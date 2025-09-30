Украинското разузнаване ликвидира членове на руската Национална гвардия на територията на Русия

Главната разузнавателна дирекция на Министерството на отбраната на Украйна обяви, че провела успешна операция на руска територия, съобщи Укринформ, предаде БТА.
Според информацията украински разузнавачи, с подкрепата на "кавказкото освободително движение", са ликвидирали трима членове на руската Национална гвардия. Операцията е била проведена на 27 септември близо до село Тамбукан в Ставрополския край на Русия.
"Подполковник от Националната гвардия, който командваше специалната единица на врага "Авангард", беше ликвидиран заедно със свой помощник и шофьора си. Групата руски войници беше на път към тренировъчна база, но така и не стигна до нея", се казва в изявлението.
По-рано украинското разузнаване в Приморския край на Русия елиминира група руски военни, които са се отнасяли особено брутално към украински цивилни и са екзекутирали военнопленници, отбелязва Укринформ.
1 Укрите
Коментиран от #4
14:46 30.09.2025
2 ВВП
Коментиран от #8
14:47 30.09.2025
3 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
14:48 30.09.2025
4 тепърва
До коментар #1 от "Укрите":Ще разберете какво могат 30 милиона терористи на територията на русийката
14:48 30.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Военно джудже
14:48 30.09.2025
7 Истината
14:49 30.09.2025
8 Путин
До коментар #2 от "ВВП":"Киев за 3 дни!"
14:49 30.09.2025
9 Тома
14:49 30.09.2025
10 ФАКИР
14:51 30.09.2025
11 Я пък тоя
Дайте още един милиард на месец.
От такива новини намразих Украйна.
Не им показвате голия задник, а ги изкарвате велики.
14:51 30.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мда.., а това е
14:59 30.09.2025
14 Лопата с чип
Защото се наслушахме и нагледахме на какви ли не небивалици, дето после цялото НАТО се чуди, как да се усуква ,за да избегне срамът!
Примери - колкото искаш.
И още нещо - това , че теростична атака се представя за "победа" , като как да го разбираме ние - Българите - да се гордеем ли , или да се срамуваме?
14:59 30.09.2025
15 оня с коня
15:01 30.09.2025