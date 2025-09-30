Русия ще намали разходите си за отбрана през следващата година за сметка на финансирането на пропаганда

През 2026 г. Русия планира да намали разходите си за отбрана и социалните помощи за военните, но ще увеличи рязко финансирането за държавна пропаганда, се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW).



Анализаторите са прегледали проекта на руски федерален бюджет за 2026-2028 г., внесен от правителството в Държавната дума на 29 септември.



Според проектобюджета, през 2026 г. Русия планира да отпусне около 17 трилиона рубли (183 млрд. долара) за отбранителния сектор. Въпреки че общият дял на разходите в бюджета ще намалее леко (от 41% през 2025 г. до 38% през 2026 г.), анализът на отделните точки от проекта разкрива истинските приоритети на Кремъл.



През 2026 г. за "национална отбрана“ са отпуснати 12,9 трилиона рубли (155 млрд. долара) в сравнение с 13,5 трилиона през 2025 г.



Финансирането за вътрешните сили за сигурност ще се увеличи до 3,9 трилиона рубли (47 млрд. долара) в сравнение с 3,5 трилиона (47 млрд. долара) през 2025 г.



Проектът за бюджет предвижда и значително намаляване на социалните гаранции за военнослужещите и техните семейства. Обезщетенията за загинали, ранени и техните семейства ще намалеят от 78 милиарда рубли през 2025 г. на 58 милиарда рубли (698 млн. долара).



ISW уточнява, че през 2026 г. Русия планира да намали "военните“ разходи с приблизително 200 милиарда рубли (2,4 милиарда долара) в сравнение с 2025 г.



Въпреки това Кремъл смята значително да увеличи финансирането за пропаганда по държавната телевизия. През 2026 г. руското правителство планира да похарчи 106,4 милиарда рубли (1,28 млрд. долара) за държавни телевизионни канали, което е един и половина пъти повече, отколкото през 2025 г. (69,1 млрд. долара).



Руският бюджет за 2025 г. също така предвижда съответно 4,5 милиарда рубли (47 млн. долара) и 49 милиона рубли (511 хиляди долара) за Telegram канала Solovyov Live и онлайн агрегатора на новини Readovka, вероятно като част от опитите на правителството да адаптира пропагандата си към социалните медии. Значителното увеличение на финансирането на телевизията през 2026 г. показва завръщане на Кремъл към традиционните методи за разпространение на държавна пропаганда, особено на фона на скорошните ограничения върху социалните медии и създаването на държавния месинджър Max.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 2.3 Оценка 2.3 от 15 гласа.