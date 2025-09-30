Новини
Русия ще намали разходите си за отбрана през следващата година за сметка на финансирането на пропаганда

30 Септември, 2025

  • русия-
  • нато-
  • владимир путин-
  • кремъл-
  • украйна

Анализаторите са прегледали проекта на руски федерален бюджет за 2026-2028 г., внесен от правителството в Държавната дума на 29 септември

Русия ще намали разходите си за отбрана през следващата година за сметка на финансирането на пропаганда - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

През 2026 г. Русия планира да намали разходите си за отбрана и социалните помощи за военните, но ще увеличи рязко финансирането за държавна пропаганда, се посочва в доклад на Института за изследване на войната (ISW).

Анализаторите са прегледали проекта на руски федерален бюджет за 2026-2028 г., внесен от правителството в Държавната дума на 29 септември.

Според проектобюджета, през 2026 г. Русия планира да отпусне около 17 трилиона рубли (183 млрд. долара) за отбранителния сектор. Въпреки че общият дял на разходите в бюджета ще намалее леко (от 41% през 2025 г. до 38% през 2026 г.), анализът на отделните точки от проекта разкрива истинските приоритети на Кремъл.

През 2026 г. за "национална отбрана“ са отпуснати 12,9 трилиона рубли (155 млрд. долара) в сравнение с 13,5 трилиона през 2025 г.

Финансирането за вътрешните сили за сигурност ще се увеличи до 3,9 трилиона рубли (47 млрд. долара) в сравнение с 3,5 трилиона (47 млрд. долара) през 2025 г.

Проектът за бюджет предвижда и значително намаляване на социалните гаранции за военнослужещите и техните семейства. Обезщетенията за загинали, ранени и техните семейства ще намалеят от 78 милиарда рубли през 2025 г. на 58 милиарда рубли (698 млн. долара).

ISW уточнява, че през 2026 г. Русия планира да намали "военните“ разходи с приблизително 200 милиарда рубли (2,4 милиарда долара) в сравнение с 2025 г.

Въпреки това Кремъл смята значително да увеличи финансирането за пропаганда по държавната телевизия. През 2026 г. руското правителство планира да похарчи 106,4 милиарда рубли (1,28 млрд. долара) за държавни телевизионни канали, което е един и половина пъти повече, отколкото през 2025 г. (69,1 млрд. долара).

Руският бюджет за 2025 г. също така предвижда съответно 4,5 милиарда рубли (47 млн. долара) и 49 милиона рубли (511 хиляди долара) за Telegram канала Solovyov Live и онлайн агрегатора на новини Readovka, вероятно като част от опитите на правителството да адаптира пропагандата си към социалните медии. Значителното увеличение на финансирането на телевизията през 2026 г. показва завръщане на Кремъл към традиционните методи за разпространение на държавна пропаганда, особено на фона на скорошните ограничения върху социалните медии и създаването на държавния месинджър Max.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🤣🤣🤣

    19 5 Отговор
    В г.@. z.@ ви бърка Русия.
    Пускайте де от безсилие и яд.

    Коментиран от #22

    13:37 30.09.2025

  • 2 АХАХА

    15 4 Отговор
    ...каза органът за западна проаганда Институт за изследване на войната

    13:39 30.09.2025

  • 3 И Киев е Руски

    15 8 Отговор
    За какво на Русия са и нужни разходи за отбрана като само с лопати изтрепаха нато-нацистите

    Коментиран от #6

    13:40 30.09.2025

  • 4 Гориил

    11 3 Отговор
    Разходите за отбрана ще бъдат съкратени през следващите години от десетки държави, включително САЩ (това ще бъде докладвано на американските генерали на среща с министъра на отбраната Хагсет) и евентуално шизофренична Европа.

    13:44 30.09.2025

  • 5 Я пък тоя

    8 3 Отговор
    Охооо, вече знаете къде ще похарчат парите!
    Сигурно английското разузнаване е стигнало до този извод.
    А пък аз ще ви кажа: - намалява разходите за отбрана, защото не се отбранява, а атакува. Така става ли?
    Или, намалява ги, защото има дистатъчно лопати, перални и магарета.
    Сетих се. Толкова милиони руснаци са убити от украйнците, че не им трябват пари за заплати на армията.

    13:44 30.09.2025

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 6 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    НАТО знаят ли?вече съвсем изтрещяхте , копеите..детска градина сте някаква

    13:47 30.09.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 4 Отговор
    Макар и върл еврог@йтлантик
    на хранилка на посолствоТО
    започвам да се замислям
    дали да не се огледам
    и към Кремъл.
    Може пък да е по–добра
    дневната дажба !

    13:47 30.09.2025

  • 8 Хаха

    5 1 Отговор
    Тия ISW са най-жалките паляци, една, вярна прогноза нямат😅

    13:55 30.09.2025

  • 9 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    4 2 Отговор
    И ще освободи света от евротлантическата измет

    13:56 30.09.2025

  • 10 И все пак трудно ша ни стигне

    4 2 Отговор
    Дезинформацията и хибридията НИ западната е много по яка от хибридията МУ на Путин!!!

