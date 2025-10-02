Новини
Опасност от дронове: Латвия се превръща в суперсила
  Тема: Украйна

Опасност от дронове: Латвия се превръща в суперсила

2 Октомври, 2025 07:02 2 142 41

  • дронове-
  • латвия-
  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • сигурност

Опасността от Русия постепенно превръща Латвия в суперсила в сферата на безпилотните самолети

Опасност от дронове: Латвия се превръща в суперсила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Латвия постепенно се превръща в суперсила в областта на безпилотните технологии" – заяви министърът на отбраната на страната Андрис Спрудс по повод първата годишнина от създаването на „коалиция за дронове“. Сега в нея влизат 20 държави, които инвестират в производството и доставката на безпилотни летателни апарати (БЛА) за Украйна. Бойните изпитания на фронта позволяват на страните-участнички да ускорят усъвършенстването на собствените си разработки. Особено внимание се обръща на интегрирането на технологиите за изкуствен интелект, които в най-близките години могат да променят характера на бойните действия, отбелязват експертите.

За Латвия това придобива особена актуалност. Страната граничи с Русия и живее с усещане за ескалация на геополитическото напрежение. В нощта на 10 септември руски дронове нарушиха въздушното пространство на Полша, а няколко дни по-късно Естония регистрира непозволено навлизане на руски изтребители МиГ-31 във въздушното си пространство. В самата Латвия също се откриват останки от руски безпилотни самолети.

Още новини от Украйна

Как "коалицията за дронове" помага на Украйна

Коалицията за подкрепа на Украйна с безпилотни апарати беше създадена на 16 февруари 2024 г. по инициатива на Латвия. По-късно към проекта се присъедини Великобритания, а през тази година това направиха Турция и Белгия. По данни на Министерството на отбраната на Латвия, откакто съществува тази коалиция, на Украйна вече са доставени или се подготвят за предаване около 100 хиляди безпилотни апарати от различни типове за около 4,5 милиарда евро.

На сайта на латвийското министерство на отбраната е описан подробно процесът на производство: украинските военни формулират техническите изисквания към апаратите, след което страните-участнички започват тестове и серийно производство. Такъв подход позволява в най-кратки срокове да се предадат готовите дронове на фронта.

Заплахата е не само за балтийските страни или Полша

„Не можем да произвеждаме хиляди танкове, но можем да създадем десетки хиляди дронове, които ще се окажат не по-малко ефективни. За малка страна това е начин да укрепи асиметрично своята сигурност“, казва в интервю за ДВ бившият министър на отбраната на Латвия Артис Пабрикс. Отделно това дава възможности за икономическо развитие, тъй като включва промишлеността, университетите и армията в съвместни проекти, добавя той.

Политиците са особено загрижени от провокативните действия на Русия – от заглушаване на GPS-сигнали до изпращане на безпилотни самолети над Полша, Румъния и балтийските държави. „Ако съюзниците не са готови да свалят тези дронове в нашето въздушно пространство, Москва само ще засили натиска. Греши този, който мисли, че заплахата се ограничава до балтийските страни или Полша – дроновете могат да достигнат Париж или Берлин“, подчертава Пабрикс. Въпреки това той счита, че основният проблем е „не липсата на технологии, а липсата на политическа воля“.

Латвия развива собствено производство на дронове

Собственото производство на дронове в Латвия все още е скромно: през 2024 г. на украинския фронт бяха изпратени около 5 000 броя, главно FPV-дронове (First Person View - с управление от гледната точка на пилота). Въпреки това латвийското военно ведомство настоява, че страната увеличава потенциала си и се конкурира с големите играчи в индустрията на безпилотните летателни апарати. През 2026 г. Рига възнамерява да инвестира в развитието на собственото си производство на дронове не по-малко от 100 милиона евро – приблизително 6–7% от годишния военен бюджет на страната.

Съоснователят и главен изпълнителен директор на компанията за производство на безпилотни летателни апарати Eraser Едгарс Гауручс казва, че гъвкавостта и скоростта на внедряване на нови технологии са важен елемент за производството. „Преди няколко години дроновете се възприемаха като играчки или техника за снимане, но сега те доказаха своята ефективност на бойното поле. Малките и относително евтини апарати могат да унищожават техника, струваща милиони. Освен това тяхното производство е бързо и масово“, отбелязва той.

Латвия залага на научноизследователска и развойна дейност, а не само на производство. „Нашите дронове преминават тестове срещу средства за радиоелектронна борба, което дава възможност да се създават по-устойчиви системи. В Европа всички трябва да работим заедно, ако искаме да запазим технологичното си предимство пред Русия и Китай“, посочва един от основателите на Eraser.

