отговор
    Всички руснаци - вън от ЕС. И тези с двойно гражданство също.

    Коментиран от #20, #21

    14:41 29.09.2025

  • 17 Георгиев

    2 0 Отговор
    Разбирате ли сега, че крадците на територии от СССР трябва да ядат дървото. Молдова, Украина, Литва, Латвия, Естония, че и Азербайджан трябва да се върнат в руслото на ОНД и да няма мърдане. Крадците на части от СССР - територии, недвижимо имущество и поругаващи рускоезичните пак там, трябва да бъдат низвергнати и лишени от политическа власт.

    14:42 29.09.2025

  • 18 Не са като теб

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Глюпости ,":

    Да търсят козяшки керестета

    14:42 29.09.2025

  • 19 Гориил

    2 0 Отговор
    Успехът на управляващата партия е несигурен. Приемането на особено важни закони (като присъединяването към ЕС и НАТО) изисква конституционно мнозинство от две трети от членовете на парламента. По този начин планът на европейските политически технолози не е изпълнен.

    14:42 29.09.2025

  • 20 Хайде

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    Гони гш би нещастен фашист скапан

    14:43 29.09.2025

  • 21 Правилно

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "си дзън":

    Искаме само че.рнилки с големи...в ЕС .

    14:45 29.09.2025