    13:58 30.09.2025

  • 11 3 броя за героя

    0 3 Отговор
    🔥👏✌️🇺🇦Минус подполковник: Украинското разузнаване удари Руската гвардия дълбоко в Руската федерация
    ✅️На 27 септември 2025 г. Тайните служби съвместно с Кавказкото освободително движение, проведе успешна операция в района на Тамбукан в Ставрополския край.
    ☠️Убити бяха подполковник от Руската гвардия, командир на подразделението за специални части „Авангард“, както и неговият помощник и шофьор.

    Коментиран от #17, #23

    14:00 30.09.2025

  • 12 ЖЕКО

    4 1 Отговор
    ГОЛЕМИТЕ РАКЕТИ НЕ СА ПРОПАГАНДА, СЛЕД ТЯХ ИДВА КРАЯТ НА СВЕТА ТЪПИ КОЗЯЦИ

    14:01 30.09.2025

  • 13 пешо

    5 1 Отговор
    тая русия ви е.. м....

    14:02 30.09.2025

  • 14 Цирк Буш

    3 2 Отговор
    Анализаторите прегледани проекта?
    Путин ли ви го даде бе ментарджии лъжливи?

    14:03 30.09.2025

  • 15 пешо

    1 2 Отговор
    типично за руснаците ще увеличат лъжите

    14:03 30.09.2025

  • 16 Евала ти правим путине

    3 5 Отговор
    Хитро! Намалят разходите за войната, защото не могат да победят, а увеличават разходите за пропаганда, за да го изкарат като победа.

    Коментиран от #19

    14:03 30.09.2025

  • 17 Ха ХаХа

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "3 броя за героя":

    Укросвинете удариха на Марко Тотев дреболиите.
    Свинерайхът не лъже само когато спи

    14:05 30.09.2025

  • 18 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 1 Отговор
    Освободен е Северск Малый ,в ДНР

    14:05 30.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Пешо Волгата - 4 хилядник

    2 4 Отговор
    "Денги нет"! Фалиралата Сибирско-Азиатска Кочина, ще фалира окончателно. Въпросът вече не е да се постигне някаква "победа" в Украйна. Ясно е, че такова чудо няма да се случи. За режима вече по- важно е, да се внуши на руското крепостно общество, че е "матушката" се "бори за оцеляване" , срещу "световният фашизъм" и поради тази причина, те крепостните, ще се наложи да си "налягат парцалите" и да мизерстват в името на "бъдещата победа". Иначе, как ще им обяснят на руснаците, че "СВО върви по план", като вече няма бензин, четири години "втората в света" е затънала в Донбас и украинците бомбардират редовно Русия. "Министерството на Правдата" , започва да работи на още по- високи обороти.

    14:07 30.09.2025

  • 21 Хахаха

    3 1 Отговор
    Ами тя пропагандата все е на запада. Крадецът вика дръжте крадеца. 😂

    14:07 30.09.2025

  • 22 да ти кажа ...🤣🤣

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "🤣🤣🤣":

    Току-що разговарях с мой приятел в Севастопол. Бензина вече прескача двата лева 90 рубли/ литъра А-95, и то само където го има. А където го има- лимитът е макс 30 литра. На седмица. Та..няма за какво да се пукам от яд на матушката..

    Коментиран от #24, #26, #27, #28

    14:08 30.09.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "3 броя за героя":

    Оня ден,един укрощабист Каза ,че Швеция щяла да им дава Грипени.Вече постъпи опровержение .Швеция няма да дава,а може да продаже.Но до момента нищо не е договорено.
    Украинеца и да Ти каже добър Ден ,не е перемога

    14:11 30.09.2025

  • 24 Пропагандата

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "да ти кажа ...🤣🤣":

    Винаги има за цел глупака.

    14:11 30.09.2025

  • 25 604

    0 0 Отговор
    Юруш на руските филми....

    14:15 30.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Я пък тоя

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "да ти кажа ...🤣🤣":

    И аз проверих.
    На бензиностанция TES наистина е 90 рубли, на газпром е 70 и го има, а 70 рубли е 1.42 лева, 90 рубли са 1.82 лева не лъжи, че е над 2 лева.
    Има и лимит на зареждане от 30 литра на клиент, не на седмица.
    Дължите ми 3 лева за телефон.

    Коментиран от #30

    14:32 30.09.2025

  • 29 зле

    0 1 Отговор
    че сега малка ли им е гвардията от толове че и още по-нагли ще стават. да очакваме нов проект на националистическа партия в българия атака мина възраждане са износиха чакем новото гав-но да са появи

    14:54 30.09.2025

  • 30 Западна пропаганда 😂

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Я пък тоя":

    Плащат на този нещастник за нея. Иначе руската била проблем😀

    15:00 30.09.2025

