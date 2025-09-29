Кремъл обвини властите в Молдова, че са попречили на стотици хиляди молдовци, живеещи в Русия, да гласуват на важните парламентарни избори, като са осигурили само две избирателни секции за гласоподавателите в страната, предава "Ройтерс", цитирана от News.bg.

Проевропейската управляваща партия на Молдова спечели убедителна победа над своя проруски съперник на парламентарните избори в неделя, показват резултатите. Това е голям тласък за молдовците, които искат да се присъединят към ЕС и да се откъснат от орбитата на Москва.

В разговор с репортери говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че молдовците, живеещи в Русия, които традиционно са по-склонни да гласуват за проруски политически сили у дома, не са могли да упражнят правото си на вот.

„Стотици хиляди молдовци бяха лишени от възможността да гласуват в Руската федерация поради факта, че за тях бяха отворени само две избирателни секции“, каза Песков.

На въпрос дали Москва признава резултатите, той отбеляза, че някои политически сили в Молдова вече са говорили за нарушения. „Първо, самите молдовци вероятно трябва да се справят с това. Доколкото знаем, някои политически сили заявяват несъгласие. Говорят за евентуални нарушения на изборите“, добави той.

По данни на руските власти около 500 000 молдовски граждани живеят в Русия. Повечето големи европейски страни, където живеят по-малко молдовци, отколкото в Русия, са имали повече от две избирателни секции, достъпни за гласоподавателите.

В Русия са подадени малко над 4000 гласа, около две трети от които за основния проруски блок. За сравнение, молдовските граждани в Германия са дали над 38 000 гласа в 36 различни избирателни секции, повечето от които в подкрепа на управляващата партия.