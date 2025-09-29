Държавите от ЕС сами ще решават дали да свалят дронове

Решенията за свалянето на дронове, навлезли във въздушното пространство на страна от ЕС, се взимат от засегнатите държави, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, предаде БТА.
Той добави, че през октомври предстоят следващите стъпки след онлайн срещата на няколко страни от ЕС и Украйна в края на миналата седмица за изграждане на стена срещу дронове. По неговите думи към разговорите ще се присъединят по-широк кръг държави. Има нужда от европейски отговор на днешните заплахи, поясни говорителят.
Изграждането на стената е свързано със засичането на дронове в нарушение и определянето на посоката, откъдето идват, а държавите сами ще преценят как да действат по-нататък, уточни той. Говорителят отбеляза, че в първоначалните разговори са се включили представители на НАТО. Трябва да защитим източния фланг, необходимо е участието на всички държави от региона, каза той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нов F-16 aма не може да лети ха ха ха
краварска скраб имаме във нашите хангари
всичко краварско е само скраб , не е като руското хубаво и да лети
миговете още летят нищо че са 30 годишни за разликата от новите еф-ки
Коментиран от #11
15:46 29.09.2025
2 честен ционист
Коментиран от #6
15:46 29.09.2025
3 РЕЗИЛ ГОЛЯМ
15:47 29.09.2025
4 Ако ги видят
Са ги видяли само няколко случайни минувачи
Никой друг нито е засякал нещо нито видял
15:47 29.09.2025
5 пешо
15:50 29.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Коко
15:52 29.09.2025
8 ЧленЪт 5-ти
Коментиран от #13
15:53 29.09.2025
9 Последния Софиянец
15:57 29.09.2025
10 мамини пиленца
16:03 29.09.2025
11 градски
До коментар #1 от "нов F-16 aма не може да лети ха ха ха":Кой ти каза че са нови краварските тенекета на по 70 години са.нали се видя първия - докараха го очукан и боядисван със спрейчета.
16:09 29.09.2025
12 Слава Україні
16:12 29.09.2025
13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #8 от "ЧленЪт 5-ти":Ми мекичък е,за това
16:16 29.09.2025