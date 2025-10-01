Новини
Турска компания разработи системи за защита от дронове в градска среда

1 Октомври, 2025 11:45 454 7

  • дронове-
  • турция-
  • градска среда-
  • отбрана

Разработваме продукти, които са малко по-различни от военните, обявиха от отбранителната компания

Турска компания разработи системи за защита от дронове в градска среда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турската отбранителна компания „Богаизичи Савунма“ (Boğaziçi Savunma) обяви, че е разработила системи за защита от дронове в градска среда, които вече се изпробват на няколко летища, съобщи днес сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.

Новината идва в контекста на неотдавнашните засичания на дронове на няколко европейски летища, които подчертаха заплахата, която дроновете представляват за гражданската авиация и предизвикаха забавяния и икономически загуби, отбелязва „Тюркийе тудей“.

„Въпреки че системите за защита от дронове се използват главно във военни зони, рисковете вече са се разпространили и в градска среда“, коментира Фатих Аслан, председател на борда на директорите на „Богазичи Савунма“, като подчертава, че в последно време любителските полети с дрон и дори сватбената фотография започват да представляват заплаха, която може да отмени самолетни полети и да доведе до сериозни икономически загуби.

„Разработваме продукти, които са малко по-различни от военните, способни да противодействат на дронове, които заплашват гражданските полети, без да нарушават съществуващите системи. Нашите продукти са готови и в момента се тестват в пилотен регион“, каза още Аслан, като подчерта, че компанията изпробва системите и на няколко летища в Европа, Азия и Африка.


Турция
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Росен Желязков

    4 0 Отговор
    Аз изградих в София стена от водопади срещу руските дронове.

    11:46 01.10.2025

  • 2 В натовска Турция

    3 0 Отговор
    Турски рибари заловиха край Трабзон британски (украински) морски дрон с 300 кг взривно вещество.

    Лондонските застрахователи провокират военни заплахи в Черно море, за да печелят мръсни пари от десето-кратно завишени морски застраховки за гражданските кораби в Черно море.

    Лондонските мръсни застрахователи печелят от загубите на гражданските кораби и търговията с черноморските държави.

    11:47 01.10.2025

  • 3 Пич

    2 1 Отговор
    Голям праз ! Като отида в Турция и веднага виждам че са толкова изостанали , та бутилките са им с обикновени капачки !!!

    Коментиран от #6

    11:49 01.10.2025

  • 4 Натовски дронове

    1 0 Отговор
    за натовски провокации

    в натовски държави.

    11:50 01.10.2025

  • 5 Медведев Атома

    3 0 Отговор
    Само да не преместите фабриката в Украйна,че и тя ще излети като дроновете

    11:54 01.10.2025

  • 6 БедНякои

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    За една бутилка да ходите там не си струва.

    Коментиран от #7

    11:56 01.10.2025

  • 7 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "БедНякои":

    За много неща си струва да се отиде в Турция , включително и за да се порадваш че пиеш вода от нормални бутилки !

    12:10 01.10.2025

