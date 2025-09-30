Новини
Украинското разузнаване ликвидира членове на руската Национална гвардия на територията на Русия
  Тема: Украйна

Украинското разузнаване ликвидира членове на руската Национална гвардия на територията на Русия

30 Септември, 2025 14:45 765 15

Операцията е била проведена на 27 септември близо до село Тамбукан в Ставрополския край на Русия

Украинското разузнаване ликвидира членове на руската Национална гвардия на територията на Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главната разузнавателна дирекция на Министерството на отбраната на Украйна обяви, че провела успешна операция на руска територия, съобщи Укринформ, предаде БТА.

Според информацията украински разузнавачи, с подкрепата на "кавказкото освободително движение", са ликвидирали трима членове на руската Национална гвардия. Операцията е била проведена на 27 септември близо до село Тамбукан в Ставрополския край на Русия.

"Подполковник от Националната гвардия, който командваше специалната единица на врага "Авангард", беше ликвидиран заедно със свой помощник и шофьора си. Групата руски войници беше на път към тренировъчна база, но така и не стигна до нея", се казва в изявлението.

По-рано украинското разузнаване в Приморския край на Русия елиминира група руски военни, които са се отнасяли особено брутално към украински цивилни и са екзекутирали военнопленници, отбелязва Укринформ.


