Турска компания разработи системи за защита от дронове в градска среда

Турската отбранителна компания „Богаизичи Савунма“ (Boğaziçi Savunma) обяви, че е разработила системи за защита от дронове в градска среда, които вече се изпробват на няколко летища, съобщи днес сайтът „Тюркийе тудей“, цитиран от БТА.
Новината идва в контекста на неотдавнашните засичания на дронове на няколко европейски летища, които подчертаха заплахата, която дроновете представляват за гражданската авиация и предизвикаха забавяния и икономически загуби, отбелязва „Тюркийе тудей“.
„Въпреки че системите за защита от дронове се използват главно във военни зони, рисковете вече са се разпространили и в градска среда“, коментира Фатих Аслан, председател на борда на директорите на „Богазичи Савунма“, като подчертава, че в последно време любителските полети с дрон и дори сватбената фотография започват да представляват заплаха, която може да отмени самолетни полети и да доведе до сериозни икономически загуби.
„Разработваме продукти, които са малко по-различни от военните, способни да противодействат на дронове, които заплашват гражданските полети, без да нарушават съществуващите системи. Нашите продукти са готови и в момента се тестват в пилотен регион“, каза още Аслан, като подчерта, че компанията изпробва системите и на няколко летища в Европа, Азия и Африка.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Росен Желязков
11:46 01.10.2025
2 В натовска Турция
Лондонските застрахователи провокират военни заплахи в Черно море, за да печелят мръсни пари от десето-кратно завишени морски застраховки за гражданските кораби в Черно море.
Лондонските мръсни застрахователи печелят от загубите на гражданските кораби и търговията с черноморските държави.
11:47 01.10.2025
3 Пич
Коментиран от #6
11:49 01.10.2025
4 Натовски дронове
в натовски държави.
11:50 01.10.2025
5 Медведев Атома
11:54 01.10.2025
6 БедНякои
До коментар #3 от "Пич":За една бутилка да ходите там не си струва.
Коментиран от #7
11:56 01.10.2025
7 Пич
До коментар #6 от "БедНякои":За много неща си струва да се отиде в Турция , включително и за да се порадваш че пиеш вода от нормални бутилки !
12:10 01.10.2025