  Тема: Украйна

Държавите от ЕС сами ще решават дали да свалят дронове

29 Септември, 2025 15:43 522 13

Трябва да защитим източния фланг, необходимо е участието на всички държави от региона, каза говорителят

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Решенията за свалянето на дронове, навлезли във въздушното пространство на страна от ЕС, се взимат от засегнатите държави, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси, предаде БТА.

Той добави, че през октомври предстоят следващите стъпки след онлайн срещата на няколко страни от ЕС и Украйна в края на миналата седмица за изграждане на стена срещу дронове. По неговите думи към разговорите ще се присъединят по-широк кръг държави. Има нужда от европейски отговор на днешните заплахи, поясни говорителят.

Изграждането на стената е свързано със засичането на дронове в нарушение и определянето на посоката, откъдето идват, а държавите сами ще преценят как да действат по-нататък, уточни той. Говорителят отбеляза, че в първоначалните разговори са се включили представители на НАТО. Трябва да защитим източния фланг, необходимо е участието на всички държави от региона, каза той.


Белгия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нов F-16 aма не може да лети ха ха ха

    3 1 Отговор
    ние имаме прашки, лъкове и копия със кое от тия неща да ги свалим сами?

    краварска скраб имаме във нашите хангари

    всичко краварско е само скраб , не е като руското хубаво и да лети

    миговете още летят нищо че са 30 годишни за разликата от новите еф-ки

    Коментиран от #11

    15:46 29.09.2025

  • 2 честен ционист

    0 12 Отговор
    Добре, че вместо България ще решават италиянците, иначе гарантирано Запрянката не може да спре ни един дрон.

    Коментиран от #6

    15:46 29.09.2025

  • 3 РЕЗИЛ ГОЛЯМ

    3 1 Отговор
    ЗА ДА НЕ СТАНАТ ЗА СМЯХ ГРУПОВО.СЕГА ВСЕКИ БЕЗ РАБОТА ЩЕ ПОЧНЕ ДА ТЕСТВА ,,ГОТОВНОСТТА"

    15:47 29.09.2025

  • 4 Ако ги видят

    3 0 Отговор
    Щот тия в дания и швеция
    Са ги видяли само няколко случайни минувачи
    Никой друг нито е засякал нещо нито видял

    15:47 29.09.2025

  • 5 пешо

    1 0 Отговор
    във момента на АМ МАРИЦА колони военна техника пътува посока румъния

    15:50 29.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Коко

    0 0 Отговор
    Руски братя щурмуваци на фронта и един друг дето не им е брат.

    15:52 29.09.2025

  • 8 ЧленЪт 5-ти

    1 0 Отговор
    Нещо куца !!! 😁

    Коментиран от #13

    15:53 29.09.2025

  • 9 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Не бе ,ще чакат разрешение от Урсула.

    15:57 29.09.2025

  • 10 мамини пиленца

    3 0 Отговор
    В общата им война сами ще решават.

    16:03 29.09.2025

  • 11 градски

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "нов F-16 aма не може да лети ха ха ха":

    Кой ти каза че са нови краварските тенекета на по 70 години са.нали се видя първия - докараха го очукан и боядисван със спрейчета.

    16:09 29.09.2025

  • 12 Слава Україні

    1 0 Отговор
    Нещастните миризливи фашисти от Румелия щяли да свалят всичко летящо с прашки, защото дебилите са платили 5 милиарда за Ф-16 а получиха голям каубойски х-й.

    16:12 29.09.2025

  • 13 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "ЧленЪт 5-ти":

    Ми мекичък е,за това

    16:16 29.09.2025