Възможности и рискове за Латвия

Политическият наблюдател Кристиан Розенвалдс счита за мъдро решението на Латвия да развива активно сектора на безпилотните системи. Участвайки в „коалицията за дронове“, Латвия има шанс да се докаже пред западните си партньори. Активната роля на Латвия в производството и развитието на индустрията на безпилотните летателни апарати обаче не е демонстрация на сила, подчертава Розенвалдс: „Ясно е, че такава малка страна като население и финансови възможности отстъпва на големите държави, но тя може да стане посредник за намирането на технологични и организационни решения“, добавя той.

В същото време наблюдателят предупреждава, че бързото развитие на безпилотните системи, особено в комбинация с изкуствен интелект (ИИ), изисква и голяма отговорност: „Ние сами създаваме оръжия и затова сме длъжни да помислим как да ги овладеем. Историята с ядреното оръжие от средата на XX век показва: първо идва надпреварата в разработването и демонстрацията на сила, а след това световната общност е принудена да изработи конвенции и механизми за контрол. Съчетанието на дронове и ИИ може да породи аналогични рискове – и затова е много важно това да завърши с конкретни международни правила, например с една конвенция, а не само с технологично състезание“, посочва Розенвалдс.

Автор: Евгений Дюк


Латвия
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 35 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Латвия?

    56 6 Отговор
    Ха-ха-ха.... "щяла да стане велика"? И коалиция, ала бала? Атомът ще ги издуха, заедно с милионите им дронове...

    Коментиран от #27

    07:12 02.10.2025

  • 2 Путин

    59 5 Отговор
    Искам да обявя война на Латвия ама не мога да я намеря на картата.Помогнете!

    Коментиран от #38

    07:13 02.10.2025

  • 3 Последния Софиянец

    10 14 Отговор
    В България правим най добрите и евтини дронове.Изнасяме за целия свят.

    Коментиран от #12

    07:14 02.10.2025

  • 4 Пацо

    45 6 Отговор
    Латвия като България най големите мишки най много се перат,само ще махне с ръка РФ и ще ги разсипе,и ни нато ни мато ще ги спаси.

    07:15 02.10.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    43 3 Отговор
    Късмета на Латвия е че липсва на всички карти......

    07:19 02.10.2025

  • 6 Министъра

    38 2 Отговор
    Толкова сме малки , че дрона не може да ни уцели , и подминава .

    07:20 02.10.2025

  • 7 Тези в

    37 3 Отговор
    Латвия, както и България колкото населението по бързо изчезва, толкова стават по велики.

    07:21 02.10.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 РАЗВЕСЕЛЕН

    36 3 Отговор
    Благодаря на факти за хумористичните статии. Явно малко знаете какво е Латвия и какво е суперсила.

    07:29 02.10.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    29 2 Отговор
    Прибалтииските жужетата са "велики" само в собствените си очи.

    07:35 02.10.2025

  • 11 Факти

    26 1 Отговор
    Опасност от дронове: Латвия се превръща в суперсила в очите на Литва и Естония !

    07:40 02.10.2025

  • 12 Македонец!

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Не е вярно!
    Нашите дронове са най-великите в света!

    07:41 02.10.2025

  • 13 Даката

    3 14 Отговор
    Финландия жуже ли е? Ако кажеш "да", си го набyтваш!

    Коментиран от #20

    07:43 02.10.2025

  • 14 Даката

    3 15 Отговор
    Латвия за три дня!

    07:45 02.10.2025

  • 15 Верно ли

    18 1 Отговор
    Това някакъв виц ли е? Латвия се превръщала в суперсила....

    07:49 02.10.2025

  • 16 Даката

    1 16 Отговор
    Всичко което постигна Пундю, е че се обгради със настръхнали натовски суперсили, наместо да дистанцира натуту!

    Коментиран от #33

    07:53 02.10.2025

  • 17 Плевнелиев

    16 0 Отговор
    Ако се съберем "Люлин" и "Младост" и супер силата Латвия е до там!!!

    07:53 02.10.2025

  • 18 Така бившите соц страни ще са им проксит

    17 0 Отговор
    ТАКАВА ПОДГОТВЕНА СУПЕР СИЛА БЕШЕ УКРАЙНА !!! / МЕРКЕЛ /. СЕГА ГОТВЯТ ЛАТВИЯ .ТЯ ЩЕ Е СЛЕДВАЩОТО ИМ ПРОКСИ.

    07:59 02.10.2025

  • 19 А DW що не каже

    9 0 Отговор
    откъде „коалицията за дронове“ ги взимат компонентите за тия дронове???

    Коментиран от #31

    08:01 02.10.2025

  • 20 си пън

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Даката":

    не е жуже, още по малка е,на жужето ембриона

    08:01 02.10.2025

  • 21 Цецко дюзaта

    2 5 Отговор
    Светът е дронове! И Дед Мороз, и Дедо Коледа ще дойдат на дронове! Дедо Коледа ще удари тукатите на Дед Мороз!

