Русия ще намали разходите си за отбрана през следващата година за сметка на финансирането на пропаганда

През 2026 г. Русия планира да намали разходите си за отбрана и социалните помощи за военните, но ще увеличи рязко финансирането за държавна пропаганда, се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW).
Анализаторите са прегледали проекта на руски федерален бюджет за 2026-2028 г., внесен от правителството в Държавната дума на 29 септември.
Според проектобюджета, през 2026 г. Русия планира да отпусне около 17 трилиона рубли (183 млрд. долара) за отбранителния сектор. Въпреки че общият дял на разходите в бюджета ще намалее леко (от 41% през 2025 г. до 38% през 2026 г.), анализът на отделните точки от проекта разкрива истинските приоритети на Кремъл.
През 2026 г. за "национална отбрана“ са отпуснати 12,9 трилиона рубли (155 млрд. долара) в сравнение с 13,5 трилиона през 2025 г.
Финансирането за вътрешните сили за сигурност ще се увеличи до 3,9 трилиона рубли (47 млрд. долара) в сравнение с 3,5 трилиона (47 млрд. долара) през 2025 г.
Проектът за бюджет предвижда и значително намаляване на социалните гаранции за военнослужещите и техните семейства. Обезщетенията за загинали, ранени и техните семейства ще намалеят от 78 милиарда рубли през 2025 г. на 58 милиарда рубли (698 млн. долара).
ISW уточнява, че през 2026 г. Русия планира да намали "военните“ разходи с приблизително 200 милиарда рубли (2,4 милиарда долара) в сравнение с 2025 г.
Въпреки това Кремъл смята значително да увеличи финансирането за пропаганда по държавната телевизия. През 2026 г. руското правителство планира да похарчи 106,4 милиарда рубли (1,28 млрд. долара) за държавни телевизионни канали, което е един и половина пъти повече, отколкото през 2025 г. (69,1 млрд. долара).
Руският бюджет за 2025 г. също така предвижда съответно 4,5 милиарда рубли (47 млн. долара) и 49 милиона рубли (511 хиляди долара) за Telegram канала Solovyov Live и онлайн агрегатора на новини Readovka, вероятно като част от опитите на правителството да адаптира пропагандата си към социалните медии. Значителното увеличение на финансирането на телевизията през 2026 г. показва завръщане на Кремъл към традиционните методи за разпространение на държавна пропаганда, особено на фона на скорошните ограничения върху социалните медии и създаването на държавния месинджър Max.
Русия ще намали разходите си за отбрана през следващата година за сметка на финансирането на пропаганда
30 Септември, 2025 13:35 735 30
Анализаторите са прегледали проекта на руски федерален бюджет за 2026-2028 г., внесен от правителството в Държавната дума на 29 септември
През 2026 г. Русия планира да намали разходите си за отбрана и социалните помощи за военните, но ще увеличи рязко финансирането за държавна пропаганда, се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW).
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🤣🤣🤣
Пускайте де от безсилие и яд.
Коментиран от #22
13:37 30.09.2025
2 АХАХА
13:39 30.09.2025
3 И Киев е Руски
Коментиран от #6
13:40 30.09.2025
4 Гориил
13:44 30.09.2025
5 Я пък тоя
Сигурно английското разузнаване е стигнало до този извод.
А пък аз ще ви кажа: - намалява разходите за отбрана, защото не се отбранява, а атакува. Така става ли?
Или, намалява ги, защото има дистатъчно лопати, перални и магарета.
Сетих се. Толкова милиони руснаци са убити от украйнците, че не им трябват пари за заплати на армията.
13:44 30.09.2025
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #3 от "И Киев е Руски":НАТО знаят ли?вече съвсем изтрещяхте , копеите..детска градина сте някаква
13:47 30.09.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
на хранилка на посолствоТО
започвам да се замислям
дали да не се огледам
и към Кремъл.
Може пък да е по–добра
дневната дажба !
13:47 30.09.2025
8 Хаха
13:55 30.09.2025
9 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
13:56 30.09.2025
10 И все пак трудно ша ни стигне
13:58 30.09.2025
11 3 броя за героя
✅️На 27 септември 2025 г. Тайните служби съвместно с Кавказкото освободително движение, проведе успешна операция в района на Тамбукан в Ставрополския край.
☠️Убити бяха подполковник от Руската гвардия, командир на подразделението за специални части „Авангард“, както и неговият помощник и шофьор.
Коментиран от #17, #23
14:00 30.09.2025
12 ЖЕКО
14:01 30.09.2025
13 пешо
14:02 30.09.2025
14 Цирк Буш
Путин ли ви го даде бе ментарджии лъжливи?
14:03 30.09.2025
15 пешо
14:03 30.09.2025
16 Евала ти правим путине
Коментиран от #19
14:03 30.09.2025
17 Ха ХаХа
До коментар #11 от "3 броя за героя":Укросвинете удариха на Марко Тотев дреболиите.
Свинерайхът не лъже само когато спи
14:05 30.09.2025
18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:05 30.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Пешо Волгата - 4 хилядник
14:07 30.09.2025
21 Хахаха
14:07 30.09.2025
22 да ти кажа ...🤣🤣
До коментар #1 от "🤣🤣🤣":Току-що разговарях с мой приятел в Севастопол. Бензина вече прескача двата лева 90 рубли/ литъра А-95, и то само където го има. А където го има- лимитът е макс 30 литра. На седмица. Та..няма за какво да се пукам от яд на матушката..
Коментиран от #24, #26, #27, #28
14:08 30.09.2025
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "3 броя за героя":Оня ден,един укрощабист Каза ,че Швеция щяла да им дава Грипени.Вече постъпи опровержение .Швеция няма да дава,а може да продаже.Но до момента нищо не е договорено.
Украинеца и да Ти каже добър Ден ,не е перемога
14:11 30.09.2025
24 Пропагандата
До коментар #22 от "да ти кажа ...🤣🤣":Винаги има за цел глупака.
14:11 30.09.2025
25 604
14:15 30.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Я пък тоя
До коментар #22 от "да ти кажа ...🤣🤣":И аз проверих.
На бензиностанция TES наистина е 90 рубли, на газпром е 70 и го има, а 70 рубли е 1.42 лева, 90 рубли са 1.82 лева не лъжи, че е над 2 лева.
Има и лимит на зареждане от 30 литра на клиент, не на седмица.
Дължите ми 3 лева за телефон.
Коментиран от #30
14:32 30.09.2025
29 зле
14:54 30.09.2025
30 Западна пропаганда 😂
До коментар #28 от "Я пък тоя":Плащат на този нещастник за нея. Иначе руската била проблем😀
15:00 30.09.2025