    08:02 02.10.2025

  • 22 Исторически парк

    7 0 Отговор
    Латвия ще превзема Москва 😆

    08:04 02.10.2025

  • 23 Винету 1

    12 0 Отговор
    Далаверата с ковида умря. На дневен ред е цоцането на пари закичено с лозунга " Драги работещи евробалъци, Русия ни готви атака спешно трябват милиарди " .

    08:05 02.10.2025

  • 24 Факти

    2 10 Отговор
    Путин ако беше ползвал интернет през живота си щеше да е чувал за дронове и нямаше да започне тази глупава война. Той сигурно си е мислил, че ще се бият с танкове и Украйна няма никакъв шанс. Да, ама не. Путин разбра по трудния начин, че светът се е променил, а той е спрял в миналото. За жалост руснаците плащат сметката. Милион убити и осакатени. Милиони бяха принудени да емигрират. Брутална инфлация. Дефицит на стоки, включително горива. Тотална зависимост от Китай. От тази война няма нито една полза за Русия, а загубите й са колосални. В допълнение към директните загуби на хора и средства има индиректни загуби от пропуснати ползи за трилиони долари. Войната е тотален провал. Путин вдигна Русия на крака и я бутна в пропастта.

    Коментиран от #30, #41

    08:09 02.10.2025

  • 25 Госあ

    10 0 Отговор
    Латвия - суперсила ! ха ха ха ха ха 😂 нее могаа повече веее ще ме уморите от смях 😂

    08:11 02.10.2025

  • 26 Един

    5 1 Отговор
    Комарчета за локален мижав конфликт каро украинския. При мащабна война няма да има време за комарчета. Ще блъскат с 5/10 тонни бомби и градовете ще са в руини за ден. А и ядрените оръжия ще влязат в употреба.

    08:14 02.10.2025

  • 27 Стига с тоя "атом" бе!

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Латвия?":

    На Русия атом не и трябва за да ги издуха от картата на света, ако си го търсят. И не само тях! Русия си има достачно конвенционална сила. ЯО оръжие и е само за отбрана и като отговор.
    Това ли ви е новия центъджийски хитър трик.

    08:14 02.10.2025

  • 28 Я пък тоя

    5 0 Отговор
    Тежко ѝ на Русия, Латвия ще ги унищожи! 🤣

    08:21 02.10.2025

  • 29 чекисть..

    4 0 Отговор
    А бе тия балтийски пюнчовци-къде сатръгнали.не видат ли че са една шепа народ и територия..

    08:23 02.10.2025

  • 30 Фактик

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Само ти ли не си разбрал още, че Русия е лидер в дровете и новите техногии за тях.
    А другите следват, но винаги със закъснение.
    За производствения капацитет да не говорим!

    08:24 02.10.2025

  • 31 Факти

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "А DW що не каже":

    Откъде коалицията на дроновете взима компоненти за тях ли? От Китай разбира се - "приятелите" на Русия. Другарят Си пусна Путин по пързалката като обеща, че ще му "помага". Сега му извива ръцете, купува евтино ресурси, продава скъпо китайски бokлyцu и снабдява Запада с компоненти за дронове, с които Украйна пори руската армия и взривява рафинерии и складове за оръжие. Китай превзе огромната Русия без пушка да пукне, докато тя се мъчи с малка Украйна и търпи колосални загуби.

    08:26 02.10.2025

  • 32 Копейка

    1 5 Отговор
    Питам се,колко трябва да сме прости и зли, че съседите ни да ни намразят иэда се пазят от нас

    08:27 02.10.2025

  • 33 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Даката":

    Ами той точно това прави,дистанцира нато до границите от 79 година

    08:29 02.10.2025

  • 34 хихи

    6 0 Отговор
    Латвия суперсила

    Това само ДойчеЗеле може да го измисли...

    08:30 02.10.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 защо

    5 0 Отговор
    DW, събуждайте се вече, осем и половина минава!!

    08:32 02.10.2025

  • 37 Мутата

    5 0 Отговор
    Бафмааму

    08:32 02.10.2025

  • 38 Тва латвията май

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    беше някъв бус от съветско време.

    08:33 02.10.2025

  • 39 Сократ

    2 0 Отговор
    Латвия, с население половин София, супер сила? Това е вица на годината.

    08:47 02.10.2025

  • 40 Умирам от смях

    2 0 Отговор
    Ква супер сила са проебалтиските пинчери бе? Вие полудяхте ли? Трите държави общо са една плюнка, а половината от населението им е руско и подложено на нещо като апартейд. Дали ще изкарат и 2 минути 1 на 1 с руснаците?

    08:48 02.10.2025

  • 41 Възраждане

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Факти":

    Много си зле. Русия воюва срещу цялото НАТО и ги громи ден след ден. Литва щели да има 5 хиляди дрона, хахаха. Комедия. Само благодарение на братския ирански народ, 5 хиляди Шахеда летят към нацистка Украйна всяка нощ

    08:57 02.10.2025

